DHA YURT BÜLTENİ 2

Diyarbakır\'ın Silvan ve Kulp ilçesinde biri Gri liste ile aranan olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklar

Ele geçirilen mühimmatlar

=================

DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalan 1\'i kadın 6 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim\'de terör örgütü DEAŞ\'a üyesi olduğu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. 6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilerin evlerinin kapısı, özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırıldı. Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 1\'i kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada sorguya alınan şüphelilerden Ö.G.\'nin uzun süredir evine gitmediği ve ailesi tarafından kayıp başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Ö.G.\'nin, cezaevi firarilerini örgüt evlerinde sakladığı ve Suriye\'ye göndermek üzere hazırlık yaptığı saptandı. Ö.G, sorgusunda \"Bu dava için kendimi bile patlatırım\" dedi.

Diğer şüphelilerden M.T. ve E.T. kardeşlerinde Suriye\'nin Rakka bölgesinde törer örgütü saflarında çatışmaya katıldığı öğrenildi. Ders ve sohbet toplantıları düzenleyerek aynı zamanda DEAŞ\'a eleman kazandırdıkları da ortaya çıkan şüphelilerin evlerinde ise çok sayıda örgütsel kitap bulundu. Gözaltındaki kadın G.Ö,\'nün telefon konuşmalarında, \'Suriye\'ye gidip savaşalım, burada durdukça hergün ölüyoruz\' dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G,\'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Zanlıların adli tıp kurumuna getirilmesi

- Zanlıların adli tıp kurumundan çıkışı

- Adli tıp tabelası

SÜRE:01\'45\" BOYUT:194 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

======================

YOLCU OTOBÜSÜ HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

SİVAS\'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınlarında meydana geldi. Trabzon-Malatya seferini yapan Muhammet Petek yönetimindeki 61 S 0758 plakalı otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç içinde bulunan Mehmet Faruk Rızvanoğlu ile Hasan Rızvanoğlu hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar Halil İbrahim Cebel(30), Nesra, Muhammet Yusuf(4) ve Ömer Faruk Rızvanoğlu ambulansa Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sivas\'taki hastanelere sevk edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Cenazelerin kaldırılşı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/KANGAL(Sivas), (DHA)-

==========================================================

İZMİR ENGELLİ ŞAMPİYONDAN TARİHİ BAŞARI

ENGELLİ ŞAMPİYONDAN TARİHİ BAŞARI

Henüz 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında sol bacağı diz altından koptuktan sonra vücut geliştirme sporuna başlayıp engellilerde Avrupa, dünya ve kainat şampiyonu olan Tolga Murat Balıkçı, ilk kez normal sporcularla yarıştığı organizasyonda tarih yazdı.

Engelliler kategorisinde zirveye çıkmasının ardından 2015 yılında geçirdiği ağır eklem rahatsızlığı nedeniyle doktorların ameliyat olarak sporu bırakmasını istediği vücutçu, sağlam sporcuları geçme hayaliyle yılmadı. Litvanya\'da 19-21 Ekim tarihleri arasında özel organizasyonlar olan Dünya Fitness Federasyonu ve Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen WFF-WBBF Amatör ve Profesyonel Dünya Şampiyonası\'nda ilk kez engelsiz rakipleriyle yarışan sporcu, tüm rakiplerini geçip şampiyonlar şampiyonu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde ay-yıldızlı bayrağı Litvanya\'da dalgalandırdı.

28 Ocak 1998\'de geçirdiği trafik kazasıyla hayatı değişen Tolga Murat Balıkçı, vücut geliştirme sporuyla tanıştı. Engelliler kategorisinde 2009, 2010 ve 2012\'de Dünya, 2010\'da Avrupa ve Mr. Universe Kainat Engelliler Şampiyonası\'nda zirveye çıkan 37 yaşındaki sporcu, 2015 yılında ağır hastalık geçirdikten sonra podyuma muhteşem bir dönüş yaptı.

Litvanya\'daki şampiyonada ilk kez yarıştığı dünya çapından normal rakipleri arasında önce amatör, sonra profesyonel, ardından da şampiyonlar şampiyonu olan sporcu, ülkeye 3 kupayla döndü. Sakatlığı döneminde 82 kilograma kadar düştüğünü, Litvanya\'ya 102 kilogram gittiğini söyleyen Tolga Murat, 2015 yılında geçirdiğim ağır eklem sakatlığı neticesinde doktorlar sporu bırakmam gerektiğini söyledi. Ben ise hayalim olan engelsiz vücutçularla yarışıp dünya şampiyonu olarak engelli bir vücutçunun sağlam vücutçuları geçişini tüm dünyada göstermek istiyordum. Çünkü bunun bir eşi daha bu güne dek olmamıştı ifadelerini kullandı.

Şampiyona için hiç tatil yapmadan günde 6 saat antrenman yaptığını, günde 1,5 kilogram et ve çeşitli besinlerle beslendiğini söyleyen engelli sporcu, Neredeyse hiç dinlenmedim. 14 aylık kızım Zeynep Erva\'nın 1\'inci doğum gününde bile antrenman yaptım. Litvanya\'daki WFF-WBBF Amatör ve Profesyonel Dünya Şampiyonası\'nda önce ağır siklette amatör kategoriye kayıt olarak birinci oldum. Sonraki gün amatör kariyerimi noktalayıp profesyonele geçtim ve normal rakiplerim arasında profesyonel kategorideki ilk yarışımda tüm kategoriler ile genelde şampiyonlar şampiyonu oldum. Ülkeme 3 altın madalyayla dönmenin, bir engelli olarak imkansızı başarıp şimdiye kadar tarihte eşi görülmemiş, hayal edilmesi imkansız bir olayı başarmanın gururunu yaşıyorum. Bu başarıyı kızıma armağan ediyorum şeklinde konuştu.

REKORLAR KİTABINA GEÇTİ

Tolga Murat Balıkçı engelli bir sporcu olmasına rağmen adını Guinness Rekorlar Kitabı\'na yazdırmayı da başardı. Kanal D\'de yayınlanan Rekorlar Dünyası adlı programda 2013 yılında ağırlık tutma yarışmasında dünya rekortmeni Alman Patrik Baboumıan ile yarışan Tolga Murat, hem birinci hem de yeni rekorun da sahibi oldu. 20 kilogram ağırlığı kolları yere paralel bir şekilde 1 dakika 28 saniye tutan sporcu, 1 dakika 26 saniye 14 saliselik eski rekoru tarihe gömdü. Tolga Murat, engelli olarak engelsiz bir rekoru kırarak en ilginç rekor geçişi ünvanını aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Tolga Murat Balıkçı\'nın idman yapması

- Tolga Murat Balıkçı ile röp

- Katıldığı yarışma ve ödül töreninden görüntü

- Protez bacağını takıp çıkarması

Haber Ergin KARATAŞ -Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA)

===============================================

MARMARİS\'TE SONBAHARDA DENİZ KEYFİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde turistler ve yöre halkı, açık alanda 27 dereceye ulaşan sıcak havanın tadını yüzerek ya da güneşlenerek çıkardı.

Marmaris\'te, sonbahar ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık alanda 27 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Sonbaharın son ayı Kasım\'da güzel havayı fırsat bilen Marmarisliler ve turistler, soluğu plajlarda, deniz manzaralı yürüyüş yollarında aldı. Turistlerin bir kısmı çocuklarıyla gün boyu denizde yüzerek eğlendi. Kimileri ise uzandıkları şezlonglarında kitap okuyarak dinlendi. İngiliz ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turistler, şezlonglarında bronzlaşmaya çalıştı.

Kente tatil yapan İngiliz uyruklu elektronik mühendisi 41 yaşındaki Hanry Globestain, \"Marmaris, her şeyiyle güzel bir şehir. Ailemle birlikte bir haftalık tatile geldik. Planladığımız kültür turlarından kalan zamanımızı denizde ve havuzda yüzerek geçiriyoruz\" dedi.

Tıbbi mümessil 28 yaşındaki Rus Elena Kurukovinikan ise, \"Şu an ülkemiz buz kesiyor ama ben cennette yaşıyorum. Güneş ve denizin keyfini doyasıya çıkartıyorum. Marmaris her şeyiyle güzel bir kent\" dedi.

Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın hafta sonuna kadar süreceği bilgisini verdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre 27 derece genel görüntü

- Denize girenler ve şezlonglarda güneşlenenler genel-ayrıntılı görüntü

- Halk ve özel plajlardan turistlerin genel-ayrıntılı görüntüsü

- Su sporları yapan turistlerden genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 4 dakika 18 saniye-310 MB HD görüntü)

( Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



======================================================

EĞİTİM GÖRDÜĞÜ MERKEZDE İŞE BAŞLADI

İZMİR Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi\'nde 6 yıl özel eğitim alan, yüzde 70 zihinsel engelli Ömer Faruk Yazgan (25), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı\'nda (EKPSS) gösterdiği başarıyla aynı okulda memur oldu. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yazgan, gün boyu kapıda durup, kuş uçurtmuyor.

İzmir\'de 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Ömer Faruk Yazgan, mental yetersizliği nedeniyle uzun yıllar özel eğitim aldı. 2015 yılında 22 yaşındayken mezun olduğu Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi\'ne bir yıl sonra memur kadrosundan dönen Ömer, özel çocukların fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi\'nde kendi kendine yetebilen, sosyal hayatın her alanına uyum sağlayan ve üretime katkıda bulunan bir birey olmayı öğrenen Ömer Faruk Yazgan, engelli olmanın bir özür değil sadece farklılık olduğunu gösterdi. Mezun olduktan sonra kurslara devam eden ve EKPSS\'de başarılı olan Yazgan, ikinci evi olarak gördüğü okulunda işe başladı.

\"HER MÜDÜRÜN ARAYIP DA BULAMAYACAĞI BİR PERSONEL\"

Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Sadettin Akçi, zihinsel yetersizliği bulunan öğrencileri öncelikle çeşitli testlerden geçirerek hangi mesleğe yatkın olduklarını bulduklarını söyledi. Devletin sağladığı imkanlar doğrultusunda öğrencileri topluma yararlı bir birey yapmak için çalıştıklarını anlatan Akçi, bunun en iyi örneklerinden birinin Ömer olduğunu ifade etti. Akçi, \"Ömer buraya geldiğinde hiçbir vasfı yoktu. İş psikolojisi, zaman kavramı ve sorumluluk duygusu gibi birçok konuda ona eğitim verdik. Mezun olduktan sonra Ömer\'i destekleme kurslarıyla yetiştirdik. Daha sonra sınavı kazandı. Devlet, özel çocukları istihdam ederken il seçme hakkı veriyor. Ömer de ailesinin bulunduğu ilde görevlendirildi. Biz de İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek Ömer\'i kendi okulumuza istedik\" dedi. Ömer\'in çok iyi bir çalışan olduğunu ifade eden Akçi, \"Ömer pırlanta gibidir. Asla görev yerini terk etmez, kaytarmaz, yalanı, ikiyüzlülüğü yoktur. Her müdürün arayıp da bulamayacağı bir personel\" diye konuştu. Engelli bireylere sahip ailelerin, evlatlarıyla ilgili beklentilerinin çok düşük olduğunu vurgulayan Müdür Akçi, Ömer\'in aynı okulda eğitim aldıktan sonra memur olarak göreve başlamasının tüm aileleri umutlandırdığını anlattı.

BU OKUL İKİNCİ EVİ

Ömer\'in 12 yaşındayken babasını kaybettiğini belirten anne Gülten Yazgan, onu tek başına büyük zorluklar içinde yetiştirdiğini anlattı. Ömer\'in kardeşlerinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını dile getiren Yazgan, en küçük oğlunun eğitimi için çok emek verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Bu okula okuması için vermiştim. Bu günlere geleceğimizi hiç düşünmemiştim. Tüm idareciler ve öğretmenleriyle birlikte onu hayata kazandırdık. Ömer sabahları kendi kalkar, giyinir, işine gelir. Çok mutlu ve isteyerek geliyor. 4 sene lisede okudu, 2 yıl el becerisi kursuna geldi. 2 yıldır da çalışıyor. 8 yıldır bu okulda. Burası onun ikinci evi gibi oldu. Elbirliğiyle onu bu konuma getirdik.\"

ÖĞRETMENLERİYLE İŞ ARKADAŞI OLDU

İşini çok sevdiğini söyleyen Ömer Faruk Yazgan, gün boyu ziyaretçilerle ilgilenerek kimlik sorgusu yaptığını belirtti. İşe gelirken çok mutlu olduğunu dile getiren Yazgan, \"Müdürüm bana güvendi, ona teşekkür ediyorum. Benden izinsiz kimse okula giremiyor. Öğretmenlerimin hepsini tanıyorum. Bana yıllarca emek verdiler. Şimdi onlarla aynı işyerinde çalışıyorum. Onları çok seviyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Ömer\'in okul kapısında ziyaretçileri karşılamasından görüntü,

-Ömer\'in okula giriş çıkışından görüntü,

-Ömer\'in demir sürgülü kapıyı açıp kapamasından görüntü,

-Ömer\'in annesiyle detay görüntüsü,

-Ömer\'in müdürüyle detay görüntüsü,

-Müdürü Sadettin Akçi ile röp,

-Anne Gülten Yazgan ile röp,

-Ömer Faruk Yazgan ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

======================

Evin çatı katı ve odunlukta 154 kilo eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evin çatı katında ve odunlukta toplam 154 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Yeni Mahalle Melek Sokak\'ta bulunan bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Evde narkotik madde arama köpeği \'Lisa\' ile yapılan detaylı aramada, çatı katında ve müştemilatında bulunan odunlukta koli ve çuvallar içerisine zulalanmış 300 paket halinde 154 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.Ç., C.K. ve E.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

//// polis kamerası

-------------------------

-Polis ekiplerinin odunlukta saklanan kolilerin içini açması

-Kolilerin içerisinde çıkartılan eroin paketleri

-Genel ve detaylar

BOYUT:95 MB - SÜRE:51 SN