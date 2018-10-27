DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İSMET İNÖNÜ\'NÜN SESİ MÜZE EVİNDE YANKILANIYOR

İZMİR\'in Konak ilçesinde restorasyonu tamamlanıp doğum günü olan 24 Eylül\'de açılışı yapılan İsmet İnönü Evi Müzesi\'nde ziyaretçiler 2. Cumhurbaşkanı\'nın Cumhuriyet\'in 10\'uncu yılında meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayı kendi sesinden dinleme şansı buluyor. Daha önce hiç görülmemiş belge ve fotoğrafların da bulunduğu müze, bilinen yanlışları aydınlatarak da tarihe ışık tutuyor. Konak\'taki İsmet İnönü Evi Müzesi, interaktif tasarımıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, eski bir radyonun düğmesini çevirerek, Cumhuriyet\'in 10\'uncu yılında İsmet İnönü\'nün meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayı kendi sesinden dinlemenin heyecanını yaşıyor. Müzede İsmet Paşa\'nın şahsı, ailesi ve Cumhuriyet dönemi ile ilgili yanlış bilinenler, sergilenen belge ve fotoğraflarla açıklığa kavuşturuluyor. Müzede sergilenen pano metinler, Konak Belediyesi tarafından kitap olarak da basılacak.

YAŞAYAN MÜZE

İsmet İnönü Evi Müzesi\'nin küratörlüğünü yapan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Berber, yaşayan müze anlayışının sürdürülebilmesi için ziyaretçi katılımının şart olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

\"İsmet İnönü\'nün Cumhuriyet\'in 10\'uncu yılı sebebiyle yaptığı konuşmadan 3 dakikalık bir bölümü ziyaretçilere dinletiyoruz. Ziyaretçi düğmeye elini atıp kendisi çevirdiğinde çok daha etkili oluyor. Bunun yanı sıra ziyaretçiler, dokunmatik ekranlarda ilgili metinlere ulaşma fırsatı buluyor. Bir diğer interaktif uygulama ise ziyaretçilerin İnönü ile ilgili soruları yanıtladığı panolar. Hem yerli hem yabancı ziyaretçiler, İnönü ile ilgili sorulan soruları panoda bulunan kağıda yazarak yanıtlayabiliyor. Ziyaretçiler daha çok \'Sizce İsmet İnönü, Türkiye ve Türk milleti için neden değerli bir kişiliktir\' sorusuna yanıt veriyor.\"

\'ATATÜRK İLE DOSTLUĞUNUN KANITI ÇOK SAYIDA BELGE VAR\'

Prof. Dr. Engin Berber, bir dönem iç siyasetin de gündemine gelen İsmet İnönü\'nün Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünden sonra, kendisinin cumhurbaşkanı olmasıyla paraların üzerinden Atatürk\'ün resmini kaldırdığıyla ilgili iddiayı hatırlatarak, \"Bu tartışmanın anlamsızlığıyla ilgili bir pano hazırlandı. Yasa öyle gerektirdiği için, İsmet Paşa figürü değişik emisyonlardaki paraların üzerine basılmıştır. Bu pano ile bir yanlış düzeltiliyor. Özellikle İnönü Ailesi, Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü\'nün arasının bozulduğu ve birbirleri ile küs öldüğü iddialarının doğru olmadığının kanıtlanması için bu konudaki çeşitli belgelerin müzede sergilenmesini talep etti. Bu yüzden Atatürk ve İnönü arasındaki arkadaşlığın boyutunun sergilendiği çok sayıda pano var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İsmet İnönü Evi Müzesi\'nden genel ve detay görüntüler

- Prof. Dr. Engin Berber ile röp

- Radyodan İsmet İnönü\'nün sesinin dinlenmesi

- Müze evinde İsmet İnönü\'ye ait özel eşyalardan detaylar

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

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2)KOLTUK ALTINA GİZLENMİŞ 11 KİLO EROİNİ \'OSCAR\' BULDU

KONYA\'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin koltuk altına gizlenmiş 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma başlattı. Ekipler dün akşam saatlerinde Konya-Adana karayolu üzerinde Eyyüp K. idaresideki Kahramanmaraş plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsünün tutarsız ifadeleri ve hareketlerinden şüphelenen polis, araç üzerinde narkotik dedektör köpeği \'Oscar\' ile arama yaptı. Narkotik köpeğinin arka koltuğa tepki vermesi üzerine polis, koltuğu sökerek otomobilde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada koltuk altına yapılmış gizli bölmede paketler halinde 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Eyyüp K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü dökümü:

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- Polisin koltuk altında arama yapması

- Eroinin gizlenmiş bölmeden çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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3)SARIGÖL\'DE SULTANİYE ÜZÜMDEN PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayanlar, kentin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinden hazırladıkları, kış aylarının enerji kaynağı pekmezin yapımına başladı. Ev yapımı pekmezin 2 yıl raf ömrünün bulunduğu belirtildi.

Sarıgöllü ev kadınları, oldukça zahmetli olmasına rağmen şifa kaynağı pekmez yapmaayı sürdürüyor. Pekmezin kentin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinden yapılması, şifa kaynağı olmasının yanı sıra lezzetini de arttırıyor. Sarıgöllü çiftçi Mehmet Hasırcı, pekmezin yapım aşamalarını şöyle anlattı:

\"Sabah erken saatlerde Sultaniye üzümler, bir havuzda bol suyla yıkanıyor. Kanaviçe çuvallara konularak pekmez toprağı ekleniyor. Üzümlerin suyu çıkana kadar ayakla çiğnenerek, eziliyor. Çıkarılan üzüm suyu, daha sonra bir süre dinlenmeye alınıyor. Üzüm suyunun posaları dibe çökünce üzerinden kepçelerle büyük kazanlara alınarak, kaynatılmaya başlanıyor. Kazanda üzüm şırası 3- 4 saat kaynıyor. Bu arada delikli kepçelerle karıştırılarak kontrolü yapılıyor. Pekmezin koyuluğunu kontrol ediliyor. Kıvamına gelince kazanlar ateşten indiriliyor, pekmez soğumaya alınıyor. Soğuduktan sonra kışın tüketilmek üzere cam şişelere dolduruluyor.\"

Pekmez yapımının gelenekselleştiğini, komşularla bir araya gelerek yaptıklarını kent sakini Naime Hasırcı, \"Pekmez ateşten indiğinde, kazanın üzerinde köpük oluşur. Bu köpük, pekmez yapımına yardımcı olanlarla birlikte yenir. Komşularımıza da göndeririz. Bu bir gelenektir\" dedi.

Emcelli Mahalle Muhtarı Akif Karadağ da büyüklerinden, pekmezin kışın insanlara enerji verdiğini, soğuk algınlığına, öksürüğe, astıma iyi geldiğini, aynı zamanda kan yapıcı özelliği olduğunu öğrendiklerini dile getirerek, \"Bu nedenle, kış aylarında bol miktarda pekmez tüketmekteyiz. Faydalarını çocuklarımıza anlatmaktayız\" dedi. Sarıgöllüler, beyaz Sultaniye üzüm pekmezini litresi 20 TL\'den, siyah üzüm pekmezini litresi 25- 30 TL\'den satıyor. \'Günbalı\' adlı pekmez türünün ise litresinin 30- 35 TL olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yöre sakini bir kadının pekmez yapımı

- Kazanda pekmez kaynatılırken

- Pekmez ateşten indiğinde, kazanın üzerinde oluşan köpükten görüntü

- Bu köpüğün yenmesinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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4)KIZI İÇİN ÖZEL TEKERLEKLİ SANDALYE İSTEDİ

MANİSA\'da yaşayan Senem Taştepe (44), kemik erimesi nedeniyle yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olarak yaşayan kızı Pınar Taştepe\'ye (22), bu tür hastalara özel olarak yaptırılabilen tekerlekli sandalyelerden alabilmek için hayırseverlerden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istedi. Pınar Taştepe ise tekrar yürüyeceği günleri özlemle beklediğini belirtip, en büyük arzusununu da hayranı olduğu şarkıcı Yıldız Tilbe\'yi bir kere de olsa görebilmek olduğunu söyledi.Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Taştepe Ailesi\'nin iki çocuğundan biri olan Pınar Taştepe\'ye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'nde 9 yıl önce epilepsi, 4 yıl önce de kemik erimesi (osteoporoz) ve Multipl Skleroz (MS) teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan genç kız, hastalığının daha da ilerlemesi üzerine 1 yıl önce yürüme yetisini kaybedip, yatağa bağımlı hale geldi. Bu süreçte oğlu askere giden, eşinden boşanan Senem Taştepe, kızına tek başına bakmak zorunda kaldı. Taştepe\'ye yatağa bağımlığı kızına baktığı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğü tarafından aylık 1480 lira evde bakım parası bağlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından da görevlendirilen bir ekip tarafından evde bakım hizmeti verilmesi sağlandı. Yunusemre Sosyal Yardımlaşma Vakfı da Taştepe Ailesi\'ne kömür yardımı yaptı.

Kızının ilaç tedavisine evde devam edildiğini belirten Senem Taştepe, \"Tüm gündelik ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Altını bağlıyorum, üzerini değiştirip, yemeğini yediriyorum. Bütün günüm çocuğumla ilgilenmekle geçiyor. 4 yıldır kızıma bakıyorum ve bundan da hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Kızımın adeta bir bebek gibi ilgiye ihtiyacı var. Ancak, içimde kalan bir uhde var o da kızımla el ele tutuşup, birlikte gezememek. Bu benim için büyük bir acı\" dedi.

Kızının rahatça gezip, kendi işini görebilmesi için bu tür hastaların rahatça oturabildiği, bacaklarını ileriye uzatabilecekleri, geriye yatabilen bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç olduğunu belirten Taştepe, \"Ancak, bunun için maddi durumum yok. Askerdeki oğluma 3 aydır para gönderemedim. Kızıma baktığım için çalışamıyorum. Eşimden de boşandığım için geçimimizi aldığım evde bakım parası ile sağlıyoruz. Bu paranın da 650 lirası zaten ev kirasına gidiyor. başka bir gelir kaynağımız da yok. Evimizin elektrik, su faturasını bile ödeyemez hale geldim. Kızımın yüzde 64 engelli raporu var. Ona ihtiyacı olan, fiyatları ortalama olarak 3 bin liradan başlayan tekerlekli sandalyenin alınabilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyorum. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'nde de tedavisi süren kızımın bir an önce ayağa kalkabilmesi için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istiyoruz\" diye konuştu.

\'HAYRANI OLDUĞUM YILDIZ TİLBE\'Yİ GÖRMEK EN BÜYÜK ARZUM\'

Şarkıcı Yıldız Tilbe hayranı olduğunu belirten Pınar Taştepe de, \"Hastalığım nedeniyle yatağa bağımlıyım. Vakit geçirirken de sürekli olarak Yıldız Tilbe dinliyorum. Onu bir kere de olsa görmek en büyük arzum\" dedi. Hastalığı süresince en büyük desteği annesinden gördüğünü de belirten Taştepe, \"Her istediğimi yapmaya çalışıyor. Allah ondan razı olsun. En büyük isteğim eskisi gibi yürüyebilmek, alışverişe gidip, parklarda gezebilmek. O günleri özlemle bekliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Anne Senem Taştepe\'nin kızının günlük bakımını yapmasından görüntü

-Anne Senem Taştepe\'nin kızını kucağında taşımasından görüntü

-Anne Senem Taştepe ile röp.

-Kızı Pınar Taştepe ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA (DHA)

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5)PTT\'DEN \'CUMHURİYET BAYRAMI PUL SERGİSİ\'

İZMİR\'de, PTT\'nin kuruluşundan beri basılmış, tarihi önem taşıyan pulların yer aldığı \'Cumhuriyet Bayramı Pul Sergisi\' açıldı. PTT İzmir Başmüdürlüğü tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde \'Cumhuriyet Bayramı Pul Sergisi\' düzenlendi. Sergide, sportif, tarihsel, ekonomik ve kültürel olarak Türkiye Cumhuriyeti için özel anlam ifade eden günler ve organizasyonlar için sınırlı sayıda basılan, eşine az rastlanır pullar ile eskiden kullanılan bazı eşyalar yer aldı. Ayrıca, Post Europ tarafından \'köprüler\' temasıyla düzenlenen pul yarışmasında birinci olarak Altın Pul ödülünü kazanan, üzerinde Edirne\'nin Uzunköprü\'sünün bulunduğu pulun büyütülmüş hali de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış töreninde konuşan PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, 95\'inci yılı büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutlanan Cumhuriyetin kuruluş sürecinin, vatan ve millet sevgisiyle nelerin başarılabileceğini gösteren pek çok kahramanlık ve fedakarlık örneği ile dolu olduğunu belirterek, \"PTT ailesi olarak, bizim için ne büyük bir övünç kaynağıdır ki aziz milletimizin yazdığı Cumhuriyet destanında posta teşkilatımızın da çok önemli bir payı vardı. PTT ailesi olarak, hem şirketteki atılımlarla hem de küresel posta sektörünü parlak yarınlara taşıyacak çalışmalarla onur duymakla beraber, bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı apayrı bir mutlulukla ve heyecanla kutlamaktayız\" dedi.

İzmir Başmüdür Yardımcısı Tülin Türkoğlu da, sergiye destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi\'neteşekkür ederek, \"Böyle bir sergi fikri ilk ortaya çıktığında bunun büyük bir organizasyon olmasını istedik. Burası bir aylığına bize tahsis edildi ve biz de bir ay boyunca buradayız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz\" dedi.

PTT İzmir Başmüdürlüğü\'nün düzenlediği \'Cumhuriyet Bayramı Pul Sergisi\', 26 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Görüntü Dökümü

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- Pullardan görüntü

- PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz\'ın konuşmasından görüntü

- PTT İzmir Başmüdür Yardımcısı Tülin Türkoğlu ile röp.

- Sergiyi izleyenlerden görüntü

- Açılış kurdelesinin kesilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)



