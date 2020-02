DHA YURT  BÜLTENİ-2

Kazada yaralanan Yunus polisinin beyin ölümü gerçekleşti (EK)

1)5 KİŞİYE HAYAT VERECEK

Aile ile yapılan görüşmeler sonrasında organ bağışı için ameliyata alınan Hayrettin Yılmaz\'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleri nakle uygun bulundu. Yılmaz\'dan alınan kalp ve akciğer ambulans helikopterle Ankara\'da bir hastaneye götürüldü. Yılmaz\'ın karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, böbrekleri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek organ nakli sıra bekleyen hastanala nakledilecek.

Görüntü Dökümü:

——————————-

-Hastane tabelası detay

-Organlar hastaneden çıkarılırken

-Organlar ambulansa taşınırken

-Konvoyun hastaneden çıkışı

Dosya Adı: 2410organpolis

Süre: 1.18 Boyut: 146 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

=========================================================

2)ÖDÜLLÜ BURUN AFFETMİYOR

MERSİN\'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun 2017\'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği Tina, bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı. Kent girişinde durdurulan bir TIR\'da arama yapan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphelendi. Bu noktada devreye giren Tina, aracın malzeme deposuna gizlenmiş 199 paket halinde toplam 100 kilogram eroinin yerini buldu. Açılan bölmedeki uyuşturucuya el koyan polis, yabancı uyruklu sürücü G.A.\'yı gözaltına aldı.

Sürücü G.A.\'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, Avrupa ülkelerine sevkedileceği düşünülen uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü

- Müdürlük girişi ve tabelası

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü pankartı

- Ele geçirilen eroinin farklı açılardan genel ve detay görüntüleri

- Polis memurunun eroin paketlerini kontrol etmesi

- Pankart önünde eroin paketinin genel görüntüsü

- Paketin kesilerek açılması ve eroinden detay görüntü

- Eroin paketlerinin ay-yıldız şeklindeki aynadan yansıması

SÜRE: 01\'55\" BOYUT: 210 MB

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) -

======================================================

3)6 KİŞİLİK KALKANCI AİLESİNİN YAŞAM SAVAŞI

İZMİR\'in Bornova ilçesindeki bir hastanenin yanında bulunan boş araziye çadır kuran İbrahim Kalkancı (41) ve Bahar Kalkancı (37) çifti zorlu koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Mevsimlik olarak çeşitli tarla ve bahçelerde ürün hasadı yapıp, diğer zamanlarda da kağıt toplayarak para kazanmaya çalışan 4 çocuklu çift, tek isteklerinin memleketleri Karabük\'te, çocuklarının eğitim giderlerini karşılayabilecekleri sürekli bir iş bulmak olduğunu söyledi.

Karabük\'ün Merkez ilçesine bağlı kırsal Cumayanı Mahallesi\'nde yaşayan ve yılın belirli dönemlerinde yurdun farklı bölgelerindeki çeşitli sebze ve meyvelerin ekili olduğu tarla ve bahçelerde mevsimlik işçi olarak çalışan İbrahim ve Bahar Kalkancı çifti, zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Henüz okula gitmeyen çocukları Amine (4) ve Meryem\'in (6) yanı sıra, lise 1\'inci sınıf öğrencisi Burak Kalkancı (15) ve 6\'ncı sınıf öğrencisi Rabia Kalkancı\'nın (12) eğitim masraflarını karşılayamadıklarını belirten baba İbrahim Kalkancı yetkililere seslenerek, \"Ben çalışmaktan kaçmam, hamallık da dahil ne iş olsa yaparım. Tek isteğim, memleketim Karabük\'te yaşamamı sağlayacak, çocuklarımı okutmam için gereken parayı kazanabileceğim bir iş. Daha önce mevsimlik olarak yaptığımız iş az çok bizi idare ediyordu ama Suriyelilerin gelmesiyle birlikte o da azaldı. O işlerde çalışırken aldığımız yevmiyeler düştü. Bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz\" dedi.

Devletin kendilerine erzak, kömür gibi yardımlar verdiğini ve bunun için şükrettiğini, ancak kendisinin asıl isteğinin çocuklarının okul masraflarını karşılamak olduğunu belirten İbrahim Kalkancı, \"Ben istiyorum ki çocuklarım okusunlar. Ben yapamadım ve şimdi bu haldeyim. Onların benim yaşadığım gibi yaşamalarını istemiyorum\" diye konuştu.

\"KALEME, DEFTERE VE ÇANTAYA İHTİYACIM VAR\"

Memleketi Karabük\'teki bir okulda, 6\'ncı sınıfta okuyan Rabia Kalkancı ise, az da olsa bazı arkadaşlarının kendisini bazı eşyaları olmadığı ve çadırda kaldıkları için küçük gördüklerini belirterek, \"Kaleme, deftere ve çantaya ihtiyacım var. Ailem, tarlalarda çalıştığı zaman memlekete dönene kadar beni de yanlarında tutuyor, bu yüzden her sene okula geç başlıyorum\" dedi.

\"KAHVALTIDA DOMATESE EKMEK BANIYORUZ\"

Anne Bahar Kalkancı ise, çocuklarına yemek bulmakta zorlandığını, kahvaltıda çoğu zaman çaya ya da domatese ekmek banarak beslendiklerini söyledi. Anne Kalkancı, \"Eşim de çalışmaktan kaçmaz, ben de kaçmam. Ne yapıyorsak çocuklarımızın geleceği için. Çocuklarımızın çadırda yaşamasını istemiyorum. Yağmur yağdığında çok zorluk çekiyoruz, hepimiz çadırın ortasında toplanıyoruz, kenarlardan su giriyor. Bazen çocuklarım, \'Anne bizim niye sürekli kendi evimizde kalmıyoruz? Arkadaşlarımızın hiçbiri okula bizim gibi geç kalmıyor\' diye soruyor. O zaman çok üzülüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- İbrahim Kalkancı ile röp.

- Bahar Kalkancı ile röp.

- Çocuklardan Rabia Kalkancı ile röp.

- Çadırın içinden görüntü

- Ateş yakılmasından ve çay pişirilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

========================================================

4)ÇELTİK ÜRETİCİSİNİ DÜŞEN ALIM FİYATI ÜZDÜ

TÜRKİYE\'nin yüzde 51 çeltik (pirinç) ihtiyacını karşılayan Edirne\'de ürünlerini hasat eden üreticiler, kilosu 3 liradan başlayan alım fiyatının 2 liraya kadar düşmesinin endişesini yaşıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, \"Çeltikteki bu sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Çeltikte yüzde 40-50\'ye varan fiyat düşüşü var. Bu da bizi rahatsız etmektedir. Bu durum önümüzdeki yıl, çeltik üretimini sıkıntıya sokacak\" dedi.Edirne\'de yaklaşık bir ay önce başlayan çeltik hasadı tarlalarda devam ederken, alım fiyatlarının düşüşe geçmesi üreticileri endişelendiriyor. Geçen yıla oranda mahsullerin iyi olmasına sevinin üreticiler, kilosu 3 liradan başlayan alım fiyatları bugünlerde 2 liraya kadar düşmesiyle buruk hasat yapıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, çeltikte yüzde 50 fiyat düşüşü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Çeltik hasadı 25 gündür bölgemizde devam ediyor. Bununla birlikte sıkıntılarımız arttı. Çeltik hasadı başladığı gün alımlar, 2.80 ve 3 liradan başladı. Ama bugünlerde alımlar, 2 liraya kadar düştü. Şu an çiftçi malını satacak alıcı da bulamıyor. Çeltikteki bu sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu anlamda hükümetinde aldığı yüzde 10 tedbirler var. Ama bizimki ne yüzde 10, ne de yüzde 30 çeltikte yüzde 40-50\'ye varan fiyat düşüşü var. Bu da bizi rahatsız etmektedir. Bu durum önümüzdeki yıl çeltik üretimini sıkıntıya sokacak. Çünkü masraflar arttı. Geçen yıl 80 kuruş olan gübre şu an 2 lira. Geçen yıl 4 lira olan mazot şu an 6.5 lira. Girdilerimiz hızla artmakta ve ama ne yazık ki, mahsul fiyatları düşmektedir. Çeltik masraflı bir bitkidir, 120 gün içinde çıkan bir bitkidir. Bu yıl ot mücadelesi biraz sıkıntılı geçti. Artık bazı otlar bağışıklık kazandı. Bu anlamda çiftçinin masrafları da arttı. Ama ne yazık ki, piyasada alıcı bulamıyoruz. Sebebi nedir onu da bilmiyoruz, hükümetin piyasalara girmesi ve bu sıkıntıyı gidermesi gerekiyor, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin girmesi gerekiyor. Bizde bunu bekliyoruz ama bugüne kadar bir gelişme olmadı. Çiftçi borçlarını ödemesi için çeltiğini satması gerekiyor. Ama piyasaların böyle gitmesi çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor.\"

\'ÇELTİK EKİMİ AZALIR\'

Kırklareli\'nin Babaeski İlçe Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, fiyatların düşük olmasından dolayı önümüzdeki yıl çiftçinin çeltik ekimi yapamayacağını ifade etti. Arslan, \"Bu yıl çeltikte mahsul iyi verim verdi. Güzel fiyatlardan alım yaparak sezona iyi başladık. Son günlerde fiyat 2 liraya kadar geriledi. Gerilemenin dışında arz-talep dengesi olmadı. Tüccar parayı 2 ay sonra ödemek istiyor ya da 2 liradan çeltiği almak istiyor. İki liradan bu çeltik değerlendirildiğinde girdi maliyetlerini karşılama noktasında üretimdeki sıkıntılardan dolayı para kazanma şansını ben göremiyorum. Çeltikte zarar eden üyelerimize destekleme yönünde taleplerimiz olacak. Trakya çeltikte önemli bir paya sahip yaklaşık yüzde 55 üretimi sağlıyor. Önlem alınmazsa çeltik ekim alanların da düşüklük olacak. Çeltik üreticisine hep birlikte sahip çıkmalıyız\" dedi.

\'TÜCCAR İSTEDİĞİ GİBİ OYNUYOR\'

Edirne\'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünde çeltik üretimi yapan Hüseyin Tekin, bu yıl zarar ettiklerini belirterek, \"Bu fiyatlarla kar edeceğimizi düşünmüyoruz. Fiyatlar düşük olmasından ziyade şu an tüccarlar alımı durdurdu. Onlarda yarın ne olacağını bilmiyor. Bunun için tüccar bulup ürünümüzü satmak zor. Bizim en büyük sorunumuz Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) fiyat açıklamaması. Bizim ürünlerimizi almaması. TMO alım yapmadığı sürece tüccar bizimle istediği gibi oynuyor\" dedi.

Çeltik üreticisi Mehmet Kenan, ürünlerini alan olmadığını belirterek, \"Çeltik alan yok, alan olmadıktan sonra işimiz zor. Çeltik elimizde kaldı. Geçtiğimiz yıllarda TMO çeltik verirdik. Şimdi ofis de tüccar da çeltik almıyor. Çeltik elimizde kaldı. Borçlarımızda var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. TMO\'nun bir an önce alım yapmaya başlaması gerek. Yoksa sonumuz ne olur Allah bilir\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Drone ile çeltik hasatı

Çeltik genel detay

Cengiz Yorulmaz ile röp.

Detay görüntü

Şahin Arslan ile röp.

Farklı açıdan detay

Üreticiler ile röp.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)