DHA YURT BÜLTENİ 2

Tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

SAMSUN\'da, tartıştığı oğlu Çağlar Y.\'yi (25) tabancayla vurarak öldüren Nesim Y. (56), ardından polisi arayıp, teslim oldu.

Olay dün gece merkez İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öne sürülen 1 çocuk babası Çağlar Y., alkollü bir şekilde babasının evine geldi. Burada, Çağlar Y. ile babası Nesim Y. arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nesim Y., eline aldığı tabancayla oğluna art arda ateş etti. Çağlar Y., vücuduna isabet eden 4 kurşunla kanlar içinde yerde kaldı. Ardından polisi arayan Nesim Y., \"Oğlumu vurdum\" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Çağlar Y.\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Nesim Y., Emniyet\'e götürüldü. Çağlar Y.\'nin eşi, acı haberi alarak olay yerine geldi. Genç kadın sinir krizi geçirirken, Çağlar Y.\'nin annesi ise \"Ah oğlum, kendini de bizi de yaktın\" diyerek feryat etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)



Hata yapan sürücüler \'drone\' ile yakalandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da, trafik kurallarına uymayan sürücüler, drone ile tespit edilip, yakalandı. Araç kullanırken, cep telefonuyla konuşan veya emniyet kemeri takmayan sürücülere, ikaz edildikten sonra cezai işlem uygulandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kentin birçok noktasında ortak denetim yaptı. Amir Murat Parmaksızoğlu yönetimindeki trafik ekipleri, kentin en işlek yeri Cumhuriyet Caddesi\'ndeki denetimlerde drone kullandı. Pilotun havalandırdığı drone ile kuralları ihlal eden sürücüler tespit edildi. Drone görüntülerini izleyen ekipler, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan veya emniyet kemeri takmayan sürücülere, ikaz ettikten sonra cezai işlem uyguladı.

Trafik ekiplerinin drone ile denetimini izleyenler, can güvenliği için yapılan uygulamanın çok iyi olduğunu söyledi. Ceza kesilen bazı sürücüler ise drone ile denetime tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

Toprak kiralanmayınca, bin nüfuslu köylü işsiz kaldı

EDİRNE\'nin Keşan ilçesine bağlı bin nüfuslu Türkmen köyünde, topraksız olan köylüler hazine arazilerinin kendilerine kiralanmadığını ifade ederek, yardım istedi. Köy muhtarı Hakkı Yilber, \"Diğer köylerde topraksız vatandaşlara toprak kiralanıyor ama bize verilmiyor. En kalabalık köy nüfusuna sahibiz ama toprak kiralayamıyoruz. Hazine arazileri verilirse, bamya üretip civarda satıp geçim sağlayacağız\" dedi.

Keşan ilçesine 11 kilometre uzaklığındaki bin nüfuslu Türkmen köylüleri, hazine arazilerinin kendilerine kiralanmadığı için işsiz ve parasız kaldıklarını söyledi. Bir kaç yıl öncesine kadar hazine arazilerinin kiralandığını ve ürettikleri bamyaları satarak geçim sağlayan köyde herkes işsiz kaldı. Köy muhtarı Hakkı Yilber, köyde 2 bin 189 dönüm hazine arazisi olduğunu ve kendilerine kiralanmasını istediklerini söyledi. Yeni çıkarılan yasalarla toprağı olanlara kiralama yapıldığını kaydeden Yilber, \"Köyümüzde yaklaşık 2 bin 189 dönüm hazine arazisi var. Daha önce topraksız vatandaşlara yer veriliyordu. Burada bamya yetiştirip civarda satarak geçim sağlıyorduk. Köyde şuanda iş imkanımız yok. Yeni yasalar çıkardılar ve topraksız kaldık. Biz hazine arazilerinin bize parasıyla kiralanmasını istiyoruz. Köylülerimiz işsiz, geçici işler için başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara girmeden üretim yaparak geçinmek istiyoruz. Toprak verildiği takdirde bamya üretip satacağız. Devletimiz bu anlamda bize sahip çıksın istiyoruz. Çünkü diğer köylerde topraksız vatandaşlara toprak kiralanıyor ama bize verilmiyor. En kalabalık köy nüfusuna sahibiz ama toprak kiralayamıyoruz\" dedi.

\'KÖYDE HERKES İŞSİZ\'

Köylülerden Sedef Yonak (53) da işsiz kaldıkları için zor durumda olduklarını belirterek, yardım istedi. Köylü gençlerin geçici tarım işleri için Bursa\'ya gitmek zorunda kaldığını anlatan Yonak, \"Köyde çalışan kalmadı, çocuklarımızı okula bile gönderemiyoruz. Bizim tek istediğimiz daha önce olduğu gibi hazine arazileri bize kiralansın, bizde üretim yapalım geçim sağlayalım. Bamya üretemiyoruz, başka iş imkanımız yok, bütün köylü işsiz ve parasız. Buna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz\" şeklinde konuştu.

Dört çocuğu olduğunu kaydeden Sultan Yilber (54) ise parasızlıktan torunları ve köylü çocukların okula bile gidemez hale geldiğini iddia etti. Köylülere arazi verilmemesi durumda işsizlikten kötü yollara girebileceklerinden korktuğunu ifade eden Yilber, \"Köyde toprağımız olmadığı için gençlerimiz bile Bursa\'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gidiyor. Çocuklarımızı işsizlikten, parasızlıktan okula gidemiyor. Kimse destek çıkmıyor, tek istediğimiz kira ile hazine arazisi. Geçinemiyoruz, paramız yok. Toprak sahibi olanlara veriyorlar. Çocuklar işsizlikten, parasızlıktan kötü yollara girecek diye korkuyoruz\" dedi.

Köylüler, tüm devlet kurumlarından bu konuda yardım beklediklerini kaydederek, sahip çıkılmasını istedi.

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)



Kuytul için yürüyen kadınlar, polisi görünce \'Sağlık yürüyüşü\' dedi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - FURKAN Eğitim ve Hizmet Vakfı\'nın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul için Erzurum\'da yürüyen kadınlar, polisi görünce Sağlık Bakanlığı\'nın her gün 10 bin adım tavsiyesini uyguladıklarını söyledi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik 30 Ocak 2018\'de başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Erzurum\'da bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, boyunlarına bağladıkları, üzerinde \'Alparslan Kuytul\'a özgürlük\' yazan ve fotoğraf yer alan atkılarla yürüdü. Polis, toplu halde yürüyen kadınları merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi\'nde durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Kadınlardan biri, \"Bizler Sağlık Bakanlığı\'nın her gün 10 bin adım tavsiyesini uyguluyoruz. Gezerken de çok sevdiğimiz hocamız Alparslan Kuytul\'un fotoğrafının olduğu atkıyı takıyoruz. Kendisi 241 gündür tutuklu. Biz herkesi seviyoruz, vatanımızı da seviyoruz\" dedi. Kadınlar, peşlerinde polislerle cadde ve sokaklarda bir süre gezdikten sonra dağıldı.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

Türkiye\'de yetişen 4 bitki türü \'sıtma\' hastalığına deva olacak



Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sıtma hastalığına iyi gelen 4 bitki türü tespit etti. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından kabul edilden ve yalnızca Türkiye\'de yetişen bu bitki türlerinden ilaç üretilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Özellikle Afrika ülkelerinde her yıl 500 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan sıtma hastalığına karşı geliştirilen bitki yoluyla tedavi çalışmalarında olumlu sonuç elde edildi. Botanikçi, eczacı ve parazitologtan oluşan bir ekip, Dünya Sağlık Örgütü\'nün sıtma hastalığına karşı ilaçların yetersiz kaldığını belirterek her ülkenin kendine has yetişen bitkileri üzerinde bu hastalığa karşı ilaç geliştirme çağrısı üzerine harekete geçti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sonucunda Ege Bölgesi\'nde İzmir ve Manisa dağlarında yetişen bitkiler üzerinde yaptığı çalışma sonrasında sıtma hastalığına iyi gelen dört bitki türü tespit tti. Tespit edilen bu bitki türleri \'gür kötürüm, yedi düğme, öbek çalba, ören sıraca üzerinde yapılan çalışma raporu, Dünya Sağlık Örgütü\'ne sunuldu ve olumlu cevap alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin bu bitkilerin tedavi yönetiminin fareler üzerinde denendiğini ve hastalığa tam anlamıyla cevap verdiğini ifade etti. Özbilgin, şimdiki hedeflerinin ise bitkiden insanların tüketebileceği şekilde hap üreterek dünya pazarına sunmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özbilgin şöyle konuştu:

\"Sıtma dünyadaki en önemli enfeksiyon hastalıklarından biri. Yılda yaklaşık 500 bin kişi sıtmadan ölmekte ve her yıl yine 250 milyon kişi sıtma hastalığında yakalanmakta. Durum böyle olunca oldukça büyük insan kitlelerini etkileyen sıtma, dünya nüfusunun yaşadığı yüzde 40 gibi bir alana yayılmış durumda. Yani yaklaşık 3,5 milyar insan sıtma hastalığı riski altında. Sıtmaya karşı bulunan ilaçlar her geçen gün etkisini yitirmekte. Dünya Sağlık Örgütü bir çağrı yayınladı ve bu çalışmanın adını \'Artimisinin avı\' koydu. Bütün ülkeleri ellerindeki bitkisel kaynaklarla sıtmaya karşı etkili ilaç geliştirmeye davet etti. Bunun üzerine bütün ülkeler ellerinde sıtmaya karşı etkili olabilecek bitkileri taramaya başladı. Biz de bu kapsamda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir bu bitkisel kökenli \'antimalaryal\' dediğimiz sıtmaya karşı olan ilaçlar üzerine çalışmaya başladık. İlk etapta ülkemize özgü dört bitkiyi keşfettik. Bu bitkilerin sıtma parazitine karşı etkili olduğunu bulduk.\"

Türkiye’nin en büyük müzesinde tarihe yolculuk

ŞANLIURFA’da Balıklıgöl yakınındaki 200 dönümlük alana inşa edilen ve Türkiye\'nin \'en büyük müzesi\' unvanını alan Arkeoloji ve Mozaik Müze Kompleksi, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla ziyaretçilerini insanlık tarihine kronolojik bir yolculuğa çıkarıyor.

Şanlıurfa Müze Kompleksi bünyesindeki Arkeoloji Müzesi\'nde teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine adeta \'o dönemi yaşıyormuş hissi\' uyandırıyor. Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini tarihsel süreç içinde yolculuğa çıkarırken, dönemlere göre oluşturulan salonlarda insanlığın gelişimine tanıklık etme olanağı da tanınıyor.

Geziye ilk olarak insanlık tarihinin başlangıç noktası olan Paleolitik Çağ Salonu ile başlayan ziyaretçiler, burada insanların avlanma şekli, ateşi nasıl yaktığı ve toplayıcılık faaliyetlerini anlatan canlandırmalarla karşılaşıyor. Güzergahı takip eden ziyaretçiler, milattan önce 9 bin 500\'lü yıllara tarihlenen ve dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri olarak bilinen 180 santimetre boyundaki \'Balıklıgöl heykeli\'ni görme imkanı buluyor.

Daha sonra \'Neolitik Dönemi\' inceleme şansı yakalayan ziyaretçiler, burada Göbeklitepe, Nevali Çori gibi insanlık tarihine yön veren dönemlere ait eser ve imitasyonlarla geçmişe yönelik fikir edinebiliyor.

Kalkolitik Çağ Salonu\'nda ise dönemin öne çıkan ticaret faaliyetleriyle ilgili canlandırmaları ve bölgede bulunan o döneme ait eserleri görebilen ziyaretçiler, Tunç Çağı\'nda da Lidar Höyük\'ten çıkan eserleri inceleme şansı yakalıyor. Milattan önce 3 bin 500\'e tarihlenen oyuncak ve düdükleri yakından inceleme fırsatı bulanlar, ardından bazalt malzemeden yapılmış eserlerin yer aldığı Demir Çağı Salonu\'nda Roma Caddesi\'nde yürüyerek, canlandırması yapılan cam atölyesiyle karşılaşıyor. Arkeoloji Müzesi\'nde son olarak İslami Dönem Salonu\'nu gezen ziyaretçiler, sergilenen tarihi eserlerin yanı sıra \'Peygamberler Şehri Urfa\'da insanların tek tanrı inancı ve Nemrut ile mücadelesini anlatan 12 projeksiyon cihazından 4 duvara aynı görüntüyü veren 360 derecelik video gösterisini izleme şansı yakalıyor.

\'SAVAŞÇI AMAZON KRALİÇELERİ\'

Şanlıurfa\'da \'Amazon kraliçelerinin av ve savaş sahneleri\'nin tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu Haleplibahçe semti, içerisinde \'mozaik müzesi\' ise yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında yer alıyor.

Haleplibahçe semtinde yapılması planlanan \"Temalı Park Projesi\'nin temel kazıları sırasında milattan sonra 5 veya 6\'ncı yüzyıllarda yapıldığı sanılan, Roma dönemine ait yönetici sarayının tabanında işlenen \'Savaşçı Amazon Kraliçeleri\' mozaikleri bulunmuştu. İncelemede, mozaik üzerinde \'tek göğüslü efsanevi savaşçılar\' olarak da bilinen \'Amazon Kraliçeleri\'nin, av sahnesinin yanı sıra gülümseyen kız, keklik, aslan, \'çocuk erosu\' ve tabiat figürleri yer alması üzerine arkeolojik kazıların başlatıldığı alandaki eserler, oluşturulan bilimsel danışma kurulunun eserlerin başka bir yere nakli sırasında zarar görebileceği endişesi üzerine, \'Temalı Park Projesi\'nde değişikliğe gidilmişti.

Şanlıurfa arkeoloji ve mozaik müzesini gezmeye gelenlerin tarihe bir yolculuk yaptıklarını kaydeden Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, şunları söyledi:

“Şanlıurfa’da 2006 yılında yapılması planlanan Dinler Buluşması adı altında ‘Temalı Park Projesi’ kazısı sırasında mozaikler bulunması üzerine bu proje değiştirilerek bölge kazı alanına açılmıştı. Kazılar sonucunda mozaikli villa tespit edildi. Bu villa Amazonlar Villası olarak anılıyordu. Dünyada ilk kez Amazon kadınlarının mozaiklere resmedildiği yer Şanlıurfa’dır. Edessa krallığı döneminde Şanlıurfa mozaik sanatında çok gelişmişti. O dönemin saray ve villa yapılarında resmedilmiştir. Burada ortaya çıkan mozaikler dönemin yaşantısını tarzını, doğal ve süsleme sanatını görebiliyoruz. Özellikle Amazon kadınlarının av sahnesinin yer aldığı mozaikler, dünyada ilk defa Şanlıurfa’da bulunuyor. Bu müzelerimiz ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tarihe bir yolculuk yapan ziyaretçilerimiz Fırat Nehri\'nden getirilen doğal ve dünyanın en küçük parçalarıyla yapılan mozaikleri gören ziyaretçiler, buraya hayran kalıyor. Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayımız 200 bini bulacaktırö dedi.

ABD’YE KAÇIRILAN ‘ORPHEUS MLOZAİĞİ’ ANA VATININDA SERGİLENİYOR

Kazılarda bulunan eserlerin nakil sırasında zarar görmemesi için aynı bölgede inşa edilen müzede, Şanlıurfa\'dan yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD\'deki Dallas Sanat Müzesince iade edilen, milattan sonra 194 yılına tarihlenen \'Orpheus Mozaiği de özel bölümde ziyaretçilere sergileniyor. Şanlıurfa’dan yurt dışına kaçırılan Orpheus Mozaiği\'nin ABD\'deki Dallas Sanat Müzesi\'nde sergilendiğini daha sonra Türkiye’ye getirildiğini ifade eden Müze Müdürü Celal Uludağ, şöyle dedi:

\"Şanlıurfa’da tespit edilen mozaikler içersinde yer alan Orpheus Mozaiği, 1998 yılında defineciler tarafından kaçak kazıyla yurt dışına çıkarılan bir eserdir. Bu eserin kaçırılmasının ardından soruşturmalar devam ediyordu. En son ABD\'deki Dallas Sanat Müzesi\'nde sergilendiği sırada bu eserin Türkiye’ye ait olduğu tespit edilmişti. Daha sonra yapılan anlaşmalar sonucunda eser 2012 yılında Türkiye’ye getirilmişti. Kısa bir süre İstanbul Arkeoloji Müzesi\'nde kaldıktan sonra Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi\'ne getirildi. Eser kendi vatanında kendi evinde sergilenmeye başlandı. Orpheus çaldığı Lir müzik aletiyle herkesi ağlatan bir yapısı varmış. Eşine duyduğu aşk acısıyla yırtıcı hayvanlar dahil olmak üzere herkesi çaldığı müziğiyle büyüleyen bir özelliğe sahiptir. Bu mozaikleri görmeye herkesi davet ediyoruz.ö

- Arkeoloji Müzesi

- Müzeye gelen ziyaretçiler

- Amazon Kraliçelerin mozaikleri

- Müze Müdürü Celal Uludağ ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)



Üniversite mezunu temizlik işçisi belediyede amir oldu

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'nden mezun olduktan sonra iş bulamayınca belediyede temizlik işçisi olarak göreve başlayan ancak sözleşmesinin sona ermesiyle işsiz kalıp vatandaşların topladığı imzalar ile hayatında önemli bir dönüm noktası yaşayan Metin Özdemir, 7 aydır Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde amir olarak çalışıyor.

2007 yılında tamamladığı üniversite öğreniminden sonra Konya Selçuk Üniversitesi\'nde \'sualtı arkeolojisi\' alanında yüksek lisans yapan 37 yaşındaki Metin Özdemir, alanı ile ilgili bir iş bulamayınca 2016 yılında Mezitli Belediyesi\'ne başvurdu. Mevsimlik işçi statüsü ile belediyede temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Özdemir, kendisine verilen alanı hergün defalarca gezerek temizledi. Kısa sürede mahalle halkının da sevgisini kazanan Özdemir, sezonun bitmesi ile işten çıkarıldı. Vatandaşların topladığı imzaları belediyeye iletmesi üzerine yeniden işine dönen Metin Özdemir, bir müddet daha sokak temizliği yaptıktan sonra belediye yönetimi tarafından 7 ay önce Temizlik İşleri Amirliği\'ne getirildi. Bir elinde diploması, bir elinde ise kürek ve süpürgesi ile sokak sokak gezen Özdemir, şimdilerde temizlik ekibinin beyni konumunda.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yaşadığı macerayı anlatan Metin Özdemir, \"İlk ayakta belirli mıntıkalar verildi temizlik yapılması için. Benim mıntıkam sahildi. Sahilde tırmıkla temizlik yapıyordum. Sahilde yapılan etkinliklerde de yardımcı oluyordum. Üniversite mezunuyum. Mersin Üniversitesi\'ni bitirdim. Sualtı yüksek lisansımı Konya Selçuk Üniversitesi\'nde yaptım. Şuan görevim temizlik amirliği. Son 7 aydır temizlik amirliği yapmaktayım. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan\'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi halkçı bir insandır. Emeğe önem ve değer verdiğini biliyorum. Bizim misyonumuz onun gözü ile bakmaktır\" dedi.

ÖZVERİ VE BAŞARI

Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise liyakat vurgusu yaparak şöyle konuştu: \"Mevsimlik işçi almıştık bir dönem. Bunların içinde arkeoloji bölümü üniversite mezunu bir arkadaşımız vardı. Yaz dönemi için almıştık. Sezon bittiğinde çıkardık hepsini. Sadece 1 kişi için mahalle halkı ve bunun yüzde 90\'ı kadın olmak üzere sayfalarca imza toplamışlar. \'Bizim mahallemizde böyle bir çocuk var, bunu lütfen çıkarmayın\' diye. Birtek istisna yaptık o zaman. Arkadaşımızı mevsimlik işçi olarak almamıza karşın çıkarmadık, devam ettirdik. Arkadaşımız yol süpürmeye devam etti. Sonra özverisini ve başarısını gördükten sonra, 2 yılın ardından arkadaşımızı amir yaptık. Sahil temizliği, denetimli serbestlikten gelen bazı hükümlülerin de bulunduğu ekibin amiri olarak görev yapıyor. Elbette ki bu arkadaşımız hak ediyordu. Kendisini tanımıyorum fakat bir üniversite mezunu arkadaşımız yol süpürüyorsa uzun zamandır ve halk da memnunsa, \'Bu arkadaşımız farklı görevlere layıktır\' dedik. Liyakatı esas almak bu demektir.\"

*ÖZEL*

-Özdemir\'in diploması ile birlikte çöp kamyonlarının önünde genel görüntüsü

-Diplomadan detay görüntü

-Özdemir\'in odasında çalışmasından genel ve detay görüntüler

-Özdemir\'in temizlik araçlarını yıkayan işçilerle konuşması

-Araçlar hakkında bilgi alması

-İşçiler ile konuşmasından genel ve detay görüntüler

-Kamyonların önünden yürümesi

-Kürek, süpürge ve diploması ile görüntüleri

-Diplomadan detay görüntü

-Diploması, küreği ve süpürgesi ile çöp kamyonlarının önünde genel ve detay görüntüleri

-Çalıştığı sahil bandına gelmesi ve burada temizlik yapmasından görüntüler

-Özdemir ile röportaj

-Hasan Beşikçi ile röportaj

-Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile röportaj

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)



Kiraladıkları evde fuhuş yaptıran kadınlar tutuklandı

MERSİN\'de kiraladıkları evde fuhuş yaptırdıkları belirlenen yabancı uyruklu kadın şüpheliler S.M. ve I.N. tutuklandı.

Kent merkezindeki Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki apartmanda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların internet üzerinden görüştükleri erkekler ile 150 TL karşılığında ilişkiye girdiğini saptadı. Bölgeyi çembere alıp binaya giriş- çıkış yapan şüphelilerin kaydını tutan polis, adrese gelen bir erkeğin ifadesi doğrultusunda Azerbaycan uyruklu kadınlar S.M. ve I.N.\'yi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanararak cezaevine konulurken, evin kiralık olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, fuhşa zorlanan Azerbaycan uyruklu P.M. ve E.M. de ifadelerinin alınması sonrasında Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

- Emniyet Müdürlüğü görüntüsü

- Kadınların emniyet içindeki görüntüsü

- Emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmeleri

- Polis aracı içinden görüntü

- Aracın emniyetten ayrılması



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)