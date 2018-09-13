DHA YURT BÜLTENİ 2



Adana\'da FETÖ operasyonu (2)



9 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin özel okul ve dershane öğrentmleri, öğrenciler ile özel sektör çalışanı olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



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Kaza yapan otomobilde bıçaklanmış halde ölü bulundu

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, park halindeki bir çekiciye çarparak durabilen otomobilin içinde, bıçaklandığı belirlenen Gerzan Tan\'ın cesedi bulundu.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi 127 Sokak\'ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Gerzan Tan, otomobiliyle park halindeki bir çekiciye çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki Gerzan Tan\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise Tan\'ın vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olduğu belirlendi. Bıçaklandıktan sonra hastaneye gitmek isterken fenalaşarak kaza yaptığı sanılan Tan\'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Kj, Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)



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Mardinli minik Sara kanseri yendi

HENÜZ 4 aylıkken mesanesinde tümör tespit edilen Mardinli Sara Akgüç, İzmir\'de 11 ay süren tedaviyle kanseri yendi. Küçük kızın kazandığı tedavisi boyunca daima yanında olan annesi Rozalin Akgüç, memleketleri Mardin\'e dönmek için gün saymaya başladı.

Mardin\'de dünyaya gelen minik Sara, 4 aylıkken mesane kanseriyle tanıştı. Kızlarının tedavisi için Mardin\'den İzmir\'e gelen Akgüç ailesi, 11 ay süren zorlu tedavi sürecini geride bıraktı. Aile, 3 hafta sonra memleketleri Mardin\'e dönmeye hazırlanıyor.

Anne Rozalin Akgüç, küçük kızı Sara\'nın tedavisi için diğer kızı 4 yaşındaki Asya Akgüç ile İzmir\'e geldiklerini, 11 boyunca zor günler geçirdiklerini anlattı. Anne Akgüç, en yakın desteği İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\'nden aldı. Evi olmadığı için 5 ay hastanede kalmak zorunda kalan Rozalin Akgüç, derneğe ait Bornova\'daki evde yaşamaya başladı. Yorucu bir tedavi sürecini tamamlamak üzere olduklarını dile getiren Akgüç, \"Kızım 4 aylıkken mesane kanserine yakalandı. Buraya geldiğimizde çok küçüktü. 13 hafta kemoterapi gördükten sonra ameliyat oldu ve mesanesi alındı\" dedi.

İDRARINI KARNINDAN YAPACAK

Ameliyatın ardından idrarını karnındaki iki küçük delikten yapmaya başlayan Sara Akgüç, henüz yaşıtları gibi koşup oynayamıyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi\'nde ameliyat olan Sara\'nın tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirten anne Rozalin Akgüç, kızının kısa süre sonra tamamen sağlığına kavuşacağını söyleyerek, \"Şimdi idrarını karnından yapıyor. Ameliyatı 6 saat sürdü. Zor bir süreç geçirdik ama 3 hafta sonra memleketimize dönebileceğiz. Tedaviye olumlu yanıt verince bundan sonra ayda bir kez kontrole gelmemizin yeterli olduğunu söylediler. Sara bundan sonra idrarını normal bir insan gibi yapamayacak. Karnından yapacak. 4 yada 5 yaşına geldiğinde yapay mesane takılacak. Ama bunları hiç dert etmiyorum. Önemli olan kızımın iyi olması\" diye konuştu.

Bu süreçte onlara destek olan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\'ne teşekkür eden Akgüç, \"Bazen ailemizin bize veremediği desteği onlardan aldık. Tam 5 ay evim olmadığı için hastanede yattım. Daha sonra buraya geldik. Çok şükür kızım iyileşti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anne Rozalin Akgüç ile röp,

-Anne ve iki kızından detay görüntü,

-Sara Akgüç\'ün annesiyle birlikte görüntüsü.

KJ: Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Datça\'da kum zambakları zamanı

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde her yıl eylül ayıyla birlikte deniz kenarındaki taşlık alanlarda yüzünü gösteren mis kokulu kum zambakları, bir kez daha açtı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve 2 kilometre uzunluğunda olan Palamutbükü sahilinin sadece 100 metrelik çok küçük bir bölümünde hayata tutunmaya çalışan kum zambakları, bu yıl da kendini gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu sene de doğa sevdalıları, zarar görmemeleri için zambakların etrafları taşlarla çevrilerek kendilerince korumaya aldı. Bu yıl tek damla yağmurun dahi düşmediği eylül ayında, kuraklığa inat çakıl taşlarının arasından birer, ikişer gün yüzüne çıkan kum zambaklarının adeta yaşam mücadelesi verdiği gözlendi. Dünyada çok ender görülen bitki türleri arasında yer alan ve giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kum zambaklarının varlıklarını sürdürebilmesi için köklü tedbirler alınmasını isteyen vatandaşlar yetkililere çağrı yaptı.

YAŞAM ALANLARI DARALIYOR

Bu biktinin gönüllü koruyucularından emekli bankacı 64 yaşındaki Tacettin Karataş, kum zambaklarının yaşam alanlarının giderek daraldığını belirterek, \"Sahillerdeki işgal artarak devam ediyor. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar, 2 kilometrelik Palamutbükü Sahili\'nde kum zambaklarının açmadığı tek bir yer bile yoktu. Bugün sadece 100 metrelik çok küçük bir alanda kum zambaklarını görüyoruz. Eğer bunları da yok edersek, gelecek nesiller kum zambaklarının sadece fotoğraflarda görecekler\" dedi. Kum zambaklarının ayaklar altında ezilmelerini önlemek amacıyla, gönüllü doğa dostlarıyla beraber etrafını taşlarla çevirdiklerini belirten Karataş, kaymakamlık ve belediye tarafından bölgeye uyarı levhalarının konulması gerektiğine dikkat çekti.

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Datça\'ya ailesiyle birlikte tatil için gelen 24 yaşındaki Gözde Göncü ise, bir aylık ömürleri olan kum zambaklarını korumak için herkese görev düştüğünü belirterek, \"Biz elimizden geldiğince etraflarını taşla çevirip, korumaya alıyoruz. Herkes lütfen dikkat etsin. Bastığınız yerde yeni filizlenen bur kum zambağı olabilir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Datça Palamutbükü\'nde kum zambaklarından görüntü

- Gönüllü doğa dostları kum zambaklarının etrafını taşlarla çevirip koruma altına alırken görüntü

- Gözde Göncü ile röp.

- Tacettin Karataş ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)



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Marmaris\'te sıcak hava keyfi sürüyor

TÜRKİYE\'nin büyük bir bölümünde, sonbahar mevsimine girilmesiyle havalar serinlerken, Muğla\'nın Marmaris ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yükselen nemle birlikte artan sıcaklardan bunalanlar; plaj, otel havuz başı ve su parklarına akın ederek serinliyor.

Marmaris\'te, sonbahar mevsimine girilmesine rağmen yaz hala etkisini sürdürüyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde, sıcaktan bunalanlar plaj, otel havuz başları ve su parklarına gidiyor. Marmaris\'te bulunan yabancı turistler de şezlonglarda uzanarak eylül güneşinde bronzlaştı. Bazıları ise şemsiye altında kitap okudu. Turistler jet-ski, banana ve paraşüt su sporları ile de heyecanlı anlar yaşadı.

Sağlık hizmetlerinde çalışan 23 yaşındaki Rus Elena Grokovina Esler, \"Marmaris, denizi ve insanları ile çok güzel. İlk defa tatile geldim çok mutluyum\" dedi.

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki İngiliz Elizabeth Glorian Estefan, \"Ailemle birlikte ilk defa Marmaris\'e tatile geldim. İnsanları çok cana yakın, deniz, kum ve güneş mükemmel. Her gün kültürel gezilere katılıyoruz, harika koyları var\" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yüksek nem ve sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahil yürüyüş yolunda denize gidenlerden görüntü

- Marmaris plajlarından görüntü

- Otel havuzlarından görüntü

- Su sporları yapanlardan görüntü

- İngiliz Elizabeth Glorian Estefan ile röp.

- Rus Elena Grokovina Esler röp.

( Toplam: 4 dakika 31 saniye-326 MB HD görüntü)

(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



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