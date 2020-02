DHA YURT BÜLTENİ 2

Bisikleti ile kamyona çarpan çocuk yürekleri ağza getirdi… O anlar kamerada

Müge YARIMBATMAN, ANKARA,(DHA) – Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşandığı belirtilen kazada, bisiklet sürerken bir yandan da çevresine bakan çocuklardan birinin hızla park halindeki bir kamyona çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kafalarında kask bulunmayan iki çocuğun bisiklet ile rampa aşağı ilerlerken bir yandan da etraflarına baktıkları görülüyor. Çocuklardan biri park halindeki kamyonu son anda fark ediyor ancak çarpmaktan kurtulamıyor. Çarpmanın etkisi ile kamyonun sarsılıyor. Görüntülerde kaza sonrası çevreden vatandaşların hızla çocuğun yanına koştukları görülüyor.

An be an güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yaralı çocuğun sağlık merkezine götürüldüğü belirtildi.

Kameraya parayı gösterip şekeri aldı

AKÇAKOCA(Düzce), (DHA) - DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, 13 yaşındaki Rüya Esendağ sokaklarında bulunan markette iş yeri sahibini olmayınca parayı güvenlik kamerasına gösterip kasanın üstüne koyarak şekeri aldı. Rüya durum içine sinmeyince şekeri yeniden yerine koyup, parasını aldı. Market sahibi Nedim İşgören, Rüya\'ya güzel davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Olay, Akçakoca Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan bir markette meydana geldi. Rüya Esendağ markete girdiğinde iş yeri sahibini göremedi. 2 tane şeker alan Rüya Esendağ, parayı güvenlik kamerasına gösterip kasanın üzerine koydu. Market sahibi iş yerinde olmayınca durum içine sinmeyen Rüya, şekeri yerine koyup parasını aldı. Bu sırada markete giren iş yeri sahibi Nedim İşgören, küçük çocuğa güzel davranışı nedeniyle teşekkür etti. 8\'inci sınıf öğrencisi Rüya, \"Market sahibini dükkanda göremeyince aldığım şekerleri ve parasını kameraya göstererek kasanın üstüne koydum. Daha sonra içime sinmedi tekrar şekerleri yerine koyarken market sahibi geldi. Bana teşekkür etti. Herkes senin yaptığını yapmazdı dedi.\" diye konuştu.

Nedim İşgören, Rüya\'ya teşekkür ederek, \"Çocuklar bizim çiçeğimiz böyle bir davranışta bulunduğu için ona dükkanımı emanet ederim.\" diye konuştu.

Tamirat için girdiği evden altın tespih çaldı

ADANA\'da tamirat için bir eve giden su tesisatçısı, ev sahibinin dalgınlığından faydalanarak pırlanta işlemeli altın tespih, 2 yüzük ve 2 de gümüş tespih çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine kısa sürede yakalanan Ahmet Cumali Aslan (23), \"Şeytana uydum\"dedi.

Olay Çukurova ilçesine bağlı Toros mahallesinde oturan Hasan Fatih Özkılıç, evinin eskiyen su tesisatını değiştirmek için bir tesisatçıyla anlaştı. Bunun üzerine tesisat ustası yanına yeni işe aldığı tesisatçı Ahmet Cumali Aslan ile eve geldi. Su tesisatını değiştirdikten sonra tesisatçılar evden ayrıldı. Bir süre sonra Öçkılıç, evde bulunan pırlantalı altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespihinin yerinde olmadığını fark etti. Özkılıç\'ın şikayeti üzerine o gün eve girip çıkan tesisatçı Ahmet Cumali Aslan gözaltına alındı.

Şüpheli Ahmet Cumali Aslan, evin banyosunda çalışırken yerde bir tespih bulduğunu ve alıp kuyumcuya sattığını karşılığında da 2 bin 100 TL aldığını söyledi. Suçunu itiraf eden Aslan\'ın evinde yapılan aramada ise diğer tespih ve yüzükler de güvercin kafesinde bulundu.

Ahmet Cumali Aslan emniyetteki ifadesinde, \"Polis ben yakalayınca tespih için aldığım paranın kalanını geri verdim. Bir an da şeytana uydum. Çok pişmanım\"dedi.

Aslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayakları ile direksiyonda araç kullanan genç izleyenleri şaşırttı

Kayseri\'de sosyal medyaya düşen görüntülerde ayakkabısını çıkartarak ayağıyla direksiyon kullanan genç otomobil sürüyor süsü vererek, izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyaya düşen görüntüde otomobil içinde bulunan genç ayaklarını direksiyona koyarak araç sürüyor izlenimi verdi. Görüntünün sonunda ise, oto kurtarma aracında olduğu görülen genç izleyenleri güldürdü. Sosyal medyadaki bu görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi

Kayseri’de, Kahramanmaraş dondurması kuyruğu

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş Dondurmasını tanıtmak için düzenlenen festival kapsamında hazırlanan dondurma TIR’ı, Kayseri’ye geldi. Ücretsiz dağıtılan dondurmadan alabilmek için de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 1,5 ton ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2’inci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında hazırlanan dondurma TIR’ı Kayseri’ye geldi. Cumhuriyet Meydanı’na park eden TIR’da yapılan etkinliklerle müzik eşliğinde dondurma tanıtımı yapıldı. Etkilikler kapsamında ücretsiz dondurma ikramı da yapıldı. Ücretsiz dağıtılan dondurmadan almak isteyen vatandaşlar, TIR önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve sıranın kendilerine gelmesini sabırla bekledi. Dondurma TIR’ı hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanlığı Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, hayata geçirdikleri projenin amacının Kahramanmaraş dondurmasının dünya çapında rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi. Diğer yandan proje kapsamında Kayseri’de 1,5 ton ücretsiz dondurma dağıtıldığı belirtildi.

15 bin liraya aldığı vosvos için 10 bin lira harcadı

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, restoran işletmecisi Emrah İslam(31), 15 bin liraya satın aldığı 1973 model halk arasında \'Vosvos\' olarak bilinen otomobil için 10 bin lira harcayarak aracı yeniledi. Emrah İslam, aracı kullandığı zaman eski yıllara gitmiş gibi hissettiğini belirterek, \"Sabah uyanıp arabaya baktığımda, arabanın suratı zaten gülüyor gibi. Gülen bir surat sizi karşılıyor. Bu da insana pozitif bir enerji veriyor. İlk defa bir madde ile bir bağ kurdum\" dedi.

Emrah İslam, 2 yıl önce halk arasında \'Vosvos\' olarak bilinen 1973 model Wolkswagen Bettle marka otomobili 15 bin lira karşılığında bir kişiden satın aldı. Emrah İslam, bir arkadaşının tamir atölyesinde otomobilin motoruna kadar bazı parçalarını zevkine göre orijinaliyle yenileyerek 10 bin lira masraf yaptı. 70\'li yıllara beslediği ilgi nedeniyle o yılların havasını yaşayan İslam, gözü gibi baktığı aracıyla görenlere nostalji yaşatıyor. Vosvos\'un çocukluk döneminden beri hayali olduğunu belirten Emrah İslam, \"Vosvos bende zaten bir tutkuydu. Hep hayalimdi. Vosvos ile tanışmamız 2 sene önceye dayanıyor. Almadan önce çok tepki gördüm. \'Yolda kalırsın, eski araba, külüstür araba, o kadar paralar verilmez\' diyenler oldu. Ama hayalimdi. Aldım Vosvos\'u. Çok şükür sorunsuz biniyorum. Sıfır kilometre bir araba alsaydım bu kadar sevinmezdim. Arabalarımız gerçekten hisli araçlar. Kişiye özel araçlar. Bu aracı kullananlar bilirler. Arabalarımız gerçek ruha sahip. Sahibi ile arasında güçlü bir bağ vardır bu araçların. Kimseyi yarı yolda bırakmaz, vefalı arabalardır.\" dedi.

Aracı kullandığı zaman eski yıllara gitmiş gibi hissettiğini ifade eden İslam, \"Mahalle arasından geçerken çocukların, insanların arabaya hoş bakması güzel bir duygu. Sabah uyanıp arabaya baktığımda, arabanın suratı zaten gülüyor gibi. Gülen bir surat sizi karşılıyor. Bu da insana pozitif bir enerji veriyor. İlk defa bir madde ile bir bağ kurdum. Arabaya bindiğinizde ilk çalıştığında o benzin ve eskiliğin kokusunu duymak büyük bir haz. Bilen ve kullanan insanlar bilir bunu. O atmosfer zaten sizi çok eskilere götürüyor. \'Acaba benden önce bu arabada kaç kişi neler yaşadı?\' diyorsunuz. Belki çocuğunu hastaneye bu arabayla götürdü. Belki eşini doğuma bu arabayla götürdü. Yani çok güzel manevi duygular yaşıyorsunuz.\" diye konuştu.

Yakın zamanda gelen teklif sonucu aracını satmayı düşündüğünü alacak kişi ile anlaştıktan sonra dayanamayıp satmaktan vazgeçtiğini belirten Emrah İslam, \"Geçenlerde aracıma iyi bir teklif geldi. Ben de o an gaflete kapılıp satmak istedim. Alacak olan insanlar şehir dışından geldi. Satışını yapmak için notere gitmek amacıyla arabaya bindik. Ben de hep içimden \'Bir şey olsa da satmasam\' diyordum. Gönlüm de çok yok satmaya. Arabaya bindik çalıştıramadım. Bir daha denedim yine olmadı. Arkadaşları taksiyle gönderdim. Sorunu çözüp notere geleceğimi söyledim. Onlar uzaklaşınca denedim. Arabam çalıştı. Sonra ustamı aradım olanları anlattım. O da \'Araba satılmak istemiyor belki de\' dedi. Ben de o gün karar verdim. \'Seni satmayacağım\' dedim. İnşallah ileride çocuklarım, torunlarım olursa onlara miras bırakacağım. O yüzden ömrümün sonuna kadar bu araç benimle yaşlanacak.\"

1 aylık siroz hastası bebeğe yaşam hediyesi verdi

Ahmet Eren, yeniden doğdu

KAN grubu uyuşmazlığı nedeniyle ailesinden kimsenin verici olamadığı siroz hastası 11 aylık Ahmet Eren Yüklendi için annesi Ayşegül Tuvanç\'ın (28) sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Kendisinin de 10 aylık bir oğlu bulunan fabrika işçisi İbrahim Ulaş (30), çaresizliği mutluluğa çevirdi. Ulaş\'tan alınan karaciğer parçası İzmir Kent Hastanesi\'nde Ahmet Eren\'e başarıyla nakledildi. Tedavisi süren minik bebek taburcu olacağı günü bekliyor.

Konya\'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan, 8 yaşında Ali Efe adlı bir oğulları bulunan oto fren ustası Mehmet Yüklendi (41) ile ev hanımı Ayşegül Tuvanç\'ın 25 Eylül 2017\'de ikinci oğulları Ahmet Eren dünyaya geldi. Sağlıkla dünyaya geldiğini sandığı bebeği \'bilier atrezi\' (doğuştan safra yolları yokluğu) şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen Tuvanç\'ın evi, 11 aydan bu yana hastaneler oldu. Talihsiz bebek, 57 günlükken kazai ameliyatı (safra kanalı açılması) için Ankara\'ya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderilirken, anne Ayşegül Tuvanç, donör olamayışının, kadavradan bağış bulunamamasının çaresizliğini, sosyal medya sayesinde bebeğinin ikinci bir hayata başlayışını şöyle anlattı:

OĞLUMA HAYAT VERDİ

\"Çocuk doktorumuz daha Ahmet Eren\'in doğduğu ilk gün safra kanallarının olmadığından şüphelendi. Şüphesinde de haklıymış ama kesin tanı 2 ayın sonunda konuldu ve ameliyat için Konya\'dan Ankara\'ya gönderildik. Nakil olacağı söylendi. Kan gruplarımız uymadığı için biz donör olamadık. Adını kadavra listesine yazacaklarını söylediler ama pek umut vermediyer, ölür dediler. Durumu gittikçe kötüleşiyordu, hiçbir şey yemiyordu. Bize 4. dereceye kadar verici olabilecek akraba bulun dediler. 10. derece akrabalara kadar baktık, uygun olanlar korktu, kaçtı, gönüllü olanlar uygun çıkmadı. Sosyal medyada \'ben anneyim\' diye başlayan bir yazı yazdım. Normalde iki satır yazıyı bir araya getiremeyen ben her kelimesinde ağladığım bir mesaj yazdım. Bu mesajım yarım saat içinde 15 bin kişiye kadar ulaştı. Ben böyle bir şey olabileceğini, insanların yüreğine dokunacağını bilmiyordum. Bu hastalıktan çocuğunu kaybedenler, bu hastalıkla mücadele edenler dahil o kadar çok insan aradı ki! İnternetten araştırırken \'Üç bebek bir kader\' başlıklı bir haber okudum. İzmir Kent Hastanesi\'nde bilier atrezi nedeniyle biri iki aylık üç bebeğin karaciğer nakli haberiydi. Benim oğlum daha büyük, daha kiloluydu. Nakil olabilirdi, karaciğer vermek isteyen gönüllülerin çoğunluğu da İzmir\'dendi, nakil için Kent Hastanesi\'ne gelmeye karar verdim. Maddi manevi çok yıpranmıştım. Burada hem tek kuruş ödemeden hem de doktorundan hemşiresine güler yüzlü hizmetle yeniden umutla doldum. Gönüllülerden İbrahim Ulaş uygun bulundu. Ahmet Eren için \'O da benim çocuğum\' dedi, vazgeçmeyeceğini anladım. 8 Ağustos günü Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki ekip tarafından nakil başarıyla gerçekleştirildi. İbrahim ağabey sayesinde Ahmet Eren yeniden doğdu. Ben onu doğurdum ama çocukluğunu, hayatını İbrahim ağabey verdi. Ben oğluma hayatı öğretecektim, o bize hayatı öğretti. Hayatta hırsların, öfkelerin, nefretin, paranın, düşmanın her şeyin gereksiz olduğunu bu dünyada sadece birbirimizi sevmek için insan olmamızın yeterli olduğunu öğretti.\"

AHMET EREN İKİNCİ OĞLUM OLDU

Ahmet Eren\'den bir ay küçük, 8 Kasım 2017 doğumlu Buğra adını verdiği bir oğlu bulunan, Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde bir seramik fabrikasında çalışan İbrahim Ulaş (30) ise duygularını şöyle dile getirdi:

\"Gece vardiyasında çalışırken Ayşegül\'ün yardım isteğini gördüm. Oğlu için karaciğer vericisi arıyordu. Eşim Esra\'yla (30) konuştum. O da tereddüt etmedi. Nakil mümkün olursa işimden bir süre uzak kalacaktım, işyerimle de konuştum. Onaylarını aldım. Eşim, ailem, işyerimdeki yöneticilerim hepsi kararımın arkasında oldular. Anneye ulaştım, test yapıldı, uygun çıktım. Sonuçta mutluyuz. Aynı yaşlarda benim de oğlum var. Allah korusun, benim de başıma böyle bir şey gelebilir, çaresiz kalmak çok kötü. Şimdi hepimiz mutluyuz, bir bebeğin hayatını kurtarmak çok güzel bir şey. İnsanlık görevimi yaptım. Artık Ahmet Eren benim ikinci oğlum, oğlumla birlikte büyüyecekler.\"

KADAVRA BAĞIŞLARIN ARTMASI GEREKİYOR

Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, kadavradan bağışların yetersizliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Ahmet Eren\'in durumu çok ağırdı, nakil olmasa kaybedecektik. Bir ay oldu nakil olalı, vericisini taburcu ettik. Birkaç güne Ahmet Eren\'i de taburcu edeceğiz. Bir hayatı kurtarmak önemli, vericisi olmayan hastalar için etik kurul kararıyla böyle gönüllülerden nakiller yapılıyor. Ancak canlı vericiler için az da olsa bir risk var. O nedenle en iyisi kadavra bağışların artmasının sağlanması. Kadavra bağışların artması için sosyal medya, yazılı görsel medyada kampanyaların olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.\"

Kene ile mücadele için doğaya bin keklik bırakıldı

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da kene ile mücadele için bin keklik Ağrı dağı eteklerinde iki ayrı bölgede doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlüğü tarafından Iğdır’a getirilen bin keklik Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, Iğdır Üniversitesi Rektörü İ. Hakkı Alma ile Tarım ve Orman Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu tarafından doğaya bırakıldı. Son yıllarda keklik sayısında ciddi azalma olduğunu söyleyen Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel,\"Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğümüz bir çalışma başlattılar. Ürettikleri keklikleri her yıl doğaya bırakıyorlar. Keklikleri yaşam alanlarına faydaları var. Son zamanlarda kene sayısı arttı. Bu da keklik saysısının azalmasından kaynaklanıyor. Biz de keklik sayısını artırarak kene ile mücadeleye katkı sağlamış oluyoruz\" diye konuştu.

Şube Müdürü Mete Türkoğlu ise bakanlığın doğal hayatı geliştirmek amacıyla çiftliklerde yetiştirilen kekliklerin doğaya bırakıldığını söyledi. Ağrı Dağı Milli Parkı için bin keklik bırakıldığını söyleyen Türkoğlu, \"Böylece keklik popilasyonunun daha da gelişmesi, artması açısından önemli bir faaliyet. Amacımız biyo çeşitliliği geliştirip insan ve doğal yaşama katkı sağlamak. Kene gibi zararlı böcekleri yemesi doğaya bir katkıdır\" dedi.

Karadeniz\'de bulutların üzerinde yaşam

KARADENİZ Bölgesi\'nde yüksek rakımlı dağları aşamayan bulutların üzerinde kalan yaylalar, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Karadeniz Bölgesi\'nde yer alan yaylalar, doğası, havası ve suyu ile ilgi görüyor. Yüksek rakımlı dağları aşamayan bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Karadeniz\'de özellikle deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki yaylalar, yaz ayında çoğu gün bulutların üzerinde kalıyor. Sis bulutu içerisinde kalan düşük rakımlı yaylaların içerisinden geçilerek ulaşılan yaylalarda, bulut denizi oluşuyor. Bulutların üzerindeki yaylalara çıkan yöre halkı ile yerli-yabancı turistler de eşsiz manzaraların keyfini çıkarıyor. Her yıl yaz aylarında bölge halkının göç ettiği yaylalar, yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor.

GERİYE GÖÇ ZAMANI YAKLAŞIYOR

Karadeniz\'de, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç etti. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Karadeniz\'de, mayıs ayı ortalarında yaylalara göç edenler, ekim ayı ortalarında geri dönüşe geçiyor. Sonbahar mevsimi ile hava soğumaya, otlar sararmaya ve vargit adı verilen yayla çiçekleri açmaya başladığında yaylacılar köylerine geri dönüyor. Karadeniz yaylalarında sonbaharla birlikte yaylacılar göç hazırlığına başladı.

