DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GAZİANTEP\' TE KAZA; 6 ÖLÜ

Gaziantep\' in Oguzeli ilçesi\'nde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minübüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı..

GAZİANTEP/DHA

2)MUĞLA\'DA 2 AYRI TRAFİK KAZASINDA: 1 ÖLÜ, 13 YARALI

MUĞLA\'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 10\'u ağır 13 kişi yaralandı. Bir otomobile düğüne gitmek için 9 kişinin binmesi dikkat çekti. İlk kaza, dün (Cumartesi) akşam saatlerinde Ula\'nın Gökova Mahallesi Ataköy Mevkisi\'nde meydana geldi. Fethiye yönüne gitmekte olan Coşkun Özer yönetimindeki 45 ZC 2723 plakalı tur otobüsü, yolun solunda bulunan dinlenme tesislerine girmek için manevra yaparken karşı istikametten gelen Hasan Dalman yönetimindeki 34 PV 0576 plakalı otomobille çarpıştı. Aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilde bulunan Nur Banu Dalman (22), Fatma Dalman (43), sürücü Hasan Dalman, İbrahim Dalman ve Fatih Cebeci (26) yaralandı. Otobüstekiler ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Fatma Dalman ve Hasan Dalman\'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

DÜĞÜN YOLUNDA KAZA

Diğer kaza ise aynı gün saat 20.00 sıralarında Muğla\'nın Menteşe ilçesinin kırsal Göktepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Kuyualan (65) yönetimindeki 48 NC 994 yönetimindeki otomobil aşırı hız sonucu virajı alamayarak boş tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobildeki 9 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan Pakize Çilenger\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan Mehmet Kuyualan, Neriman Çilenger (58), Behiye Kuyualan (66), Sudem Çilenger (14), Ayşe Kurt, Şenay Kurt (37) Nurgül Kurt (35) ve Şule Çilenger (18) ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Eğitim Araştırma ile Özel Yücel Hastaneleri\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çamoluk Mahallesi\'ndeki düğününe giderken kaza yaptıkları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgil olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

3)BANDIRMA\'DA YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 10 YARALI

BALIKESİR?in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda 10 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir\'in Bandırma ilçesi Karşıyaka Mahallesi\'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selahattin Güder (65) idaresindeki 10 E 9684 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yola dökülen kaygan madde nedeniyle hâkimiyetini kaybederek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan yolcuları kurtardı. Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunan yolcu olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4)SEL GİTTİ, İZİ KALDI

ERZURUM\'un Olur ilçesinde önceki gece yarısı şiddetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su taşkınlarının zararı, hava aydınlanınca gün yüzüne çıktı. Ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı, ekili alanlar zarar gördü. Sağlık ocağı kullanılmaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı sel nedeniyle Artvin istikametine giden karayolu 7 saat trafiğe kapandı. Gece yarısı gökten bardaktan boşanırcasına yağan sağanak yağmurun ardından gelen sel suları Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü\'nün Bağlar Mahallesindeki sağlık ocağını kullanılmaz hale getirdi, birçok ev, işyeri ve inşaatları bastı. Olur- Artvin karayolu dağlardan gelen çamur nedeniyle yaklaşık 7 saat trafiğe kapalı kaldı. Erzurum\'un Oltu ilçesindeki karayolları ekipleri sabah erkende saatlerinde yolları açmaya çalıştı. Gece boyu bekleyen araçlar kontrollü geçişlerle yollarına devam edebildi. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Ormanağzı Köyü Muhtarı Serkan Aktürk, \"Yaşadığımız seldeğil adeta bir afetti. Bir çok ev, işyeri, sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Halkımız çok zor durumda. İnşallah devletimiz yanımızda olacak ve yaralarımızı saracaktır. Sağlık personelini gece zor kurtardık. Az kalsın sel sularına kapılıp gidecekti. Sağlık ocağımız kullanılmaz halde. Bir hastamız olsa ne yapacağız? Yetkililerimizin bir an önce yaralarımızı sarmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Ormanağzı köyünde kahvecilik yapan Turan İnan ise \"Gece yağan yağmurun ardında gelen sel suları kahvemi bastı. İçme suyu şebekemizi tahrip etti, ekili alanlar büyük zarar gördü. Yapımı devam eden inşaatlardaki kireç, çimento ve tahtalar zarar gördü. Tek sevincimiz can kaybanın olmaması\" dedi..

5)MOTOSİKLETE 3 KİŞİ BİNEREK KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

ADANA’da polis motosiklete 3 kişi binerek kapkaç yapan, O.A (17) ve Serhat Yüksekyayla\'yı (20), 200 güvenlik kamerası inceleyerek yakaladı. Ekipler kimliğini belirledikleri diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Yüreğir Mahallesi Atakant ve PTT Evleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.A ve Serhat Yüksekyayla, cep telefonuyla konuşan İbrahim Dinç’in (35) yanına yaklaşıp elindeki cep telefonunu aldı. Şüpheliler daha sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu olaydan sir süre sonra şüpheliler, bu kez PTT Evleri Mahallesi’nde sokakta yürüyen Hürmüz Dinçer’in (40), içinde 500 lirası ve kredi kartları bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çaldı. Vatandaşları şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerdeki 200 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerdeki kişilerin, O.A ve Serhat Yüksekyayla olduğunu saptadı. Polis, adreslerini tespit ettiği şüphelileri eş zamanlı operasyonla evlerinde yakaladı.

MOTOSİKLETE 3 KİŞİ BİNDİLER

Ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde ise, şüphelilerin motosiklete 3 kişi binerek olayları gerçekleştirdiği fark etti. Ayrıca zanlıların kapkaç yaptıktan sonra trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği ve diğer araç sürücülerini diğer araç sürücülerinde tehlikeye soktukları saptandı. Sorgularında ceh telefonların sattıklarını, söyleyen şüpheliler, \"Evden kaçtık, parasız kalınca da kapkaç yapmaya karar verdik. Yaptıklarımız için çok pişmanız. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla çöpe attık\" dedi. O.A ve Serhat Yüksekyayla çıkarıldığı nöbekçi mahkemece tutuklandı.

Polis diğer şüpheliyi yakalamaya çalışıyor

6)ASLANLARA, KAPLANLARA, FİLLERE ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYORLAR

ONLARI BİR DE BAKICILARINDAN DİNLEYİN

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nda bulunan yırtıcılardan aslan, kaplan, sürüngenlerden piton gibi hayvanların bakıcıları, onları çocuklarından ayırmıyor. Tatile gittiklerinde bile onları çok özlediklerini söyleyen bakıcıları, aralarında özel bir bağın kurulduğunu anlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında Çiğli\'nin Sasalı Mahallesi\'nde 425 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Doğal Yaşam Parkı\'nın birbirinden sevimli hayvanları, ilgi odağı oluyor. 130 türden 1500 hayvanın bulunduğu parkta, sevimli dostların yanı sıra, görüntüleri ile ürküten hayvanlar da yer alıyor. Ziyaretçilerinin belli bir mesafeden görebildiği, görüntüleri ile ürküten bu yırtıcı hayvanların bakıcıları ise, onların hiç bilinmeyen yönlerini anlattı. Doğal Yaşam Parkı\'nda 8 yıldır yırtıcı hayvanlardan aslan, kaplan ve pumanın bakımını yapan Mustafa Kara (32), onları beslerken herhangi bir endişe yaşamadığını söyledi. Parkta bulunan biri Golyad, diğeri Tau adlı aslanları, haftanın 3 günü kırmızı et, diğer günlerde ise beyaz et ile besleyen Mustafa Kara, bu hayvanların çocukları gibi olduğunu söyledi. Kara, \"Aslanları beslerken endişe ve korku yaşamıyorum. Ben hiçbir şekilde çocuklarımdan ayırmıyorum. İzne gittiğim zaman özlüyorum. Ona seslendiğimde bakıyor, kafasını kaldırıyor. Konuşamıyor, bir çocuk gibi. Bu işi isteyerek ve severek yapıyorum. Vahşi ama ben onları seviyorum. İnsanlar korkuyor; bana göre öyle değiller. Sesimize duyarlılar. Sevgi var, endişe ve korku yok\" dedi. Kara, baktığı diğer yırtıcılara karşı da aynı özel duyguları taşıdığını ifade etti.

\'ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNTÜSÜNE ALDANMAYIN\'

Doğal Yaşam Parkı\'nın ürküten hayvan türlerinden bir diğeri de yılanlar. 13 ayrı türde 21 yılanın bulunduğu parkta, özellikle kafesli pitonlar, görüntüleri ile hem büyülüyor hem de ürkütüyor. Sürüngenlerin bakıcısı İlker Ömer Ertop (38), yılanların içinde en büyüğünün 4.5 metre uzunluğundaki kafesli piton olduğunu, bunun da 7 metreye kadar uzayabileceğini söyledi. Afrika, Asya, Amazonlar gibi farklı ülkelerden getirilen sürüngenlerin, acıktıklarında hareketlenmeye başladığını ve kendilerinin de o zaman bu hayvanları beslediğini aktaran Ertop, \"Yılanlara soğukkanlı hayvanlar diyoruz ve bunların soğuk hayvanlar olduğunu düşünürüz. Aslında ortamın sıcaklığını alan hayvanlar. Hepsinin farklı karakterleri ve özellikleri var. Daha egzotikler, farklılar. Ürkücü göründüklerine aldanmayın. İlginç geliyor bana. İki timsah var. Sanırım buradaki en tehlikeli hayvanlar timsahlar. Hareketsiz gibi görünüyorlar ama aniden çok hızlı hareket edebiliyorlar\" diye konuştu.

6 AYLIKKEN GELDİLER ŞİMDİ 18 YAŞINDALAR

İzmir Doğal Yaşam Parkı\'nın en heybetli sakinlerinden olan Cansu, Duygu, Winnie isimli boz ayıların bakıcısı Hüseyin Kovmaz (46) da hayvanlara alıştığını, onların da kendilerine alıştığını belirtti. Ayıların İzmir\'e 6 aylıkken getirildiğini, şimdi ise 18 yaşına geldiklerini söyleyen Kovmaz, \"Biz onları, onlar da bizi seviyor. Bu hayvanlar hem etçil hem de otçul hayvanlar. Et ve meyve ile besliyoruz\" dedi. Boz ayıların enerjilerinin kendilerini de etkilediğini kaydeden Hüseyin Kovmaz, \"Uzaklaştığımda özlüyorum. Onları tıpkı ailem gibi görüyorum\" diye konuştu.

DOĞAL YAŞAM\'IN EN SEVİMLİ DOSTLARI

Doğal Yaşam Parkı\'nın en sevimli dostlarından olan lemurlar ise beslenme saati geldiğinde tüm sevimlilikleri ile parkın neşe kaynağı oluyorlar. Lemurların bakıcısı Erol Bektaş (46) 8 yıldır bu hayvanlara bakıyor. Lemuları beslemeye gittiği zaman onların hemen kapıya koştuğunu söyleyen Bektaş, \"Beni gördüklerinde seviniyorlar, değişik değişik davranışlar sergiliyorlar. Hepsi çocuk gibi, çok severek bakıyorum\" dedi.

FİL AİLESİ BÜYÜYOR

Parkın tek ailesi olan Asya fillerinden baba Winner ve anne Begümcan da Sasalı\'da doğan çocukları İzmir ve Deniz ile son derece mutlu bir yaşam sürüyor. Fil ailesinin bakıcısı Serkan Öztanman (43) daha önce hayvanlara babası Bahattin Öztanman\'ın baktığını, şimdi aynı işi kendisinin yaptığını anlattı. Fillerin çocuk gibi olduğunu aktaran Serkan Öztanman, \"Benim bir kızım var. Açıkçası ondan daha fazla ilgileniyorum fillerle. İlgi, şefkat istiyorlar. İnsanlardan daha iyiler. İzne çıktığımız zaman aklımız burada kalıyor. Evladımız gibi. Filler seslere duyarlılar. Onların hareketlerinden ne yapmak istediklerini, ruhsal durumlarını anlayabiliyoruz. Aramızdaki iletişim sayesinde, birbirimizi anlıyoruz\" diye konuştu.

7)MANİSA\'DA BEYAZ ALTINDA İLK HASAT

BEYAZ altın olarak bilinen pamuğun Manisa Ovasına geri dönmesiyle birlikte bu yılın ilk hasadı yapıldı. Pamuk üreticisi ilk pamuğu toplayıp çırçır fabrikasına teslim ederken, çiftçiler kilogramda 5 lira fiyat istedi. Dünya piyasalarında pamuk fiyatlarının artması ve Türkiye\'de kurun yükselmesi nedeniyle, bu yıl pamuk fiyatlarının daha yüksek olması bekleniyor.

Manisa\'da erken olgunlaşan pamukta bu yılın ilk hasadı yapıldı. Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi\'nde yaşayan Osman Avcı, yılın ilk pamuğunu toplayıp, çırçır fabrikasına götürdü. Nisan ayında ekilen pamuk tarlaları beyaza bürünürken, üretici de fiyat beklentisini yükseltti.

Pamuk üreticisi Osman Avcı, nisan ayında ektiği pamuğun hasadına başladığını belirterek, 2 ton pamuk topladığını söyledi. Üreticinin pamuğun kilo fiyatının 5 lira olmasını istediğini dile getiren Avcı, \"60 dönüm pamuk ektim. İlk pamuğu topladım, çırçır fabrikasına teslim ettim. Kalite bu sene oldukça güzel. 2 ton civarında pamuk topladım. Hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı erken olgunlaştı. 3-4 gün sonra makineli hasada başlayacağım. Biz çiftçi olarak 5 lira fiyat bekliyoruz. Maliyetler çok fazla oldu. Mazot, gübre fiyatları yarı yarıya arttı. Girdilerin hepsi arttı\" diye konuştu.

Çırçır fabrikası işletmecisi Caner Erken de, son yıllarda devlet desteğiyle pamuk üretiminin arttığını ve çırçır fabrikalarının yeniden çalışır duruma geldiğini söyledi. Erken, \"Çiftçimiz ilk pamuğunu depomuza getirdi, emanete koydu. Manisa ovasındaki pamuk verimi diğer bölgelere göre biraz daha iyi. Fiyatlar da çiftçinin beklentisi doğrultusunda artış gösteriyor. Geçen yıl fiyatlar 3 lira civarındaydı. Fiyatlar bu yıl 4 liranın üstünde olacak. Ayrıca 80 kuruşluk bir devlet desteği de var. Bununla birlikte 5 lira veya 5 liranın üstüne çıkabilir\" dedi.

KUR ARTIŞI ETKİLİ OLDU

Fiyatların yükselmesinde birçok etkenin olduğunu ifade eden işletmeci Erken, \"Dünya borsalarında pamuk fiyatlarının artışı bizde de fiyat yükselmesine neden odu. Bunun etkisini de görüyoruz. Aynı zamanda ülkemizde pamuk tüketimi arttı. Kur artışı da pamuk fiyatlarını artırdı. Yurtdışından pamuk getirmek yerine yurtiçinden tedarik etmeye yönlenildi\" diye konuştu.

8)ASPİRİN KULLANIMI ARAŞTIRILIYOR

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi kardiyoloji uzmanları, Türkiye\'de aspirinin doğru kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya başladı.

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi kardiyoloji uzmanlarından Doç. Dr. Murat Biteker, Türkiye\'de hastaların aspirin kullanımı ile ilgili çalışma olmaması üzerine harekete geçti. Dr. Biteker\'in koordinatörlüğünde Dr. Oğuzhan Çelik ve Dr. Cem Çil\'in yürütücülüğünde \'Poliklinik hastalarında aspirin kullanımının uygunluğu\' çalışması başlatıldı. 14 ilden 20 hastanede çalışan 30 kardiyoloğun dahil edildiği çalışmada kardiyoloji polikliniklerine muayene olmaya gelen hastaların demografik özelliklerinin yanında aspirin kullanma sebepleri ve bu ilaca bağlı yan etki yaşayıp yaşamadıkları ile anket yapılacak. 5 bin hasta hedefine ulaşıldığında çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, aspirinin, damar tıkanıklığı olduğu tespit edilen hastalarda ömür boyu kullanılması gereken bir ilaç olduğunu belirterek, \"Yapılan birçok çalışma ile kalp- damar hastalığı olan, kalp krizi geçirmiş, balon- stent tedavisi yapılmış veya koroner by-pass operasyonu geçirmiş erkek ve kadınlarda, aspirinin tekrarlayan olayları önlemede yararlı olduğu ortaya konulmuştur. Kalp damar veya beyin damar hastalığı geçirmiş kişilerin, herhangi bir engelleyici durumu yoksa, düşük doz aspirini ömür boyu kullanması tavsiye edilmektedir. Damar tıkanıklığı olmayan insanlarda aspirin kullanılıp kullanılmayacağı konusu net değildir. Aspirin, kan sulandırıcı bir ilaç olması sebebi ile mide ve beyin kanamasına sebep olabilmektedir. Geçtiğimiz günlerde, Almanya\'nın başkenti Münih\'te yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi\'nde bu konuda yapılmış 2 büyük çaplı çalışma yayınlanmıştır. Bu 2 çalışmada, toplamda yaklaşık 28 bin hasta değerlendirilmiş ve gerek şeker hastalarında gerekse de kalp damar tıkanıklığı gelişme ihtimali açısından orta riskli olan hastalarda aspirin kullanımının net olarak faydası olmadığı ortaya konulmuştur\" diye konuştu.

Doç. Dr. Biteker, Türkiye\'de aspirinin doğru ve yanlış kullanıldığı konusunda herhangi bir çalışmanın yapılmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Benim koordinatörlüğüm ve kardiyoloji uzmanları Dr. Oğuzhan Çelik ve Dr. Cem Çil\'in yürütücülüğünde ülkemizde bu konuda yapılmış en büyük çalışmaya başlamış bulunuyoruz. Çalışmada, kardiyoloji polikliniklerine başvuran ve aspirin kullanmakta olan hastalar ele alınacak. Hastaların demografik özelliklerinin yanında aspirini kullanma sebepleri ve bu ilaca bağlı yan etki yaşayıp yaşamadıkları araştırılacak. Ülkemizde gereksiz yere aspirin kullanan hastaların oranının da ilk kez tespit edileceği bu çalışma ile Türkiye\'de aspirin kullanımı ile ilgili önemli verilere ulaşılacak.\"



