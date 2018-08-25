DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AKRABA ZİYARETİNDE KAZA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

NİĞDE\'den Konya\'nın Akşehir ilçesindeki akrabalarına ziyarete gelen ailenin içinde bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Niğde\'den Akşehir\'e akrabalarını ziyarete gelen Abdullah Deniz (48) yönetimindeki 16 ABS 108 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Karşı şeride geçen minibüs, takla attıktan sonra dura bildi. Kazada sürücü Abdullah Deniz, Emin Dudu Deniz, Saadet Deniz, Merve Nur Deniz yaralandı, Özden Saban (72) ve eşi Hasan Saban (93) da hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saban çiftinin cesedi de otopsi için Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan ve cesetten detay

- Minibüsten detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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2)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Erkan Aygün, acısına rağmen çevredeki vatandaşlarla birlikte aracın içinde kalan telefonunu aradı. Kaza, gece saatlerinde eski Devrek yolu Deli Hakkı mevkiinde meydana geldi. Kazım Bozkurt(36) yönetimindeki 67 UE 012 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Aygün’ün(25) kullandığı 34 BMB 109 plakalı otomobille çarpıştı. Hasan Aygün\'ün kullandığı otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Aygün ile aynı araçta bulunan Orhan Göksel (40), Erkan Aygün (32), Hülya Gören (38) ile diğer araç sürücüsü Kazım Bozkurt ile Hatice Bozkurt (37) ve Yaşar Bozkurt (54) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ACISINI UNUTTU, TELEFONUNUN DERDİNE DÜŞTÜ

Kazada yaralanan Erkan Aygün, acısına rağmen devrilen aracın içinde kalan cep telefonunu aradı. Vatandaşların da yardım ettiği Aygün, 10 dakikalık aramanın ardından cep telefonunu bulduktan sonra ambulansa bindi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların ambulanslara alınması

-Ters dönen otomobil

-Otomobilde telefonunu arayan Erkan Aygün

-Vatandaşların arabanın içne girerek ve çevresinde telefonu araması

-Erkan Gören’in vatandaşlarla birlikte telefonu araması

-Kazaya karışan diğer otomobil

-İsa Yaman ile röportaj

Süre: (5.22) Boyut: (1 GB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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3)UÇURUMDA MAHSUR KALAN 3 ARICI KURTARILDI

ARTVİN\'in Arhavi ilçesinde, arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla çıktıkları köyde sisin etkisiyle kaybolan ve uçurum kenarında mahsur kalan 3 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı. Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Arılı köyünde meydana geldi. Bölgede arıcılıkla uğraşan Cavit Poyraz (60), Yüksel Gedik (29) ve Caner Gedik (30) gece yarısı, kendilerine ait arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla evlerinden çıktı. Kapista Deresi boyunca yürümeye başlayan 3 kişi, bulundukları bölgeye sis çökmesi üzerine daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayıp geri dönmek istedi. Sisin etkisini giderek artırmasıyla çevrelerini görmekte zorluk çeken 3 kişi, yolda karşılarına çıkan 400 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında mahsur kaldı, bağırarak köylülerden yardım istedi. Bağırma seslerini duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma AKUT ve AFAD ekipleri, kaybolan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uçurum olması ve hava şartları nedeniyle, sağlık durumlarının iyi olduğunu saptadığı kişileri kurtarma operasyonun tehlikeli olabileceği ihtimali üzerine, çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Sisin dağılmasıyla bölgeye ulaşan AKUT ekipleri, uzun bir çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtarmayı başardı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma çalışmaları

-Kurtarma anı

(Haber: Adem AKATİN Kamera:ARTVİN-DHA

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4)KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DEVRİLEN TIR KAZASI KAMERADA

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, şoförün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen TIR, devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Şans eseri karşı şeritten herhangi bir araç gelmezken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, bugün saat 06.15 sıralarında, Ankara- İzmir D- 300 Karayolu Orhan Acar Kavşağı\'nda meydana geldi. Uşak yönünden İzmir\'e doğru giden Ali Koşan, yönetimindeki 33 DGG 22 plakalı yün iplik yüklü TIR\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçerek devrilen TIR, yaklaşık 100 metre sürüklendi. TIR\'ın devrilmesiyle çıkan ses, çevredeki vatandaşlarda korku yarattı. O sırada karşı şeritten hiçbir aracın gelmemesi, kazanın boyutlarının büyümesini önledi. Yara almadan kazayı atlatan Koşan\'ı, olay yerine gelen sağlık ekipleri muayene etti, boyunluk taktı. Koşan\'ın iyi olduğunu söylemesi ve herhangi bir soruna rastlanmaması üzerine sağlık ekipleri, kaza yerinden ayrıldı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. İzmir- Ankara Karayolu Uşak yönüne yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalıp, ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Devrilen TIR\'ın kaldırılması için çalışmalara başlandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- TIR\'ın karşı şeride geçme anı güvenlik kamerası görüntü

- Kaza yeri temizlenme görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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5)15 TEMMUZ DESTANI\'NDAN SONRA MALAZGİRT DESTANI\'NI YAZDI

BİTLİS’in Ahlat ilçesinde Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Şenlikleri\'ne katılan şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, 15 Temmuz Destanı\'nın ardından Malazgirt Zaferi için de destan yazdığını söyledi. Delen, Malazgirt Ovası\' adlı destanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Muş\'un Malazgirt ilçesindeki etkinlikte okuyacağını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yazdığı destan ile beğeni toplayan Abdurrahman Delen, bu kez Malazgirt Zaferi için destan yazdı. Delen, Türklerin Anadolu’ya girişinin 947’nci yıldönümü için yazdığı \'Malazgirt Ovası\' adlı destanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Muş\'un Malazgirt ilçesindeki etkinlikte okuyacağını belirtti. Delen, şöyle konuştu:

\"15 Temmuz Destanı\'nı yazan bir şairim. Son dönemlerde Trump’la ilgili bir makalede yazdım. Okçular Vakfı ve Yedirenk Tek Yürek Platformu\'nun daveti üzerine buraya geldim. Malazgirt ile ilgili bir destan yazdık. Onu da hep beraber 26 Ağustos’ta dinleyeceğiz. Ben de doğu kökenliyim, ama buraya ilk defa geliyorum. Bizim doğu değerlerinin ne kadar farklı olduğunu, güzel olduğunu yeni fark ediyoruz. Bir ozan olarak iyi ki bu ülkede yaşıyorum, böyle bir vatana sahibim. Müslümanlığın, İslamın kurtuluşu buradan başlıyor. İşte kurtuluş burada diye boşuna dememişler. 15 Temmuz olayı beni çok derinden etkiledi. Hayatım boyunca kendi ülkesinde, kendi askerinin vatandaşına mermi atması beni derinden üzdü. Gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradık. İnşallah bir daha 15 Temmuzlar yaşanmaz. Bu bizim kurtuluşumuz olur. Ülkemiz üzerinde bir sürü oyunlar oynanıyor. Birliğin ve beraberliğin burada pekiştiğini, kenetlendiğini burada görüyoruz. Ben de doğuluyum, ben de Kürt kökenliyim. Doğulu olmaktan onur duyuyorum. Bu heyecanı ve mutluluğu herkesin gelip tatması lazım.\"

Görüntü Dökümü

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-Şair ve Ses Sanatçısı Abdurrahim Delen\'in açıklamaları

Görüntü Süresi: 02:31 Dk.

Görüntü Boyutu: 290 KB

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)-

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6)RİZE\'DE İLKEL TELEFERİK CAN ALDI

RİZE’de, \'varangel\' olarak ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu hızla hareket eden odun yüklü vagonu dibe çarptı. Olayda, başına isabet eden odunla ağır yaralanan İbrahim Kabil (60) hastanede yaşamını yitirdi.Olay, dün Yiğitler köyünde meydana geldi. İbrahim Kabil, bölgede \'varangel\' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle odun taşıdığı sırada, teleferiğin çelik halatı koptu. Hızla hareket eden odun yüklü vagon dibe çarptı. Bu sırada odunun başına isabet ettiği Kabil, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Kabil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize\'de 12 Ağustos\'ta, ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan Ayşe Kork (19) yaşamını yitirmişti.

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, il genelinde 15 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğunu belirtti. Teleferiklerin herhangi bir sahibi olmaması ve gelişi güzel herkes tarafından kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını ifade eden Bıçakçı, “Teleferiklerin kabinlerinin mutlaka kapalı alanlara alınması, elektrik tesisatlarının yalıtılması ve çarpmaya karşı topraklanmasının yapılması lazım. Yük taşıma platformlarının korumalı olması, altlarından geçerken kişilere zarar vermemesi lazım. Yükün bir yerden bir yere taşınması aşamasında, mutlaka iletişime geçilmesi lazım. Sırma teller teknik olarak hesaplanmadığı için, istenilen yükleri taşımaya elverişli değil. Taşıma aşamasında, elektrik motorlarını ve kayış kasnak sistemlerinin olduğu noktalarda koruyucular koyulmuyor. Kullanılan elektrik tesisatı yalıtımlı değil, topraklaması yapılmamış. Teleferiklerin yüzde 95\'i standarda uygun değil\" dedi.



Görüntü Dökümü

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Ölen adamın vesikalığı

İlkel teleferik ARŞİV görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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7)ENGELLİ GENÇ AKÜLÜ ARAÇ İSTİYOR

AYDIN\'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı dizinin üstünden kesilen, protez bacağını da kilolu olduğu için kullanmakta zorlanan 26 yaşındaki Coşkun Erten, bir akülü araca ihtiyacı olduğunu, hayırseverlerin desteğini beklediğini söyledi.Germencik\'in Yedieylül Mahallesi\'nde dedesi ve anneannesiyle yaşayan Coşkun Erten, son 2 yılda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle engelli oldu. Anne ve babası ayrılınca 40 günlükten itibaren dedesi Ali İhsan Eryılmaz (76) ve anneannesi Ulviye Eryılmaz\'ın (81) yanında yaşamaya başlayan Coşkun Erten, şeker hastası oldu. 2016 Temmuz ayından sonra 4 kez ameliyat olan Coşkun Erten\'in sol bacağı, yaşamının tehlikeye girmemesi için dizinin üstünden kesildi. Tek bacakla kalan Coşkun Erten\'e yürüyebilmesi için bir hayırsever yardımcı olup, protez bacak temin edilmesini sağladı. Ancak Coşkun Erten, fazla kilosu nedeniyle protez bacağı kullanmakta zorluk yaşadı. Sonrasında bir hayırsever, bu kez tekerlekli sandalye hediye etti. Ancak bunu da kullanmakta zorlanan Coşkun Erten, tek isteğinin 3 tekerlekli akülü araç olduğunu söyledi.

HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Dışarıya dedesinin yardımıyla çıkabildiğini belirten Coşkun Erten, \"Benim için üç tekerlekli akülü araç daha faydalı olacak. Evde çok canım sıkılıyor. Dışarıda gezmeyi seviyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum\" dedi.Torununa 26 yıldır baktığını söyleyen dede Ali İhsan Eryılmaz, \"Çocuk gibi ilgileniyorum. Dışarıya benim yardımımla çıkıyor ama yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyeyle de gezmesine bir çare bulamadık. Evde mahkum kalıyor. Tüm bakımını ben yapıyorum. Hayırseverler torunuma 3 tekerlekli bir akülü araç yardımında bulunurlarsa, çok memnun olurum. Torunum da çok sevinir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Coşkun Erten\'in eve sürünerek girmesi

- Evden görüntü

- Coşkun Erten ve dedesi Ali İfsan eryılmaz

Röp: HD çekim 2 dakika 58 saniye:

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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8)MUĞLA ŞİVELİ REKLAM FİLMİ MÜŞTERİ SAYISINI ARTTIRDI

MUĞLA\'da üç yıldır pide salonu işleten 41 yaşındaki Davut Uyumaz, çektirdiği reklam filmiyle müşteri sayısını ve satışlarını arttırdı. Muğla şivesiyle çekilen film sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılırken, izleyenleri kahkahaya boğdu.Muğla\'nın Menteşe ilçesinde pazarlamacılık yapan Davut Uyumaz, her hafta pide yemek için otomobiliyle Aydın\'ın Nazilli ilçesine gitmemek için il merkezinde kendisi pide salonu açtı. Emirbeyazıt Mahallesi\'nde Avcılar Sokak üzerinde 2015 yılından bu yana işletmecilik yapan Uyumaz, müşterilerini artırmak için çözüm arayışına girdi. Çevresindeki kişilerinden fikirlerinden faydalanan Uyumaz, reklam filmi çektirmeye karar verdi. Muğla\'nın Ula ilçesinin ünlü turistlik mahallesi Akyaka\'da başlayıp, pide salonunda son bulan reklam filminde, sevilen dizi oyuncusu Gülnihal Demir\'in yanı sıra Osman Bayer de rol aldı. Senaristliğini Yiğit Dören\'in, yönetmenliğini ise Murat Günay\'ın üstlendiği Muğla şivesi ile çekilen film, kısa sürede sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. Türkiye\'nin çeşitli illerinden işyerine pide yemeye gelenler olduğunu ifade eden işletme sahibi Davut Uyumaz, \"Ailemle birlikte haftada iki gün Nazilli\'ye pide yemeye gidiyorduk. Mekan sahibi arkadaşım olduğu için bizden hesap almıyordu. Bu durum karşısında mahcup oluyordum. Yaşadığımız yol yorgunluğunu da göz önüne alarak Muğla\'ya pide salonu açmaya karar verdim. Halkımızın işletmemize ilgisini artırmak için arayışlara girdim. Sevdiğim insanların da fikrini alarak reklam filmi çekmeye karar verdim. Muğla şivesiyle çekilen filmin bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Müşteri sayımızda ve paket servisimizde ciddi oranda artış oldu. Türkiye\'nin çeşitli illerinden işyerimize pide yemeye bile gelenler oluyor. Kalitemizden asla ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum\" dedi.Uşak\'tan Muğla\'ya pide yemek için geldiğini belirten müşterilerden Hale Ataman, \"Reklam filmini Facebook\'ta izledim. Filmin yöresel şiveyle çekilmesi insanda etki bırakıyor. Pideyi yapan ustanın ellerine sağlık. Tadı damağımda kaldı. Artık 15 günde bir buraya gelirim\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Reklam filminin görüntüsü

- Ustaların pide hazırlamasından görüntü

- Müşterilerin görüntüsü

- Röp. Davut Uyumaz

Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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9)VALİ TOPRAK\'TAN ÜS BÖLGESİNDEKİ ASKERLERE BAYRAM ZİYARETİ

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Oğul ile Ağaçdibi köyleri arasındaki üs bölgesinde görev yapan askerlerle bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.Hakkari\'de göreve başladığı günden beri ilçe, belde ve köy ziyaretlerini sürdüren Vali Cüneyit Orhan Toprak, Kurban Bayramı\'nın 4\'üncü gününde, merkeze bağlı Oğul ile Ağaçdibi köyleri arasında bulunan, Fak Askeri Üs Bölgesi\'nde görev yapan askerleri ziyaret ederek, bayramarını kutladı. Vali Toprak, beraberindeki Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte üs bölgelerdeki askerlerle sohbet de etti. Vali Toprak, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya karşı kahramanca bir mücadele verdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Toprak ve beraberindekilerin üs bölgeye gitmeleri

-Üs bölgedeki askerlerle tek tek tokalaşıp bayramlaşması

-Üs bölgede görevli askerlerle sohbet etmesi

-Detaylar

-Askerlerle fotoğraf çekmesi

HAKKARİ, (DHA)-