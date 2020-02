DHA YURT BÜLTENİ 2

Gümüşhane\'de çatışma çıktı, PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜMÜŞHANE\'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında sabah saatlerinde çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Gümüşhane\'deki terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda bu sabah sıcak temas sağlandı. Kürtün ilçesi Yeşilköy kırsalında kıskaca alınan PKK\'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada,2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

Ektisiz hale getirilen PKK\'lı teröristlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

07.17.2018 tarihindeki operasyon görüntüleri

Haber: Muhammet KAÇAR GÜMÜŞHANE - DHA

======================================

Bakan Ersoy Kemer\'de esnafı ziyaret etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya\'nın Kemer ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla geldiği Kemer\'de esnafı ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in de eşlik ettiği Bakan Ersoy, Liman Caddesi\'ndeki esnafı ziyaret etti, bayramlarını kutladı. Esnafın sorunlarını dinleyen Ersoy, bir kafede dinlenen yabancı turistlerle de sohbet etti.

Turistlere, Türkiye ve tatilleri hakkındaki görüşlerini soran Ersoy, aldığı iyi yanıtlar üzerine gelecek yıl da tatillerini Antalya\'da geçirmelerini tavsiye etti. Bakan Ersoy ziyarette bulunduğu bazı dükkanlarda alışveriş de yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Ersoy ve Başkan Türel\'in esnaf ziyaretleri detay

Bakan Ersoy\'un alışveriş detayı

Bakan Ersoy\'un turistlerle kafe de İngilizce sohbeti kısa detay

Bakan Ersoy\'un vedası ve araçla ayrılması

02:14 dakika ve 433 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) -



======================================

İlkbahar sıcak geçince üzümde bağbozumu erken başladı

ANTALYA\'nın Elmalı ilçesinde Likya Şarapları firmasına ait 17 üzüm çeşidinin bulunduğu 425 dekarlık bağlarda, bu yıl nisan ayının sıcak geçmesi nedeniyle eylülde başlaması gereken bağbozumu, bu yıl erken başladı.

Elmalı ilçesinde 1999 yılında oluşturulan bağlardaki üzümlerden şarap üretimi yapan Likya Şarapları, yılda 1 milyon şişe kapasiteli üretim tesislerinde 500 bin şişe üretim yapıyor. Diğer 500 bin şişelik kapasite ise şarapları yıllandırmak amaçlı kullanılıyor. Elmalı\'nın uzun yıllar önce kaybolmuş yerel bir türü olan ve 15 yıl önce bir çobanın kılavuzluğunda 200 yaşlarında keşfedilen bir asmadan 13 yıl süren ar-ge çalışmalarıyla çoğaltılmasıyla elde edilen Acıkara cinsi üzümle birlikte 17 tür üzüm çeşidi, 425 dekar alanda üretiliyor.

DOĞA ERKEN UYANDI

Likya Şarapları Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özkan, bu yıl ilk defa Elmalı\'da üzümlerin hasat dönemi olan bağbozumunun ağustos ayında başladığına işaret etti. Özkan, \"Kısmetse 2018 hasadını açıyoruz. Bizde hiç olmayan bir şey. Bağlar bir ay erken uyandı ve hasat 2 hafta öne kaydı. Bu yıl 14 gün erken hasadın başlamasının nedeni erken uyanma. Nisan ayının sıcak geçmesi nedeniyle ay sonu uyanması gereken üzümler bir ay öncesinden uyandı. Mevsimsel değişiklikler nedeniyle iki hafta öne geldi. Aslında serin bir yaz, çok sıcak değil ama ilkbaharın sıcak geçmesi neden oldu. Diğer meyvelerde de aynı durum sözkonusu. Doğa erken uyandı bu sene\" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ

425 dönüm dekar alanda 17 çeşit üzüm üretimi yaptıklarını belirten Burak Özkan, bağbozumu sürecinin iki ay devam edeceğini açıkladı. Bağbozumunda üzüm çeşidine göre 20-50 arasında çalışanın görev alacağını aktaran Özkan, bağbozumu süresince Elmalı\'ya çok sayıda yerli ve yabancı turist turları düzenlendiğini söyledi. Özkan, bağbozumuna tanıklık etmek isteyenlerin de üzüm toplayabildiklerini aktardı. Bağlarda dünyanın soylu üzümleri olarak anılan Cabernet, Sauvignon, Merlot, Syrah, Malbec, Pinot noir, Chardonnay ve Sauvignon cinsi üzümler bulunduğunu belirten Özkan, en özelinin ise Elmalı\'nın kaybolmuş ve 15 yıl önce bir çobanın kılavuzluğunda 1100 metre rakımda bulunarak 13 yıllık bir çalışma sonrası çoğaltılan Acıkara üzümü olduğunu kaydetti.

FRANSA\'YA BİLE İHRAÇ EDİLİYOR

İç pazarın yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada olmak üzere dört ülkeye ihracat yapan firma bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen yarışmalarda aralarında 2012, 2015 ve 2016 yıllarında \'En İyi Türk Üretici\' ödülleri de dahil olmak üzere toplamda 150\'nin üzerinde ödül kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Üzüm hasadı

- Üzüm toplayanlar

- Bağlardan görüntü

- Röp: Burak Özkan

- Detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet AKIN/ANTALYA, (DHA)

======================================

Bagajda taşınan koyunun nefes alması için ilginç çözüm

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, bir sürücü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için arka stop farını söktü. Koyunun nefes almak için far bölümünden başını çıkardığı anlar, saniye saniye görüntülendi.

Adana\'da 01 KC 330 plakalı aracın sürücüsü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için aracın arka stop farını söktü. Koyun, hareket halindeki aracın bagajında nefes almak için başını far bölümünden dışarı çıkardı. Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri, koyunu görünce şaşkınlık yaşadı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Aracın görüntüsü



======================================

Milli okçu Selin, anne ve babasının izinde

AY yıldızlı formasıyla olimpiyatlarda Türkiye\'yi temsil eden eski milli okçu Zekiye Keskin ile Serdar Şatır\'ın kızı Selin (15), okçuluk milli takımındaki ilk yılında Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Selin Şatır, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya hedefliyor.

Okçulukta Avrupa şampiyonluğu kazanıp, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları\'nda 5\'incilik elde eden milli takımda yer alan Serdar Şatır ile Sidney\'deki 4\'üncülüğün ardından 2004 Atina\'da, 2008 Pekin\'de yarışan kadın milli takımda 3 kez üst üste olimpiyat oyunlarına katılan Zekiye Keskin\'in kızı Selin, küçük yaşta okçuluk sporuna başladı. Anne ve babasının başarılarından etkilenen ve ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşından itibaren ok atan Selin, kazandığı Türkiye şampiyonluklarının ardından geçen yıl milli takıma seçildi. Selin, milli takımda kazandığı başarılarla da Türkiye\'nin gururu oldu.

AY YILDIZLI FORMAYLA İLK YILDA ALTIN MADALYA

Selin Şatır, Yunanistan\'da 26 Haziran\'da düzenlenen Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası\'nda Samet Ak ile Klasik Yay Karışık Kadet Takımı olarak finalde Almanya\'yı 6-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Kazandığı başarıyla okçuluk dünyasında genç yaşında tanınan isimler arasında yer alan Selin Şatır, 6 Ekim\'de Arjantin\'de yapılacak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları\'na hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya\'da 100. Yıl Okçuluk Tesisleri\'nde günde iki antrenman yapan Selin, gençlik olimpiyatlarında hem bireysel ham de takım olarak madalya hedeflediğini söyledi.

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Annesinin 3 olimpiyata katıldığını, babasının bir olimpiyatta yarıştığını ve şampiyonluklar kazandığını anlatan Selin, onların başarılarından küçük yaşta etkilendiğini ve okçuluğa başladığını aktardı. Hep milli takıma katılma hedefiyle ok attığını söyleyen Selin, farklı yaş gruplarında kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından geçen yıl milli takıma katıldığını belirtti. Her yarışa madalya kazanmak için çıktığını kaydeden Selin, \"Yunanistan\'daki Avrupa şampiyonasında 2018 Gençlik Olimpiyatları\'na gideceğim takım arkadaşım Samet ile altın madalya kazandık. Gençlik olimpiyatlarında da madalya kazanmak istiyoruz. Gençlik olimpiyatlarına hazırlık kampındayım. Kendime güveniyorum. Madalya kazanacağımıza inanıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na hazırlığım devam ediyor. Hedefim olimpiyatta yarışmak. Uzun yıllar milli takım forması giyip, olimpiyat madalyası kazanma hayalimi gerçekleştirmek istiyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Selin Şatır ok atarken

- Selin Şatır detay

- Antrenman genel detay

- Röp: Selin Şatır

- Ok ve yaydan detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)



======================================

86\'lık \'Antalya Güzeli\'nin Müslüm Gürses hayali, \'benzeri\' ile gerçek oldu

ANTALYA\'da oturan ve 1951 yılında \'Antalya Güzeli\' seçilen Perihan Arseven\'in (86) Müslüm Gürses\'le tanışıp birlikte şarkı söyleme hayali gerçek oldu. Gürses\'e benzerliğiyle dikkati çeken taksi şoförü Baki Çiçek, huzurevinde ziyaret ettiği Arseven ile birlikte şarkı söyledi.

Antalya\'da 4 çocuk annesi Perihan Arseven, eşi Mehmet Arseven\'in yaşamını yitirmesinin ardından, zaman içinde 4 çocuğunu da evlendirdi. Perihan Arseven, yalnız kalınca eşinden kalan emekli maaşıyla Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi\'ne yerleşti.

1951 YILI ANTALYA GÜZELİ

Huzurevine yerleşmesinin ardından güzel sesi ve sevecen tavrıyla dikkati çeken Arseven, yaşam hikayesiyle de kısa sürede huzurevinin ilgi odağı oldu. Huzurevi yetkilileri Arseven\'in yaşamıyla ilgili yaptığı incelemede, 1951 yılında Antalya\'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında \'Antalya güzeli\' seçildiğini öğrendi.

EN BÜYÜK HAYALİ MÜSLÜM GÜRSES\'LE DÜET YAPMAKTI

Huzurevine sık sık gelerek buradaki yaşlılarla sohbet eden Kadının Sesi Platformu Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, bir ziyaretinde Perihan Arseven\'le tanıştı. Arseven\'le yaptığı sohbette en büyük hayalinin Müslüm Gürses ile birlikte şarkı söylemek olduğunu öğrenen Yücetaş, bu hayalin gerçekleşmesi için söz verdi. Müslüm Gürses\'e benzerliğiyle dikkati çeken taksi şoförü Baki Çiçek\'le iletişime geçen Yücetaş, Arseven\'in hayalinden söz etti.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Hayalin gerçekleşmesine katkı sağlamaktan mutlu olacağını belirten Baki Çiçek, huzurevine sürpriz bir ziyaret yaptı. Karşılarında Müslüm Gürses\'in benzerini gören huzurevi sakinleri \'Müslüm Bey gelmiş\' diyerek sevinirken, Baki Çiçek\'in elini sıkarak sohbet etti. Perihan Arseven\'in mutluluğu ise dikkati çekti. Baki Çiçek, Perihan Arseven ile birlikte \'Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Annem\' şarkısını söyleyerek, yaşlı kadının hayalinin gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Müslüm Gürses\'i çok sevdiğini belirten Perihan Arseven, “Kıskananlar çatlasın demeyelim. Kıskananlar utansın. Müslüm Gürses\'i buldum hayalim gerçek oldu\" dedi.

Kadının Sesi Platformu Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, bir hayali gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını belirtti. Yücetaş, Baki Çiçek\'e bu hayalden bahsettiğini ve Perihan Arseven\'in mutlu olması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Müslüm Gürses\'in benzeri Baki Çiçek ise annelere ve yaşlı insanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, hayalin gerçekleşmesinde görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Müslüm Gürses\'in ( Baki Çiçek ) şevkat evine gelmesi

Yaşlılarla selamlaşması

Müslüm Gürses Perihan Arsevenle tanışması

Birlikte yürümeleri

Birlikte şarkı söylemeleri

RÖP: 1: Müslüm Gürses ( Baki Çiçek )

RÖP 2: Perihan Arseven

RÖP 3: İnayet Öztürk Yücetaş

Detaylar

599 MB -- 05.25 /// HD

Kaset Durumu: Link Geçiliyor

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)



======================================

Sahipleri tatilde, onlar pet otelde

EVLERİNDE hayvan besleyenler, tatile giderken can yoldaşlarını pet otellere bırakıyor. Antalya Konyaaltı\'ndaki pet otel, bayram tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Dokuz günlük bayram tatilinde özellikle sahil bölgelerindeki otel ve turistik tesislerin tamamı yüszde 100 doluluğa ulaştı. Köpek ve kedi sahipleri, yanlarında götüremedikleri evcil hayvanlarını, büyük kentlerde bulunan ve her geçen gün sayısı artan pet otellere bırakıyor. Pet otellere talep, bu alandaki yatırımları da artırdı.

Antalya\'daki Petgiller Pet Otel işletmecisi Şeyda Başaytaç, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan otellerinin 5 dönüm arazi üzerine kurulu, Antalya\'nın ruhsatlı ilk pet oteli olduğunu söyledi. Başaytaç, \"İşletmemiz veteriner hekim kontrolündedir. Günlük 30 liradan başlayan ücretlendirmeyi konaklama gününe göre belirliyoruz. Kedi ve köpekte fiyatlandırmamız farklı. Uzun süreli konaklamalarda daha uygun fiyatlar talep ediyoruz\" diye konuştu.

KREŞ HİZMETİ DE VERİLİYOR

Pet otelde kreş hizmetinin de verildiğini aktaran Şeyda Başaytaç, \"Konaklama yaptırılan kedi ve köpeklerin aşılarının tam olmasına ve sağlık karnelerinin bulunmasına dikkat ediyoruz. Bir de yanlarında mamalarını getirmelerini istiyoruz. Çünkü her hayvanın yediği mama farklı, sindirimle ilgili sorun yaşamamaları için, diyet mama tüketenler için bunu istiyoruz. Haftanın iki günü veteriner hekimimiz tarafından kontrollerini yaptırıyoruz. Sağlık sorunu olanlara burada müdahale edilebiliyor. Pet otelimizde sadece konaklamıyorlar, oyun alanlarımızda rehabilite oluyor, sosyalleşiyorlar. Yıkama ve tarama işlemleri eksiksiz yerine geliyor. Gün içindeki tüm aktiviteleri fotoğraf ve video görüntüleri ile sahipleri bilgilendiriliyor. Alanımızda 24 saat açık kamera sistemi de var. Köpekler için 20, kediler için de 40 konaklama kapasitemiz var\" diye konuştu.

SAHİPLENMEK İSTEYENLERE ÜCRETSİZ KEDİ VE KÖPEK

Tüm bu hizmetlerinin yanında sokakta ve yardıma muhtaç hayvanları da otele alıp aşılamalarını ve bakımlarını yaptıklarını kaydeden Başaytaç, \"Sağlığına kavuşan hayvanlarımızı, tüm bakımlarını yaptıktan sonra isteyen ailelere ücret talep etmeden sahiplendiriyoruz. kedi veya köpeklerinin bakımı yapılırken, sosyalleşirken çay ve kahve ikramlarımızla onları konuk edelim istiyoruz. Günübirlik ziyaretleri için de güzel bir ortam bulacaklar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Barınaktaki tabelelar

- Barınaktan

- Köpeklerden

- Röp: Şeyda Başaytaç (Sorumlu)

- Köpeklerden

- Bakımdan

- Detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



======================================

Köpekler, Türkiye ve dünya güvenliği için eğitiliyor

MERSİN\'deki Mars K-9 Köpek Eğitim Merkezi\'nde Rasim Tekin tarafından eğitilen köpekler, Türk Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere dünya genelindeki diğer güvenlik kuruluşlarında bomba aramadan uyuşturucu tespitine kadar birçok alanda hizmet veriyor.

Irk ve karakter başta olmak üzere birçok kritere göre ayrılan köpekler daha sonra kullanılacakları alanlara özgü eğitimden geçiriliyor. Hergün program dahilinde çalıştırılan köpeklerin sosyal, çalışkan olması ve burunlarını iyi kullanması ise aranan en büyük özelliklerden. Toroslar ilçesi Dalakderesi mahallesinde yaklaşık 7 yıldır hizmet veren Mars K-9 Köpek Eğitim Merkezi\'ndeki köpekler de Uzman Eğitici Rasim Tekin tarafından eğitiliyor. Askeriye ve polisiye sistemindeki köpeklerin eğitimi yaklaşık 2 aylıkken başlıyor.

Yavru köpeklere belirlenen programın yaklaşık 1 yıl boyunca sürdüğünü belirten, Rasim Tekin, \" Özel olarak yetiştirdiğimiz köpeklerin belli başlı yeteneklerinin olması lazım. Köpeğin karakter yapısının iyi olması lazım, ırk özelliklerini genetik olarak çok iyi taşıması lazım, sağlık yönünden herhangi bir probleminin olmaması lazım. Karakter yönünden sosyal, çalışkan olması ve burnunu iyi kullanması gerek. Bu köpekler sosyal ortama çıktığı zaman iyi şekilde iletişim kurmalı, aynı zamanda verilen görevi harfiyen yerine getirmeli. Köpeğin korkularının olmaması lazım. Arama veya dedektör köpeklerini yetiştirirken çalışma teknikleri farklı. Mayın köpeği yetiştiriyorsak sakin olmalı ki, arama yaparken sakin kalsın. Heyecanlı bir köpek zarar görebilir. Bu çalışmaları yaparken köpekleri karakterlerine göre ayırıyoruz\" dedi.

YAVRULARI AVRUPA\'DA

Toplam 70 köpeğin bulunduğu merkezdeki 60 safkandan 30\'unun özel olarak çalıştırıldığını dile getiren Tekin, \"B-Joy, Türkiye\'de IPO-3 dediğimiz sınavı en yüksek puanla geçmiş, dişi Belçika Malinois cinsi bir köpeğimiz. Yavrularının birçoğu yurtdışında. Almanya, Hollanda ve İngiltere polis teşkilatında görev yapıyorlar\" ifadesini kullandı.Tekin, merkezine getirilen yaralı sokak hayvanlarının tedavi ve bakımını da gerçekleştiriyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Köpek okulunun tabelası

- Kulübedeki bir köpeğin detay görüntüsü

- Safkan ırk köpeklerden detay görüntü

- Köpeklerin barındığı alandan görüntü

- Belçika Malinois cinsi B-Joy isimli köpeğin detay görüntüsü

- Farklı itaat eğitimlerinden genel ve detay görüntüler

- Eğitimden görüntü

- Eğitmen Tekin\'in B-Joy\'u sevmesi

- B-Joy\'un platformda yürümesi

- Eğitmen Rasim Tekin ile röportaj

- Tekin\'in başka bir köpeğe mama vermesinden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04\'12\" BOYUT: 500 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)