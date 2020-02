DHA YURT BÜLTENİ 2

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı’ndaki askerlerle bayramlaştı

Bakan Kurum: Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \"Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramla bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez.\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını memleketi Konya\'da Hacıveyis Zade Camii\'nde kıldı. Bakan Kurum, namazın ardından cami içinde hemşerileriyle bayramlaştı. Çocukları ise 20\'şer lire harçlık verdi. Cami çıkışında basın açıklaması yapan Kurum, Konya\'ya her bayram gelmeye çalıştığını belirtti. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

\"Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramla bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez. Bayramlar bizim paylaşmamız gerektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini ki, Türk milleti olarak en çok yardım yapan millet olduğumuzu herkes açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 2023\'e, 2053\'e, 2071\'e emin adımlarla yürüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. \"

Bakan Kurum, daha sonra kimsesiz çocukların barındığı Çocuk Sevgi Evleri’ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

- Bakan Kurum\'ın cami içinde hemşerileriyle bayramlaşması

- çocuklara harçlık vermesi

- Bakan Kurum\'un camiden çıkması

- Açıklama yapması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA, KONYA (DHA)

Malatya\'da bayram namazı

MALATYA\'da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı dolayısıyla namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından şehitliğe akın eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı, duygu dolu anlar yaşandı.

Bayram namazını özellikle halk arasında bilinen Yeni Camide (Hacı Yusuf Cami) kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Kentte yoğunluğun yaşandığı bir diğer cami ise Şehir Mezarlığı Camisi\'ydi. Safların cami dışına taştığı şehir mezarlığı camisinde bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM

Bayram namazından sonra mezarlık ve şehitliklere akın eden vatandaşlar, hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri anmak için kabirlerine gitti. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit çocuklarının da bulunduğu ziyarette, duygu dolu anlar yaşandı. Şehit yakınları mezarı başında gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehir Mezarlığı\'ndan görüntü

- Cemaat

- Caminin içinde

- Namaz kılanlar

- Lokum dağıtılması

- Şehitlik

- Ağlayan şehit yakınları

- Mezarlıklar

- Şehit Songül Yakut\'un mezarlığı

- Polis şehit mezarlıkları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera-Taha AYHAN MALATYA-DHA)

305 MB

İpini koparan dana iki duvar arasını sıkıştı, 3 saatte kurtarıldı

DERİNCE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde ipini koparıp kaçmaya çalışan dana bir ev ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. 3 saatlik çalışma sonucu iple halatlarla bağlanan dana vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay saat 03.00 sıralarında, Derince Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi üzerinde meydana geldi. Şeref Soysal, Kurban Bayramı\'nda kesmek üzere yaklaşık 500 kilo ağırlığında bir dana alarak evinin bahçesindeki ağaca bağladı. İpini kopararak kaçmaya çalışan dana, bahçenin altında bulunan istinat duvarı ile yan bina arasındaki boşluğa düştü.

İtfaiye, duvar arasında hareketsiz kalan danayı kurtarmak için 3 saat boyunca çaba harcadı. İtfaiyeye ait vince halatlarla bağlanan dana bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. İtfaiyenin vinci yetersiz kalınca özel bir vinç kiralama firmasından yardım istendi. Bunun üzerine evin önüne firmaya ait vinç geldi. Vince halatlarla tekrar bağlanan dana, bulunduğu yerden çıkarılarak evin bahçesine indirildi. Arka bacaklarından birinin kırık olduğu belirlenen dana, evin bahçesine iple bağlandı.

Şeref Soysal, \"Evden büyük bir gürültü duyup dışarı çıktık. Dışarıda hayvanı aradım ama yoktu. Her yere baktım ama bulamadım. En son oradan aşağıya düştüğünü fark ettim. Önce ağabeyime sonra da itfaiyeye haber verdim. Danayı kurtarmanın yollarını aradık. İtfaiye geldi ama çıkartamadı. Yine de bayağı bir yardımları dokundu. Ondan sonra vinç çağırdık. O şekilde danayı çıkarabildik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiyenin danayı çıkartma çalışmaları

-İtfaiye vincinin yetersiz kalması

-Sivil vinç ile dananın çıkarılması

-Dananın sahibi ile röp.

-Detaylar

Haber - Kamera: Dinçer AKBİR / DERİNCE (Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Bayramlık kahveye döviz zammı

KAYSERİ\'de, bayramda misafirlerine kahve ikram etmek isteyen vatandaşlar, kuru kahvecilerin önünde yine uzun kuyruklar oluşturdu. Kahveci İlhan Billur, dövizdeki artışın kahve fiyatlarını da etkilediğini ve 40 TL olan fiyatın 50 TL’ye yükseldiğini söyledi. Billur, \"Döviz düşerse, biz de kahvenin fiyatını düşürürüz\" diye konuştu.

Bayramların vazgeçilmezlerinden olan kahve ikramı nedeniyle kuru kahvecilerde yine yoğunluk yaşandı. Kahvecilerin önünce uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kayseri’de Merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi’nde hizmet veren, kentin tanınmış kuru kahvecilerden İlhan Billur (60), her bayram olduğu gibi yine yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Babasının 1960 yılında kurduğu işletmede kardeşleriyle birlikte hizmet veren Billur, durgun işlerin bayramla birlikte artmasından memnun olduğunu söyledi. Billur, \"Bayramlarda kahve ikramı adettir. Bu nedenle işlerimizde yoğunluk var. Bizi işimizi her zaman olduğu gibi yine özenle yapıyoruz. Çiğ kahvenin alımından, çekmesine, kavurmasına, paketlemesine kadar her şeye dikkat ediyoruz ve çektiğimiz anda sıcak kahveyi müşterimize sunuyoruz. Başta Almanya olmak üzere yurt dışına da satışlarımız oluyor. Oralardan da yoğun talep var\" diye konuştu.

KAHVE ZAMLANDI

Kahvenin kilosunu Ramazan Bayramı’nda 40 liradan satışa sunduklarını kaydeden Billur, Kurban Bayramı’nda ise fiyatlarda dövizde yaşananlardan dolayı artışın olduğunu kaydetti. Billur, \"Bayramda kapıyı çalana kahve ikram edilir. Bayramların olmazsa olmazı kahvedir. Biz de Kayseri’ye de kahve yetiştiriyoruz. Kahvenin kilosu 50 lira oldu. Önceki bayrama göre arttı. Dolarla geliyor kahve çünkü. 40 TL’ydi, kilosu 50 TL oldu. Dövizdeki artıştan dolayı. Döviz düşerse, biz de kahvede fiyatı 40 liraya düşüreceğiz.\"dedi.

Diğer yandan normal zamanlarda günde yaklaşık 1000 kilo kahve sattıklarını anlatan Billur, bayram öncesinde ise bu rakamın günde 3000 kiloya çıktığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kahve kuyruğundan görüntüler

-Esnaf İlhan Billur ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

97 MB

Özhaseki \"Yerel seçimlerde hedef gönül belediyeciliği\"

AK Parti Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki , yerel seçimlerde hedeflerinin öncelikle \"Gönül belediyeciliği\" olduğunu söyledi. Özhaseki \' Bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi artık bütün hizmetleri yapabiliriz ama bu arada insanların gönlünü de yapacağız. Onların da memnuniyetini alacağız, gönül belediyeciliği seferberliği başlattık\" dedi.

Türkiye\'de şehirciliğin ve belediyeciliğin bir numarasının AK Parti olduğunu söyleyen, kendilerini ve kadrolarını yenileyerek seçimlere hazırlanacaklarını belirten eski bakan, yeniden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) verdiği demeçte, \"Biz kendi teşkilatımızın ve diğer partilerin durumunu takip ederek kendi içinde bunu zaten sürekli olarak raporlayıp sonra da neler yapabileceğimizi hedef koyarak yapan bir partiyiz. Son kongredeki yenileşmeden sonra yeni bir dinamizmle, aşkla ve şevkle yerel seçimlere hazırlanacağız. Biz biliyoruz ki yerel seçimlerin Türkiye\'de çok değişik evreleri vardır. Bir dönem özellikle benimde içinde bulunduğum 1994 yılına gelene kadar bu ülkede çok ideolojik belediyecilik anlayışı vardı. Sonrasında hizmet belediyeciliği başladı. Marka şehirler arka arkasına geldi. Bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi artık bütün hizmetleri yapabiliriz ama bu arada insanların gönlünü de yapacağız. Onların da memnuniyetini alacağız diyerek gönül belediyeciliği seferberliği başlattık.\" diye konuştu.

21 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi de bulunan Kayseri milletvekili, AK Parti Yerel yönetimlerden Sorumlu Genelbaşkan Yardımcısı Özhaseki, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

BAZI BELEDİYE BAŞKANLARINI PARTİDEN ATTIK

\"Birçok arkadaşımız bunu aslında gönül belediyeciliğini yapıyor. Bazen iş yoğunluğundan bunu ihmal eden arkadaşlarımız da vardı. Onlar da buna artık son derece riayet edecekler. Tabi ki Türkiye\'de şehirciliğin ve belediyeciliğin bir numarası AK Parti. Bunu herkes biliyor. Biz kendimizi ve kadrolarımızı yenileyerek inşallah seçimlere hazırlanacağız. AK Partinin yönetim anlayışı diğerlerinden biraz farklı. Ben biliyorum ki ana muhalefette bir çok sıkıntılı arkadaş var. Kendi içlerinde oturduğumuz zaman bizlere bile ifade ediyorlar. \'Şu belediye var ya yaktı canımızı\' diyorlar ama hiçbir işlem yapmıyorlar. Dışarıdan sorulduğunda da \'Bizim adam süper\' diyorlar. Böyle bir şey yok. Benim eskiden genel başkan yardımcılığım zamanında biz bazılarını partiden attık. \'Biz partimizde sizi istemiyoruz\' dedik. Bu kadar basit. MYK kararıyla dışarıya attık. Sonrasında bazı belediye başkanlarımızın görevlerine son verildi. Yani millet illaki 5 sene diye beklemek zorunda değil. Parti yakından takip ediyor. Bunun ben olumlu sonuçlarını görüyorum. Bunun gerek Güneydoğu\'da, gerekse başka yerlerde yaptırdığımız çalışmalar neticesinde ortaya koyduğumuz bu tavrı milletin desteklediğini de biliyorum.\" dedi.

SEÇİMLE GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI SUÇ İŞLEYEMEZ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da bir çok belediye başkanının teröre karışmaları yüzünden görevden alınıp, yerlerine kayyum atandığına da dikkati çeken Özhaseki \"Bir taraftan kendi içimizde biz özeleştiri kültürünü geliştirip bazı belediye başkanlarını yenileyerek göreve devam ederken bir taraftan da bölücülerle beraber olan her türlü belediye imkanlarını dağa göndermeye gayret eden amacı, aklı, fikri PKK\'ya hizmet olan adamları da görevden aldık. En üzüldüğümüz de bu tavır karşısında bizim ana muhalefetin sözcülerinin \'Efendim seçimle işbaşına gelen adamlar gönderilir mi?\' gibi bir takım bahanelerini duyuyoruz. Peki seçimle işbaşına gelen adamlar gönderilir mi? derken ben şunu sormayacak mıyım? Seçimle göreve gelen adamın her işi yapma, her suçu işleme özgürlüğü var mı? Öyle bir şey yok. Biz çok ciddi, büyük bir mücadele veriyoruz. Son bir kaç yıl içinde Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Şimdi bize ekonomik olarak yapılan saldırıların arkasında bayrağa, ezana saldırı var. Bunları çok net söylüyoruz. Bunlar Türkiye\'nin egemenliğine yapılmış saldırılardır. Eğer bir belediye başkanı veya görevde olan başka birisi PKK, FETÖ gibi terör örgütüne destek veriyorsa gerek mali olarak, gerek fikri olarak yanında yer alıyorsa elbette ki onlara karşı da yapılır. Terör bir insanlık suçudur. Böyle bir suç işleniyorsa bizim ona karşı yaptırımlarımız hiç değişmeyecek\' \'dedi.

Görüntü Dökümü:

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki\'nin konuşması

Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

4 Dakika 45 Saniye / 550 MB

Diyarbakır-Mardin karayoluna korucular için 10 tonluk zırhlı güvenlik kuleleri konuldu

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesine terör saldırıları ve olası silahlı eylemlerini engellemek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce kent merkezlerinde kritik noktalara konulan 10 ton ağırlığındaki patlayıcı ve roketli saldırılara karşı dayanıklı zırhlı kuleler, artık karayollarında önlem alacak olan güvenlik korucuları için konulmaya başlandı. Diyarbakır-Mardin karayoluna 3 katlı, klimalı, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan 3 katlı onlarca seyyar güvenlik kulesi konuldu. Etraflarına da beton bariyer yerleştirilen güvenlik kulelerinin, özellikle karayolunun kritik ve kör nokta sayılabilecek noktalara konularak, saldırıların yanısıra yol kesme eylemlerini de engellemeye yönelik konulduğu gözlendi.

Güneydoğu\'daki otoyollarda şimdiye kadar oluşturulan derne çatma güvenlik kulubelerinde nöbet tutan ve yolların güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına artık moderk güvenlik kuleleri yapılmaya başlandığı görüldü. Diyarbakır-Mardin karayolunun Mardin sınırından başlayan ve Mardin girişine kadar devam eden otoyol kenarlarında 3 katlı seyyar güvenlik kuleleri kuruldu. Daha önce kent merkezlerindeki kritik noktalara konulan ve gözetleme görevide gören 10 ton ağırlığındaki seyyar çelyik güvenlik kulelerinin otoyolunun kenarlarına yerleştirildiği ve buralarda artık güvenlik korucalarının nöbet tutacağı öğrenildi.

KRİTİK VE YOLUN KÖR NOKTALARINA KONULDU

Diyarbakır-Mardin karayolunun yol kenarlarına konulan ve etraflarına da beton bariyer konular seyyar çelik güvenlik kulelerinin özellikle karayolunun kör noktası denilen kritim yerlerine yerleştirildiği gözlenirken, yerleştirmelerin hem yolun güvenliği, hem olası bir saldıırı hemde yol kesme girişimi dikkate alınarak seçildiği görüldü. 10 ton ağırlığında olan ve içerisinde klimalı, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan 3 katlı seyyar güvenlik kulelerinin yaklaşık 20 güün önce otoyol kenarlarına belli aralıklarla yerleştirildiği belirtildi. Karayolunun kritik noktalarına yerleştirilen çelik ve 3 katlı güvenlik kulelerinin her türlü patlayıcı ve uzun menzilli silahnlara karşı etkili olduğu ve kurşun geçirmez olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Yol üzerleri

-Zırhlı kuleler

-Kule önündeki beton bloklar

-Kule camları ve klimalar

-Genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

==================