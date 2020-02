DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADAPAZARI\'NDA SAATLER 03.02\'Yİ GÖSTERDİĞİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

ADAPAZARI\'nda, 17 Ağustos 1999 depreminin 19\'ncu yıldönümündeki anma programında depremde yakınlarını kaybedenler dua ederken saatler 03.02\'yi gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler 19.\'uncu yıldönümünde Adapazarı şehir merkezinde düzenlenen programda anıldı. Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ve Adapazarı Belediyesi\'nin organize ettiği programa, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden deprem şehitlerinin yakınları katıldı. Her yıl düzenlenen anma programına ilginin önceki yıllardan az olması dikkat çekerken, programa AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem katıldı. İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ölen yakınları için dua eden vatandaşlar 19 yıl sonra saatler depremin yaşandığı 03.02\'yi gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

EŞİMİN CENAZESİ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Depremde enkazın altında kalıp ölen eşinin cenazesinin 3 gün sonra bulunduğunu ifade eden Suat Beyenal, \"1999 yılında eşimi kaybettim. Depremi 2 yönlü acısını çeken 2 yönlü yaşayan bir insanım. Depremin olduğu saniyelerde ben Avusturalyadaydım. Burada vefat eden binlerce insanımızı hemen bulmuşlar çıkarmışlar defnetmişler, benim hanımı da bulmuşlar 3 gün sonra enkazdan çıkarıp gömmüşler. Ben eşim toprağa verildikten 2 gün sonra gelebildim. İkinci acım da bu insanımı göremedim, vefat etmiş insanımı hanımımı göremedim.\" dedi.

HERKES KIYAMETİN KOPTUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Depremde yakınlarını kaybeden Paşa Odabaş ise deprem anında herkesin kıyametin koptuğunu düşündüğünü belirterek, \"Daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşanmamıştı, İnsanlar daha önce böyle bir deprem yaşamadığı için kıyamet kopuyor zannetti, kıyameti yaşıyoruz zannetti insanlar.\" diye konuştu. Anma programı, deprem saatinden sonra yapılan dualarla son buldu.

2)DANIŞTAY İPTAL KARARINI BOZDU, ÇEVRECİLER HAREKETE GEÇTİ

MERSİN\'de Tarsus Nehri üzerine kurulması planlanan HES projesini iptal eden yerel mahkeme kararı, Danıştay 14\'üncü Daire tarafından temyiz yolu kapalı olmak üzere bozuldu. CHP\'li milletvekilleri ve çevre dernekleri, yaşanan gelişmeyi basın açıklaması ile protesto etti.Kadıncık Barajı, Gök HES ve Kadıncık I-II HES projeleri nedeniyle daralan yaşam alanlarının, ilave HES projeleri ile iyice daralacağı düşüncesiyle açılan davada, bilirkişi raporunu baz alan Mersin 1\'inci İdare Mahkemesi, HES projesi hakkındaki ÇED olumlu kararını 29 Şubat 2016\'da iptal etti. Danıştay\'a taşınan davada bilirkişi raporunu kusurlu bulan 14\'üncü Daire, yerel mahkemenin kararını düzeltme yolunu da kapatarak bozdu.

AİHM\'E KADAR GİDECEĞİZ

Yaşanan gelişme üzerine harekete geçen çevreciler ilçe merkezindeki Yarenlik Alanı\'nda düzenledikleri basın açıklaması ile kararı protesto etti. HES\'e karşı direnişin süreceğini belirten Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği (ÇEKSAM) Başkanı Avukat Semra Kabasakal, \"İlk defa böyle bir kararla karşı karşıyayız. İtirazımızı yapacağız ve gerekirse AİHM\'e kadar gideceğiz. Danıştay 14\'üncü Daire\'nin 2018/25 esas ve 2018/4675 kararlarını anlamsız buluyoruz. Bu kararın tamamen yanlı, çevreyi ve tabiatı yok sayan bir karar olduğunu düşünmekteyiz. Bu karar, doğanın ve yaban hayatının katliamına yol açacaktır\" dedi.

DANIŞTAY KARARI HUKUKA UYGUN DEĞİL

CHP\'li Milletvekili Av. Alpay Antmen ise HES mücadelesinin yıllardır sürdüğünü dile getirerek, \"Mersin Barosu olarak bu konuda sürekli köylülerimizin yanındaydık. Biz bu mücadeleyi aslında bir hukuk zaferiyle taçlandırdık. Fakat Danıştay\'ın bu kararı bence ne hukuka ne adalete ne de vicdana uygun değil. Bu mücalede burada kalmayacak, milletvekilleri olarak biz bu işin mecliste de sonuna kadar takipçisi olacağız\" şeklinde konuştu.

MERSİN AK PARTİ\'NİN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİL

CHP\'li bir diğer Milletvekili Av. Ali Mahir Başarır da Mersin\'in 16 yıldır AK Parti Hükümeti tarafından katledildiğini ileri sürerek şunları söyledi:

\"Nükleer Santral, HES\'ler, balık çiftlikleri ve taş ocakları, nedense hep Mersin ilçelerinden, köylerinden seçiliyor. Biz buna karşıyız. Mersin AK Parti\'nin çöplüğü değil. Doğamızı ve doğal yaşımı korumak zorundayız. Verilen büyük mücadele neticesinde dava kazanıldı ama görüyorum ki Türkiye\'de yargı yürütmenin sözcüsü durumunda. Yürütmeye bağlanmış durumdalar. Bağımsız olmayan bu yargının vermiş olduğu bu kararını kınıyorum, kabul etmiyorum, etmeyeceğim.\"

3)MUŞ\'TA DOLU, KARPUZU TARLADA VURDU

MUŞ\'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli ve Karakütük köylerinde etkili olan dolu yağışı, tarlada hasadı bekleyen karpuzu vurdu. Delik, deşik olan karpuzu gösteren üreticiler, \"Dolu karpuzla birlikte bizi de vurdu\" dedi.

Büvetli ve Karakütük köylerinde dün akşam başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz büyüklüğünde dolu, ardından şiddetli rüzgara bıraktı. Büvetli ve Karakütük köylerinde yaklaşık 300 dekar alanda ekili olan karpuzları parçaladı. Üreticiler, zararlarının çok olduğunu ifade ederek devletten yardım beklediklerini söyledi. Karpuzların bundan sonra olgunlaşmayacağını, tarlada kalıp hayvanlara yem olacağını belirten Büvetli Köyü Muhtarı Naci İlkan, \"Bir mermi gibi yağan dolu karpuzlara adeta saçma değmiş gibi yaptı. Zararımız çok büyük. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Tüm umudumuz tarladaki karpuzdu. Tüm emeğimiz 5 dakika içinde yok oldu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz\" diye konuştu

İlçe Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Orman Müdürü Nahit Aykut, Hasköy ilçe merkezi ve özellikle Büvetli ile Karakütük köylerinde dolunun zarara yol açtığını belirtti. Aykut, olayın sabahı yapılan hasar tespitinde 300 dekar ekili arazide toplam 180 bin liralık zarar meydana geldiğini söyledi.

4)İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI



AYDIN\'ın İncirliova ilçesindeki bir barın önünde, alacak meselesinden husumetli olan 2 grup arasında çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, dün (perşembe) saat 23.00 sıralarında, İstiklal Mahallesi Aydın- İzmir Karayolu üzerindeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesinden husumetli iki grup, bir barın önünde karşılaştı. Çıkan sözlü tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. İki grup da araçlarında bulunan pompalı, tabanca, satır ve bıçakları alarak birbirine saldırdı.

Mehmet Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Furkan Çalışkan, Uğur Uçan ve Özgür Çalışkan, olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabancadan çıkan kurşun ile saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kavgaya karışan Ş.Ç. (Şaban Çalışkan) ve M.A. (Mustafa Aslan) polis tarafından gözaltına alındı. Kavgaya karıştığı ve olay yerinden kaçtığı belirtilen zanlılardan A.Ç.\'nin (Aziz Çırakoğlu) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, çevredeki bazı araçlarda olayda kullanılan silahlardan çıkan mermi ve saçmalar nedeniyle maddi hasar oluştu. Yolda 23 saçma ve kurşun kovanı bulundu. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 bıçak ve 1 satıra el kondu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

5)DENİZLİLİ GİRİŞİMCİDEN GYROCOPTER İLE HAVA TAKSİ TAŞIMACILIĞI

DENİZLİLİ Hüseyin Ümit Ercan, yamaç paraşütüyle başladığı pilotluk merakını hava taksi pilotluğuna dönüştürdü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nden ticari uçuş ruhsatı alan ilk kişi de olan Ercan, pilot ve 1 yolcu taşıyabilen gyrocopter ile başta Pamukkale travertenleri ile antik kentler üzerinde havadan tur attıracak. Hava taksi gibi kullanmak isteyenleri ise İzmir, Antalya, Muğla gibi şehirlere taşıyacak.

Pamukkale ve çeşitli yerlerde 2003 yılından bu yana yamaç paraşütüyle bin saatten fazla uçuş yapan Mali Müşavir Hüseyin Ümit Ercan, yaklaşık 4 yıl uğraşarak aldığı eğitimlerin ardından \'çok hafif hava aracı pilotu\' lisansı almayı başardı. Ercan daha sonra ticari uçuş yapabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'ne başvurdu. Avrupa\'dan 2 gyrocopter hafif ticari aracı satın alarak, Denizli\'ye getirdi. Ardından Pamukkale yolunda bir arazi kiralayarak, piste çevirdi. Ercan\'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'ne yaptığı başvuru kabul edildi. Türkiye\'de ilk kez \'001 seri numara\' ile ticari uçuş ruhsatı aldı. Bütün işlemlerini tamamlayan Ercan, bir havacılık şirketle birlikte kendi firmasını kurarak uçuşlara başladı.

GENÇLERİN HAVACILIĞA ADIM ATMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Denizlili girişimci Hüseyin Ümit Ercan, hava araçlarının turizm bölgesi Pamukkale\'ye canlılık getireceğini belirterek, \"Bölgemiz turizm açısından çok zengin, dünyaca ünlü travertenleri ve antik kentleri var. Ancak otellerde turistlerin uzun süreli kalma oranı çok düşük. Turistler için aktiviteler yok. Biz de turizme katkı koymak amacıyla hafif ticari araçlarla havacılık faaliyetine başladık. Bölgemize gelen turistlerin antik şehirleri ve travertenleri havadan görmesini sağlıyoruz. Havada 2.5 saat kalabildiği için hava taksi olarak da kullanıyoruz. İsteyen yolcularımızı bagajsız şekilde, çevre illere yada havaalanlarına taşıyabiliyoruz. Teknik özellikleri açısından çim ve havaalanlarına inebiliyor. Bu tür hava araçları Türkiye de çok yeni. 10 milyon nüfusa sahip ÇEKYA\'da, 7 bin 900 hava aracı var. 80 milyon nüfusa sahip Türkiye\'de ise yaklaşık 50 hava araç var. Hava araçları bölgemizdeki gençlerin havacılığa adım atmasına da katkısı olacaktır\" dedi.

Denizlili girişimcinin kente kazandırdığı gyrocopter uçuşlarında, güvenliğin ön planda tutulduğu belirtildi. Hüseyin Ümit Ercan, Vedat Sarıkaya ve Bülent Özertürk isimli öğretmen pilot olan profesyonel ekibin görev yaptığı kaydedildi. 2 hava aracının çalıştığı uçuşlarla, fotoğraf çekimi, arama kurtarma, keşif, gezi, hava taksi gibi faaliyetler yapılabiliyor. Havada 160 kilometre hıza ve 12 bin fite kadar ulaşabilen gyrocopterlar, pistten uçaklar gibi havalanıyor. Üstte döner kanat ve arkasında motorlu pervane bulunan gyrocopter aracında güvenlik ön planda tutuluyor. Üstteki döner kanat motordan bağımsız olduğu için havadayken herhangi bir motor arızası durumda güvenli şekilde yere inebiliyor. Hafif hava aracıyla isteyenler, Pamukkale travertenleri ve antik kentlerin üzerinde turlar atabiliyor. İsteyenler ise gyrocopterı hava taksi kullanıp, havadan 2 saatlik mesafedeki şehirlere uçuş yapabiliyor.

6)1 TON 100 KİLOLUK \'PAŞA\', OTOMOBİL FİYATINA SATILDI

İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki kurbanlık hayvan pazarında, Erzurumlu Mehmet Uyma\'ya ait 1 ton 100 kiloluk \'Paşa\' adlı dana, otomobil fiyatına satıldı.Uzundere Mahallesi\'ndeki kurbanlık hayvan pazarında, Erzurum\'un Pasinler ilçesinden gelen Mehmet Uyma\'nın (62) getirdiği 20 danadan biri olan 1 ton 100 kilogram ağırlında ve 2 yaşındaki \'Paşa\', 19 bin TL\'ye alıcı buldu. Uyma, Paşa\'ya bu zamana kadar gözü gibi baktığını belirterek, \"Önce yaylaya çıkardım, sonra besiye aldım. Sağlıklı olması için hiçbir masraftan kaçınmadım. O bu pazardaki en büyük ve en değerli hayvan, onu özenle besledim. Aslında 19 bin TL çok düşük bir rakam. Onu 23- 24 bin TL\'den aşağı vermeyi düşünmüyordum\" dedi. Uyma, getirdiği 20 dananın 15\'ini sattığını ancak hiçbirinin kendisine \'Paşa\' kadar kar yaptırmadığını söyledi. Paşa\'ya önce yaylada bakmaya başladığını, ardından besiye aldığını belirten Uyma, \"Günde 20 kilogram civarında arpa yiyordu. O, bu pazardaki en kilolu dana, gezdiğim diğer pazarlarda da ondan daha kilolusunu görmedim. Tek bir kişiye satıldı, alan kişinin ortağı yoktu, bu yüzden onu ucuza verdim\" dedi.

7)\'AKBAŞ\', 17 BİN TL\'YE ALICISINI BEKLİYOR

ADANA’da besici Abdulvasip Şahin tarafından 17 bin TL\'ye satışa çıkartılan 850 kiloluk \'Akbaş\' isimli dana kurban bayramı için alıcısını bekliyor.

Yükselen girdi maliyetleri nedeniyle kurbanlık fiyatlarının arttığına dikkat çeken Şahin, Simental ırkından Akbaş isimli danasından ortalama 550 kilo et çıkacağını kaydetti. Tüketicilere, küpeli ve aşılı kurbanlık almaları yönünde uyarıda bulunan “Verimli bir bayram bekliyoruz. Hayvanlarımıza yoğun emek sarf ediyoruz. Vatandaşlarımıza da ithal hayvan yerine yerli hayvan almalarını öneriyoruzö dedi.

8)20 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

ADANA\'da, \'yağma ve hırsızlık\' suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan, Ömer Kabasakal(38), cep telefonu çaldıktan sonra kendisini takip eden polisler tarafından yakalandı.

Farklı suçlardan sabıkası bulunan Ömer Kabasakal, \'yağma ve hırsızlık\' suçlarından tutuklanarak Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi\'nde konuldu. 6 Ağustos\'ta cezaevinden kaçan Kabasakal\'a işlediği suçlardan 20 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Hükümlünün Adana\'ya geldiğini öğrenen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kabasakal\'ı aramaya başladı. Ömer Kabasakal\'ın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi\'ne olduğu öğrenen polis, hükümlüyü uzaktan izlemeye başladı. Yol üstünde bir markete giren Kabasakal ise alışveriş yaptıktan sonra görevlinin cep telefonunu çaldı. Bu sırada polisler, hükümlüyü market çıkışı yakaladı. Çalınan cep telefonu ise görevliye teslim edildi. Emniyete götürülen Kabasakal, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

9)SÜRÜCÜLERE BAYRAM ÖNCESİ BROŞÜRLÜ UYARI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki trafik polisleri, İçişleri Bakanlığı\'nca olası kazaları azaltmak için bastırılan trafik güvenliğinin ön planda tutulmasının anlatıldığı el broşürlerini sürücülere dağıttı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri dün (perşembe) akşam, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şehrin en işlek caddelerinde denetim yaptı. Denetimde, İçişleri Bakanlığı tarafından kazaları azaltmak için bastırılan \'Bayram sensiz olmaz\' ve \'Trafik güvenliği\' başlıklı el ilanlarını sürücülere dağıttı. Şehir merkezinde yapılacak olağan denetimlerde, sürücülere el ilanının dağıtımının süreceği belirtildi.

Trafik polislerine teşekkür eden sürücülerden Arif Topçu, \"Trafikte bilincin artırılması için bu tür projeler çok güzel. Marmaris polisi görevini layığı ile yapıyor\" dedi.

10)KURBAN BAYRAMI\'NDA ACEMİ KASAPLARIN TERCİHİ KAYMAZ SAPLI BIÇAKLAR

BURSA\'da Kurban Bayramında acemi kasapların tercihi yaralanmaları azaltmak için elden kaymayan saplı bıçak oldu. Yoğun talep gören bıçaktan bu yıl üretici firma 500 bin adet sattı.

Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçaklarıyla ünlü Bursa\'da kurbanlık bıçakların satışında artış gözlendi. Özellikle kurban bayramında, acemi kasap yaralanmalarını çok olmasından yola çıkan bir firma, Milano Üniversitesi\'nde yaptırdıkları araştırmayla ürettikleri elden kaymayan saplı bıçaklar, acemi kasapların tercihi oldu. Ürettikleri bıçağın sap kısmında özel bir plastik malzeme kullanan firma, böylelikle bıçağın ele yapışmasını sağlayarak kavramasını kolaylaştırıp, kaymasının önlüyor.

500 BİN ADET SATILDI

Kurban keserken yaralanmalarının önüne geçmek için ürettikleri kaymaz saplı bıçakların daha çok tercih edildiğini belirten Şirketin Yöneticisi Ömer Pirge,\"Biz insanların sağlığına zarar vermeyecek, elden kaymayan özel kaymaz saplı bıçaklar ürettik. Bu bıçakları piyasaya sürmemizin beşinci senesinde çok popüler bir hal aldı. Gelen müşterilerimizin çoğu bu bıçakları tercih ediyor. Sapının iç kısmı sert, dış kısmı ise yumuşak plastikten imal ediliyor. Bu tasarım hem elden kaymayı engelliyor hem de ergonomik yapısı sayesinde bir şeyleri keserken uyguladığınız sert kuvvetlerde bilek ağrılarına engel oluyor. Yani bu tasarımla müşterilerimize hem ergonomik hem de güvenli bir bıçak sunmuş oluyoruz. Bu sene bu modelimizden 500 bin adet ürettik ve bu miktarın neredeyse tamamı müşterilerime ulaştı \"şeklinde konuştu.

KURBANLIK İÇİN ÖZELLİKLE TERCİH EDİLİYOR

Bayrama sayılı günler kala Bursa Bıçakçılar Çarşısı\'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Uzun yıllardır Çarşıda bıçak tezgahtarlığı yapan Ekrem Doğan, \"Son günlerde Kurban Bayramı sebebiyle özellikle kaymaz saplı kurban bıçakları, deri yüzme bıçakları ve et doğrama bıçakları tercih ediliyor. Kurbanlık kesecekler özellikle bu bıçağı tercih ediyorlar. Bu kaymaz saplı bıçaklar kullanırken kullanıcıya kolaylık sağlar ve sapları uzun yıllar dayanıklıdır. Satın alan müşterilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu bıçakları farklı boyutlarda üretiyoruz. Bıçaklarımız modeline ve boyutuna göre 30 ila 100 Liradan satıyoruz\" diye konuştu.

HER YIL AYNISINDAN ALIYORUM

Her yıl kurban Bayramı öncesi çarşıya gelerek bıçak alan Fethiye Yavuz, \"Daha önce de kurban için bu bıçakları tercih edip satın almıştım, memnun kaldığım için tekrar almaya geldim. Tabi ev hanımı olduğumuz için Kurban Bayramında da etle ilgilenme işi bize kalıyor. Hem et için hem de diğer kullanımlarım bu bıçağı için tercih ediyorum\" dedi.

11)500 DOLAR BOZDURANA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ HEDİYE

AĞRI\'da optik dükkanı olan Mehmet Cemil Baysal, yükselen döviz kuruna tepki için 500 dolar bozdurana güneş gözlüğü hediye ediyor.

Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi\'ndeki işyerine, \'500 dolar bozdurup, makbuzunu getirene bir güneş gözlüğü hediye\' diye yazdığı afişini asan Mehmet Cemil Baysal, Amerika\'nın dolar üzerinde yaptığı oyunu hazmedemediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısına kendisininde bu kampanya ile destek verdiğini belirten Baysal, \"40 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim. Her zaman olduğu gibi bugünde devletimizin yanındayız. Bundan sonra doların yüzüne dahi bakmam. Başlattığım kampanya dolar fiyatları makul seviyeye inene kadar devam edecek\" diye konuştu.

Kampandan ilk olarak Ağrı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Beycan yararlandı. Beycan, makbuzu iş yeri sabihine vererek gözlüğünü aldı.

