DHA YURT BÜLTENİ-2

Aynı okulu ikinci kez soydu

ADANA\'da aynı okulu ikinci kez soyan Batuhan Kızılca (22), polis tarafından yakalandı. Geçen sefer çaldığı bilgisayarların şifreleri kıramayınca bu kez değerli olan parçalarını söken Kızılca, \"Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım\" dedi.

Seyhan İlçesinde hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Batuhan Kızılca, geçen yıl bilgisayarlarını çaldığı Cemalpaşa Mahallesi\'ndeki ortaokula girdi. Müdür ve öğretmenler odasının kapılarını yangın söndürme tüpüyle kıran Kızılca, buralarda bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu, harddisk ve bilgisayar parçaların çaldı. Batuhan Kızılca, yakalanmamak için yüzünü de peçeyle gizledi. Kızılca, soygundan sonra çaldığı malzemeler ile Mersin\'e kaçtı.

Sabah okula gelen görevliler, soygunu fark edince polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüphelinin geçen yıl aynı tarihlerde, yine aynı okulu soyan Batuhan Kızılca olduğunu saptadı. Çaldığı malzemeler ile Mersin\'e kaçan Kızılca, düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı.

ŞİFRELERİ KIRAMAYINCA, PARÇA SÖKMÜŞ

Emniyete getirelen Batuhan Kızılca, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Kızılca, daha önceki soygunda bilgisayar çaldığını, onların şifrelerini çözemeyince bu kez bilgisayarın değerli parçalarını söküp sattığını söyledi. Kızılca ayrıca, geçen defa yüzünü gizlemediği için yakalandığını söyledi.

\'PARKLARDA YATMAKTAN BIKTIM\'

Soygunları rahat yapmak için özellikle hafta sonlarını seçtiğini belirten Kızılca, ailevi sorunlar yaşadığını, bu nedenle gidecek yeri olmadığını, park ve bahçelerde yattığını söyleyen Kızılca, \"Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım\" dedi.

Batuhan Kızılca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri semalarında ‘Gesi Bağları’ türküsünü çaldı

KAYSERİLİ imam Mustafa Güneş (23) yamaç paraşütü ile Kayseri semalarında gezerken bağlamasıyla hem çaldı hem ‘Gesi Bağları’ türküsünü seslendirdi. Kendi çabalarıyla bağlama çalmayı öğrenen ve İncesu İlçesinde imamlık yapan Mustafa Güneş, tandem pilotu Samet Can Taş nezaretinde yapılan uçuşta yamaç paraşütü ile hem Kayseri semalarında gezdi hem de metrelerce yükseklikte bağlama çalıp Kayseri’nin yöresel türkülerinden olan ‘Gesi Bağları’nı seslendirdi. Talas İlçesinde bulunan 1870 metre yüksekliğindeki Ali Dağı’nın zirvesinde yamaç paraşütü pilotları Yusuf Çenet, Emrullah Çenet ve Esat Güneş tarafından uçuşa hazırlanan ikili yarım saat süren uçuşu Yamaç Paraşütü indirme alanında noktaladı.

Uçuş sonrası açıklamalarda bulunan Güneş, “Aslında yükseklik korkum vardı ama uçarken hiçbiri kalmadı. İlk kez uçtum. Değişik bir uçuş olsun istedik o nedenle bağlama ile uçtum. Bağlama çalmam da korkumu yenmeme yardımcı oldu. Hiç böyle beklemiyordum, çok güzeldi. Bağlama öğrenecek fırsatım olmadı ama kendi çabalarımla öğrendimö dedi. Tandem pilot Samet Can Taş, uçuş sonrası konuşmasında “ Ben üç yıldır uçuyorum. Mustafa ile güzel bir uçuş yaptık. Bağlama eşliğinde uçtuk. Güzel bir anı oluşturduk. Kayseri’de farklı ne yapabiliriz, diye düşünenleri buraya bekliyoruzö dedi.

Bale festivali Frida\'yla sona erdi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 16\'ıncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi\'nin sahneye koyduğu \'Frida\' gösterisiyle sona erdi. Festivalin son gösterisi, sanatseverlerden ilgi gördü.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi\'nin işbirliğiyle Bodrum Antik Tiyatro\'da düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi\'nin sahneye koyduğu \'Frida\' gösterisiyle son buldu. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Murat Karahan, gösteri öncesinde festival boyunca tüm temsilleri izleyen sanatseverlere teşekkür etti. Her yıl daha iyi programlar hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Can Aksel Akın\'a, koreografisi Özgür Adam İnanç\'a ait gösteri, Meksikalı Ressam Frida Kahlo\'nun hayatından kesitleri sahneye koydu. Çocukluğundan beri sağlık problemleri yaşayan, gençliğinde ise geçirdiği kaza sonucu omurgasında kalıcı hasar oluşan Kahlo\'nun ölüme inat, resimle hayata tutunma süreci sahneye taşındı. Frida\'nın yaşam mücadelesini anlatan gösteriyi, aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un eşi Pervin Ersoy, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon\'un eşi Hülya Kocadon, eski bakanlardan Şinasi Altıner ve Ahmet Samsunlu\'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi.

İki perdeden oluşan ve 105 dakika süren gösterinin sonunda, izleyenler Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu\'nu ayakta alkışladı.

Bıçakçılar çarşısında kurban bayramı hareketliliği

Kayseri\'de yaklaşan kurban bayramı öncesi Camikebir Mahallesinde bulunan Bıçakçılar Çarşısında çark sesi duyulmaya başladı.Vatandaşlar günler öncesinden biletmek için bıçak, satır ve baltalarını bıçakçılara getiriyorlar. Bıçakcı esnafı, bıçak başı 2.5 TL bileme ücreti alıyor.

Kurban bayramına 5 gün kala bıçakçılar çarşısında hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurban bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bıçakçılar çarşısına akın etti. Kurban kesiminde kullanılacak bıçağın gerek kesim gerekse parçalamada çok önemli olduğunu ifade eden Bıçak ustası Ömer Navruz \" Kurban, önemli bir ibadettir. Bu ibadetin yerine getirilmesinde kullanılacak bıçağın kesinlikle kurbanlığa zarar vermemesi gerekir. Bu nedenle alınacak bıçak kaliteli ve keskin olmalıdır. Bıçak , satır ve baltalarını biletmek ve kurban sorun yaşamak istemeyenler bunları ehil olan ustasına biletmelidir. Anahtarcılar, bakkallar, hatta manavlar bile bıçak bilemeye başladı. Bu kişilerin biledikleri bıçaklar sağlıklı olmaz, hayvana zarar verir ve kesinlikle kişi kendisi yaralar\" dedi.

Geçen yıllara göre bıçak bilemede ciddi artış yaşandığı vurgulayan Navruz, \" Bıçak bileme işlerimiz yaklaşık 15 gün önce başladı. Bıçak bileme ücreti, bıçak başı 2,5 TL, satır ve balta bileme ücreti olarak 4 TL alıyoruz. Kurbanlıkların kesim sırasında yıkılmasını kolaylaştıran yıkmaktik ürününü ise 55 TL\'ye satıyoruz. Vatandaşlardan bıçak bilemelerini son güne bırakmasınlar\" diye konuştu.

Dövizini bozdurana düğün çekimi ve fotoğraf bedava

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde fotoğrafçı 51 yaşındaki Muzaffer Küçük, yükselen döviz kuruna tepki göstererek, 1000 dolar ya da euro bozdurana düğün, sünnet ve nişan çekimlerini ücretsiz yapma kararı aldı. Ayrıca 200 dolar ya da euro bozdurarak makbuzunu getirene ise 12 vesikalık fotoğraf hediye ettiğini söyledi.

Son haftalarda yaşanan dolar ve Euro\'daki yükseliş, esnafı da tedirgin etti. Aydınlı fotoğrafçı, evli ve 3 çocuk babası Muzaffer Küçük, yükselen döviz kuruna karşı kampanya başlattı. 1000 dolar veya euro bozdurup, makbuzunu getirene düğün, sünnet ve nişan eğlencelerinin video çekimlerini hediye olarak ücretsiz çekme sözü verirken; 200 dolar veya euro bozdurana ise 12 vesikalık fotoğraf hediye etmeye başladı.

Ülke için herkesin TL kullanmasının doğru olacağını söyleyen Muzaffer Küçük, \"Devletimin ve milletimin yanındayım. Herkesin de duyarlı olmasını temenni ediyorum. 28 yıldan beri fotoğrafçılık yapıyorum. Böyle bir durumla karşılaşmadım. Dolar kuru eski seviyesine gelene kadar başlattığım kampanya tüm vatandaşlarımız için geçerlidir. Her vatandaş dolarını ve eurosunu bozdursun, gelsin çekim bizden hediye. 3 gün önce başlattığım kampanya dahilinde bir sünnet eğlencesi çekimi yaptım. Şimdi de Almanya\'dan gelen bir dostumuza vesikalık fotoğraf hediye edeceğim\" dedi.

Almanya\'da yaşayan gurbetçi vatandaşlardan, Türkiye\'ye tatile gelen Hatice Şandırlı, 260 euro bozdurarak getirdiği makbuzla vesikalık fotoğraf çektirdi. Şandırlı, \"Tatile geldiğim Türkiye\'de dövizin çok yüksek olduğunu öğrendim. 260 Euro nakitim vardı, onu bozdurdum. Kampanyaya katılarak, vesikalık fotoğraf hediyesini aldım. Bu kampanyayı yapan Muzaffer Küçük\'ü her vatandaş desteklemeli\" dedi.

Tatil yapıp sanatsal yönlerini geliştiriyorlar

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki bir sanat kampına deniz, kum, güneş ve otel tatili anlayışından uzak doğayla iç içe tatil yapmak amacıyla gelenler, hem dinleniyor hem de sanatsal yönlerini geliştiriyor.

Kayaköy Mahallesi\'ndeki sanat kampına birer haftalık tatil programı kapsamında başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye\'nin değişik illerinden hatta dünyanın çeşitli kentlerinden gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz ve kum, güneş tatil anlaşından farklı bir tatilin tadını çıkarıyor. Kampta sabahtan öğleye kadar atölyelerde ritimden çömlek yapımına, deriden dans ve heykelciliğe kadar değişik sanatsal eğitim alan tatilciler ayrıca kurumun bahçesinde üretilen organik sebzelerden yapılan köy yemeklerini de afiyetle yiyor. Ayrıca her gün öğleden sonra Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kabak ve Gemiler Koylarına düzenlenen gezilere katılan tatilciler, su sporları da yapıyor. Yamaç paraşütü ve dalış eğitimleri alan tatilciler, geceleri düzenlenen özel konser ve eğlencelere katılıyor. Kamptaki taş ve ahşap evlerin yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, Kayaköy\'ün otantik ve mistik havasında keyifli bir hafta geçiriyor. Kampa gelen tatilciler arasında öğretmenden bankacıya, öğrenciden tekstil mühendisine kadar değişik mesleklerden tatilci yer alıyor.

Tatilciler, kampta huzur bulduklarını, büyükşehirlerde yaşamanın getirdiği stresi attıklarını belirtik, \"Burada gerçekten çok iyi dinleniyoruz. Yeşillikler içinde organik yiyecekler yiyoruz. Sabahtan öğleye kadar atölyelerde hobilerimizle ilgileniyoruz. Öğleden sonra Ölüdeniz ve çevresinde gezilere çıkıyoruz. Burada tatil harika\" diye konuştu. Kampa İstanbul\'dan katılan tarih öğretmeni Kezban Bektaş, \"Büyükşehrin her türlü stresini atıyoruz. Harika günler geçiriyoruz. Deniz, kum, güneş, otel tatil anlayışını geride bıraktık. Atölyelerde sanatsal çalışmalar yapıyoruz. Bu tatil anlayışı ruhumu ve zihnimi çok iyi dinlendiriyor. Bedenime ve ruhuma zindelik geldi\" dedi.

HER HAFTA YOĞUNLUK VAR

Kamptaki heykel eğitmeni Kibele Öztürk, eylül sonuna kadar her hafta yoğun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Öğrencilerime her hafta anatomi ve oran- orantı gösteriyorum. Atölyelere katılıyorlar. Kendilerinde olmayan bazı şeyleri öğreniyorlar. Seramik, deri, heykel, drama, dans atölyeleri var. Çok eğlenceli. Buradan ayrıldıklarında yaptıkları şeylere inanamıyorlar. Normal hayatta baskı altında kalırız. Burada kendi arzu ettiklerini seçiyorlar. Geceleri eğlenceler, her pazartesi konser oluyor. Büyük organizasyonlar da düzenleniyor. Herkesin oynayabileceği zeka oyunları var. Genellikle kamp eğlenceli geçiyor. Görevli anneler kendi yetiştirdikleri ürünlerle yapıyorlar yemekleri. Buraya gelenler, bir hafta boyunca detoks yapıp gidiyor\" diye konuştu.

İzmir\'deki kurban pazarları alıcıları bekliyor



İZMİR\'in Konak ilçesi Yeşildere semtinde kurulan pazarda, Türkiye\'nin farklı illerinden gelen satıcılar, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları satışa sundu. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 1000 liradan başlarken, canlı ağırlığı 600 kiloyu bulan büyükbaş kurbanlığın fiyatı 10 bin lirayı buluyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, İzmir\'de kurulan kurban pazarlarında satışlar başladı. Konak ilçesi Yeşildere semtinde kurulan pazarda da Afyon, Ağrı, Sivas gibi illerden getirilen kurbanlıklar, alıcıları bekliyor. Bütün yıl Afyon\'da beslediği 105 koyun, 20 keçi, 6 da danayı İzmir\'e getiren Ümmet Gökhasan (57), vatandaşların pazara gelip hayvanları görmesi gerektiğini söyledi. Şu anda satışların durgun olduğunu, alıcıların kurban almak için genellikle arife gününü beklediğini söyleyen Ümmet Gökhasan, büyük emekler ile yetiştirdikleri kurbanlıklarının tümünü satmayı umduğunu belirtti. Canlı ağırlığı 40 ila 45 kilo arasında değişen küçükbaşlardan koçun fiyatının 1000 ile 1100 arasında değiştiğini söyleyen Ümmet Gökhasan, canlı ağırlığı 600 kilo olan ve yaklaşık 300 kilo et vereceğini söylediği büyükbaş kurbanlığın fiyatının ise 10 bin lira olduğunu belirtti.

PAZARYERİ ELEŞTİRİSİ

Gökhasan, kurbanlıkları tuttukları 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki

çadır alanlarının kirasının yüksek olduğunu belirterek, \"Buraya 5 bin lira kira veriyoruz. Nakliye için de 3 bin lira veriyoruz. Biz de bu masrafı çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu kadar para veriyorsak, alanda ahırlı, çadırlı düzenli bir yer istiyoruz. Kuru toprağın üstüne hayvanlarımızı koyuyoruz. Böyle giderse bir gün gelecek İzmir kurban bulamayacak\" dedi.

ALICI VE SATICILAR ARASINDA KIYASIYA PAZARLIK

Ali Mutlu (42) isimli esnaf ise kurban fiyatlarının geçen yıla göre sadece 50 lira arttığını kaydetti. Fiyatlarda geçen yıla göre büyük değişiklik olmadığını söyleyen Mutlu, \"Yemin çuvalı geçen yıl ortalama 55 liraydı. Bu yıl 70 liraya alıyoruz. Kurbanlıklarda ise geçen yıl ile bu yıl arasında 50 lira fark var. Kurbanlıkların durumu belli, hepsi kaliteli\" dedi. Mutlu, kurbanlık almaya gelen İbrahim Meydan ile pazarlık da yaptı. İbrahim Meydan, bütçesinin düşük olduğunu ve iki küçükbaş kurban alacağını, ancak fiyatta anlaşamadıklarını belirtti. İki kurbanlık için 2 bin 500 lira ayırdıklarını, fakat beğendiklerinin fiyatlarının bin 600 liradan başladığını söyleyen Meydan, \"Neredeyse asgari ücret kadar. O nedenle zorlandık. Çocuklarımız için almak istiyoruz ama fiyat yüksek geldi\" dedi. Kurbanlık alan İbrahim Meydan ve esnaf Ali Mutlu daha sonra pazarlığa tutuştu. Meydan\'ın 100 lira fiyat düşürmesini istediği Mutlu, zarar edeceğini belirterek, ancak 50 lira düşebileceğini söyledi. Alıcı ve satıcı daha sonra 100 lira indirimde uzlaştı.

ALICIYA FİYATLAR YÜKSEK GELDİ

Ağrı\'dan İzmir\'e gelen Mehmet Şah Cüce (54) de hayvanların fiyatının normal olduğunu belirtti. Ancak satışlarda durgunluk yaşandığını söyleyen Mehmet Şah Cüce, \"Şu anda para yok. Bayram havası yok, kriz havası var\" diye konuştu. Sivas\'ın Şarkışla yaylasından kurbanlık getiren Ferhat Kulan da, 7 yıldır İzmir\'de kurban pazarına geldiğini söyleyerek, \"Bu yıl pazar bir kapandı bir açıldı. Bu nedenle biraz sorun yaşadık\" dedi.

Kurban pazarında henüz beklenilen hareketliliğin olmadığı, gelenlerin de fiyat araştırması yaptığı gözlendi. Ayşe Yetim de pazara gelen kararsız vatandaşlardan biri oldu. Pazardaki fiyatları yüksek bulan Yetim, \"Emekliyiz, emeklinin bütçesi ne kadar olabilir? Pahalı geliyor bize. Eşimden 750 lira aylık kaldı. Onun üstüne bir şey ekleyip almak istiyorum ama pek mümkün değil. Kurbanlıklar 1100 liranın üstünde. Kurban almayacağız gibi. Pazarı gezeceğiz. Bütçemize uygun bir kurbanlık bulursak alacağız. Yoksa almayacağız\" diye konuştu.



Van\'da PKK\'nın hain tuzağı önlendi

VAN\'da dün düzenlenen, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de yakalandığı \'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu\'nda, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK\'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın halka yönelik planladığı eylemleri engellemek, huzur ve güven ortamını muhafaza etmek amacıyla Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi\'nde \'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu\' düzenledi. Dün 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı operasyonda, arama- tarama faaliyetinde bulunuldu. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK\'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcı, olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

2 ayda 30 hayvana kurtlar saldırdı

BARTIN\'a bağlı 3 köyde son 2 ayda 30 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurtların saldırısına uğrarken 20 hayvan telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kurtları görüntülemek için köyün farklı noktalarına 4 adet fotokapan yerleştirdi.

Bartın\'a bağlı Özbaşı, Aşağıdere ve Eyüpoğlu köylerinde son 2 ayda toplamda 30 hayvan gündüz ve gece saatlerinde tarla ve köy içinde kurtların saldırısına uğradı. 19 büyükbaş ve küçükbaş hayvan ve 1 eşek telef olurken, 10 hayvan ise yaralandı. Kurt saldırılarının artması nedeniyle köydeki vatandaşlar büyük korkuya kapıldı. Bazı köylüler gündüz saatlerinde yeşil alanlara götürdükleri ineklerinin yanında beklerken, bazıları ise hayvanlarını evlerine yakın tel örgülerinin içinde otlatarak hava kararmadan ahıra alıyor. Köyde yaşanan kurt saldırıları nedeniyle vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye giden Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Veteriner Hekim Erdal Gülmez ile birlikte köylülerle olayların nasıl olduğunu tutanak tutarak, tespit yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kurtları gören vatandaşların tarifleriyle, kurtların geçebileceği noktalara 4 adet fotokapan yerleştirdi.

Geçen hafta evinin önünde kurtların saldırısına uğradıktan sonra telef olan eşeğin sahibi Cengiz Hepdemir, \"Eşeğim evin önünde bağlıydı. Eşeğin bağırması üzerine oğlum beni uyandırdı. Bende dışarı çıktım, gözlerime inanamadım. Kurtlardan biri eşeğin boğazına sarılmış, diğeri de arka bacaklarını ısırıyordu. Ben bağırınca kurtların ikisi de kaçtı. Büyük şok yaşadık. Ben doğdum doğalı bu köydeyim. Hiç böyle bir şeye şahit olmadım. Sonra eşeğimiz kan kaybından öldü. Aynı gün hemen karşımızdaki köyde derede başka bir ineğe aynı kurtlar güpe gündüz saldırmış. O inek de telef oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Geceleri artık bizde sokağa çıkamaz olduk. Yardım bekliyoruz.\" dedi.

Geçen hafta derenin içinde kurtların saldırması sonucu yaralanan ineğin sahibi Aşağıdere Köyünde yaşayan Hüseyin Arslan, \"Köyümüzü kurtlar bastı. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Geçen hafta benim ineğime kurtlar saldırdı. Şimdi biz korkumuzdan ineklerimizi başıboş bırakamıyoruz. Sadece etrafı çitlerle çevrili ve evlerimize yakın yerlerde otlatmak zorunda kalıyoruz. Buna bir çözüm bulunsun. Evden dışarıya çıkamaz hale geldik.\" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman yaptığı açıklamada, \"Yaban hayvanlarının saldırısı nedeniyle bizlere vatandaşlar tarafından şikayetler iletildi. Bizlerde teknik personelimiz ve Tarım Müdürlüğümüzdeki yetkili ile birlikte tespitler yapmaya geldik. Geçen hafta bir eşeğe kurtların saldırısı oldu. Sonra biz köye geldik. Burada tespit yaptığımız sırada yakın köyde ineğe kurtların saldırısı oldu. Bizde köyümüze kurtların geliş güzergahlarının üzerlerine fotokapanlarımızı yerleştirdik. Şimdiye kadar 3 köyümüzde 30\'a yakın hayvana saldırı olmuş. Bizde elde ettiğimiz verileri genel müdürlüğümüze sunarak, talimatlar doğrultusunda hareket edeceğiz.\" dedi.

