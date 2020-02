DHA YURT BÜLTENİ-2

1)FETÖ\'DEN YARGILANAN BURSA ESKİ VALİSİ HARPUT TAHLİYE EDİLDİ



BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput\'un da bulunduğu17\'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmada Şahabettin Harput ile iki sanık 50 şer bin TL kefalet karşılığı tahliye edildi. FETÖ\'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Ağustos ayında çıkartıldığı mahkemece \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından aralarında Harput\'un da bulunduğu 27’si tutuklu 60 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet’ suçlarından 10 ile 20’şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput\'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken tutuklu sanıklardan 13\'ü daha tahliye edildi.

Harput\'un aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu 60 sanıklı davanın yargılamasına bugün devam edildi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti sağlık problemleri ve yaşı dikkate alınarak Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkcı, Ali Kemal Turan\'u 50\'şer bin TL kefalet ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesina karar verdi. Mahkeme, Eylül ayına ertelendi.

2)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

SAMSUN narkotik polisinin il merkezli Giresun ve Amasya\'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun merkezli Çarşamba ilçesi, Giresun ve Amasya illerinde sokak satıcılarına yönelik 29 Haziran günü 65 ekip, 235 personel, 2 dedektör köpeğinin katılımı ile gerçekleştirdiği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 35 gram bonzai, 1526 ecstasy hap, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, 7,65 milimetre çaplı 2 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 27 kartuş, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlkeri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

3)DÖVİZİN KUR FARKI ARTTI, BULGARLAR EDİRNE\'YE AKIN ETTİ

BULGARİSTAN para birimi Leva\'nın Türk parasına göre artış göstermesi sınır komşusu Edirne\'de ticareti hareketlendirdi. Bir Bulgar levası 2 lira 80 kuruş olduğu kentte hafta sonu otobüslerle kente gelen Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede alışveriş yapmaya başlayınca, Edirne esnafının yüzü güldürdü. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan\'dan gelen turistlerin kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaptığını söyledi.

Bulgaristan para birimi Leva\'nın, Türk parasına göre değer kazanması Edirne\'de ekonomiyi hareketlendirdi. Bir Bulgar Leva\'sının 2 lira 80 kuruş, 1 Euro\'nun ise 4 lira 50 kuruş olması nedeniyle Bulgaristan\'dan gelen turistler neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne\'den karşılamaya başladı. Önceleri sadece temizlik malzemesi satın alan Bulgarlar, şimdiler kur farkının artmasıyla ürün sepetlerini genişletti. Bulgar turistlerin gözde alışveriş yerleriyse cuma günü kurulan halk pazarı ve kentin en büyük AVM\'leri oldu. Sabah erken saatlerde Edirne\'ye otobüslerle gelen Bulgarlar, gün boyu kentte gezip, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor. Özel araçlarıyla gelenler ise özellikle Bostanpazarı Mahallesi\'nde kurulu olan ve temizlik ürünleri satan dükkanlardan ve halk pazarlarında alışveriş yapıyor. Bulgar gümrükler, her gün gelenler için 20 Euro ile ayda 1 kez gelenler için 260 Euro\'nun altındaki alışverişlerde ayrıca vergi almıyor. Bunu avantaja çeviren Bulgar turistler kentte tekstil ürünlerinden, mobilyaya kadar alışveriş yapıyor.



EN GÖZDE TİCARET SOSYETE PAZARINDA

Edirne\'de cuma günleri kurulan ve \'Sosyete Pazarı\' olarak bilinen halk pazarı, Bulgaristan\'dan gelenlerin en gözde alışveriş noktası haline geldi. Yiyecek bulunmayan pazara gelmek isteyenler, Bulgaristan\'dan özel otobüslerle kente ulaşıp, alışveriş yapıyor. Bazıları ise toptan alışveriş yaparak Bulgaristan\'da 3 katı fiyatına satıyor.

İstanbul\'dan gelerek her hafta cuma pazarında tezgah açan Nurettin Dursun, Bulgaristan\'dan gelenlerin iyi alışveriş yaptıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Dursun, \"Hafta da bir gün İstanbul\'dan gelip cuma pazarında ayakkabı satışı yapıyoruz. Bulgaristan\'dan gelen çok müşterimiz var. Onlara göre daha cazip geliyor fiyat olarak, çünkü kur farkı var. Onlar pazara geldiğinde iyi satış oluyor. Anlaşabiliyoruz, Türkçe çoğu konuşabiliyor kendini anlatacak kadar. Boş çıkan Bulgar müşteri olmuyor. Her hafta geliyor, kalabalığın yarısı onlardandır. Herkes memnun, iyi alışveriş yapıyorlar\" dedi.

Pazarcı esnaflarından Burcu Kurum da gelen Bulgar turistlerin pazardaki fiyatları çok cazip bulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Dört yıldır pazarcılık yapıyorum. Bulgar müşteriler çok, Bulgaristan para birimi Leva, Türk lirasına göre, neredeyse 3 kart değerli durumda. Bir Leva\'ya burada 3 liralık alışveriş yapıyorlar. Buradan toptan alıp, kendi ülkelerinde satıyorlar. İyi ki geliyorlar, işimizin bereketi artıyor. Bulgaristan\'dan gelenlerin çoğu İngilizce bilmiyor, biz Bulgarca öğrenmeye başladık. Pazardan perdesinden, terliğine, iç çamaşırına, ayakkabısına, kozmetiğine kadar çok geniş yelpazede alışveriş yapıyorlar. Benim 6 liraya sattığım çocuk çamaşırları var. Bunları 6 liraya alıp, kendi ülkelerinde 3 katı fiyatıyla satanlar var. Ama bireysel olarak gelenler alırken çok karlı alışveriş yapıyorlar. Onların ilgisinden memnunuz.\"



Bulgaristan\'dan alışveriş yapmak için Güler Mustafa de, Edirne\'nin Bulgaristanlılar tarafından çok sevildiğini ve alışveriş yapmak için neredeyse her gün gelenler olduğunu söyledi. Edirne\'de Bulgarların kaliteli ürünleri ucuza aldığını ve bu nedenle ilginin arttığını kaydeden Mustafa, \"Her hafta Bulgaristan\'dan alışveriş yapmak için geliyoruz. Pazar çok uygun kaliteli, marka kıyafetlerde var. Alışveriş yaparak geziyoruz. Bize göre kur farkından dolayı çok uyguna geliyor. Gelenler buradan toptan alıp satıyor\" şeklinde konuştu.



KİŞİ BAŞI 100 EURO ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, kur farkı nedeniyle Bulgar turistlerin Edirne\'ye olan ilgisinin sürdüğünü söyledi. Gelen turistlerle ilgili bir araştırma yaptıklarını anlatan Zıpkınkurt, turistlerin kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaptığını belirterek, \"Son günlerde Bulgaristan\'dan Edirne\'ye alışveriş için gelen çok turist alıyoruz. Kur farkının artmasından dolayı aldıkları ürünlerde çeşitlilik gelişti. Eskiden sadece pazardan alışveriş yapıyorlardı, tekstilden inşaat malzemelerine kadar ilimizden temine ediyorlar. Bu da şehrimize ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor. Bulgaristan\'da şehrimizi tanıtmak adına yaptığımız oradaki odalarla ortak çalışmalarımız var. Edirne\'ye gelmelerini, para harcamalarını teşvik ediyoruz. Edirne\'yi Bulgaristan\'ın değişik yerlerinde tanıtıyoruz. Odamızda esnafımızı eğitmek adına dil kursları açıyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan ile ortak protokollerimiz var. Aldıkları üründe sıkıntı olursa Edirne\'de biz, diğer ülkelerde de onların odaları devreye girerek çözüm üretiyor\" dedi.

\'EDİRNE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKILARI VAR\'

Bulgaristan\'dan gelen turistlerin Edirne ekonomisine ciddi katkısı olduğunu anlatan Zıpkınkurt, şehrin döviz girdisini Bulgar turistlerden sağlandığını kaydederek, \"Genellikle tabi hafta sonu ağırlıklı olmasına karşı her gün Bulgaristan\'dan gelen turistler var. hafta sonları da konaklamalı turistler geliyor. Genel olarak baktığımızda Bulgaristan\'dan gelenlerle ilgili yaptığı alışverişle ilgili bir çalışmamız oldu. neler alıyorlar, nerede kalıyorlar. Bir Bulgar misafir Edirne\'ye geldiğinde, nereye gittiğini, ne aldığını ne kadar harcadığını biliyoruz. Bulgaristanlı gelen turistlerde ortalama kişi başı 50 ile 100 Euro arasında harcama yapıyor. Bu da Edirne ekonomisine ciddi katkısı var. Dövizin yükselmesi girdilerimizi arttırıyor. Şehrin hareketliliği içinde döviz girdisine ihtiyaç var. Bu açığımızı da gelen misafirlerin harcadıklarıyla karşılıyoruz\" diye konuştu.

4)SANTA HARABELERİ\'NDEKİ BETON YAPILAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

GÜMÜŞHANE\'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, geçmişi Ortaçağ\'a kadar uzanan, \'Gökyüzüne yakın saklı kent\' olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri\'ne, yaylacılar tarafından yapılan beton binalar için Gümüşhane Valiliği harekete geçti. Valilik, tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturan kaçak yapıların doğayla uyumlu hale getirilmesi için sahiplerine süre verdi, aksi halde yapıların yıkılacağını bildirdi.

Gümüşhane\'ye 72 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, Rumlar tarafından 17\'nci yüzyılda kurulduğu bilinen 7 mahalleden oluşan Santa, taştan inşa edilen tek katlı yapılarla ve her mahallede bir kiliseden oluşuyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve bugüne kadar ayakta kalan yapılar, bölgeye ulaşım zorluğu çekilmesi nedeniyle bakımsız kaldı. Yörede yaylacılık yapanlar da harabelerin bulunduğu bölgeye kaçak betonarme yapılar inşa etti. Santa Harabeleri\'ne, eski taş yapı üzerine bir yaylacı tarafından inşa edilen 2 katlı tuğla bina ise tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturdu. Gümüşhane Valiliği yaylacılar tarafından yapılan beton binalar için harekete geçti. Valilik, tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturan kaçak yapıların doğayla uyumlu hale getirilmesi için sahiplerine süre verdi, aksi halde yapıların yıkılacağını bildirdi.

VALİ MEMİŞ: TARİHİ DOKUYU KORUYACAĞIZ

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Santa Harabeleri\'nin kalıntılarıyla hem de tarihi ve doğasıyla büyüleyici bir coğrafya ve muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Vali Memiş, harabelerin sahipsiz olmadığını söyledi. Memiş, \"Taşköprü Yaylası\'ndan Santa\'ya kadar yaklaşık 8 kilometrelik yolun beton asfalt ihalesini geçen yıl yaptık. Bu yol çalışmalarını sezon sonu tamamlandığında 45 dakikada buraya ulaşacağız. Ulaşım süresini yarılamış olacağız. Yol, Santa Haberleri\'nin olduğu antik kenti korumamızı, kollamamızı sağlayacak. Bu alanda çok önceden yapılmış 2 tane bina var. Bu binalar için mahkeme kararı var. Bu karara göre binalar ya yıkılacak ya da bölgenin yapısına uygun hale getirilecek. Biz bu kararları vatandaşlara tebliğ ettik. Önümüzdeki günlerde binaların bölgenin dokusuna uygun hale getirilmesini bekliyoruz. Eğer gerekli düzenlemeler yapılmaz ise mahkemenin kesinleşmiş kararını uygulayarak bu yapıları yıkacağız. Böylelikle o tarihi dokuyu daha iyi koruyacağız\" dedi.

ERÜZ: GERÇEK TARİHİ DOKU ORTAYA ÇIKARILMALI

Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz de Santa Harabeleri\'nde bulunan taş yapılar ve bölgenin dokusunun insanların ilgisini çektiğini belirterek, \"Santa\'da bulunan 15-20 yapı haricindeki yapılar gerçek Santa evi değil. Santa\'da bulunan pek çok yapı çürüdü, bazıları çöktü ve yakıldı. Santa Harabeleri\'nin gerçek tarihi dokusu ortaya çıkarılıp vatandaşa sunulursa, bölge hem yayla vasfını korur, hem doğa, hem de kültür turizmi için bölgenin cazibe merkezi haline gelir\" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre önce beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Gümüşhane Valisi Okay Memiş ile birlikte Santa Harabeleri\'ni ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin değerlendirmesinde Soylu, \"Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruzö ifadelerini kullanmıştı. Bakan Soylu, Santa Harabeleri\'nin restorasyonla turizme kazandırılması için proje geliştirildiğini de belirtmişti.

SANTA HARABELERİ

Doğu Karadeniz\'deki Rum-Pontus Devleti\'nin kültürel mirası olan Santa\'nın, 17\'nci yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Rumlar\'ın bölgeden 1923 yılında göç etmesiyle kaderine terk edilen yapılar, Gümüşhane\'ye 72, Trabzon\'a ise 42 kilometre uzaklıkta; Gümüşhane\'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve 1999\'da arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Santa Harabeleri, 7 mahallede taştan inşa edilen tek katlı konutlardan ve her mahalledeki en az 1 kiliseden oluşuyor. 1700- 1900 yıllarında 5 bine yakın kişinin yaşadığı harabeler, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda yerli- yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Santa Harabeleri\'nin turizme kazandırılması için proje geliştirildi.

5)BAŞKANIN EŞİNDEN \'ÇOCUK İSTİSMARI\' TEPKİSİ: İÇERİDEKİ MAHKUMLARDAN MEDET UMUYORUZ

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, çocuk istismarı ve kaçırma olaylarına tepki yürüyüşüne katılan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül, \"Bizler, anne ve babalar ancak yürüyüş yapıp, basın açıklaması yapıp, tepkimizi dile getirebiliyoruz. Ne yazık ki kahrolarak, diyorum ki artık içerideki mahkumlardan medet umuyoruz\" dedi.

Kemer\'de, Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül öncülüğünde, çocuk istismarı ve kaçırma olaylarına tepki için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Başkan Mustafa Gül ile özel rehabilitasyon merkezinin engelli çocukları ve çok sayıda Antalyalı katıldı. Yürüyüşe katılanlara, üzerinde ağzı ellerle kapatılmış çocuk resmi, altında \'#SUSMA\' yazısı bulunan tişörtler dağıtıldı.

Kemer Belediyesi önünde toplanan grup, Liman Caddesi\'nden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Ellerinde \'Çocuk tecavüzüne, istismarına hayır\', \'Bedenime dokunma\', \'Gizem\', \'Ceylin\', \'Leyla\', \'Eylül\' yazılı dövizler taşıyan grup üyeleri, yürüyüş sırasında \'Bedenime dokunma\', \'İstismara hayır\', \'Tecavüze hayır\' sloganları attı.

Meydanda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Neşe Gül, caydırıcı kanunlar çıkarılarak, çocuk istismarına son verilmesi gerektiği söyledi. Gül, çocukların güvenliğini artırarak, en ağır cezaların uygulanacağı kanunları en kısa zamanda beklediklerini belirterek, ülke olarak bu konuya duyarsız kalınmaması gerektiğini vurguladı.

\'DAHA KAÇ MASUM ÇOCUK KATLEDİLMESİ GEREKİYOR?\'

20 Şubat günü yaptıkları basın açıklamasının ulusal kanallarda yer aldığını hatırlatan Gül, \"Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuk istismarı için en ağır cezanın getirileceğini dile getirdi. Fakat hala caydırıcı yaptırımlar veya kimyasal hadım uygulamasını boş verin, sadece araştırmayla kaldı. Aradan 4,5 ay ve genel seçim geçti ve yine çocuklarımızı koruyamadık. Eylül gitti. Leyla için ise dualarımız fayda etmedi. Caydıramadık canileri. Leyla\'nın annesi günlerce \'Kızım sütten başka bir şey içmez. Ona süt verin\' feryatlarını ettikçe yüreklerimiz parçalandı ve anneye malum olmuş ki boncuk gözlüsü aç bırakılarak katledilmişti. Daha kaç masum çocuğun sapıkça emeller için canice katledilmesi gerekiyor?\" diye konuştu.

\'ARTIK MAHKUMLARDAN MEDET UMUYORUZ\'

Daha kaç anne- babanın yüreğine, ölünceye kadar çekeceği evlat acısının düşeceğini soran Gül, \"Bu ülkede bir cümleyle seçim tarihleri değişiyor, UBER kaldırılıyor, LYS kaldırılıyor. \'Kimyasal hadım, ağırlaştırılmış müebbet uygulayın\' cümlesini kurmak neden bu kadar zor? Bizler anne ve babalar ancak yürüyüş yapıp, basın açıklaması yapıp, tepkimizi dile getirebiliyoruz. Ne yazık ki kahrolarak, diyorum ki artık içerideki mahkumlardan medet umuyoruz\" dedi.

\'HALKIN SİZE VERDİĞİ DESTEĞİ SİZ DE HALKA VERİN\'

Birçok ülkenin kimyasal hadımı uyguladığını kaydeden Neşe Gül, \"Tüm partilerin seçilmiş milletvekillerine sesleniyorum. Halkın size verdiği desteği siz de halka verin. Biz sizi bunun için seçmedik. Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği gibi \'Vatanı korumak çocuklarla başlar\'. Sizlerden daha değerli tuttuğumuz evlatlarımızı korumak için el birliğiyle bir sonuca varmanızı ve toplumun yüz karasından bizleri arındırmanızı bekliyoruz\" diye konuştu.

ORTAOKULLU ZEYNEP\'TEN EYLÜL İÇİN ŞİİR

Basın açıklamasının ardından Hakkı Saygan Ortaokulu\'nun 8\'inci sınıf öğrencisi Zeynep Dayısı, Ankara\'da kaybolduktan 1 hafta sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara (8) için yazdığı \'Küçük Eylül\' adlı şiiri okudu. Zeynep Dayısı, \"Haberleri duydum ve çok üzüldüm. Yani çocuklara yapılmaması gereken şeyler ve her zaman onlar için dua ettim; ama maalesef öldüler. Çok üzücü haberler. Ben de bunlardan dolayı şiir yazmayı sevdiğim için \'Neden böyle bir şiir yazmayayım\' dedim ve yazdım. Yazarken duygulandım ve ağladım. Çok duygusallaştım. Aynısı bana olsa annemin nasıl bir hale düşeceğini düşündüm\" dedi.

6)EDİRNE\'DE OTO GALERİCİLER SİTESİNDE 8 ARAÇ YANDI



Edirne\'nin Keşan ilçesinde oto galericiler sitesinde park halinde bulunan 5 araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangın, saat 01.00 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Efes Bulvarı üzerindeki Keşan Oto Galericiler Sitesi\'nde meydana geldi. Sitede, Aydın Dere\'ye ait galerinin açık otoparkında park halinde olan araçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek, 8 aracı sardı. İhbar üzerine siteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, site içerisindeki araçlar nedeniyle yangının olduğu bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, ambulans ekibi de hazır bekletildi. Yangını haber alarak siteye gelen diğer galeri sahipleri de, araçlarını sitenin dışına çıkardı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 5 araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Araçlar, polisin incelemesinin ardından otoparka çekildi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadesine başvururken, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine de incelemek üzere el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

