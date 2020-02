DHA YURT BÜLTENİ-2

1)VİRAJI ALAMAYAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ

İzmir\'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrilen motosikletteki Habip Dağal (40) ve Zafer Çelik (42) hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Semti yakınlarında meydana geldi. Habip Dağal yönetimindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, Konak\'tan Balçova yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan Dağal ve yolcu konumundaki Zafer Çelik yaklaşık 100 metre sürüklenerek tramvay yoluna düştü. Sahilde balık tutan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dağal ve Çelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik ve Dağal\'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

2)TUVALETİNİ YAPMAK İSTERKEN UÇURUMDAN YUVARLANDI

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Yunus Akyol tuvaletini yapmak istediği sırada yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan 4 arkadaştan Yunus Akyol, tuvaletini yapmak için gittiği yolun kenarında dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Akyol\'un arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda Akyol\'u düştüğü yerden sedyeye alarak çıkardı. Sağlık ekipleri talihsiz genci ambulansa Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akyol\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

3)\'KARDEŞİNİ NEDEN DÖVDÜN?\' DİYEN BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KARAMAN\'da kardeşini döven 17 yaşındaki A.K., bu nedenle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas\'ı (45) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak\'ta meydana geldi. A.K., gündüz saatlerinde 12-13 yaşlarındaki kardeşi Ö.F.K.\'yi dövüp, sandalyeyle başına vurarak yaraladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., müdahalenin ardından tekrar eve götürüldü. Akşam eve geldiğinde olayı öğrenen belediye işçisi baba Fatih Kavas, A.K.\'ye, \'Neyi paylaşamıyorsunuz, neden dövdün çocuğu?\' diyerek tepki gösterdi. A.K., bu kez de mutfaktan kaptığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kavas ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Acil servisteki müdahalenin ardından Fatih Kavas ameliyathaneye alındı. Bu sırada kalbi duran Kavas\'a, sağlık memuru Kazım Hamurcu sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Ameliyathanede 3 saat müdahale edilen Fatih Kavas, kurtarılamadı. Hastanede gözyaşlarını tutamayan oğlu Ö.F.K. ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kaçan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

4)BOYA YÜKLÜ TIR, ALEV ALEV YANDI

Adana\'nın Pozantı ilçesinde boya yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Boya dolu TIR\'ın dorsesinden yol kenarındaki ağaçlık alana sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir\'deki bir fabrikadan aldığı boyaları Irak\'a götüren Mahmut Almaz\'ın kullandığı 73 TA 052 plakalı TIR, Ankara - Adana Otoyolu\'nda ilerlediği sırada Pozantı\'da alev aldı. Aracı yolun sağına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmesine rağmen alevleri söndüremeyen Almaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada TIR\'ın dorsesini saran alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından dorseyi ve ağaçlık alanı söndürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, alevlerin söndürülmesiyle yeniden açıldı. Yangında yaralanan olmazken, TIR\'ın dorsesindeki boyaların tamamı yandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5)ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN TEMİZLİK İŞÇİSİ ÇÖPTEN BULDUĞU 4 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ

BURSA\'da, çöp konteynırında içinde 4 bin lira nakit para olan cüzdan bulan temizlik işçisi Köksal Atay, cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.Bursa\'da merkez Osmangazi Belediyesi\'nde asgari ücret ile temizlik işçisi olarak çalışan 9 çocuk babası 56 yaşındaki Köksal Atay, Ördekli Hamamı Kültür Merkezi yanında, sabah saatlerinde araçla çöp toplarken içerisinde 4 bin lira ve ev ile otomobil anahtarı olan bir el çantası buldu. Bunun üzerine durumu polise bildiren Atay, gelen ekiplere çantayı teslim etti. Atay, yaptığı açıklamada, \"Çöp konteynırını kamyonete aktarırken cüzdanı gördüm. Açıp baktığımda içinde para olduğunu fark ettim. Cüzdanı şoföre teslim ettim, sonra polis çağırıp cüzdanı ekiplere verdik. O para haram, biz o paraya el süremeyiz, yiyemeyiz\" dedi.

Bu arada polis içersinde evraklar bulunan ve kimlik olmayan cüzdanın sahibin iaraştırıyor

6)ATIL SÜS HAVUZUNU KAYDIRAKLI YÜZME HAVUZUNA ÇEVİRDİLER



DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde bir grup çocuk, mahallelerindeki kullanılmayan ilkokulun bahçesindeki içi toprakla dolu süs havuzunu, kendi imkanlarıyla temizleyip, aralarında topladıkları parayla kaydıraklı yüzme havuzuna çevirerek, sıcak havalarda serinlemenin tadını çıkarmaya başladı.

Çal\'ın kırsal Alfaklar Mahallesi\'nde sıcaktan bunalan çocuklar, denize ve yüzme havuzuna gidemeyince, serinlemek için ilginç bir yol buldu. Muhtar ve ailelerinden izin alan çocuklar, mahallerindeki, geçmiş yıllarda fiziki yetersizliği nedeniyle kapatılan eski ilkokul binasının bahçesinde bulunan ve zamanla içi toprak dolan süs havuzunu kendi imkanları ile yüzme havuzuna çevirdi. Önce ellerine kazma ve kürekleri alarak 2 gün boyunca havuzdaki toprağı boşaltan çocuklar, ardından da içine sermek için naylon branda almak için aralarında para topladı. Ancak, mahalledeki 20 çocuktan toplam 60 lira para çıktı. Bu para naylon branda almaya yetmeyince, yardımlarına mahallenin bakkalı Özgün Gökçe yetişti. Gökçe\'nin de maddi desteği ile ihtiyaç duyulan naylon örtü alınarak, havuza serildi. Okul bahçesindeki eski kaydırak da sökülüp, havuzun kenarına yerleştirildi. Ailelerinin de yardımıyla havuz temizlenip, suyla dolduruldu.

Her şeyin tamam olmasının ardından çocuklar, yorgunluklarını havuza girerek attı. Gün boyu yüzüp, suda oyunlar oynayan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Kavurucu sıcaktan korunmak için güneş yağı da süren çocuklar, zaman zaman havuzun etrafına yerleştirdikleri güneş semsiyelerinin altına serdikleri havlular üzerine uzarak dinlendi.

Havuzun keyfini çıkaran çocuklardan 12 yaşındaki Halil Alper Gökçe, atıl durumdaki süs havuzunu yüzme havuzuna çevirdiklerini belirtip, \"Çok da güzel oldu. Gün boyu yüzüp, serinliyoruz. Çok eğlenceli oldu\" dedi.

9 yaşındaki Mehmet Bozkurt da imece usulü ile kendileri için sıcak havalarda yüzüp, serinlemek için havuz yaptıklarını belirtip, \"Ele ele verinvce yapılmayacak bir şey yok. Bakkal amca da bize yardımcı oldu, kendisine teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

14 yaşındaki Muzaffer Canalman ise, yaptıkları havuzun, kendileri için aquaparkı aratmadığını belirtip, \"Başka bir havuza gitmeye gerek kalmadı. Aqupark\'ı adeta ayağımıza getirdik. Şimdi de keyfini yaşıyoruz\" dedi.

Bakkal Özgün Gökçe, çocukların yüzlerindeki sevincin her şeye değdiğini belirtip, \"Havuz fikri tamamen çocuklardan çıktı. büyük emek verdiler. Buradaki çocuklar maddi imkansızlıklar ya da tarla işlerinde çalıştıkları için bir yere gidemiyorlar. Bu havuz onlar için büyük keyif oldu. Biz de bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize\" diye konuştu.

Havuz 3 günde bir Çal İtfaiyesi tarafından boşaltılıp temizleniyor, suyu ise köylüler tarafından dolduruluyor.



7)80 YAŞINDAKİ NURİYE NİNE TIRPAN SALLIYOR

KARS’ın Selim ilçesine bağlı Baykara Köyü’nde yaşayan 80 yaşındaki Nuriye Gül, sağlıklı ve mutlu yaşamıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gençlere taş çıkartırcasına tırpan çeken ve tarla işlerinde çalışan Nuriye ninenin en büyük özelliği ise sürekli yürüyor olması. Oturmayı hiç sevmediği gibi dağlara bile tırmanan Nuriye Nine, sağlıklı yaşamasını tereyağına borçlu olduğunu ve hastane yüzü bile görmediğini söyledi.

Nuriye Nine, Baykara köyünün en sağlıklı, en renkli, en neşeli ve en önde gelen ismi. Eşi vefat ettikten sonra oğullarıyla birlikte köydeki hayatını sürdürüyor. “Oturmayı sevmiyorum\" diyen Nuriye Nine ilerleyen yaşına rağmen herkese örnek oluyor. Gençleri bile kendisine hayran bıraktığı gibi nasihatleriyle de yeni nesle annelik yapıyor. Dağ-taş, dere-tepe demeden yürüyen ve tarla işlerinde çalışıp, tırpan sallayan Nuriye Nine zaman zaman gençlerle güreş bile tutuyor. Çocuklar Nuriye ninenin gücüne hayran olduklarını belirterek kendisini hiç otururken görmediklerini ifade ettiler.

Margarin yağlardan hiç yemediğini sürekli tereyağı tükettiğini hatırlatan Nuriye Gül, “Tereyağı giren yere dert girmez. Hür yaşadım, her şeyim hür oldu. Ben hep sarı yağ yiyorum, duru yağ yemem. Sarı yağ yiyen adam kuvvetli olur. Köyde sürekli yürüyorum, yaz aylarında tarla biçiyorum. At tırmığından hiç inmem. Tırpan bile biçiyorum. Gençlere tavsiyem bizlerin eline bir daha geçmeyecek olan o gençlik nimetini iyi değerlendirsin. 80 yaşındayım ama hiç haram lokma yemedim. Beş vakit namazımı da hiç eksiltmedim. Geçtiğimiz yıl Sarıkamış Şehitleri anma yürüyüşüne katıldım. Yürüyemezsin diyen akrabalarımı utandırdım\" diye konuştu.

8)CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP, ÜYESİ OLDUĞU PARTİNİN MİNİBÜSÜNÜ ÇALDI

ADANA\'da, cezaevinden nakli sırasında izin verilen Alihan K. (24), üyesi olduğu partinin minibüsünü çalıp, kaza yaptı. Aracı tekrar parti binası önüne bırakan şüpheli, nakledildiği cezaevine gidip, teslim oldu.Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen Alihan K., tutuklu bulunduğu Adana Kürkçüler Açık Cezaevi\'nden Niğde Açık Cezaevi\'ne nakledildi. Bu sırada izin belgesi verilen Alihan K., 29 Haziran Cuma günü, üyesi olduğu CHP\'nin Çukurova İlçe Başkanlığı\'na geldi. Binanın yangın merdiveninden tırmanarak, içeri giren Alihan K., ilçe başkanının sekreterinin odasında bulunan, partiye ait 01 CHP 11 plakalı minibüsün anahtarını aldı. Dışarı çıkıp, anahtarla kapısını açtığı minibüse binen Alihan K., çevrede gezerken, kaza yaptı. Bunun üzerine minibüsü tekrar parti binası önüne getirip, park eden Alihan K., yine yangın merdiveninden tırmanarak, sekreterin odasına anahtarı bıraktı.

Ali Han K.\'nin üzerinde parti logosu bulunan minibüsle gezdiğini görenler, ilçe başkanını arayıp, haber verdi. İhbar üzerine görevliler, binaya gelip, hasar oluşan aracı gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, görüntülerdeki kişinin, üyeleri Ali Han K. olduğunu tespit edip, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu Ali Han K.\'nin, Adana Kürkçüler Açık Cezaevi\'nden izinli çıktığını, olay sonrası nakledildiği Niğde Açık Cezaevi\'ne giderek, teslim olduğunu saptadı. Ekipler, ayrıca Ali Han K.\'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bazı fotoğrafları da tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

