DHA YURT BÜLTENİ 2

1 - Trabzon\'da sel 2 aracı yuttu

TRABZON\'un Arsin ilçesinde şiddetli yağışla dere taştı, yol kenarında park halindeki bir beton pompası ile kamyon sele kapıldı. Olay anı görüntülendi.

Arsin ilçesi Yolaç köyünde dün etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Köydeki derenin taşması sonucu Hidroelektrik Santral (HES.) inşaatını su bastı. Santral çalışanları, taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak park halindeki beton pompası ile bir kamyon taşan derenin yolu alması sonucu sele kapıldı. Önce beton pompası ardından kamyon dereye yuvarlandı. Sürücülerin araçları kurtarmak için verdiği çaba sonuçsuz kaldı. İşçiler son bir müdahale ile park halindeki bir diğer beton mikserini kurtarmayı başardı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçların dereye suya kapılma anı

taşan dere görüntüsü

Haber: TRABZON-DHA

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

===========

2 - İşçilere davul- zurnalı moral

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu- Narman karayolu üzerinde köprülerin kiriş çalışmalarını gecenin ilerleyen saatine rağmen sürdüren işçileri gören davul-zurna ekibi, onlara \'Türkiyem\' ve \'Köroğlu\' şarkılarını çalarak moral desteği verdiler.

Oltu- Narman karayolunun 14 ve 18\'inci kilometresinden yapılan iki köprünün kirişlerinin yerleştirilme çalışması saat 22-00 ile 24.00 arası yol, trafiğe kapatılarak sürdürülüyor. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ilerleyen saatlerde kiriş çalışmalarını sürdüren ekipleri gören davul-zurna ekibi işçilere sürpriz yaptılar. Narman ilçesindeki bir düğünden dönen davul-zurna ekibi işçilere, \'Türkiyem\' ve \'Köroğlu\' şarkılarını çalarak moral desteğinde bulundular. 35 ton ağırlığındaki köprü kirişleri davul- zurna eşliğinde koyan işçiler, \"Çok şaşırdık ve mutlu olduk. İlk defa böyle neşeli çalıştık, Arkadaşlara teşekkür ediyoruz\" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köprü kirişlerinin yüklü olduğu tırlar

-Kirişin köprüye yerleştirilmesi

-İşçiler zincirleri açmaları

-Vinç operatörünün görüntüsü

-Davul zurna çalmaları

-Vatandaşın davul zurnayla oynaması

-Davulcu röp

-Vatandaş röp

-Yol konrol teknikeri Yahya Duman röp



(KJ:Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

Süre: 3 .43 DK /408 MB)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

===========

3 - Alkollü TIR sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, polis ekiplerinden kaçan alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı. 3.00 promil alkollü çıkan sürücü vatandaşların tepkisi üzerine polis merkezine götürüldü.

Gece saatlerinde, D-100 Karayolu Ankara istikametine gitmekte olan İsmet Alişan idaresindeki 34 GM 4202 plakalı TIR sürücüsünün kırmızı ışıklarda durmaması ve tehlikeli hareketler yapması ihbar edildi. Polis ekipleri, TIR’ı Düzce Öztürkler Kavşağı mevkiinde durdurmak istedi. Ancak, TIR sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çoban Kavşağı’na kadar kaçan TIR daha sonra Atatürk Bulvarı\'na girerek park halinde bulunan 1 kamyonet ile 3 otomobile çarptı. Kaçmaya devam eden araç Düzce Belediyesi önünde durduruldu. Gözaltına alınan TIR sürücüsünün 3.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vatandaşların tepkisi üzerine TIR sürücüsü polis merkezine götürüldü. TIR\'ın çarptığı kamyonetin kaldırıma çıkması sonucu hafif yaralanan 2 kişiye 112 Acil ekibi olay yerinde müdahalede bulundu.

Araçlarının halini gören vatandaşlar tepki gösterdi. Bir lokanda çorba içmek için aracını park eden sürücü, \"Çorba içmeye girdik. Bütün gün yorulduk ve dinlenmek istedik. Sonra bir patlama gibi ses duyduk. Dışarı çıktık baktık araçlarımız pert olmuş. Bu TIR sürücüsü bunun hesabını nasıl verecek. Bizim araçlarımızın hasarı nasıl ödenecek. Bu tip sürücülerin ehliyetlerinin elinden alınması lazımö dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TIR’ın çarptığı araçların görüntüsü

TIR’ın görüntüsü

Yaralılara müdahale edilirken görüntü

Araçların akülerini söken itfaiyenin görüntüsü

Polis ekiplerinin incelemeleri

Araçları zarar gören vatandaşlarla röp ve detaylar

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

=================

4 - Özdere açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR\'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kaçak göçmen yakalandı.

Dün saat 07.10\'da, sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Özdere açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler, lastik bottaki kaçakları durdurdu. Lastik botta bulunan 14\'ü Angola, 9\'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 5\'i Liberya, 4\'ü Kongo, 3\'ü Filistin, 2\'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 1\'i Irak, 1\'i Mali, 1\'i Moritanya ve 1\'i Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

22\'si erkek, 16\'sı kadın, 3\'ü çocuk olan kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürülğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaçakların yakalanmasından görüntü

Haber:Latif SANSÜR / Kamera: MENDERES (İzmir), (DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

================

5 - Muş taşı ihraç ediliyor

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta doğal taş kesimi ve işlemeciliği yapan bir şirket, ürettiği taşları ihraç ediyor.

İhracat yönünden oldukça zayıf olan Muş ve bölge adına şirketlerinin önem taşıdığını belirten Kerem Aydoğdu, çıkarılan ve yapılan testlerle oldukça kaliteli olduğu tespit edilen beyaz kireç taşı ve küf taşının işlemesini yaptıklarını bildirdi. Muş taşının ısı yalıtımı özelliği olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde büyük talep gördüğünü belirten Aydoğdu, \"Almanya\'nın Augsburg ve Münih kentleri ile Avusturya ve Fransa\'ya gönderdiğimiz taşı yakında Ruslar\'a da satacağız. Ruslar, gelip numune alarak inceledi ve çok kaliteli buldular. Bu taş genelde bina kaplamalarında, cami inşaatlarında, tarihi yerlerde, restorasyonlarda ve otellerde kullanılır. Köpük kullanmaya gerek olmadan yüzde 30 ısı yalıtımı sağlar. Kışın sıcak yazın ise serin tutar. İmalathanede 9 kişi çalışıyor. Yılda 2 bin metreküp taş işliyoruz. İşlerimiz çok iyi. Hedefimiz kapasiteyi 6 bin metreküpe çıkarmak. Bu da işçi sayısının bir anda yan kuruluşları ile birlikte 60\'a çıkmasını sağlayacak ve bir çok işsiz genç iş imkanı bulacak. İnsanoğlu isterse ekmeğini bizim gibi taştan çıkarır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

Taşların kesilmesinden detaylar

Taşların şekillendirilmesinden detaylar

Kesilen taşlardan ve işlenen taşlardan detaylar

Taşların taşınmasından detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

=================

6 - Geleceğin sanatçı adayları UKKSA\'da eğitim aldı

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde 8 yıl önce kurulan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA), bu kez geleceğin sanatçılarına kapılarını açtı. UKKSA bünyesinde yaz okulları projesi kapsamında düzenlenen resim ve seramik kursuna katılan anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan 2 ila 13 yaş arası 43 öğrenci, eğitim aldı.

Datça\'da aileleriyle birlikte 5 gün boyunca sanat kampında uygulamalı eğitim gören minik yetenekler için UKKSA\'da program düzenlendi. Önce miniklerin eserlerinin yer aldığı sergi, açıldı. Yağlı boya, sulu boya, seramik ve tişört boyama gibi ürünlerin yer aldığı sergi, izleyenlerden tam not aldı. 5 gün gibi kısa bir sürede çocukların sanatsal anlamda gösterdikleri olumlu gelişme, aileleri mutlu etti. Öğrenci velileri, sergi sonunda çocukları tarafından yapılan çalışmaları anı olarak saklamak üzere beraberinde götürdü. Ayrıca öğrencilere sertifika da verildi.

UKKSA\'da düzenlenen sanat kampına katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Duru Özdemir, okullar kapandıktan sonra tatil öncesi böyle bir etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Minik öğrencilerin birlikte çalışma anından görüntü

- Kursa katılan öğrencilerden Duru Özdemir (11) ile röp.

- Sergiden görüntü

- Yeniokul kurucusu Özlenen Kutlar ile röp.

- Sertifika dağıtım töreni

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)