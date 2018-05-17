DHA YURT BÜLTENİ-2

Bursa\'da aralarında doktorların da bulunduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa\'da ,FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen ve terör örgütü liderinin \'Bankasya\'yı kurtarma\' talimatı doğrultusunda bu bankaya para yatırdıkları belirlenen aralarında doktorların da bulunduğu 19 kişi\'nin sorgusuf tamamlandı. şüpheliler bugün adliyeye çıkartıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta Bursa\'nın yanı sıra Erzincan ve Van\'da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve Bu şirketle bağlantılı Hatuaniye Kültür ve Eğitim Vakfı\'nın yöneticileri ile halen özel hastanelerde görev yapan doktorların bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü lideri Fetullah Gülen\'in talimatıyla Bank Asya\'ya para yatırdıkları ve örgütün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullandıkları belirlendi.Emniyetteki sorgulamaları biten şüphelilerden 19\'u bugün geniş güvenlik önlemleri artında, \"terör örgütü üyesi olmak\" suçundan adliyeye çıkartıldılar

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye girişi

Süre: 42 saniye Boyut: 79,6 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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30 maden işçisi, ölümlerinin 8\'inci yılında dualarla anıldı

Zonguldak\'ta, 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi, ölümlerinin 8\'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu\'nda, yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada, taşeron firma Yapı-Tek\'te çalışan, 2\'si mühendis 30 işçi hayatını kaybetti. Facianın 8’inci yıl dönümünde ölen işçiler için saat 07.30’da kazanın olduğu ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile gece vardiyasından çıkan işçiler ve gündüz ocağa girecek işçiler katıldı. Maden facialarında hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur\'an-ı Kerim okundu.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, çok üzüntülü olduklarını belirterek, \"17 Mayıs 2010\'da 30 işi kardeşimizi burada, bir maden faciasında kaybettik. Acıları hiçbir zaman dinmedi ve dinmeyecek. Çok üzüntülüyüz. Allah, tüm maden şehitlerimize rahmet eylesin. Madenci arkadaşlarımıza da kazasız ve belasız işler diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın\" dedi.

Mevlit şekeri dağıtılan madenciler, arkadaşları için dua ettikten sonra yer altına inerek, işbaşı yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Maden işçilerinden detaylar

-Konuşma yapılması

-İşçilerin Kuran-ı Kerim dinlemesi

-Dua edilmesi

-İşçilerin ocağa girmesi

-GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ile röp.

Süre: (5.25) Boyut: (607 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Liseliler bu kez yalnız yaşayan yaşlı kadını sevindirdi

Muş merkez Selcen Hatun Lisesi öğrencilerinin başlattığı \'Mesleki Lise Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor\' projesi kapsamında, öğrenciler tek başına yaşayan Belkıs Elitaş\'ın (88) evini boyayıp, yiyecek ve eşya yardımında bulundu.

Okul Müdürü Nurcan Mergen, öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte nerede yardıma muhtaç biri varsa onun yardımına koşacağını söyledi. Öğretmenlerin gittiği Belkıs Ninenin evini gördüklerinde hemen proje kapsamında yardım elinin uzatıldığını belirten Mergen, \"Özellikle yaşlı ve kimsesizlerin yardımına koşuyoruz. Projede görev alan 40 öğrenci ve 14 öğretmen Belkıs Ninenin evini baştan aşağı yeniledi. Duvarları boyayıp, temizlik yapan ve evinin ihtiyaçlarını gideren öğretmen ve öğrencilerimiz Belkıs Nine izin okulda bir de konser düzenledi. Ayrıca öğrencilerin kendi yaptıkları oyuncaklar satıldı. Elde edilen gelirle de Belkın Ninenin evine yatak, baza, halı, mutfak malzemeleri aldık\" diye konuştu. Zafer Mahallesi\'nde tek odalı bir evde yaşayan Belkıs Elitaş ise eşini kaybettiğini, çocuğu olmadığı için yapayalnız kaldığını ifade etti. Öğrencilerin evini boyayıp, temizliğini yaparak yardımda bulunmasına çok sevindiğini belirten Elitaş, \"Uzun süredir kapımı komşuların dışında kimse çalmıyordu. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettim. Onlardan isteğim arada bir gelip, benimle konuşmaları. Yalnızlık çok kötü. Yaşlılık maaşıyla geçiniyorum. Öğrenci ve öğretmenlerin yardım severliği beni çok duygulandırdı\" dedi. Öğrenciler de Belkıs Elitaş\'ı sık sık ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belkıs’a ninenin evinin öğrenciler tarafından boy badana yapılması

-Belkıs’a ninene öğrencilerin mutfak ve gıda maddelerini eve getirmesi

-Öğrencilerin nine ile sohbet etmeleri

-Ninenin evinin öğrenciler tarafından temizlenmesi

-Yatak, Baza, halının yerleştirilmesi

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ,(DHA)

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Tayland\'da tattığı \'ejder meyvesi\'ni Aydın\'da üretiyor

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde yaşayan pizzacı 46 yaşındaki Övünç Yorbik, Tayland\'da gemilerde tayfa olarak çalışırken görüp tattığı, \'ejder meyvesi\' olarak bilinen \'pitaya\'yı bir arkadaşı ile Aydın\'da yetiştirmek için sera kurdu. Geçen yıl diktikleri 350 pitaya fidanının boyları, 2 metreyi bulurken Yorbik, ilk mahsulü ekim ayında alacaklarını söyledi.

Tayland\'da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik, 3 yıl önce memleketi Aydın\'ın İncirliova ilçesine dönerek pizzacı dükkanı açtı. Halen bu işe devam eden Yorbik, bir yandan da Tayland\'da görüp, tadını beğendiği, \'ejder meyvesi\' olarak bilinen pitayayı İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti. Yorbik, İncirliova\'nın kırsal Gerenkova Mahallesi\'nde, milli eğitim uzmanı olan arkadaşı 46 yaşındaki Levent Topludal ile geçen yıl nisan ayında 1000 metrakarelik sera kiraladı. Bir aylık çalışma ile hazır hale getirilen seraya iki arkadaş, tropikal meyve üreticisi Mehmet Tanrıverdi\'den satın aldıkları pitaya fidanlarını geçen temmuz ayında dikti. Toplam 35 bin lira yatırım yaptıkları seradaki pitaya fidanlarının boyunun 2 metreyi bulduğunu, bu yıl ekim ayında meyve vermeye başlayacağını belirten Yorbik, \"Mersin\'den başlamak üzere Akdeniz ve Ege Bölgesi\'nde tanınmaya başlayan pitaya meyvesi yetiştiriciliğini Aydın\'a kazandırmak için İncirliova\'da pitaya fidanı satışlarımıza başladık. Pitaya şehrimizde kısa zamanda yaygınlaşarak Aydın\'ın alternatif tarım ve ihraç ürünlerinden biri olacaktır. Diktiğimiz 350 fidandan ilk mahsulümüzü alacağımız için heyecanlıyız\" dedi. Meyveleri 300 gram ile 1 kilo arasında değişen pitayanın, büyüklüğüne göre 8 ile 18 lira arasında değişen fiyatlarla piyasada satıldığını belirten Yorbik, üretici için karlı bir iş olduğunu söyledi. Yorbik, pitaya fidanlarının ise 40 ile 45 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını kaydetti. Türkiye\'de 60 kadar pitaya üreticisi olduğunu belirten Yorbik, ancak yetiştirilen ürünün iç piyasaya yetmediğini vurguladı.

\'SICAĞI ÇOK SEVİYOR\'

Üretici Levent Topludal da \"Pitaya, Türkiye\'de çok tanınan bir meyve değil. Bu meyve hakkında çok araştırma yapmak ve bilgi edinmek gerekiyor. Dikenli incir üretip, \'pitaya\' diye satıyorlar. Bu konuda da üreticiyi ve bu işi yapmak isteyenleri doğru bilgilendirmek gerekiyor. Biz de bu anlamda hem kısa zamanda meyveye dönmesi hem de gece işçiliğine ihtiyaç duymaması sebebiyle yatırımcıların kendi kendine döllenen pitaya türüne yönelmesini tavsiye ediyoruz. Dünyada 120 çeşit pitaya var. Bizdeki pitayalar da rüzgarla döllenebilen cinsten. Sıcak iklim meyvesi olduğu için yaz ve kış sıcaklığın 32 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Henüz meyve almadık. Ama daha şimdiden gelerek meyve siparişi verenler oluyor\" diye konuştu.

EJDER MEYVESİ NEDİR?

Kaktüsgiller ailesinden bir bitkinin meyvesi olan pitaya ya da bilinen diğer bir adıyla ejder meyvesi, pembe, kalın ve farklı kabuğunun altında susama benzer siyah çekirdekleri olan beyaz ya da kırmızı bir meyve. Pitayanın iç kısmının hangi renkte olacağı türüne göre değişiklik gösteriyor. Türkiye\'de özellikle Mersin\'de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan bu meyve, dünyadaysa en çok Meksika, Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Vietnam, Malezya gibi birçok farklı yerde bulunabiliyor. Tüketimi sırasında ejder meyvesi kesilir ve etli yüzey açığa çıkarılır. Meyve dokusu siyah ve çıtır tohumlarının varlığı nedeniyle kiviye benzetilir. Etli kısım çiğ olarak yenebilir ve hafif bir tatlılık verir, kalorisi azdır. Tohumları etli kısımla birlikte yenir. Lipidler yönünden zengindir, fakat ancak çiğnenirse hazmedilebilir. Pitaya meyve suyu ya da şarap yapımında ya da diğer içecekleri tatlandırma, tat sağlamak için kullanılabilir. Çiçekleri yenilebilir veya çayı yapılabilir. Meyvenin kabuğu kesinlikle yenmez.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Seradaki ejder meyvesi fidanlarından görüntü

-Ejder meyvesi yetiştiren ı Övünç Yorbik ve Levet Topludal ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Ramazan ayının başlamasıyla Marmaris\'te sahiller turistlere kaldı

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, ramazan ayının başlamasıyla plajlar yabancı turistlere kaldı. Sıcak havayı fırsat bilen turistler sahillerde renkli görüntüler oluşturdu.

Ramazan ayının başlamasıyla Marmarisliler evlerine çekilirken sahil ile otel havuz kenarları, yabancı turistlere kaldı. Kent merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 33 derece, hissedilen sıcaklık güneş altında 40 dereceye kadar ulaştı. Şehir merkezinden turistik İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yabancı turistlerle doldu. Büyük bölümü Rus ve İngiliz turistlerin doldurduğu plajlarda kimileri şezlonglarda sere serpe güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de bol bol denize girip serinledi. Paraşüt, banana, jetski ve diğer su sporlarında heyecan arayan yabancı turistler gün boyu eğlendi. Otel havuz kenarları, plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Şehrin ana cadde ve sokakları terkedilmiş şehir görünümüne bürünürken Marmarisliler evlerine veya gölgelik yerlerde dinlenmeyi tercih etti. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, \"Sıcaklar nem ile birlikte etkisini gösterecektir. Artan nem ile hissedilen sıcaklık fazla olacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre görüntüsü

-Boş sokak ve caddeler

-Sahil yolunda gezen yabancı turistlerden görüntü

-Plajlardan görüntü

-Su sporları yapanlardan görüntü

-Otel havuz başlarından görüntü

2 dakika 33 saniye-185 MB HD

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)