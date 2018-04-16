DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ABD\'Lİ PAPAZ BRUNSON HAKİM KARŞISINDA

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, hakim karşısına çıkacak. Tercüman eşliğinde savunma yapacak olan Brunson hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ\'nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısı vurgulandı. Aliağa\' daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen dava için bu sabahtan itibaren çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İki ABD \'li senatör de duruşmayı izlemek için cezaevi kampüsüne geldiler.

Görüntü Dökümü

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-Cezaevi çevresindeki güvenlik önlemlerinden görüntü

-ABD li senatörlerin cezaevi kampüsüne gelmeleri

İZMİR/DHA

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2)ÇEVRECİLER, \"ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR\" KARARI İPTAL EDİLEN TAŞ OCAĞININ KAPATILMASINI İSTEDİ

İZMİR’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi\'nde kurulan kalker ocağı ile kırma-eleme tesisi için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) kararı üçüncü kez mahkemeden döndü. Mahkeme, zeytinlik ve tarım alanlarına yakın olduğu gerekçesiyle \"ÇED gerekli değildir\" kararını iptal etti. Ancak kapatılması için gerekli olan yasal süre dolmasına rağmen faaliyetini sürdüren tesis, çevrecilerin tepkisini çekti. Bölgeye giderek tutanak tutan davacı vekili Avukat Şehrazat Mercan ve vatandaşlar, mahkeme kararının uygulanması için Çeşme Kaymakamlığı’na başvuruda bulunacak. Yine kırma-eleme tesisi içinde yapılması planlanan asfalt plent tesisleri için verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararı, İzmir 5\'inci İdare Mahkemesi\'nce iptal edildi.

İzmir Valiliği, Çeşme’ye bağlı Germiyan Mahallesi\'nde bulunan bir kalker ocağı ve kırma-eleme tesisine üç kez ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verdi. Birinci karar, İzmir 4\'üncü İdare Mahkemesi\'nce iptal edildi. İkinci kez verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararı da İzmir 5\'inci İdare Mahkemesi\'nden döndü. Üçüncü rapora karşı ise İzmir 1\'inci İdare Mahkemesi\'nde dava açıldı. Germiyan Mahallesi sakinleri tarafından açılan davada, mahkeme tesisin hem mera alanlarına hem de zeytinliklere yakın olduğuna oysa bu tür tesislerin zeytinlik alanlara 3 kilometre uzaklıkta bulunması gerektiğine dikkat çekti. İdare Mahkemesi ayrıca kararında tesisin, Kutlu Aktaş içme ve sulama barajının etki alanında kaldığına vurgu yaparak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çeşme Belediyesi\'nin de müdahil olduğu davada \'ÇED gerekli değildir\' kararının iptaline hükmetti. Tesisin faaliyetinin durdurulması için gerekli olan 30 günlük yasal süre de doldu. Germiyan Mahallesi sakinleri, çevreciler ve davacıların vekili Şehrazat Mercan, tesisin bulunduğu alana giderek, tutanak tuttu. Vatandaşlar, daha sonra mahalle kahvehanesinde toplantı yaptı. Çeşme Kent Konseyi\'nin düzenlediği toplantıya CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran\'ın yanı sıra AK Parti Çeşme Teşkilat Başkanı Erdoğan Yılmaz ile HDP ve İYİ Parti temsilcileri de katıldı. Avukat Şehrazat Mercan, Danıştay\'ın zeytinliklerin olduğu yerlere bu tür tesislerin kurulmaması yönünde kararı olduğunu anımsattı. Bu tesisin de Danıştay kararını dikkate alarak bir daha açılmamak üzere kapatılması gerektiğini söyleyen Şehrazat Mercan, vatandaşların haklarını aramaları gerektiğini belirtti. Bu davaları hukukçu olarak tek başlarına yürütmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Mercan, \"Eğer davanızın gerçek sahipleri yoksa moral ve motivasyonunuz olmaz. Bu kadar baskı ile bu işi yürütemezsiniz. Bu davalar normal davalar gibi değil. Taş ocağını yapan firmalar hep kazanmak ister. Verseniz dünyayı patlatmak, dünyayı mıcır haline getirmek isterler. Bu işin doğası bu. Bu işe \'dur\' diyecek olan devlet. Devlet burada hakem durumunda. Mahkeme kararlarını, kanunları uygular\" dedi.

\"ÇEŞME KUŞADASI\'NA DÖNECEK\"

İzmir Düşünce Topluluğu üyesi Ahmet Güler, Kuşadası\'nın, Marmaris\'in bittiğini, şimdi herkesin gözünü Çeşme\'ye diktiğini ileri sürdü. Yarımadanın tüm vahşi kapitalizm ve barbar betoncuların hedefi haline geldiğini öne süren Ahmet Güler, şunları söyledi:

\"\'Burayı nasıl talan ederiz\' diyorlar ve bunun büyük planları yapılıyor. Kısmi olarak da talan başladı. Bu talana kanunla bir yere kadar karşı çıkabiliyoruz. Sermaye her zaman kendisine bir açık kapı buluyor. Çevreciler ve bilinç artarsa, bu talan duruyor. Dünyanın her yerinde çevre hareketleri, sermayenin dünyayı talan etmesini önleyebilir. Hukuk mücadelesi tek başına yeterli değil. Eğer halk bunun karşısında durmazsa Çeşme, Kuşadası\'na dönecek. Torunlarımıza ne diyeceğiz? \'Neden müdahale etmedin\' dediklerinde ne söyleyeceğiz onlara?\"

\"BURALAR BİZİM YAŞAM ALANLARIMIZ\"

Germiyanlı çevreci sosyolog Engin Önen de yapılan projelerin yaşadıkları bölgeleri tehdit ettiğini söyledi. Bundan dolayı rahatsız olduklarını aktaran Önen, itiraz olsun diye bunlara karşı çıkmadıklarını ifade etti. Çeşme\'ye sahip çıkmak istediklerini söyleyen Önen, \"Açtığımız davalarda defalarca sonuç aldık. Ama kararı uygulamıyorlar. Mahkeme, \'dur\' diyor ama bu barbar sermaye durmuyor. Kocagöl onlar için para ama buralar bizim yaşam alanlarımız. Biz bunlara seyirci kalamayız\" dedi. Taşocaklarına ve enerjiye karşı olmadıklarını da dile getiren Önen, tüm projelerin planlı yapılması gerektiğine işaret etti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sözcüsü Melih Yalçın da devletin vatandaşlarını korumakla yükümlü olduğunu belirterek, \"Burada devletin ruhsatı iptal edilen taş ocağını kapatması gerekiyor. Vatandaş olarak siz kapatamazsınız, sizin kolluk gücünüz yok. Sorun burada. Kapanmıyor çünkü ülkeyi, sermaye yönetiyor. Devleti, sermaye yönetiyor. Sermaye ne istiyorsa onu yapıyorlar. Artık bu işin şirazesi kaçtı. O nedenle vatandaşlar yaşam alanlarını korumak zorunda\" dedi. CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ise AK Parti\'nin, bu kararların uygulanması için Kanun Hükmünde Kararname çıkarmasını istedi. Toplantının ardından mahalle sakinleri, tesise dair yargı kararının uygulanması için, tuttukları tutanak ve yazdıkları dilekçelerle Çeşme Kaymakamlığı\'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

BİR İPTAL DE ASFALT TESİSLERİ İÇİN

Germiyan\'da bir diğer iptal kararı asfalt tesisleri için çıktı. Yine kırma-eleme tesisi içinde yapılması planlanan asfalt plent tesisleri için de \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildi. Kararın iptali için İzmir 5\'inci İdare Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme ÇED olumlu kararı alınmadıkça, bu tür projelere onay verilemeyeceğini ve yatırıma başlanamayacağına hükmederek, \'ÇED gerekli değildir\' kararını iptal etti.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle kahvehanesinde yapılan toplantıdan görüntü

-Avukat Şehrazat Mercan\'ın açıklaması

-Kalker ocağı, kırma eleme tesisinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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3)BU KAFETERYADA SORUYU DOĞRU BİLENE ÇAY VE KAHVE BEDAVA



AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, kafeterya işletmecisi 32 yaşındaki Saim Ölmez, sorduğu soruya doğru cevap veren üniversite öğrencilerine ilk çay ve kahvesini ücretsiz olarak ikram ediyor.

Şanlıurfa\'daki Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü\'nü bitiren Saim Ölmez, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü\'ne kayıt yaptırdı. Okurken kafeteryalarda çalışarak harçlığını çıkartan Ölmez, 10 yıl önce mezun oldu. Aslen Aydınlı olan Ölmez, Efeler ilçesindeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yakınında, 2 hafta önce \"Semt Kahvesi\" adlı bir kafeterya açarak işletmeciliğe başladı. Ölmez, işyerinde \'günün sözü\' uygulamasından yola çıkarak \'günün sorusu\' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında belli sayıda sorunun bulunduğu bir kutu içinden rastgele çektiği soruyu kafeteryasına oturmaya gelen üniversite öğrencilerine soran Ölmez, doğru cevap verenlere ilk içtiği çay veya kahveyi ücretsiz ikram ediyor.

Kutuda \"Eyfel Kulesi kaç basamaklıdır\", \"Eski Başbakan Adnan Menderes\'in doğum tarihi nedir\" gibi sorular yer alıyor. Amacının öğrencilerin hayatlarına dokunmak olduğunu belirten Ölmez, \"Hem KPSS\'de çıkabilecek soruları eğlenceli bir şekilde kendilerine sorarak öğrenmelerini sağlıyorum hem de maddi yönden küçük de olsa kendilerine bir katkı sunmuş oluyorum\" dedi. Öğrencilerin uygulamaya ilgilerinin büyük olduğunu belirten Ölmez, \"Adeta bir yarışa dönüştü. Bir şeyi oyuna ve eğlenceye çevirdiğimizde daha kolay öğreniriz. Talepten biz de çok memnunuz. Çay, kahve ikramının dışında küçük çaplı hediyelerle bu uygulamayı devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilere bilgi birikim bakımından katkı koymayı amaçladık\" dedi.

\"DOĞRU CEVABI VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM\"

Uygulamadan çok memnun kaldığını belirten Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 5\'inci sınıf öğrencisi Samet Karadeniz (23), \"İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi\" yönündeki soruya \"12 Mart 1921\" yanıtını vererek ücretsiz kahve içmeye hak kazandı. Karadeniz, \"Daha önce gittiğim kafeteryalarda böyle bir uygulama görmedim. Bu konu bizim için de mekan sahibi için de çok güzel. Bazen bilemediğimiz bir sorunun cevabını burada öğrendiğimiz oluyor. Çok güzel bir uygulama. Umarım diğer kafeterya sahipleri de bunu görürler ve geliştirerek uygularlar. Benim sorum çok zor değildi. Her Türk gencinin bilmesi gereken bir soru olduğu için insan ister istemez heyecanlanıyor. Heyecanımdan dolayı birkaç saniye düşündüm ama sonunda doğru cevabı verdiğim için mutluyum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kafeteryadan görüntü

-Öğrencilerin kurayla soru çekip, cevaplamaları

-Soruyu doğuru bilen Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 5\'inci sınıf öğrencisi Samet Karedeniz ile röp.

-Kafetarya işletmecisi Saim Ölmez ile röp.

(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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4)TAŞ TERASTA HEYECAN POZU

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesi Sırçalı Kanyonu\'nda bulunan \'taş teras\' ziyaretçi akınına uğruyor. Yüksekte bulunan taşın üzerine çıkanlar farklı pozlar vererek, fotoğraf çektiriyor.

Safranbolu Düzce Köyü\'ndeki Sırçalı Kanyonu\'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla adeta doğal bir teras haline gelen kayanın üzerine çıkanlar yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor. Ziyaretçiler, \'taş teras\' diye adlandırdıkları ve yürekleri ağza getiren yükseklikteki kayanın üzerine çıkarak adrenalin yaşarken, dış mekan çekimlerinde damat ve gelinlerin en çok tercih ettiği mekan oldu. 55 haneli Düzce Köyü\'nün Muhtarı Burhan Sağlam, \"Gelen giden, yoğun talep. Her hafta en az 30-40 tane araç geliyor. Yollarımız daha iyi olsa daha çok gelen olacak. Çalışma yapılsa daha fazla turist gelebilir. Bu konuda kaymakamlık ve valilik bir çalışma yapabilir. Beklentimiz oraya turizm amaçlı bir şey yapılabilir, turizme kazandırılabilir. Bu taşın köyü etkilememesi gibi bir şansı yok. Gelenler arsa alır ev yapar. Köyün nüfusu artar\" dedi.

\"BU BİR YERDE NİMET, KÖYÜMÜZ CANLANACAK\"

Taş terasın hemen karşısındaki bahçesinde lahana toplayan 55 yaşındaki Saniye Şahin ise, \"Gelen orayı soruyor. Aslında oranın adı taş teras değil. Orasının ismi \'bisleğeç\' kayasıdır. Ekmek çevirdiğimiz bisleğeç. Öyle ya şekli. Millete cazip geldi demek ki. Resim çekilenler internetten paylaştı. Şükürler olsun. İyi şimdi çok canlandı. Biz de çok memnunuz. Mesela benim burada bahçem var. Mısır, yumurta haşlayıp satabilirim. Bu bir yerde nimet. Bunun sayesinde köyümüz canlanacak. Çocuklarım, torunlarım köyde. İnşallah buranın ilerisi açık olur\" diye konuştu.

\"KAYAYI YANDAN GÖRSELER ÇIKMAZLAR\"

Arkadaşlarıyla gelip kayanın üzerine çıkan İbrahim Yücel, \"İlk çıkıldığında hiç kimse bir heyecan yaşamıyor. Çıktıktan sonra ise \'ben buraya mı çıktım?\' diye düşünceye kapılıyorlar. İnsanlar kayayı yandan görseler çıkamazlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Taş terasın üzerinde fotoğraf çekilen damat ve gelinin havadan görüntüsü (drone)

-Taş terasın üzerine çıkanlar, el ele tutuşup insan zinciri oluşturulması

-İbrahim Yücel röp

-Saniye Şahin röp

-Burhan Sağlam röp

süre:(04.33) Boyutu:(504 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)