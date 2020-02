DHA YURT BÜLTENİ-2 

Cudi\'de teröristlere ait erzak deposu bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Şırnak Cudi\'de sürdürülen operasyonda PKK\'lı teröristlere ait olduğu bir erzak deposu tespit edildiği ve deponun içinde çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

-Cudi bölgesinden görüntü

-Tespit edilen erzak deposu ve malzemeler

-detaylar

Haber: ŞIRNAK (DHA)

Hakurk\'ta tuzaklanmış EYP\'nin imha edilme anı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak\'taki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneği ile tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edildiği ve patlayıcının imha edildiği belirtildi. Ayrıca Hakurk bölgesinde hava destekli olarak devam eden operasyonlarda dün 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 89 olduğu belirtildi.

-Patlayıcının imha edilme anı

Haber: ŞIRNAK (DHA)

Diyarbakır\'da terör operasyonu sona erdi

DİYARBAKIR\'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçelerinin dağlık alanlarında güvenlik güçlerinin 4 gün önce başlattığı geniş kapsamlı operasyon dün gece sona erdi. Çok sayıda barınağın tahrip edildiği operasyonda, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan\'da başlayan, \'Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin\" müşterek operasyonuun dünr gece itibariyle sona erdiği belirtildi. Jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timleriyle gerçekleştirilen ve daha önce yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı\'nın yeşil renkli kod listesi ile aranmakta olan \'Demhat Cilo\" kod adlı Eyüp Çelik ile \'Şervan Azat\' kod adlı Ömer Kaya isimli iki teröristin etkisiz hale getirlidiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Bölücü terör örgütü mesuplarınca kullanılan 7 adet doğal mağara ve 8 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, 3 farklı noktada birbiriyle irtibatlı olarak 3 ayrı düdüklü tencere içerisine amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 adet uzaktan kumandalı mayın/EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Maddi İmha timince yerinde tahrip edilmiştir. Bahse konu teröristlerin üzerleri ile sığınak, ağaçlık, çalılık, kayalık alanlar ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 263 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 93 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet ateşleme anahtarı, 11 takım terörist kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 2 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemeleri 1 adet akü, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet panço, 1 adet uyku tulumu, 1 adet mont, 1 adet kilim, 1 adet battaniye, 1 adet ocak, 1 adet kazma, 1 adet ampul, 50 adet konserve, 7 kilogram toz şeker, 15 kilogram tütün, 2 kilogram zeytin, 13 kilogram çamaşır deterjanı, 2 adet tencere, 10 adet boş kavanoz, 2 adet çaydanlık, 3 adet boş su şişesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir.\"

Operasyon kapsamında geçici olarak kurulan 10 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 2 bin 131 şahıs ve 578 aracın Jandarma arama ve sorgusunun da yapıldığı belirtilen açıklamada, 103 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve 28 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldiği belirtildi.

Öte yandan, operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise, piyasa değeri 25 milyon 342 bin 500 lira olan 3 bin 175 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ton 626 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntüler

-Ele geçen silah, mühimmat ve malzemelerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

Afganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildi



ERZURUM\'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi\'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Erzurum Havalimanı\'ndan sabaha karşı charter seferle sınır dışı edildi.

Türkiye\'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Van ve Ağrı üzerinde hiçbir engele takılmadan karayolu ile günlerce yürüyerek Erzurum\'a kadar gelen göçmenlerin \'umuda yolculuğu\' kısa sürdü. Erzurum\'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçaklar için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi\'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 kaçaktan 227\'si bugün sabaha karşı Erzurum\'dan Kabil\'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanan 464 göçmenin de sınır dışı edileceğini belirten Geri Gönderme Merkezi yetkilileri, şu an Erzurum\'da bulunan yaklaşık 3 bin göçmenin bir ay içerisinde ülkelrine gönderileceğini söyledi.

\'ARALARINDA 7-8 KEZ GİDİP GELEN VAR\'

Afganistan Havayolları Satış Sorumlusu Süheyla Shalizi, büyük çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistanlılar\'ın, 4 saatlik bir yolculuktan sonra ülkelerinde olacağını söyledi. Buradan giden kaçakların tekrar Türkiye\'ye döneceğini söyleyen vurgulayan Shalizi, \"24 saat içerisinde 691 Afgan 3 uçakla gönderilecek. Bunadan giden gençlerin çoğu tekrar döneceğini söylüyor. Aralarında 7-8 kez gidip gelen var\" diye konuştu.

GERİ DÖNECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Afganistan\'dan çıktıkları umuda yolculuğun Erzurum\'da sona erdiğini söyleyen kaçaklar, ise Taliban\'dan canlarını kurtarmak ve çalışmak için geldiklerini söyde.i Kaçaklar, ya yasa dışı yollardan ya da pasaportlu olarak geri döneceklerini söyledi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

AFYONKARAHİSAR’ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35’inci kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı mevkiinde meydana geldi. Antalya- Yalova seferini yapan ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan 07 MHG 22 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otobüs yolun ortasındaki refüje uçmadan son anda durdu.

Kaza ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda AFAD, 112, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü, 2 muavin ve 29 yolcunun bulunduğu otobüste 1’i ağır 20 kişi yaralanırken, kimliği henüz tespit edilemeyen kadın yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar ekiplerin yardımıyla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren yolcunun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

- Kaza yerinden otobüs

- Kaza yerinde otobüs incelemeleri

- Kaza yerinden cenaze kaldırılırken

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SİNANPAŞA (Afyonkarahisar), (DHA)

Kanser savaşçılarından klipli mücadele

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi\'nde çalışanların meme kanserine dikkat çekmek için hazırladıkları klipler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sağlık camiası ise çalışmayı, örnek proje olarak niteledi.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü\'ne bağlı Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi\'nde çalışan ebe ve hemşireler, kansere savaş açtı. Gün boyunca mahalleleri dolaşarak dikkatleri meme, kolon ve rahim kanserine çeken, \'Sağlıklı yaşam için kanser testlerimizi yaptırmalı, hayatımıza sağlık ve bilinç katmalıyız\' sloganıyla kadınları ücretsiz taramalara davet eden ebe Sibel Yıldız, ebe Aysel Erdoğan, hemşire Gönül Demirci ile projeye gönüllü katkıda bulunan Melek Pehlivan, mesai saatleri sonrası da çalışmalarını sürdürdü. İki yıl önce başlattıkları kanser savaşımı çerçevesinde 6 ayrı klip yayınladı. Kuşadası\'na bağlı kırsal mahallelere giden kanser savaşçısı 4 kişi, kahvehanede oturan erkeklere, tarlada çalışan, evde oturan kadınlara kanserle ilgili mesajlar verdirerek çekimlerini yaptı. Bu çekimler ilgi görünce bu kez, Ebe Sibel Yıldız\'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı klip çekimi için, cep telefonu kamerası karşısına geçen sağlık çalışanları, kılıktan kılığa girdi. Usta tiyatrocular gibi rol yapan ebe ve hemşireler, meme kanseri ile ilgili mesajlarını Karadeniz, Ege, Doğu Anadolu şiveleri ve rap müzik yaparak verdi. Eşlerini meme taramasına götürmeleri için erkeklere mesaj vermek amacıyla erkek kılığına girip, bıyık, sakal taktı. Klipler sosyal medyada yayınlandıktan sonra hızla yayıldı ve büyük beğeni aldı, geniş kitlelere ulaştı. Hazırlanan oratoryoyla Kuşadası\'ndaki kadınlara kanseri anlatan sağlık çalışanlarının klipleri birçok ildeki Toplum Sağlığı Merkezlerince yayınlandı. Kuşadası\'ndaki meslektaşlarını, yarattıkları farkındalık ve vatandaşların bilinçlendirilmesine katkı sağlayan çabalarından dolayı kutladı.

MÜDÜRLÜK DE YAYINLADI

Aydın İl Halk Sağlığı Müdürlüğü sosyal medya hesabından hazırlanan klipler, kadınların mutlaka izlemesi uyarısı yapılarak paylaşıldı. Müdürlük sayfasında \"Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi\'nde çalışan arkadaşlarımız \'Meme Kanseri ve Kanserden Korunma\' konulu bir video hazırladı. Karadeniz, Trakya ve Ege şivesiyle farklı bir dilde anlatılan videoyu tüm bayanların izlemesini öneriyoruz. Unutmayalım ki sağlığımız hafife alınmayacak kadar değerlidir\" denildi.

- Oratoryodan görüntü

- Erkekler için yapılan klip

- Kadınları meme kanseri konusunda uyardıkları klip

- Köylerde çektikleri erkek ve kadınlarla yapılan röpler

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Kars\'ta aracın çarpması sonucu belden aşağısı felç olan hamile tilki, 3 yavru dünyaya getirdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri Kars\'ta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hamile bir tilkiyi ihbar üzerine olay yerine giderek tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Merkezde bir mucize gerçekleşti ve tedavisi devam eden yaralı tilki 3 yavru dünyaya getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Kars-Ardahan Devlet Karayolu kenarında bir aracın ezmesi neticesinde ağır yaralı halde bulunan Kızıl Tilki ( Vulpes vulpes) DKMP ekipleri tarafından tedavisi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Hemen tedavi altına alınan ağır yaralı tilkinin yapılan ultrason muayenesi sonrasında belden arka ayaklara kadar kısmi felç yaşadığı tespit edildi.

HAMİLE TİLKİ TEDAVİSİ SIRASINDA 3 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

Ultrason esnasında hayvanın hamile olduğunu da tespit eden ekipler yaralı hayvanı iyileştirmek ve doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterdi. Uzun yıllardır Kars\'ta yaban hayatı gözlemlerinde bulunan ve bu konularda yeterli tecrübeye sahip ekipler ortalama sıcaklık 12 dereceyi bulduğunda hayvanlarda doğum gerçekleştiği bilgisi üzerine beklenmeye başlandı. Bu arada tedavisi devam eden yaralı ve hamile tilki sıcaklık ortalamasının 12 dereceyi bulduğu 4 Nisan Çarşamba günü tabii yollarla doğumu gerçekleştirdi ve 3 yavru dünyaya getirdi.

BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN YAVRULARDAN BİRİ OKSİJENSİZ KALDIĞI İÇİN KURTARILAMADI

Felçli tilkinin sağlıklı bir şekilde doğum yapması için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibinin büyük gayret gösterdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise öArkadaşlarımız anneyi iyileştirmek, yavruların anneyi emmesini sağlayarak hayata tutundurmak için geceden itibaren nöbet tuttu. Fakat yavrulardan biri oksijensiz kalması sebebi ile her türlü çabaya rağmen kurtarılamadıö dedi.

HAYATTA KALAN 2 YAVRUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hayatta kalmaları sağlanan diğer iki yavru tilkinin sağlık durumlarının şu an için gayet iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Anne tilkinin genel kondisyon şartlarının çok iyi olmaması sebebi ile anne tarafından kısmen karşılanabilen yavruların besin ihtiyacı ekibimizin hazırladığı özel mama karışımları ile sağlanıyor. Gerek DKMP ekiplerimiz gerekse Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri bu yavruların ve annenin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmeleri için elinden gelen gayreti gösteriyorö değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: KARS (DHA)

Baharın müjdecisi leylekler Ortaca\'da

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesine, baharın müjdecisi olan leylekler gelmeye başladı. Başta kuş gözlemcileri olmak üzere hayvanseverler, kuş yoğunluğunun artmasını bekliyor.

Orta ve Güney Afrika\'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayı itibariyle Ortaca gibi kuluçka dönemini geçirecekleri kentlere ulaşmaya başladı. Ortaca\'da da kuluçka zamanın geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp sıcak bölgelere göç edecek.

Leylekler, yuva için özellikle geçiş güzergahları Ortaca\'nın Okçular Mahallesi\'ndeki birçok baca, telefon ve elektrik direğini tepesini mesken edinecek. Yaklaşık 35 günlük kuluçka dönemi geçirecek leylekler, seyir zevki yaratmaları nedeniyle başta hayvanseverler olmak üzere vatandaşın yüzünü güldürdü. Kuş gözlemcilerinin yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, leyleklerin yarattığı güzel görüntüleri çekmeden bölgeden ayrılmıyor. Ayrıca AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi gibi çeşitli kurumlar, tepe noktalara önceden kurulan ancak kışın tahrip olan yapay yuvaları yeniliyor ya da yenisini yerleştiriyor.

Leylekler için 120 dönümlük arazisinde çam ağaçlarını kullanarak \'Leylek Bahçesi\' adlı yapay yuvalama alanı oluşturan hayvansever Ahmet Akgün, \"Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Dalyan bölgesi leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yuvalarını yapabilecekleri yüksek ağaçlar, yapay yuvalar, beslenme ve yaşam alanları olan sulak alanların arttırılması sayesinde bölgedeki leylek popülasyonunun artacaktır\" dedi.

Bölgeye tatil için gelen yerli ve yabancı konuklar da leylekler için direkler dikip, üzerlerine yuva yapılmasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, İşletme sahibi Ahmet Akgün\'e teşekkür etti.

- Leyleklerden görüntü

- Yapılan yapay göletten görüntü

- Hayvan dostu işletme sahibi ile röp

- Turistlerele röp

- At turu ile leylek bahçesinden gezintiden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

Datça\'nın nostalji müzesi

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde 12 yıl önce faaliyete geçen küçük bir otel, lobisinde sergilenen nostaljik eşyalarla adeta müzeyi andırıyor.

Datça merkezindeki Saklıkoy\'da bulunan 17 odalı ve 40 yatak kapasiteli bir otel, müzeyi andıran özelliğiyle dikkat çekiyor. Rengarenk desenlerle boyanmış giriş merdivenleriyle de dikkat çeken otelin, resepsiyon başta olmak üzere tüm lobisi ve giriş katında binlerce kentin geçmiş kimliğini yansıtan obje sergileniyor. Datça\'da bir zamanlar günlük yaşamın vazgeçilmezi olan ve artık unutulmaya yüz tutan tarihi eşyaların yanı sıra Türkiye\'nin değişik yörelerinden ve dünyanın pek çok ülkesinden getirilen çok nadide eşyalar, görenlerin ilgisini çekiyor.

ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı olan otelin sahibi Bülent Sancakdar, eski eşyaları toplama merakının çok eski yıllarda başladığını söyledi. İnşaatçılık yaptığı için, eski binaları yıkarken atılan eşyaları biriktirmeye başladığını ifade eden Sancaktar, \"12 yıl önce bu oteli açınca, bazı eski eşyaları, otelin giriş bölümünde sergilemeye başladım. Çok ilgi görünce, buradaki eski eşyaların sayısı her geçen gün arttı. Otelimizin müdavimi olan misafirler, her yıl tatile geldiklerinde, değişiklikleri merak eder oldular. Bir sonraki yıl, hangi eşyaların koleksiyona katıldığını sormaları, bizi daha fazla isteklendirdi. Onların bu merakını karşılamak için, bir zamanlar günlük hayatımızda kullandığımız ancak artık pek göremediğimiz eşyaları toplayıp, koleksiyonumuza katmaya başladık\" dedi.

OTEL MÜŞTERİLERİ BİLE EŞYA GETİRİYOR

Datça\'ya özgü kap kaçak, çanak-çömlek gibi bir zamanlar kullanılan eski eşyaları sergilemeye özel önem gösterdiklerini belirten Sancakdar, \"Eski kapı ve kilitlerden, lambalı radyolara, eski piyanolardan daktilo ve eski koltuk takımlarına kadar pek çok eşya burada yer alıyor. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Koleksiyonluk eşyalar arttıkça, yurt dışı seyahatlerim sırasında, ABD\'den Nepal\'e, İspanya\'dan Polonya, İtalya, Makedonya, Sri Lanka\'ya kadar pek çok ülkeden, orada olup da ülkemizde çok nadir bulunan objeleri getirmeye başladım. Yurt dışından gelen misafirler de koleksiyona büyük katkı sağlıyor. Her yıl otelimize tatile gelirken, beraberlerinde kendi ülkelerinden bir eşyayı koleksiyonumuza bağışlıyorlar. Dikiş makineleri, döküm sobalar, hatta ABD\'li Kızılderililerin totemlerini getirenler bile oldu\" diye konuştu.

ANILAR YAŞATILIYOR

Otel lobisinin, giderek bir müze gibi olduğunu söyleyen Sancakdar, \"Burada, binlerce obje bulunuyor. Daha sandıklarda sergilemeye çıkaramadığımız çok eski eşyalar var. Datça ipeği ile işlenmiş çok eski yıllara ait iğne oyalarını henüz sandıktan çıkarmadık. Buradaki eşyaların birçoğu çöpe gitmekten kurularak, tekrar hayat buldu. En çok dikkat çeken ise çocukluk yıllarımızda evlerimizde kullandığımız, ancak artık sadece anılarda yaşayan eşyalar oyluyor. İnsanlar, bir zamanlar kendi çocukluk yıllarında kullandıkları eşyaları burada görünce hüzünlenip, anılarında çocukluk yıllarına dönüyorlar\" dedi.

- Otelin dışında rengarenk tablo gibi boyanan merdivenlerden görüntüler..

- Otelin giriş katında sergilenen eski eşyalardan görüntüler…

- Piyanodan; eski kapı kilitleri ve gramofona, lambalı radyolardan eski döküm sobalara kadar otelde bini aşkın eşyadan görüntüler..

- Otel sahibi Bülent Sancakdar ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

Suriyeli kadınlara anne-bebek sağlığı eğitimi

Kayseri\'de Melikgazi Belediyesi tarafından Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tamer Özsarı ve uzman Ebe Pınar Mallı tarafından Kayseri\'de Suriyeli sığınmacıların ağırlıklı olarak oturduğu Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallesinde “Anne Biliyor Musun?ö eğitimi verildi. Suriyeli kadınlara sağlıklı bebek büyütme yöntemleri anlatıldı. Suriyeli kadınlar eğitime kucaklarında bebekleri ve ellerindeki çocuklarıyla geldi.

Son dönemlerde artan doğru yanlış birçok bilgi anne ve anne adaylarının kafasını karıştırırken, ilaç firması Biocodex Türkiye, ticari beklenti olmaksızın hazırladığı “Anne Biliyor musun?ö isimli sosyal sorumluk projesini bu kez de Kayseri\'de Melikgazi Belediyesi ile paylaştı. Melikgazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda Nöroloji uzmanı olan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerinin her zaman destekçisi olduklarını özellikle anne ve bebek konularında ise özel sektörün de destekleri ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İki aşamalı olarak yapılan eğitimlerde kent merkezinde 436, Suriyeli sığınmacıların ağırlıklı olarak oturduğu Eskişehir bağları Gecekondu önleme bölgesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde 400\'ü üzerinde gebe ve anneye ulaştıklarını söyledi.

GEBELERİN KAFALARI KARIŞIK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tamer Özsarı ve sosyal medyada annelerin en fazla takip ettiği “ gebbepinar ö olarak tanıdıkları Ebe Pınar Mallı, özellikle Suriyeli annelerle bir araya gelerek, onlara bebek bakımı konusunda hayatlarını kolaylaştıracak, uygulamalı bilgileri aktardı. Pınar Mallı, \" Türkiye genelinde anne ve bebek sağlığı konusunda bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma sonucunda gördüğümüz kadarıyla, içerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle annelerimizin kafaları özellikle bebek bakımı konusunda verilen bilgiler konusunda hayli karışık. Her gün gerek sosyal medya gerekse de görsel veya işitsel medyadan o kadar çok bilgi kendilerine veriliyor ki, neyin doğru neyin yanlış olduğu noktasında kafaları hayli karışık. Onları aydınlatmak istedik.\" diye konuştu. Suriyeli kadınlarla eğitim toplantısı öncesi ve sonrası da görüşmeler yaparak,özel durumlarıyla ilgili sorularını yanıtlayan ebe Pınar Mallı, kendisini can kulağıyla dinleyen ve notlar da alan Suriyeli kadınlarla ilgili şunları dile getirdi:

SURİYELİ ANNELER DİL SORUNU YAŞIYOR

\"Suriyeli anneler ile bir aradayız. Melikgazi Belediyesine sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Suriyeliler biliyoruz ki bizim kültürümüz içinde kendilerini yalnız hissediyorlar. Onlarında doğru bildikleri yanlışlarda var. Biz de bu doğrultuda anne biliyor musun anne-bebek eğitim seminerleri olarak doğru bilinenleri, bebek gelişimleri ve hamilelikleri sağlıklı geçirmeleri için eliminizde ne geliyorsa yapmak için Kayseri\'deyiz. Suriye anneler sağlığa ulaşmakla ilgili fırsat eşitsizlikleri , eğitimle ilgili desteklerde eksikler olabiliyor. Biz biliyoruz ki ,sağlık bir toplumun yemelinde iyi bir eğitim ve doğru sağlık davranışlarının gelişmesi ve bunlara ulaşmadaki zorluklar için nereye başvuracaklarını bilmemeleri ve genç anne oluşları bebek bakımı ile yetersizlikleri ve aynı zamanda dil problemleri sebebi ile zaman zaman zorluklarla karşılaşıyorlar.\"

- Ebe Pınar Mallı ile röportaj

- Melikgazi Belediyesi tarafından etkinliğe katılan Suriyeli anne ve çocuklardan detaylar

- Kadınların merak ettikleri bebek hakkındaki soruları ebeye sormaları

- Ebe Pınar Mallı\'nın Suriyeli anneler ile çocuklarla yakından ilgilenmesi

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

