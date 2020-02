DHA YURT BÜLTENİ-2 

Eruh\'ta terör saldırısı: 6 korucu şehit

SİİRT\'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 korucu şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Sabah saatlerinde bir grup PKK\'lı terörist, Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi\'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine ağır silahlarla saldırdı. Güvenlik güçleri saldırıya anında karşılık verirken, açılan ilk ateşte 6 korucu şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi\'ne gelerek, buraya getirilip tedaviye alınan yaralı güvenlik görevlileri hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Siirt Devlet Hastanesi

-Acil servisten görüntü

-detaylar

Haber: Turan KOYUNCU / SİİRT (DHA)

===================================================

Van\'da 109 kilo eroin ele geçirildi

VAN\'da polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı TIR\'da 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş Karoyulu üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları TIR\'da arama yaptı. Narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada TIR\'ın kapılarına gizlenmiş 213 paket halinde 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EMNİYET KAMERASI

-TIR\'ın seyir halindeki görüntüsü

-TIR\'ın durdurulması

-Sürücünün üst aramısından geçirilmesi

-Narkotik köpeğin arama yapması

-Eroin paketlerini çıkarılması ve detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

==================================================

Akçakale\'de terör operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG-PYD/YPG\'ye yönelik operasyonda Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik Yeni ve Adnan Menderes mahallelerinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aranan adreslerdeki Suriye uyruklu V.D., S.A., D.U., Ş.İ., S.M. ve K.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------------

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA- (DHA)

=======================================================

Adana\'da hava destekli DEAŞ ve PKK operasyonu: 36 gözaltı



ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve PKK\'ya yönelik düzenlediği hava destekli şafak operasyolarda 6\'sı kadın 36 kişiyi gözaltına aldı.

TEM ekipleri terör örgütü PKK adına yasadışı gösterilere katılıp, terörist cenazelerine katıldığı ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, Mersin, Isparta, Osmaniye ve Mardin\'de 42 adrese baskın yaptı. PKK\'ya yönelik operasyon ile aynı saatlerde kent merkezinde terör örgütü DEAŞ\'a üye olduğu ve çatışma bölgelerine terörist temin ettiği iddia edilen kişilerin evlerine de baskın düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonlarda, evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. PKK\'ya yönelik operasyonda 5\'i kadın 1\'i çocuk 31 kişi gözaltına alınırken, DEAŞ operasyonunda ise 1\'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis araçlarının operasyon bölgesine gidişi

- Baskın yapılan evin kapasındaki özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin \"Aç kapıyı\" diye bağırmaları

- Özel harekat polislerinin eve girmesi

- Evdeki polislerden görüntü

- Evin dışında güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Evin önündeki özel harekat polislerinden görüntü

- Havadaki polis helikopterinden görüntü

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

======================================================

Dilenciye takım elbise giydirip kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdılar

ADANA\'da bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2\'si kadın 11 kişinin, dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 105 kişiye takım elbise giydirip sahte belge düzenledikten sonra kredi çektirdiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce kamu bankasından sahte belgelerde çok sayıda kişiye kredi kullandırıldığı ihbarını aldı. Hareket geçen polis, yaptığı araştırmada bankadan toplamda 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve ödemelerin yapılmadığını saptadı. Bunun üzerine polis, kredileri onaylayan banka çalışanı Hakan İ.\'yi takibe aldı.

HIRSIZ VE DİLENCİYE TAKIM ELBİSE GİYDİRDİLER

Soruşturmayı genişleten polis, banka da fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler Hakan İ.\'nin de aralarında bulunduğu 2\'si kadın 12 kişinin sahte belgeler hazırlayıp hırsızlara, dilencilere ve sabıkalı olan kişilere takım elbise giydirdiği ve bu yöntemle 105 kişiye kredi çektirdiğini öğrendi. Çetenin liderliğini ise Kenan K. ve Arif Ö., Derya A. ve Nesrin C.\'nin yaptığı, Savaş E. isimli bir öğretmenin de bu şebekede olup geçen yıl yaşamını yitirdiği öğrenildi. Lüks otomobillere binip, pahalı elbiseler giyen çetenin ikna ettikleri vatandaşları bankacı Hakan İ.\'nin yanına götürerek kredi başvurusunu yaptırdıkları belirlendi.

SAHTE BELGELER

Şebeke üyelerinin diğer banka personelininin şüphesini çekmemek için, işsiz olan vatandaşlar adına sahte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgesi düzenledikleri ve çok sayıda kişinin adına 20 ile 40 bin lira arasında ihtiyaç kredisi kulandıkları belirlendi. Zanlıların adlarına kredi çektikleri kişilere ise sus payı olarak kullanılan kredinin yüzde 40\'ını verdikleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı kredi çektirilen şahısların da soruşturulmasına karar verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hakan İ. kamu bankasındaki işinden kovuldu. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kenan K. ve Arif Ö. tutuklandı. Bugün de Adana ve Hatay\'da yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Zanlıların polis aracından inişi

- Zanlıların adana adli tıp kurumuna girişi

- Zanlıların adli tıp kurumundan çıkışı

- Zanlıların polis aracına binmesi

- Adli tıp kurumu dış görüntüsü

- Polis aracının gidişi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

==========================================================

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü

TOKAT\'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Tokat-Turhal Karayolu, Havaalanı kavşağında meydana geldi. Tokat\'tan Turhal istikametine giden Serkan Uygur (28) yönetimindeki 60 BG 288 otomobil havaalanı kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrdolden çıktı. Takla atanotomobil şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tokat Kredi Yurtlar Kurumunda aşçı olarak çalıştığı belirlenen otomobil sürücüsü Serkan Uygur ve Gıda Teknikeri Elif Değirmenci\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Cenazelerin kaldırılması

-Ölen kişilerin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

=========================================================

Elektronik sigara kullanımında her yıl yüzde 7 artış

MUĞLA İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, sigarayı bırakmak isteyenler arasında son dönemde yaygınlaşan elektronik sigaranın nikotin salan bir ürün olduğunu ifade ederek, tehlikeye dikkat çekti. Türkiye\'de her yıl elektronik sigara kullanımının ortalama yüzde 7 oranında artış olduğunu açıklayan Akça, \"Elektronik sigara içerdiği maddeler bakımından toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bundan sonraki süreçte tütünle mücadelenin bir ayağı da e-sigara ile mücadele olmalı, toplum e-sigaranın zararları konusunda bilinçlendirilmeli, gerekli önlemlerin alınması amaçlı siyasi otoritelerde farkındalık yaratılmalıdır\" dedi.

Türkiye\'de sigara fiyatlarının yüksek olması, tiryakileri farklı arayışlara yönlendirmeye başladı. Son zamanlarda elektronik sigara kullanımının artış göstermesi nedeniyle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, önemli uyarılarda bulundu. Türkiye\'de her yıl elektronik sigara kullanımının ortalama yüzde 7 oranında artış olduğunu açıklayan Dr. Akça, ülke genelinde 15 yaş üstü bireylerin yüzde 27\'sinin tütün kullanıcısı olduğunu belirterek, \"Toplumsal düzeyde, sigara şirketlerinin başvurduğu en önemli yöntem, kitleleri zarar azaltma yoluyla tüketimi arttırmaya çalışmak ve bu amaçla üretilecek ürünlere izin verilmesini sağlamak yönünde siyasi baskı yapmaktır. Bu bağlamda firmaların, dizaynına ve satışa sunumuna, katkıda bulundukları elektronik sigara, toplum sağlığını tehdit eden bir salgın gibi yayılmaktadır. Son bir yıl içerisinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda elektronik sigara kullanımı 2 kat artmıştır ve tıpkı 1950 ve 1960\'lardaki sigara reklamları gibi televizyon, radyo, internet, dergiler ve her türlü reklam araçlarında, elektronik sigara reklamları yer almakta ve toplum e-sigaranın zararsız olduğu konusunda yönlendirilmeye çalışılmaktadır\" dedi.

\"E- SİGARALAR GÖSTERİLDİĞİ GİBİ MASUM DEĞİL\"

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, elektronik ile normal sigara arasında hem tasarım hem nikotin salınımı açısından benzerlik bulunduğu ifade ederek, \"Elektronik sigaranın nikotin salınım miktarı normal sigara ile aynıdır. Bu cihazlar 5 bölümden oluşuyor. Kartuş, sıvı kısım, püskürteç, manyetik adaptör ve pil. Food and Drug Administration (FDA) tarafından 2009 yılında piyasada yer alan iki firmaya ait 18 çeşit e-sigaranın kartuşu incelendi. Bu incelemeler sonucunda kanserojen olduğu bilinen ve tütünde de yer alan nitrosamineleri içerdikleri örneklerin yarısında görülmüştür. İnsanlar için toksik olduğu bilinen dietilen glikol yüzde 1 oranında saptandı. Nikotin içermediği belirtilen örneklerin hepsinde düşük seviyede de olsa nikotin tespit edilmiştir. FDA tarafından bu araştırmalar sonunda e- sigaraların gösterildiği gibi masum olmadığı ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğu raporlanmıştır\" diye konuştu.

\"TÜTÜNLE MÜCADELENİN BİR AYAĞI DA ELEKTRONİK SİGARA İLE MÜCADELE OLMALI\"

Dr. Akça, firmaların, tüketicilere elektronik sigaranın, sigara bırakmak için kullanılabileceğini söyleyerek, satışı arttırmayı planladığını ifadede ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu konuda yakın dönemde yapılan anlamlı ve dikkat çekici 5 toplum bazlı, 4 tane de klinik çalışma vardır ve hepsinden çıkan sonuç elektronik sigaranın, sigara bırakmada başarılı olmadığıdır. Tüm bu çalışmaların genel sonucu; elektronik sigaranın sigara bırakmada etkili olmadığıdır. Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association) elektronik sigara satış ve kullanımının, tütün ürünleri içeren diğer ürünler ile aynı kapsamda kanunlara dahil edilmesi ve küçük yaştaki çocuklara satışının yasaklanması gerektiğini yayınladıkları bildiride tüm detaylarıyla ifade etmişlerdir.\"

Açıklamasını sürderan Akça, \"Elektronik sigara içerdiği maddeler bakımından toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bundan sonraki süreçte tütünle mücadelenin bir ayağı da e-sigara ile mücadele olmalı, toplum e-sigaranın zararları konusunda bilinçlendirilmeli, gerekli önlemlerin alınması amaçlı siyasi otoritelerde farkındalık yaratılmalıdır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Elektronik sigara cihazının görüntüsü

- Röp. Dr. Eriş Başaran Akça

Haber- Kamera; Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

===================================================

Taşları mücevhere dönüştürüyor

DEĞERLİ taş kesim ustası Gülay Atıcı Ertan, doğaltaşı işleyerek ortaya çıkardığı mücevherleri 24\'üncü Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı\'nda (MARBLE) sergiliyor. Aynı zamanda yaptığı işin inceliklerini de fuara katılanlarla paylaşan Ertan\'ın uluslararası ödülleri de bulunuyor.

İzmir\'de yaşayan, Türkiye\'de çıkartılan değerli taşlardan kesim yapan Gülay Atıcı Ertan da MARBLE\'da doğal taştan yarattığı mücevherleriyle yer aldı. Kesim makinesiyle taş üzerinde çeşitli işlemeler de yapan Gülay Atıcı Ertan, fuardaki stantta yaptığı gösteriyle ziyaretçilerden ilgi gördü. 2000 yılında değerli taşların ham hallerini toplamaya başladıktan sonra bu işe ilgisinin arttığını anlatan Ertan, \"Taşların nasıl mücevhere dönüştüklerini merak ettiğim için küçük araştırmalar yaptım. Mücevher taşına dönüşüm serüvenini öğrendim. Daha sonra makine alarak değerli taşı mücevher taşına dönüştürmeye başladım. 2006\'dan beri de ticari yaşamım devam ediyor. Taş kesiyorum, günlük mücevherler yapıyorum. Elmas hariç bütün değerli taşları kesiyorum. Elmasın tezgahı farklı. Safir, yakut, zümrüt gibi aklınıza gelebilecek tüm mücevher taşlarını faset kesim yapıyorum. Daha önce görüştüğüm kuyumcular bu işi yapabileceğimi düşünemediler, kestikten sonra bu işi yaptığımı ispat etmek anlamında kestiğim taşları götürdüm. İnanamadılar. Satın aldığımı düşündüler. Bir dükkan tutma zorunluluğu hissettim. Masa sandalye ve makinemden ibaret bir dükkanla işe başladım\" dedi.

\"SERTİFİKALI 40 USTADAN BİRİYİM\"

Meetpoint faceting adı verilen özel bir teknikle değerli taş kesimi yaptığını belirten Ertan, \"Nokta birleşimi esasını göz önünde bulunduruyoruz. Mücevher taşçılığında en kabul görmüş teknik budur. Bir desen yaratırsınız taş keserken, her bir taşın da ışığı yansıtma derecesi farklıdır. Taşınızı deseninizi ona göre tasarlarsınız\" dedi. Pek çok ödül kazandığını dile getiren Ertan, \"Amerikan Taş Kesimciler Birliği\'nin her sene düzenlediği değerli taş tasarım yarışmaları var. Dünyadan birliğe üye bütün taş kesimcileri bu yarışmalara katılıyor. Bu yarışmaya 3 kez katıldım. Pre-master kategorisinde dünya birinciliğim, master kategoride de dünya üçüncülüğüm var. Sertifikalı 40 master ustadan biriyim. Türkiye\'de sertifikalı ve uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek kişiyim\" dedi. Doğaltaş ile olan bağını anlatan Gülay Atıcı Ertan, binlerce yılda oluşmuş bir materyalle uğraştığını, eline geldiğinde hikayesine farklı bir boyut kazandırdığını söyledi. Kullanıma sunarken taşın geçmişini de düşündüğünü belirten Ertan, \"Genellikle insanlar özel günleri için ürünümü tercih ediyor. Ben mutlu günlerin bir anlamda sembolleşmesi için çalışıyorum. Mesleğimin en önemli taraflarından biri de bu\" dedi.

\"SEKTÖRE DÖNÜŞMELİ\"

Sektörün yaygınlaşması için devletten destek isteyen Ertan, şunları söyledi:

\"Zaman zaman seminerler veriyorum. Ülkede yaygınlaşmasını ve bir sektöre dönüşmesini hayal ediyorum. Bunun için çokça girişimim oldu fakat henüz devletin desteği olamadı. Bana göre bunun ülkede bir sektöre dönüşmesi ivedi olarak gerekli.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gülay Atıcı Ertan ile röp.

-Gülay Atıcı Ertan taş işlerken görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

=====================================================

Antalya\'da tekneye yunuslar eşlik etti

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde deniz turu yapan tatilcilerin teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle adeta yarışan, suya batıp çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.

Kemer ilçesinde tatil yapan Pakistanlı aile, Ayışığı Koyu\'nda su sporları merkezi işleten arkadaşları Sami Çubuk, Aziz Çubuk ve fotoğrafçı Barış Can ile parasailing teknesiyle denize açıldı. Kocaburun mevkiine gelen tekneye 6 bireyden oluşan yunuslar sürüsü eşlik etmeye başladı. Adeta tekneyle yarışan yunuslar, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Bir anda yunusların görsel şölenine şahit olan teknedekiler büyük heyecan yaşadı.

Yunusların şovunu hem fotoğraflayan Barış Can, yunusları gördüklerinde çok heyecanlandıklarını söyledi. Bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiklerini kaydeden Barış Can, \"Kısa süreli tekne turumuzda Kocaburun mevkiinde teknemize yunuslar eşlik etti. Yunusların tekneye eşlik ettiğini ve yaptıkları gösteri karşısında Pakistanlı misafirlerimiz çok sevindi fotoğraf çekti, görüntü kaydı yaptı. Bu güzel hayvanların Kemer\'de olması hem bizler için hem de bölgeye gelen turistler için çok önemli. Mutlaka herkes onları korunmalı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Cep telefonu ile çekilen yunusların görüntüleri

Haber: Levent YENİGÜN/ANTALYA-DHA)

========================================================

109 yaşında okuma-yazma öğreniyor

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde 9 çocuk annesi 109 yaşındaki Saide Erdoğan, ilçede açılan kursta okuma ve yazma öğreniyor.

Koruklu Mahallesi\'nde oturan Saide Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı\'nca başlatılan \'Okuma-Yazma Seferberliği\' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılıyor. Okuma ve yazma öğrenmek için azim gösterdiğini belirten Saide Erdoğan, kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Okuma gitmek için imkanı bulunmadığını belirten Erdoğan, \"Benim zamanımda zordu okumak. Hayat işte bugünlere kısmet oldu. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah ben de okuma ve yazma öğreneceğim\" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız da Saide Erdoğan\'ın kursta ziyaret etti. Tekyıldız, ilçede açılan 217 kursta 3 bin 800 kişinin müracaat ettiğini ifade ederek, \"Okuma aşkı, hiçbir engel tanımıyor. Bunun en güzel örneği Saide teyzemizdir. Saide teyze, köyünde açılan okuma- yazma kursuna aşkla ve şevkle ilk günden itibaren gitmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen bu denli azimle, istekle okuma- yazma öğrenmek isteyen Saide teyzemizi ziyaret edip, bu örnek davranışından ötürü tebrik ettik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Kursa katılan Saide Erdoğan

- Milli Eğitim Müdürü\'nün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hadi KURT-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

==========================================================

Hidrosefali hastası prematüre bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

SİVAS\'ta, prematüre olarak bin 120 gram ağırlığında hidrosefali hastalığı ile doğan Muhammet Tuğhan bebek, endoskopik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sivas\'ta Büşra Nur (18) ve Çağrı Çınar (22) çiftinin ilk çocukları olan Muhammet Tuğhan, 26 haftalıkken bin 120 gram ağırlığında doğdu. Doğduğunda erken doğuma bağlı olarak solunum yetmezliği ve kafa içi kanama nedeniyle hidrosefali gelişimi yaşandı. Muhammet Tuğhan bebek, çok düşük kiloda olması ve küçük olması nedeniyle risk taşıyan endoskopik ameliyata alındı. Medicana Sivas Hastanesinde 1 saat süren başarılı ameliyat ve 2,5 aylık zorlu bir tedavi sürecinin ardından Muhammet Tuğhan bebek annesinin kucağında hastaneden taburcu oldu.

Doğduğu ilk günden itibaren bebekle ilgilenen Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hakan Şentürk, bebeğin sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcu olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Şentürk \"Bebeğimiz anne de erken doğum tehdidiyle 26\'ncı haftada doğdu. Hastamız doğduğunda solunumu güçlü değildi. Onu solunum desteğine aldık. Takibinde prematüre bebeklerde sık rastlanan intrakranial kanama problemiyle karşılaştık. Bu kafa içi kanama nedeniyle takibinde hidrosefali gelişimi oldu. Yani kafa içerisindeki kanamadan dolayı kafada genişleme ve baş çevresinde büyümeye başladı. Bunun takibinde kritik eşiğe ulaştığında biz buna bebek büyüdüğünde şant operasyonu yapmamız gerekiyordu. Ancak o sırada Mustafa Gürelik hocamızla görüştük, radyolojik tetkikleri neticesinde bunun endoskobik olarak tıkanıklığın giderilebileceğini söylediler ve ameliyata alındı. Neticesinde hastamız bu ameliyattan fayda gördü. Bebek burada 2,5 ay gibi yatışının neticesinde şu an 2 bin 100 grama ulaşarak taburcu oldu\" dedi .

\'BAŞARILI AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU\'

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, endoskopik yolla hidosefali ameliyatının beyin kanamalarında kullanılan başarılı bir operasyon olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bebeğimizi endoskopik yolla, hidrosefali dediğimiz bu hastalığa beyin omurilik sıvısının dolaşımı için başka bir yol açarak başarılı bir şekilde tedavi ettik. Bu sayede bebeğimizi sakınmış, korumuş ve ömür boyu da şanta bağlı hale getirmekten kurtulmuş olduk. Bebeğimiz için çözüm olan bu yöntem diğer hidrosefaliler içinde bir çözümdür ve seçenek olarak değerlendirilecek bir yöntemdir. Bebeğimizde de iyi sonuca ulaştık. Sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmesini diliyorum.\"

Prematüre doğan bebeğin küçük olmasından dolayı yapılacak her türlü operasyonun zor olduğunu ifade eden Gürelik, \"Hayati risk eninde sonunda taşıyabilir ama bebekler özellikle bu tür hastalıklarda biraz daha uyum sağlama kapasitesine sahip. Çünkü başları büyüyerek bu içerideki basınç artışını tolere edebiliyorlar ama bu da beyini olumsuz etkiliyor. Zeka geriliği, diğer gelişim geriliklerine yol açabilecek ağır sonuçları olabilecek bir tabloydu. Belki hayatta kalabilir ama bu tür ağır sonuçları olabilirdi. Mutlaka tedavi edilmesi gerekiyordu ama bu yöntem olmasa, uygulanamıyor olsaydı bebek en az 1,5 kilo olana kadar geçici yöntemlerle beyin omurilik sıvısını dışarı boşaltıp ancak o zaman şant takmak gerekecekti. Yine de bu kadar düşük ağırlıklı bebekte şantta sorunlu tekrarlayan ameliyatlar ve karmaşık sorunlara yol açabilecek bir seyir gösterebilirdi. Ama endoskopik yöntemle sorunsuz, başarılı, amacına ulaşan bir tedavi uygulayabildik. Ameliyat 30 dakika kadar sürüyor. Genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Doğum ağırlığının düşük olması, bebeğin küçük olması her şeyi zorlaştırıyor\" dedi.

Baba Çağrı Çınar ise bebeklerinin zor bir dönem geçirdiğini belirterek, \"Hocalarımız, doktorlarımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Bebeğimizi sağlığına kavuşturdular\" dedi. Anne Büşra Nur Çınar\'da bebeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Bebeğin, doktorler ve ailesiyle görüntüsü

-Doktor Hakan Şentürk\'ün açıklaması

-Prof. Mustafa Gürelik\'in konuşması

-Anne ve basanını konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

========================================================

Tapulu arazileri orman denilerek alınan vatandaşlar tepkili

TRABZON\'un Of ilçesinde arazileri orman vasfına alınarak Hazine adına kaydedilen ve tapuları iptal edilen vatandaşlar duruma tepki gösteriyor. Ormanı gözü gibi koruduğunu anlatan 85 yaşındaki Saniye Yazıcı \"Arazilerimizde fidanlar vardı. Onları gözümüz gibi koruduk ve kesmedik. Şimdi o ağaçlar büyüdü, orman denilerek arazimiz elimizden alındı\" dedi.

Trabzon\'un Of ilçesinde başlatılan kadastro çalışmaları kapsamında orman sınırına yakın yerleşim yerlerindeki tarım arazileri orman vasfına alınarak Hazine adına kaydedildi.Bu çalışma ile ilçenin Bölümlü Köyü\'nde bazı vatandaşların Hazine arazisi olarak kaydedilen arazilerinin tapuları iptal edildi. Tarım arazilerinde çay yetiştiren vatandaşlar, bu durum karşısında çay cüzdan ruhsatları da iptal edildi, Çaykur\'a ürün veremez hale geldi. Yıllardır kullandıkları arazileri ellerinden alınan vatandaşlar arazilerinde büyüyen ağaçları kesmeye kıyamadıkları için bugün orman denilerek arazilerinin ellerinden alınmasına tepki gösteriyor.

\'AĞAÇLARI ACIDIK KESMEDİK, TAPUMUZ GİTTİ\'

Ormanı gözü gibi koruduğunu anlatan 85 yaşındaki Saniye Yazıcı arazilerinin ellerinden alınmasına üzüldüğünü belirtti. Yazıcı, \"Arazilerimizde fidanlar vardı. Onları gözümüz gibi koruduk ve kesmedik. Hem onları koruduk hem de tarlamızdan çay hasadı yaptık. Şimdi o ağaçlar büyüdü, orman denilerek arazimiz elimizden alındı. Tapumuz gitti. O araziler eskiden beri bizimdi ama tapumuzu aldılar\" dedi.

91 yaşındaki Ahmet Faik Yazıcı da \"Yıllar önce kazma ile kazarak yaptığım tapulu arazimdeki çaylığı gelip elimden aldılar. Ben bu durumdan bir şey anlayamadım\" diyerek yapıla yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.

\'BİZİM DEVLETİN YERİNDE GÖZÜMÜZ YOK AMA...\'

Bölümlü Köyü Muhtarı Hikmet Yazıcı ise kadastro çalışmalarında çarpık bir çalışma yapıldığını öne sürdü, vatandaşların çay arazilerinin orman vasfı kazandırılarak ellerinden alındığını söyledi. Yazıcı, şunları dedi: \"200 yıl öncesinden bugüne kadar araziler akrabalar arasında bölündü. Bu süreçte bir kısmımız tapusunu alabilirken bir kısım ise tapularını alamadı. Bu durum tapu alamayan aileler için sorunlara yol açtı. Yeniden arazi bölünmelerine sebep oldu. Tapularını alan insanlar yerlerini vermek istemiyor. Yerleri ormana gidenlerde \'tapusu olan arazilerde bizimde hakkımız var\' diyor. Aile içerisinde problemler yaşanmaya başladı. Bu süreç çok sıkıntı yaratıyor. Mağduriyet tapulu yerlerimizin yanlış kadastro çalışması ile beraber ormana gitmesidir. Devletin yerinde hiç birimizin gözü yoktur. Bizim dedelerimizden kalan tapulu arazilerimiz yanlış çalışma ile ellerimizden alındı. Tek sıkıntımız budur\"

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yasalara uygun çalışma yapılarak orman vasfı taşıyan arazilerin tescil edildiğini belirtti, kararlara itiraz edenlerin yargı yolunu başvurmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Orman arazileri detayları

Vatandaşarldan detaylar

Saniye Yazıcı ile röp.

Muhtar ile röp.

Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON- (DHA)

===============================================================

Koyun hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

ADANA\'da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan 34 yaşındaki Şahin Kara tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde 3 koyun besleyen Yusuf Yeşilkaya, sabah uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına bir kişinin gelip 3 koyunu çalma anı yansıdı. Görüntülerden şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Şahin Kara olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kara, sorgusunda koyunları kendisinin çalmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan Kara tutuklandı.

Görüntü dökümü

----------------------

- Hırsızların güvenlik kamera görüntüleri

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Zanlının polis aracına binişi

- Polis aracının gidişi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

==================================================================