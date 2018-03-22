DHA YURT BÜLTENİ-2

1)MAÇKA\'DA POLİS OTOSU DEREYE UÇTU: 1 ŞEHİT, 1 YARALI,1 KAYIP

TRABZON\'un Maçka ilçesinde polis aracı dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu. Kaza, saat 01:45\'de Maçka ilçesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunu taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memurunun aranması için çalışma başlatıldı.

MAÇKA, (Trabzon) ,(DHA) -

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(YENİDEN)

2)ŞARKIŞLA\'DA POMPALI KATLİAM: 5 ÖLÜ (EK)

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde Fırat Yurdakul (28), telefonda küfürleştiği sevdiği kızın babası Tarık Esen (50) ile Esen\'in babası İbrahim ve annesi Cennet\'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından köyde bakkal dükkanı işleten Celal Koray ile oğlu Taylan\'ı da öldürüp, otomobillerini gasp ederek kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş\'ta yakalandı. Esen ailesinin evindeki katliama tanık olan 6 yaşındaki Ceren Esen ise, korkup saklandığı odada köylüler tarafından bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy\'de meydana geldi. Fırat Yurdakul, Adana\'da oturan sevdiği Pınar Esen\'in, köye anne ve babasını ziyarete gelen babası Tarık Esen ile telefonda tartıştı. Karşılıklı küfürleşmelerin ardından Yurdakul, yanına pompalı tüfeğini de alarak Tarık Esen\'in misafir olduğu babasının evini bastı. Fırat Yurdakul, Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi Cennet\'e peş peşe ateş etti. Esen çiftiyle oğulları Tarık, olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

BAKKAL VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, ARACI GASP ETTİ

Koşarak evden çıkan Fırat Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı Taylan Koray\'ın babası Celal Koray\'ın işlettiği bakkal dükkanına gitti. Yurdakul, Celal Koray\'dan arabasını istedi. Ancak Koray, bu isteği geri çevirince tartışma çıktı. Tartışmaya, dükkanda bulunan Taylan Koray da katıldı. Bu kez silahı baba- oğula çeviren Fırat Yurdakul, peş peşe ateş etti. Celal Koray ile oğlu Taylan\'ı da öldüren Fırat Yurdakul, anahtarını aldığı otomobile binerek kaçtı.

OLAYA ŞAHİT OLAN KÜÇÜK CENNET SAKLANIRKEN BULUNDU

Silah sesleri üzerine Esen ailesinin evi ile dükkana giden köylüler, cesetlerle karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Köylüler, Esen çiftinin torunları 6 yaşındaki Cennet Esen\'i ise evde saklanırken buldu. Olaya şahit olan küçük kızın, silah sesleri üzerine korkup, kaçarak başka bir odaya girip, saklandığı ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, önce Şarkışla Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ\'TA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, katliam yapan Fırat Yurdakul\'un Kahramanmaraş istikametine gittiğini belirledi. Verilen bilgi üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şehrin girişinde güvenlik noktaları oluşturdu. Yurdakul\'un gasp ettiği 58 SC 782 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu AKEDAŞ önünde durduruldu. Yurdakul gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Fırat Yurdakul, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Buradaki ifadesinde suçunu itiraf eden Fırat Yurdakul, sevdiği Pınar Esen\'i 9 yıldır istettiğini, ancak ailesinin vermediğini söyledi. Kızın babasıyla telefonda görüştüklerini, karşılıklı küfürleşmelerin ardından da evi basıp, İbrahim ve Cennet Esen ile oğulları Tarık Esen\'i öldürdüğünü ifade etti.

BAKKALI, ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Fırat Yurdakul, Celal Koray ile oğlu Taylan Koray\'ı ise bakkala gidip içki istediğini, \'Senin eski borcun da var\' deyince baba oğulunu öldürdüğünü iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fırat Yurdakul\'un Sivas\'a gönderilmek üzere, jandarmaya teslim edildiği belirtildi.

KIZIN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, öldürülen Tarık Esen\'in iki gün önce kendisini aradığını belirterek, \"Beni aradığında Fırat ile arasında bir husumet olduğunu, büyük olaylar çıkacağını söylemişti. Sanırım kızını istemiş. Bunlar da olmaz demiş. Olmayınca da savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Şarkışla merkeze, avukata gittik. Avukatla görüştük. Tarık Esen karakol ve savcılığa şikayetini bildirmiş. Ondan sonra da köye gelmiş. Geldikten sonra bu olay yaşanmış. Fırat köyde yaşamıyordu. Bu sene geldi. Fırat öldürdüğü Taylan Koral\'ın arkadaşıydı. Gelip onlardan da arabayı istemiş\" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER-Ömer KOÇ/ŞARKIŞLA (Sivas)- KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

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3)NEVRUZ GÜNÜ, POLİS MERKEZLERİNE SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

ADANA\'da, 21 Mart Nevruz günü polis merkezinlerine saldırı yapmak isteyen 5\'i çocuk 10\'u kadın 47 kişi yakalandı. Otluk alanda yapılan aramalarda ise 5 kaleşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücaele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Nevruz öncesi terör örgütü PKK\'nın Adana\'da polis merkezlerine saldırı yapacağı bilgisi aldı. Suriye\'den Türkiye\'ye çok sayıda mühimmat sokulduğu ihbarınınıda alan polis 16 Mart\'ta 50 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve helikopterin de katıldığı baskınlarda 5\'i çocuk 10\'u kadın 47 kişi gözaltına alındı.

OTLUK ALANA GİZLENMİŞ

Yapılan aralarda ise PYD/YPG tarafından Adana\'ya getirilen mühimmatların otluk bir alana saklandıp, Nevruz günü polis merkezlerine saldırı yapılacağını bilgisine ulaşıldı. Polis ise otluk araziye girip, 5 kaleşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ise el bombaları ve uzun namlulu silahlar üzerinde parmak izi çalışması başlatarak teröristelirin kimliğine ulamaşaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- PKK\' ya yapılan operasyonda elegeçirilen silah ve mühimmatların görüntüsü

SÜRE: 01\'45\" BOYUT: 55,8 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, (DHA)

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4)KAĞIDA ELLERİYLE CAN VERİYOR

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yaşayan avukat sekreteri 43 yaşındaki Çilem Taşdemir, atık gazete kağıtlarından örerek yaptığı el emeği, sepet, vazo ve benzeri süs eşyalarını pazarda satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Evde ve çalıştığı ofisin bir bölümünde boş zamanlarında ördüğü kağıt süs eşyaları büyük ilgi görüyor.

Bir avukatlık ofisinde sekreter olarak çalışan ve bulduğu boş zamanları atık gazete parçalarını rulo yapıp örerek sepet, vazo, avize ve benzeri süs eşyalarına dönüştüren evli ve 2 çocuk annesi Çilem Taşdemir, bunları satarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de atıl gazete kağıtlarını değerlendiriyor. Kağıttan ürün yapmayı internette bulduğu bir web sitesinden öğrendiğini belirterek, \"Bir avukatlı bürosunda sekreterlik yapmaktayım. 2 çocuğum var. Sabahları erken geliyorum işe burada işlerim oluyor. Eve gidince de çocuklarıma bakıyorum. Bu nedenle bana çok az bir zaman kalıyor. Bu az zamanda da bunları yapmaya çalışıyorum. İnternette araştırma yaparken, birden bir site çıktı karşıma. Kağıtlarla ilgili çok çeşitli objeler yapıyordu. Bu da benim çok ilgimi çekti. Ben de farklı şeyler yapmak istiyordum. İzleyerek yapmaya başladım ve yaptıkça da heveslendim. Yaptıklarımın sonsuz olması çok güzeldi çünkü kalıpsızdı. Yaptıkça ürünlerim beğenildi ve çok sayıda ürün sattım\" dedi.

\"GAZETELERİ DEĞERLENDİRİYORUM\"

Atık gazeteleri değerlendirdiğini söyleyen Taşdemir, \"Atık gazete kağıtlarını önce rulo şekline getirerek daha sonra bunları örüyorum. Üzerini ise tutkalla sabitleştiriyorum. Üzerine boyasını istenilen renkte yaparak vernik atarak hazır hale getiriyorum. Gazeteleri değerlendiriyorum hem de ortaya güzel bir şey çıkardığıma inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çilem Taşdemir röp.

- Kağıttan rulu yaparken, sepet örerken, ürünlerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)