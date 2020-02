DHA YURT BÜLTENİ-2 

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 55\'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 55\'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 524 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 55\'inci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı\'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 80\'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hasta nakil ambulansı otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı

ÇANKIRI\'dan Ankara\'ya hasta taşıyan ambulans ile seyir halindeki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Kaza dün gece sabaha karşı Çankırı otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çankırı\'dan Ankara\'ya hasta taşıyan özel bir sigorta şirketine ait 34 JV 7316 plakalı Hüseyin Erbaş (39) idaresindeki hasta nakil ambulansı, Kemal Özdemir (31) idaresindeki 18 DN 133 plakalı otomobil ile çanpıştı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve polis geldi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobilde bulunan şoför Kemal Özdemir\'in yanı sıra Cemile Özdemir (51), Mehmet Yamanda (9), Firdevs Özge Yamanda (27) ve Polat Özdemir (6) ile hasta nakil aracında bulunan İbrahim Mehmetoğlu (62) kaldırıldıkları Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bazı yaralılar olay yerinde bir süre sinir krizi geçirdi.

Kazanın işlek yol üzerinde olmasından dolayı trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Patatesin tadı kaçtı

EGE Bölgesi\'nin \'patates ambarı\' olarak bilinen Ödemiş\'te üreticiler, ürünün fiyatının geçen yılla aynı olduğunu giderlerin ise artığını belirterek sıkıntılarını dile getirdi. Ürünün karlı olmaktan çıkmasıyla ekim alanlarının daraldığına dikkat çeken üretici, patates yerine silajlık mısır, marul, arpa ve ıspanağa yöneldi.

Ödemiş ilçesinin, \'Yiyin gari\' sloganıyla reklamlara konu olan ünlü patatesinin tadı kaçtı. Ödemişli çiftçiler, üründen kar edemedikleri ve zarar ettiği gerekçesiyle silajlık mısır, marul, arpa ve ıspanak gibi ürünlere yöneldi. Kentteki patates ekiminin, her yıl ortalama yüzde 20 azaldığı belirtildi. Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlenmez, \'patates ambarı\' olarak anılan ilçede yıllar içinde patatesin para etmemesi, girdi maliyetleri artarken patatesin fiyatının aynı kalması nedenleriyle ekim alanlarının daraldığını üreticinin silajlık mısır, marul, lahana, karnabahar ve benzeri ürünlere yöneldiğini ifade etti. Dinlenmez,

\"2017 yılı yaz sezonunda çoğu tarlalarda patates kazımı yapılmadı. Üretici malını satamadı ve mağdur oldu. Bütün ürünler tarlada kaldı. 2018\'in güz sezonunda ise depoda kilogramı 60 kuruş civarlarında. Fakat yine de bu maliyetleri kurtarmamakta. Mazot girdileri, gübreler ve elektrik, bu girdiler yüksek olduğu için üreticimiz para kazanamıyor. Bu yüzden başka ürünlere yöneldiler. Bazıları da üretimi bırakmak zorunda kalmıştır. Devletimizden isteğimiz, mazot, gübre, elektrik gibi girdilerin fiyatlarının düşürülmesi konusunda katkıda bulunmaları\" dedi. Dertli üreticilerden Hüseyin Kılınçay, 2017 mahsulünün depolarda beklediğini belirterek, \"Üreticimiz çok mağdur durumda. Ürünlerini satmak istiyor ama satamıyor. Daha depodaki mallar duruyor. Önümüzdeki günlerde, tarladan yeri ürün almak üzereyiz. Onun için devletimizden gübre, mazot, ilaç fiyatlarında indirim istiyoruz. Patatesin fiyatı düşük ancak üretici malını satamıyor\" dedi.

Tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu

KOCAELİ\'NİN Kartepe ilçesinde bir kişi , tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay Maşukiye Mahallesi\'nde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan S.T. çıkan tartışma sonucunda bir arkadaşının ateş etmesi sonucu bacağına isabet eden saçmalardan yaralandı. Yaralanan S.T cep telefonuyla başka bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Özel aracıyla gelen arkadaşı S.T\'yi Köseköy Işıklar Mevkii\'ne bıraktı. Ardında S.T 112\'yi arayarak bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis S.T\'yi yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Taşeron işçi, FETÖ\'nün üst düzey askeri imamı çıktı

Adana\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında, üst düzey askeri personelin imamı olduğu iddia edilen, taşeron şirkette işçi Çağrı G. (26) yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis, yaptığı soruşturmada yakalanan ulaştırma hizmeti veren bir taşeron şirkette çalışan işçi Çağrı G.\'nin askeri imam olduğu, üst düzeyli rütbeli subaylarla irtibat kurduğunu ve hassas görevlere atama yaptığını belirledi. Ekipler ayrıca aynı operasyonda yakalanan kamu kuruluşunda işçi olarak görev yapan Serkan D.\'nin de, Kamu Personeli Seçme Sınavı\'ndan (KPSS) iyi puan alan örgüt üyelerini, maliye, vergi dairesi gibi kamu kuruluşlarına memur olarak işe yerleştirdiğini de saptadı. Her 2 şüphelininde \'ByLock\' kullanıcısı olduğu, telefon hatlarının ise yakınlarının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

TEĞMEN OLACAKTI

Emniyetteki sorgularında susma hakkını kullanan Çağrı G. ve Serka D. ile birlikte yakalanan Mahmut S., Sedat D., ve Ali L.\'nin sorguları yapıldı. Üniversite öğrencisi olan Mahmut S.\'nin ise 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda, teğmen olarak göreve başlayacağı da iddia edildi. Şüphelilerin darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kullandıkları \'ByLock\' programını sildikleri de belirlendi. Ekiplerin, askeri imam olduğu iddia edilen Çağrı G.\'nin İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı bağlantıları, Serkan D.\'nin ise kamu kurum ve kuruluşlarına kaç kişi yerleştirdiğinin araştırdığı açıklandı. Sorguları tamamlanan Çağrı G. ve Serkan D. çıkarıldıkları mahkemece tutulanırken, 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Özel)-Anne adaylarına A\'dan Z\'ye gebelik eğitimi

SİVAS\'ta Numune Hastanesinde \'\'Hasta Eğitim Birimi\'\' tarafından anne adayları için gebelik dönemine yardımcı olabilmek için eğitim veriliyor. Doğum öncesi yapılması gerekenlerin yanı sıra, bebeğin banyosundan, bakımına her ayrıntı gösteriliyor.



Numune Hastanesi Hasta Eğitim Birimi personeli tarafından anne adaylarına gebelik dönemine yardımcı olacak bilgiler vermek, bu süreci sağlıklı geçirmelerini sağlamak, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirmek ve onları sağlıklı bir doğuma hazırlamak için her ay düzenli olarak eğitim veriliyor. Anne adayları ayrıca eğitmeni Nilay Yanalak yönetiminde doğumu kolaylaştırmaya yardımcı olması amacıyla yoga da öğreniyor. 3 oturumda gerçekleştirilen eğitimlerde oyuncak bebekler kullanılarak nasıl banyo yaptırılacağı, pilates, spor, emzirme, alt değiştirme ve temel bebek bakımları hakkında bilgiler aktarılıyor.

\'HER HAMİLELİK ÖZELDİR\'

Gebe Bilgilendirme Sınıfı hakkında bilgi veren eğitmen Seher Özbay, \"Gebe Bilgilendirme Sınıfı anne adaylarına gebelikte doğum ve doğum sonrasında neler yapması gerektiğini öğreten, ayrıca onlara sağlıklı huzurlu ve mutlu gebelik, doğum ve lohusalığı nasıl geçirileceğini öğreten bir sınıftır. Gebe bilgilendirme sınıfı 3 oturumda gerçekleştirilen bir eğitim programıdır. 3 günün sonunda katılımcılarımıza katılım belgesi ve çeşitli hediyelerimiz oluyor. Sivas\'taki gebelerimizi bekliyoruz. Eğitimlerimiz ücretsiz\" dedi.

Hasta Eğitim Hemşiresi Dilek Topal ise, \"Eğitimlerimiz kendi bünyesinde tecrübeli kişiler tarafından veriliyor. Kadın doğum uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog olmak üzere eğitmenlerimiz var. Doğum salonunda, doğum evresinin nasıl gerçekleştiği gibi detaylı eğitimler verilmekte. Hiçbir konuda aklınızda soru işareti kalmıyor. İstediğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz. Her türlü konuda annelerimize destek oluyoruz. Her hamilelik özeldir. Kendimizi, bünyemizi ne kadar iyi bilirsek, o kadar sağlıklı gebelik yaşayabiliriz ve sağlık bebekler büyütebiliriz\" diye konuştu.

\'HERKES BU EĞİTİME KATILMALI\'

Gebe Bilgilendirme Sınıfında eğitim gören Büşra Özkan, korkularını yenmek için eğitimlere katıldığını belirtti. Çok şey öğrendiğini söyleyen Özkan, \"Benim için bilinçlendirici bir eğitim oldu. 3 gün boyunca geldim ve çok şey öğrendim. Bana çok katkısı oldu. Herkes bu eğitime gelmeli. Herkese tavsiye ediyorum. İlk gebelikleri olanlar en azından bilgi edinirler. Ne, nasıl yapılır, gebelik öncesi ve sonrası hakkında bilgi edinirler\" dedi. Anne adayı Gülem Ersöz ise ilk gebeliği olduğu için eğitime katıldığını ifade ederek, \"Açıkçası gebelik hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Belki doğru belki yanlış kulaktan duyma bilgiler var. Eğitime katılarak doğruyu daha çok tespit edebiliyoruz. Yanlışları ayırt edebiliyoruz. Bebeğe nasıl davranılması gerektiğini öğreniyoruz. Gayet verimli bir eğitimdi. Herkese öneriyorum\" diye konuştu.

Yomra\'da kadınlar Afrin’de ki askerler için 240 bere ördü

TRABZON’un Yomra ilçesinde, Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığının çağrısı ile ev hanımları tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için 240 bere örüldü. Kadınlar, ördükleri bereleri öğrencilerin kaleme aldıkları mektuplarla birlikte askerlere gönderilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.

Trabzon’un Yomra Belediyesi ile AK Parti Yomra İlçe Başkanlığı, TSK tarafından Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerler için örgü kampanyası başlattı. Kısa sürede yankı bulan kampanyaya katılan çok sayıda kadın bir haftada 240 bere ördü. Örgü bereler öğrenciler ve ev hanımlarının yazdığı mektuplarla birlikte askerlere gönderilmek üzere Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ile Ak Parti Yomra İlçe Teşkilatı Sosyal Politikalar Başkanı Yeliz Özer tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Ak Parti Yomra İlçe Teşkilatı Sosyal Politikalar Başkanı Yeliz Özer, kadınların el birliği ve çok büyük gayretleriyle bereler ördüğünü belirterek “Berelerin içine gönüllerinden geçenleri yazdıkları mektuplar koydular. Tek amacımız askerlerimizin yanında olduğumuzu dualarımızın her daim onlarla beraber olduğunu göstermek\" dedi

BELEDİYE BAŞKANI: MEHMETÇİKLERİMİZLE MİLLET OLARAK BERABERİZ

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ise Afrin\'de yürütülen operasyonla her türlü terör belasından ülkeyi koruyabilmek için mücadele eden güvenlik güçlerine Yomra olarak manevi katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek şöyle dedi: “Mehmetçiklerimizle millet olarak beraberiz. Ülkemizi savunmak için bize ne görev düşerse onu yerine getirmek için elimizden geleni yapabileceğimizi belirtmek istedik. Mehmetçiklerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor ama biz onları moral ve motivasyon anlamında katkı sağlamak için arkadaşlarımızla beraber elbirliğiyle yavrularımızın mektuplarını da harmanlayarak paketledik. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru emeklerini teslim ettik. İnşallah Afrin\'de bulunan Mehmetçiklerimize bunlar ulaşınca onlar için güzel bir moral ve motivasyon olur.\" Askerler için örgü ören Meryem Adanur da \"Askerlerimiz için örgü örerken torunum geldi. ‘Babaanne ne örüyorsun?’ diye sordu. ‘Askerlerimize bere örüyorum üşümesinler’ dedim. Oda bana ‘Bende askerlerimize bir sürpriz yapmak istiyorum’ dedi. Eline kalem kâğıdı alıp başka bir odaya gitti. Bir süre sonra ‘Babaanne okur musun?’ dedi. Hem okudum hem ağladım. Eğer ben bu duyguyu torunuma aşılayabildiysem ne mutlu bana\" ifadelerini kullandı. Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan bere ve mektuplar Afrin’deki askerlere gönderilecek.



Fok Cafer\'in balık kafesi üstünde mola keyfi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bölge halkının Cafer ismini taktığı sevimli Akdeniz foku, bir balık çiftliğindeki kafes üstünde dinlenirken görüntülendi. Balıklara odaklandığından mıdır yoksa aşırı yorgun olduğundan mıdır bilinmez, kendisine seslenen Bodrumlulara hiç yüz vermedi.

Güvercinlik Mahallesi açıklarında denize açılan denizciler, Cafer\'in sürpriziyle karşılaştı. Çipura üretim tesislerinin bulunduğu bölgede balık çiftliği kafesinin üstünde uzanan Cafer, denizcilerin tüm seslenmelerine karşın hiç yüz vermedi. Balıklara odaklandığından mıdır, yoksa yorgunluğundan mıdır çağrılara hiç oralı olmadı.

Oltayla yaklaşık 350 kiloluk dev orkinos yakalayınca basında haber olan amatör balıkçı ve 10 metrelik teknenin sahibi Erdal Geyik, Cafer\'in o anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Akdeniz foklarının neslinin tükenmekte olduğuna dikkat çeken Erdal Geyik, \"Bölge halkı olarak biz bu Akdeniz fokuna Cafer ismini verdik. Çok sevimli bir hayvan. Ellerimizle besliyoruz. Onları korumamız lazım. Bu canlıları yaşatalım ki gelecek nesiller de görebilsin\" dedi.

Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinin yeşil ve denizi ile görsel şölen sunan doğa harikası kırsal mahallelerdeki ormanlar çöplüğe döndü. Yönlendirme yol levhaları kurşunlanıp atıldı, orman içinde dökülen molozlar arasında deniz bisikleti dahi çıktı.

Marmaris İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi çevresindeki ormanlık alanlarda 2 ay süren temizlik çalışmalarını tamamlayarak kırsal mahallerdeki doğal alanlarda araştırmalarına başladı. Yapılan incelemelerde, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Hisarönü ve Orhaniye Mahallesi orman ve orman yollarının çöplüğe döndüğü görüldü. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı 17 personel, sık bitki örtüsü ve ağaçlarla kaplı bölgenin çöplüğü döndüğü 7 kilometrelik alanda çalışmalara başladı. Temizlikte deniz bisikleti, inşaat molozları, sandalye, masa, ev ve konaklama tesislerine ait eskimiş çeşitli eşyalar, metal ve alüminyum parçalar çıktı. Yol kenarlarına konulmuş geri dönüşüm kutuları parçalandığı görüldü. Doğa tutkunları için yol kenarına konulan metal yönlendirme levhalarının kurşunlanarak yerinden sökülerek atıldığı tespit edildi. Çoğunluğu inşaat molozu olmak üzere 17 traktör römorku 21 ton çöp toplanarak katı atık tesisine gönderildi.

TESPİT EDİLİP CEZA KESİLECEK

Marmaris Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, duyarsız vatandaşlar doğa katliamını bir kat daha artırarak ormanları eşya deposuna çevirdiğini belirterek, \"Ekinimizle beraber Marmaris içindeki ormanlık alanları temizledik. Şimdi ise turizm sezonu öncesi kırsal mahallelerdeki orman alanlarını denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Arazi araçlarının zor girdiği ormanlık alanlarına ev, otel eşyaları ve deniz bisikleti atmışlar. Bu atılan çöplerden inceleme başlattık. En iyi hırsız bile mutlaka iz bırakır. Çöpleri atanları kısa sürede tespit ederek, gerekli cezaların kesilmesini sağlayıp, deşifre edeceğiz. Vatandaşlarımız, atacakları eşyaları teslim ettikleri taşıyıcı firmalarda katı atık tesisine bırakıldığına dair verilen fişi mutlaka istesinler. Aksi takdirde çöpü veren ve atan kişi hakkında ceza uygulanıyor. Doğa koruyucuları ve temizlikçileri olarak canla başla görevimize devam edeceğiz\" dedi.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde 8 yıldır çalışan Önder Yılmaz, \"Onlarca yerler gezdik böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Ormanlarımız duyarsız kişilerce eskimiş eşya pazarına dönmüş\" dedi.

Bir diğer işçi Bülent Yiğit ise, \"Biz halkımızdan duyarlılık beklerken, böyle manzara şaşırtıyoruz. Ev eşyaları ile karşılaştık ama ilk defa deniz bisikleti ile karşılaştık. 11 yıllık meslek hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım\" dedi. İşçilerden Mehmet Demir ise, \"Şok olmamak imkansız. 23 yıldır temizlik işlerinde görev yapıyorum. Bu nedir ya demeden geçemiyorum. Kişi üşenmemiş arazi aracının bile zor geldiği ormanlık alana atmış. Pes diyorum\" dedi.

