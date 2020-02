DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 49\'UNCU GÜN; 3 BİN 149 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 49\'uncu gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 149 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 49\'uncu güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı\'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 94\'ü son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 149 teröristin

etkisiz hale getirildiği açıklandı.

HATAY, KİLİS, (DHA) -

==========================================================

2)AFRİN’İN YÜZDE 60’I TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin bölgesinin yüzde 60’lık kısmı teröristlerden temizlendi. Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte ilerleyişini sürdüren TSK birliklerinin beklenenden daha kısa sürede, kırsalını teröristlerden arındırarak Afrin merkezini kuşatacağı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak’ta Türkiye sınırındaki Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında havadan ve karadan ateş altına alınan Afrin kırsalındaki terör hedefleri çatışmaların ardından TSK denetimine girdi. Zorlu arazi yapısı ve mevsim şartlarına karşın kararlı şekilde terörle mücadele eden TSK birlikleri, aradan geçen süre içerisinde hızlı ilerleyişle birçok bölgede kontrolü ele geçirdi.

6 BELDEDEN 5’İ ALINDI

Sınırını güvenli hale getirmek isteyen ve Suriye topraklarında kış koşullarına rağmen ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri Afrin’in 6 beldesinden 5’ini ele geçirdi. Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadid’i çatışmaların ardından teröristlerden arındıran TSK birlikleri şimdi son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı hedefliyor. TSK birlikleri teröristlerden arındırdığı belde merkezlerinde şimdi meskun mahal operasyonu tecrübesine sahip birlikleri ile tuzaklanmış patlayıcı imhasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

YÜZDE 60’INDA KONTROL SAĞLANDI

Belde merkezlerinde kontrolü sağlayan TSK birlikleri aynı zamanda 300’ü aşkın köyün bulunduğu Afrin kırsalında 150’den fazla yerleşim alanını ile stratejik öneme sahip noktayı da teröristlerden temizledi. Şu anda Afrin kırsalının yüzde 60’ında kontrolü sağlayan TSK güçleri, kalan köylerde de kısa süre içerisinde terör tehdidini sonlandıracak.

YENİ HEDEF MABADLI BELDESİ

Kuzey, doğu ve batı cephelerinde stratejik noktadaki köylerde ilerleyişini sürdüren TSK’nın yeni hedefi kalan son belde olan Mabadlı’yı teröristlerden temizlemek. Mabadlı’nın teröristlerden temizlenmesi ile bir anlamda Afrin’e giden yolda önü tamamen açılacak olan TSK birlikleri, daha hızlı ilerlemeye başlayacak. TSK birliklerinin beklenenden daha hızlı ilerleyiş kaydederek kısa süre içerisinde ulaşarak Afrin’i kuşatacağı bildirildi.

ASKERİN MORALİ YERİNDE

Güvenlik kaynakları son derece başarılı ilerleyen ve her adımında ayrı bir başarı hikayesi olarak yorumladığı Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin moralinin yerinde olduğunu bildirdi. Operasyona katılan askerlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Yetkililer, operasyona katılan birliklerin Türkiye’den aldıkları haberler ve destek ile güç bulduğunu ve teröristle mücadelenin bu şekilde daha kolay ilerlediğini ifade etti.

ASKERİN TEK İSTEĞİ TAŞINABİLİR ŞARJ ALETİ

Öte yandan sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren askerlerin tek isteği ise Türkiye halkının kendilerine yönelik desteğini sürdürmesi. Özellikle mevsim şartlarından dolayı Türkiye’nin sınır hattına her türlü ihtiyaç malzemesi gönderdiğini öğrendiklerini ve çok duygulandıklarını anlatan askerler, “Bizlere ulaştırılması için Türkiye’nin çeşitli illerinden her türlü malzemenin sınıra gönderildiğini öğreniyoruz. Sık sık komutanlarımız da bu malzemeleri bizlere ulaştırıyor. Alınca çok mutlu oluyor ve böyle bir milletin ferdi olup, mücadele ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ancak, bizim kıyafet ve gıda gibi tüm ihtiyaçlarımız zaten karşılanıyorö dedi.

Askerler, sınır ötesinde en çok ihtiyaç duydukları malzemenin ise iletişim sağladıkları cep telefonlarını şarj edebilecekleri taşınabilir şarj aleti olduğunu kaydetti.

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA) -

====================================================

3)ÖSO GÜÇLERİ, MARANEZ KÖYÜNE OPERASYON BAŞLATTI



ZEYTİN Dalı Harekatı\'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü PYD/PKK denetimindeki Maranez köyüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında terörist hedefler sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleri ve ÖSO güçleri tarafından ağır silahlarla ateş altına alındı. Bu arada Azez’in Afrin ile Halep’e ulaşımını sağlayan ve 4 yıldır terör örgütü denetimindeki batı kavşağı da ÖSO kontrolüne girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen Ocak günü Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit verilen 72 asker anarak 72 savaş uçağı ile Afrin kırsalında tespit edilen hedeflere hava bombardımanı düzenleyerek Zeytin Dalı Harekatı\'nı başlattı. Harekat kapsamında havadan jetlerin karadan da ateş destek vasıtalarının desteğini alan TSK güçleri Özgür Suriye Ordusu güçleri ile beraber yönelik düzenlediği operasyonlarda 5’i belde merkezi olmak üzere 150’nin üzerinde köy ve stratejik noktayı teröristlerden temizledi. Batı, doğu ve kuzey cephelerinde ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kent merkezine kimi bölgelerde birkaç kilometre mesafeye ulaştı.

MARANEZ KÖYÜ’NE OPERASYON BAŞLADI

TSK’nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri, Afrin kuzeyindeki Maranez Köyü’ne dün akşam saatlerinde operasyon başlattı. TSK’nın sınırda konuşlu birliklerinin Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile vurduğu Maranez Köyü’ndeki teröristlere ait hedefler ÖSO birlikleri tarafından doçka ve ağır makineli silahlarla baskı ateşi altına alındı. PYD/PKK’lı teröristlerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ÖSO güçleri, Maranez’deki hedefleri uzun süre ateş altına aldı.

BATI KAVŞAĞI TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Öte yandan Azez’in Afrin ve Halep ile ulaşımını sağlayan ve 4 yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Batı Kavşağı da çatışmaların ardından ÖSO kontrolüne girdi. Çatışmaların ardından akşam saatlerinde kavşakta kontrolün sağlanmasıyla çok sayıda ÖSO mensubu, yıllardır geçiş yapamadıkları bölgeye giderek sevinç gösterisi yaptı. Türkiye lehine sloganlar atan ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran ÖSO üyeleri, en kısa zamanda Afrin’i de özgürleştireceklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Cephe hattındaki ÖSO askerleri

- ÖSO askerlerinin Maranez’deki teröristleri ateş altına alması

- Doçka ve ağır silahların ateşlenmesi

- ÖSO üyelerinin cephedeki hareketliliği

- Maranez tarafından yükselen dumanlar

- Ele geçirilen batı kavşağı

- Kavşakta sevinç gösterisi yapan ÖSO üyeleri

- Elinde Türk bayrağı olan ÖSO üyeleri

- Teröristlerin ağır silahlarla ateş altına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ – SURİYE -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 644 MB

========================================================

4)KONYA MERKEZLİ 43 İLDE FETÖ OPERASYONU

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği 84 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük- küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürülürken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Konya il yöneticiliği yaptığı, örgüte üye olduğu, örgüte elaman temin ettiği, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 84 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından bugün sabah saatlerinde Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü. Şehir dışı talebe mesulünün, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrenim gördükleri şehre giderek örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.

?Operasyonun devam ettiği belirtildi.

(Görüntü dökümü:

-----------------------------

- Emniyet müdürlüğü detay

- KOM Şubeden detay

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

=======================================================

5)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, SİGARA YAKMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

BOLU’da, otomobiliyle seyir halindeyken sigara yakmaya çalıştığı iddia edilen Ceyhun Özdemir yol kenarındaki bir sitenin duvarına daha sonra da ağaca çarptı. Ceyhun Özdemir\'in 0.79 promil akollü olduğu tespit edildi.

Olay, gece yarısı saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 0.79 promil alkollü olduğu öğrenilen 14 FM 322 plakalı otomobilin sürücüsü Ceyhun Özdemir, seyir halindeyken sigara yakmaya çalıştı. Bu sırada otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir sitenin duvarına daha sonra da kaldırım üzerindeki ladin ağacına çarparak devirdi.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü Ceyhun Özdemir, “Hanımı almaya gidiyordum. Tam sigara yakacaktım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Aniden oldu anlayamadım.ö dedi.

Kazanın ardından gelen polis ve Bolu Belediyesi ekipleri site ve ağaçla ilgili olarak hasar tespit çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri de motor kısmından dumanlar çıkan aracın alev almaması için gerekli müdahalede bulundu. Otomobil sürücüsünün ehliyetine el konulurken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kaza yapan araç

-Devrilen ağaç

-Sürücü ile röportaj

-Detaylar

Süre: 01:36 Boyut: 180 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

===================================================

6)MAKÜ\'LÜ ÖĞRENCİLERİNDEN AFRİN\'E DESTEK

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla düzenlediği etkinlikte, komando andı okudu.

MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı düzenlendikleri etkinlik öncesi fakülte binası önünde toplandı. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan ardından bedenleriyle \'AFRİN\' yazan öğrenciler, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler daha sonra programa katılan akademik ve idari personelinle beraber komando andını okudu.

Görüntü Dökümü

------------------------

Öğrencilerden detay

-Drone çekimi

-Komando andını okumaları

115 MB /// 01.54\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)