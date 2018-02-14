DHA YURT BÜLTENİ-2

1)MANİSA\'DA 6 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

MANİSA\'da bu sabah 6 dakika arayla önce 3.3 sonra 3.6 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi. Hafif hissedilen deprem kentte herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 08.08\'de, merkez üssü Şehzadeler ilçesinin Güzelköy Mahallesi olan, yerin 9.23 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ardından aynı merkez üssünde, saat 08.14\'te, yerin 10.28 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde 2\'nci bir deprem hissedildi. 6 dakika arayla olan ve hafif şekilde hissedilen depremler, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Herhangi bir tedirginliğin yaşanmadığı da gözlendi.

Görüntü dökümü

------------------

- Sokaktan görüntü

(Haber- Kamera;: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

==================================================================

2)YANKESİCİLİK YAPAN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde son 3 ayda 12 yankesicilik olayına karıştıkları belirlenen ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan aynı aileden 3\'ü kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde cumartesi günleri kurulan halk pazarında son 3 ayda 12 yankesicilik olayına karıştığı belirlenen Kemal İslam (29), karısı Gül İslam (22) ile kız kardeşleri Sevda İslam (23) ve Tülay İslam (27)\'ı takibe aldı. Polis, 4 şüphelinin Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden yapılan sorguda 59 YJ 415 plakalı araçla cumartesi günleri Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinden Keşan\'a geldikleri ve akşamüstü geri döndüklerini belirledi.

Ekipler, geçen cumartesi günü, pazaryerinde yankesicilik yaptıktan sonra Çorlu\'ya dönmek üzere yola çıkan 4 şüphelinin bulunduğu aracı Keşan-İstanbul Karayolu\'nun 1\'inci kilometresinde durdurdu. Araçta bulunan Kemal, karısı Gül ile kız kardeşleri Sevda ve Tülay İslam gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise yankesicilikten elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası, telefon ve para ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Keşan Adliyesi\'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Acil servise giriş ve çıkışları

-Polis otolarına bindirilmeleri

-Ele geçirilen ziynet eşyaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(79 MB)

=================================================================

3)DİYARBAKIR\'DA DEPREME DAYANIKSIZ ORTAOKULUN 6 YILDIR BİTMEYEN TADİLATI

DİYARBAKIR\'da, 2012 yılında duvarlarında çatlak tespit edildiği için depreme dayanıksız raporu verilerek boşaltılan Nazime Tatlıcı Ortaokulunda yaklaşık 6 yıldır eğitim verilmiyor. 2013 yılında güçlendirme çalışması başlatılan okul binasındaki çalışmalar, 2015 yılında tamamlandı ancak uzman ekipler yapılan tadilat çalışmasının okula uyumlu olmadığı gerekçesiyle güçlendirme çalışmasını onaylamayarak iptal etti. Yeniden güçlendirme çalışması yapılan okul binasının güçlendirme çalışması bu kez okulun kanalizasyon koduna uymadığı gerekçesiyle eğitime açılmadı.

OKUL SİTESİNDE, \"DEPREME DAYANIKSIZ ÇIKTI, YIKILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR\"DENİLDİ

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan ve 2 bin 500 öğrenciye eğitim verilen 24 derslik Nazime Tatlıcı Ortaokulu, 2012 yılında duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Okulun ilkokul kısmında eğitime devam edilirken, onarım amaçlı boşaltılan binadaki öğrenciler ilçedeki Vehbi Koç Ortaokuluna gönderildi. Tadilat için yaklaşık 6 yıl önce boşaltılan bina için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatıyla 2013 yılında binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Nazime Tatlıcı Ortaokulunun resmi web sitesinden 13 Kasım 2014 tarihinde yapılan duyuruda, \"Okulumuz binası yapılan araştırmalar sonucu depreme dayanıksız çıkmıştır ve hakkında yıkım kararı verilmiştir. Şu anda binaya girmek tehlikeli ve risklidir. Bu sebeple alınan kararla geçen yıl olduğu gibi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da Kayapınar İlkokulunun binasında misafir okul olarak eğitime devam edecektir\"denildi.

Okulun internet sitesinde yapılan ve binanın depreme dayanaksız olduğu ve yıkılmasına karar verildiği uyarısına rağmen binada yapılan ve 2015 yılında tamamlanan güçlendirme çalışmalarını inceleyen uzman ekipler, yapılan güçlendirme projesinin okula uyumlu olmadığını belirleyerek iptal kararı verdi. 2017 yılında ise okulun tekrar eğitime devam edebilmesi amacıyla Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü yeni proje talep ederek, ihale yaptı. İhalenin ardından okulda yeniden güçlendirme çalışmaları başlatılarak 2018\'in Ocak ayında tamamlandı. Tamamlanan çalışmaları inceleyen uzman ekipler ve yetkililer okul binası için geçici kabul yaptı. Geçtiğimiz ay eğitime başlanılması beklenen okulun bu kez kanalizasyonunda kod farkı olduğu ortaya çıkınca okulda eğitime başlanılamadı.

Okul çevresinde oturan veliler çocuklarının uzak mesafelerdeki okullara gittiğinden yakınarak, yaklaşık 6 yıldır eğitimin yapılmadığını söyledi. Aileler bir an önce okuldaki çalışmaların tamamlanarak, yetkililerden okulun eğitime açılmasını istedi. Okulda öğrenim gören bazı öğrenciler ise yetkililere seslenerek \' Bir AVM 4 yılda tamamlanırken bizim okulumuz 6-7 yıldır bitirilemedi\' diye konuştukları videoları soosyal medya aracılığı ile paylaşarak yardım istedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Okuldan dağılan öğrenciler

-Tadilata alınan okul binası

-Binadan detaylar

-Öğrencilerin okul tadilatı ile ilgili sosyal medyada paylaştığı görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

==========================================================

4)ÇINARLARDAN GENÇLERE: SEVENLER SEVGİYİ HİÇ BİTİRMEZ

Manisa\'da huzurevinde taşınarak 19 yıl önce aşkı bulan 78 yaşındaki Sonay Duryılmaz ve 88 yaşındaki Hayrullah Duryılmaz çifti, ikinci baharlarını yaşıyor. Sevginin hiç bitmediğini söyleyen Duryılmaz çifti, birbirlerine can yoldaşı olduklarını anlattı.

Manisa Huzurevi Vakfı Suphi Egemen-Abdürrahim Ot Dinlenme Evi, ilk eşlerini kaybettikten sonra huzurevine gelen Hayrullah- Sonay Duryılmaz çiftinin tekrar aşkı buldukları yer oldu. Huzurevinde tanışarak evlenen yaşlı çift, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde sevgileriyle gençlere örnek oldu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı\'nda yazı işleri müdürlüğünden emekli olan Sonay Duryılmaz, 18 yıl önce Manisa\'ya gelip, huzurevine yerleştiğini anlattı. Tekrar evlenmeyi düşünmediğini ancak Hayrullah Duryılmaz\'ın kendisine huzurevinde hayat arkadaşı olduğunu dile getiren Sonay Duryılmaz, birçok hastalığı eşinin desteğiyle atlattığını ifade etti. Günlerini huzurevindeki odalarında birlikte geçirdiklerini söyleyen Sonay Duryılmaz, \"1997 yılında huzurevi açılmış. Ben 1999 yılında buraya geldim. İkimiz de burada kalıyorduk. Güzel bir tanışmaydı. Bankadan maaşımı çekmek için çıktığımızda iki kez denk geldik. Çok yağmur yağıyordu, Hayrullah Bey beni yağmurdan korumak için eliyle çekti. Görenler \'hayırlı olsun\' dedi. Ben ilk başta tepki gösterdim, \'Ben buraya evlenmeye gelmedim\' dedim. Böylelikle tanıştık. Ondan sonra arkası geldi. 2000 yılında evlendik. 18 seneyi burada birlikte geçirdik. Burada bana can yoldaşı oldu\" dedi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Sonay Duryılmaz, \"Gençler evlenecek insanları iyi tanısınlar. Tanımadan evlenmesinler. Gençlere mutluluk diliyorum. Mutluluklarını hiç kaybetmesinler\" diye konuştu.

\"18 YILDIR ÇITIMIZ ÇIKMADI\"

Bankada çalışırken emekli olan Hayrullah Duryılmaz\'ın yolu da bundan 20 yıl önce Manisa\'daki huzurevine düştü. İlk eşi vefat eden ve bir oğlu bulunduğunu anlatan Hayrullah Duryılmaz, gençlere sevgilerini hiç bitirmemelerini tavsiye etti. Birbirilerine karşı sevgilerini bitirmediklerini dile getiren Hayrullah Duryılmaz, \"Saygı, sevgi hürmet önemli. Birbirine saygısı olmayanın hürmeti olmaz. Biz 18 senedir beraberiz. Hiç çıtımız çıkmadı. Huzurevinde bizim evlendiğimizi görenler de evlenmeye karar verdi. Aile olur da kavga olmadı. Ama uzatmadık. Yolunu bulduk barıştık. Her söylenen sözü duymayacaksın. Evlilikte uyum olmazsa geçim olmaz. Sevenler sevgiyi bitirmez\" dedi. Hayatlarını birlikte huzurevinde geçiren yaşlı çift, biran önce iyileşip eski günlerdeki gibi dışarıya birlikte çıkıp, vakit geçirmenin hayalini kurduklarını anlattı.

Görüntü dökümü

----------------------

- Sonay ve Hayrullah Duryılmaz\'ın odasından genel görüntü

- Çift odalarında otururken görüntü

- Sonay ve Hayrullah Duryılmaz\'ın konuşması

- Eski fotoğrafların görüntüsü

- Detay ve genel görüntü

(Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

=============================================================

5)İTFAİYE DAİRE BAŞKANINDAN, OYUNCAK İTFAİYE ARACI KOLEKSİYONU

KONYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, 12 yıldır yurt içi ve yurt dışında gittiği yerlerden satın aldığı 850 adet oyuncak itfaiye aracıyla koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunu odasında sergileyen İşbitirici, koleksiyonuyla belediye bünyesinde müze açmayı planladıklarını ifade etti.

2006 yılında İtfaiye Daire Başkanlığına getirilen Cevdet İşbitirici (53), Ankara\'da katıldığı bir toplantıda gördüğü maket itfaiye aracından etkilenip başladığı koleksiyonunu şimdi müzede sergilemeye hazırlanıyor. İşbitirici, koleksiyonuyla ilgili şunları söyledi:

\"2006 yılında itfaiye daire başkanlığına atandığımda Ankara\'da itfaiyeciler birliğimizin bir toplantısı olmuştu. Ankara itfaiye daire başkanımızın odasında bir maket itfaiye aracı görmüştüm. Tabi bunlar sonradan oluşan şeyler değil. İnsanın çocukluğunda da vardır. Bende orada itfaiye aracını görünce o gün dedim ki biz işimizi yapıyoruz, işimizi karşı bir sevdamız, sempatimiz varsa, bunun biraz daha bunlarla bütünleşsin istiyorum. Oradan başlayarak onun odasındaki aracı kendisinden istedim. Bunu bana vermeniz gerekiyor, dedim. Ben yeni göreve başladım, bizi alıştırmanız lazım, dedim. Oradan başladık. Daha sonra kendim iki üç dört diyerek 12 senedir biriktiriyorum. Yurtdışına gittiğimde, diğer illere gittiğimde ya da başka bir yere gittiğimde hep itfaiye ile ilgili araç gereç, oyuncak, minyatürlerini biriktirmeye başladım.\"

MÜZE YAPACAĞIZ

Belediye tarafından itfaiye müzesi kurmayı amaçladıklarını ifade eden İşbitirici, \" Bir arkadaşımızla istişare ettiğimizde,\' Siz bunu neden müzeye çevirmiyorsunuz?\' dedi. Bende doğru söylüyorsunuz, dedim. Bizde itfaiyenin kullandığı eski araçları, alet ve edevatlarını biriktirmeye başladık. Büyükşehir belediye başkanımızda bu müze konusuna sıcak baktı. Hatta yer temini konusunda kalıcı olması konusunda birkaç yer tespit ettik. İnşallah yaza kadar belirlediğimiz yerde bir müze yapmayı düşünüyoruz. Müzede bu oyuncak araçlardan oluşan koleksiyonu da orada sergilemeyi planlıyoruz. Çocuklarımızı buralara sevk edip, hem itfaiyeciliği sevdirmek hem de kendi işimizi orada daha önceki görev yapan itfaiyeci arkadaşlarımızla birlikte itfaiyecilik mesleğini anlatmak, hafızalarında kazımak istiyoruz.\" diye konuştu.

850 ADET OYUNCAK İTFAİYE ARACI

Koleksiyonunda 850 adet itfaiye aracının olduğunu ifade eden İşbitirci, \" Buraya anaokulundan ziyaretçi çocuklarımız geliyorlar. Odamızdan çıkaramıyoruz. Çocuklarımızda bir oyuncak sempatisi var. Buraya gelen çocuklarımızdan bazıları itfaiyeci olacağım diyen bile oluyor. Bizde bunun kalıcı olmasını çocuklarımıza bir hizmet olarak bırakılmasını istiyoruz. Türkiye\'de de bir benzeri yok bunun.\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- İtfaiye araçlarından detay

- Odasından detay

- İtfaiye araçlarını göstermesi

- Cevdet İşbitirici röp.

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

==================================================

6)BU ÇAY OCAĞINDA SADECE SATRANÇ VE DAMA OYNANIYOR

SİİRT\'te, Kasaplar Çarşısında bulunan 50 yıllık çay ocağında dama ve satranç dışında hiç bir oyuna izin verilmiyor. Çeşitli tarihlerde farklı kişilerin işlettiği çay ocağının son işletmecisi Cengiz Aldemir, genelde orta yaş ve üzerindeki kişilere hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Çay ocağında kağıt ve taş oyunlarına izin vermediğini anlatan Aldemir, \"Ben de önce burayı işletenlerde dama veya satranç oyunu dışında oyuna izin vermemişler. Buraya gelen emekliler gün boyu hiç sıkılmadan dama oynuyorlar. Satranç oynamasını bilenler ise satranç oyunu oynuyor\"dedi. Çay ocağının emekli müşterilerinden Turan Açıkgöz ise, bazen dama yada satranç oynamak için saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Merkez Kasaplar Çarşısında bulunan bir çay ocağında yaklaşık 50 yıldan beri dama ve satranç dışında hiç bir oyuna izin verilmiyor. Çeşitli tarihlerde farklı kişilerin işlettiği çay ocağının son işletmecisi Cengiz Aldemir, genelde orta yaş ve üzerindeki kişilere hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kağıt ve taş oyunlarına izin vermediğini anlatan Aldemir, \"Bu kahveyi yeni devraldım. Ben de önce burayı işleten çay ocağı sahipleri de, burada dama veya satranç oyunu dışında oyuna izin vermemiş. Yıllardan beri bu çay ocağı çalışıyor ve daha çok emeklilere ve hitap ediyor. Buraya gelen emekliler gün boyu hiç sıkılmadan dama oynuyorlar. Satranç oynamasını bilenler ise satranç oyunu oynuyor. Bu gelenek çok eski yıllara dayanıyor. Buraya gelen yaşlı amcalar, bunun 50 yıldan beri devam ettiğini ve Siirt\'te ilk olarak bu kahvede dama oyunu oynatıldığını söylüyorlar\" dedi.

Tarihi oldukça eski olan çarşının çok da rağbet görmediğini anlatan çay ocağı işletmecisi Aldemir, \"Bu çarşı çok eski bir çarşı. Bu sebepten ötürü pek fazla işlek değil, bu da bizim işlerimizi etkiliyor. Ancak, bizim çay ocağı daha çok yaşı ve emekli kesimlere hitap ediyor. Dama tutkunları buraya gelerek oyun oynuyor ve bu da bizim işimize yarıyor. Ben de bu geleneğini sürdürüyorum. Dama ile satranç haricinde başka bir oyun oynatılmasına izin vermiyorum\" diye konuştu.

DAMA OYNAMAK İÇİN SAATLERCE SIRA BEKLİYORLAR

Çay ocağında bir tek dama ve satranç oynatılmasından dolayı bu çay ocağını tercih ettiklerini belirten emekli müşterilerden Turan Açıkgöz, \"Ben emekliyim, buraya gelen tüm oyuncular da benim gibi emeklidir. Günümüzün çoğunu burada geçiyoruz ve akşam saatlerinde evimize gidiyoruz. Dama oynayan masalara çay daha ucuz veriliyor. Çay ocağı sahibi kahvede bulunan oyuncular arasında küçük bir turnuva düzenliyor. Rakiplerini yenen tüm dama oyuncusu, bir gün boyunca bedava çay içme hakkına sahip oluyor. Birçok gün ise burada dama oynamaya geldiğimizde sıramızı bekliyoruz ve sıramız geldiğinde damanın başına geçiyoruz\" diye konuştu.

Dama tutkunlarından Behçet Demir ise, Türkiye\'nin farklı kentlerinde düzenlenen dama ve satranç turnuvalarına katıldıklarını ifade ederek, \"Dama ve satranç tutkunları buraya gelerek turnuvalara katılıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden buraya gelen vatandaşlara şahit oldum. Bu çay ocağına İstanbul\'dan, Ankara\'dan, Diyarbakır\'dan ve Batman illerinden birçok emekli vatandaş gelerek dama oynadıklarını gördüm ve yapılan turnuvalarda şampiyon olanları gördüm. Bu dama bir nevi Siirtli emekliler ile özdeşleşmiş durumda ve zamanımızın çoğunu burada geçiriyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Dama oynayan vatandaşların görüntüsü

-Toplu halde dama oynayanların görüntüsü

-Oyun oynarken düşünen vatandaşların görüntüsü

-Dama oyunu oynayan vatandaş ile röportaj

-Dama oyunu oynayan oyuncuları izleyen vatandaşların görüntüsü

-Damacılar ile röportaj

-İşletme sahibi ile röportaj

-Çay ocağına dama oynamaya gelen emeklilerin görüntüsü

-Dama oynamak için soba başında sıra bekleyen vatandaşların görüntüsü

-Genel ve detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

======================================================

7)SARIOĞLAN\'DA YARALI KARTAL YOLA KONDU

Kayseri\'nin Sarıoğlan ilçesinde yaralı kartal bulundu.İlçe sakinlerinden Ali Caner (26) Kayseri- Sivas karayolunun Sarıoğlan yol ayrımında asfalt yola konmuş ve uçmakta zorluk çeken yaralı bir kartal buldu. Caner yaralı kartalı aracına alıp önce ilçe tarım müdürlüğüne sonra belediyeye götürdü. Yaralı kartal daha sonra tedavisi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü. Kartal\'ın kanatları ve sol ayağından yaralı olduğu,bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmış olabileceği ifade edildi

Görüntü Dökümü:

----------------------------

- Yaralı bulunan kartal genel ve detay görüntü

- Yaralı kartalı bulan vatandaşın açıklamaları

- Diğer detaylar

(Haber -Kamera:Özer KAYA/ KAYSERİ,DHA)

(47 MB)

=================================================================

