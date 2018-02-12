DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KIRKAĞAÇ\'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MANİSA\'nn Kırkağaç ilçesinde şiddetli rüzgar yüzünden işyerlerinin tenteleri zarar gördü. Bir ağacın üzerine devrildiği evde ise hasar oluştu. Kırkağaç\'ta dün (pazar) akşam etkili olan şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstasyon Mahallesi Mevkii\'ndeki bir evin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, zarar oluştu. Çarşı merkezinde ise işyerlerinin tenteleri koptu. İtfaiye ekipleri, ilçede zarar gören yerlere müdahale ederek gerekli çalışmaları yaptı. İlerleyen zamanda kentte rüzgar etkisini yitirdi, hayat normale döndü.

Görüntü Dökümü

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- İşyerleri kopan tenteleri

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

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2)KARS’TA KAR YAĞIŞI, ZİYARETÇİLERİ SEVİNDİRDİ

KARS’ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken, farklı şehirlerden ziyarete gelenleri de mutlu etti. Kars’ta akşam saatlerinde aniden bastıran ve dakikalar içerisinde kenti yeniden beyaza bürüyen kar yağışı, ziyaret içing elenleri sevindirdi. İzmir\'den 28 kişilik grup halinde Kars\'a gelen Dokuz Eylül Dağcılık ekibi, kar yağışı altında tarihi mekanları gezdi. Atatürk heykeli önünde Türk bayrağı açarak kar yağışı altında İzmir Marşı okuyan grup adına konuşma yapan Ragıp Özkan, Kars\'ı çok beğendiğini ve kar yağışı altında kenti gezmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Dağcı oldukları için kar yağışına alışık olduklarını ve bu yıl hiç kar görmediklerini de belirten Özkan, Kars’ta oldukları için şanslı olduklarını ifade etti.

İlerleyen saatlerde etkisini iyice artıran yoğun kar yağışı hayatı da olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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Atatürk heykeli önünde İzmir marşı okuyan grup

Kar yağışı altında fotoğraf çeken vatandaşlar

Ragıp Özkan röportaj

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

Araç detayları

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

HD. 341 MB - 3 DK 03 SN -

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3)AYDINLI DAĞCILAR, ŞEHİT ASKERLER İÇİN ERCİYES\'E TIRMANDI

AYDINLI 16 dağcı, Kayseri Erciyes Dağı\'na Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için tırmanış gerçekleştirdi.

Aydın\'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu yıl da Erciyes Dağı\'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Adem Gümüşsu, tırmanışla ilgili bilgi verdi. 8\'inci Uluslararası Erciyes Dağı tırmanışının bu yıl çok anlamlı olduğuna vurgu yapan Gümüşsu, \"Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü olarak 16 sporcumuzla birlikte bu yıl da Erciyes Dağı tırmanışımızı gerçekleştirdik. Oldukça zor şartlar altında 3 bin 916 metre zirveye çıktık. Fırtına ve soğuk bizi her zamankinden daha fazla zorladı. Gece- gündüz hiç durmayan fırtınaya karşı tırmanıştan vazgeçmeyerek 3 günlük serüvenimizi zirvede açtığımız bayrakla noktaladık. Tabi bu yılki tırmanışın anlamı, bizim için de ülkemiz için de çok önemliydi. Tırmanışı Suriye\'nin Afrin kentine \'Zeytin Dalı Harikatı\'nı gerçekleştiren Mehmetçikler anısına yaptık. Şehitlerimizi de orada andık. Zirvede açtığımız pankarta ise, \'Afrin\'de ayyıldızlı bayrağı kahramanca dalgalandıran ordumuza Allah güç kuvvet versin\' diyerek açtık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Erciyes Dağı\'na tırmanıştan görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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4)LÜKS SİTEDE, HATALI PARK İDDİASINA SIRADIŞI UYGULAMA

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki lüks bir sitede, otomobilini hatalı park ettiği ileri sürülen bir site sakinine sıradışı bir uygulamayla uyarı verildi. Sabah otomobilini park ettiği yere gelen Fatih Filiz\'i, otomobilinde, bir ucu tekerleklere, diğer ucu yan aynalara bağlanan şeridi gördü. Filiz, otomobilinin kapısını açmasını engelleyen şeridi sökmek için yaklaşık 20 dakika uğraş verdiğini dile getirdi.

Mavişehir Mahallesi\'ndeki Pamukkale Sitesi\'nin güvenlik amirliği personeli, site sakinlerinden Fatih Filiz\'i, otomobilini hatalı park ettiği gerekçesiyle önceki gün saat 23.30 sıralarında dairesine giderek uyardı, otomobilini başka bir yere park etmesi gerektiğini bildirdi. Ancak, park ettiği yerin hatalı olmadığını, diğer araçlar için yeterli geçiş mesafesinin bulunduğunu düşünen Filiz, güvenlik personelinin gece geç saatlerde haksız şekilde evine geldiğini düşünerek sinirlendi. Filiz, park ettiği yerden aldığı otomobilini, bu sefer güvenlik kulübesinin yanındaki bir bölüme park edip evine gitti. Filiz, sabah saatlerinde yanına geldiği otomobilinin silgeçlerinde, bir daha hatalı park yapması durumunda otomobilinin yasaklılar listesine gireceğini belirten bir bildiriyle karşılaştı. Bildiriyi alan Filiz, bu sırada otomobilinin tekerlekleriyle yan aynalarına uçtan uca bağlanan ve kapıyı açmasını engelleyen bir şerit gördü. Filiz, kördüğüm şeklinde bağlandığını belirttiği şeridi, yağmur altında yaklaşık 20 dakika çaba sarf ederek çözdü. Duruma tepki gösteren ve bu uygulamanın despotik bir uygulama olduğunu dile getiren Filiz, \"Bu şekilde araçları damgalamak ve ifşa etmek ne derece aklı selim bir çözümdür? Sağlık sözkonusu olsaydı, benim o şeridi çözmek için harcadığım süre çok şeye mal olabilirdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Otomobile bağlanan şeritten görüntü

( Haber: Davut CAN - Kamera: Vatandaş Kamerası / İZMİR, (DHA)

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5)KÖPEK DÖVÜŞÜNE JANDARMA BASKINI

DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde, jandarmanın Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekipleri ile düzenlediği operasyonda, dövüştürüldükleri belirlenen, kan içindeki \'kangal\' cinsi 11 köpeğe jandarma tarafından el konulurken, sahiplerine kişi başı 3 bin 500 lira para cezası kesildi.Bir ihbarı değerlendiren Denizli il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çal\'a 10 kilometre mesafedeki kırsal Akkent Mahallesinde, köpek dövüşü yapıldığını belirledi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, Akkent Mahallesi\'ndeki yaklaşık 200 kişinin köpek dövüşü izlediği, brandalarla arenaya dönüştürülen alana dün (Pazar) sabah operasyon düzenledi. Dövüşü durduran jandarma, vücutlarının büyük bölümü kan içindeki kangal cinsi 11 köpeğe el koydu. Köpeklerin sahiplerine Kabahatler Kanunu\'na göre 3 bin 500\'er lira para cezası kesildi. Jandarmanın operasyonu sırasında izleyiciler arasındaki bazı kişiler ile bazı köpek sahipleri geniş arazide ağaçlık alana doğru kaçıp, izlerini kaybettirdi.

Görüntü Dökümü

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-Köpek dövüşünden görüntü

-Jandarmayı görünce kaçan izleyici ve köpek sahiplerinden görüntü

-Köpek dövüşü yaplan alandaki araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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6)SİVEREK’TE, 200 ÖĞRENCİYE BOT VE KABAN YARDIMI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Karakoyun ilkokulunda eğitim gören 200 öğrenciye İstanbul Enka Lisesi öğrencileri tarafından mont ve bot yardımı yapıldı.

Karakoyun İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatih Yaşa, İstanbul Enka Lisesi ile irtibata geçerek öğrencilerinin kışlık bot ve kaban ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Siverek’teki öğrenciler için okulda yardım çalışması başlatıldı ve içerisinde mont ve botların bulunduğu yardım kolilerini ilçeye getirdi. Öğrencilere bot ve kabanlarını veren Fatih Yaşa, \"Yardım talebinde bulunduk ve bugün 200 öğrencilerimizin botları ve kabanları geldi. Okulumuza yardım ettikleri ve öğrencilerimizi sevindirdikleri için herkese teşekkür ederim\" dedi.

Aldıkları hediye paketlerini açan öğrenciler ise hediye paketlerini gönderenlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Yardım kolileri

- Öğrencilere bot ve kaban giydirilmesi

- Hediye Paketlerini alan öğrenciler

- Öğretmenlerin konuşması

- Öğrencilerin teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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7)74 YAŞINDAKİ KADIN, BÖBREĞİYLE DAMADINA HAYAT VERDİ

KASTAMONU\'da böbrek yetmezliği çeken 60 yaşındaki Cevdet Çubukcuoğlu, kayınvalidesi 74 yaşındaki İsmet Şahin’in verdiği böbrekle hayata tutundu.

Kastamonu’da yaşayan ve küçük yaştan itibaren kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Cevdet Çubukcuoğlu’nun son 3 yılda sağlık durumu ağırlaştı. Böbrek nakli yapılması gereken Çubukcuoğlu’na yapılan testler sonucu, kayınvalidesi İsmet Şahin’in böbreğinin damadına uyum sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine böbreğini damadına vermeyi kabul eden İsmet Şahin, Ankara Medicana Hastanesi’nde ameliyata alındı. Op. Dr. Ulaş Sözener ve ekibinin yaptığı başarılı operasyonla böbrek nakli gerçekleştirildi.

‘KAYINVALİDEM, BEN YEMEK YİYEMEYİNCE ÜZÜLÜYORDU’

Hastalılığının 3-3,5 yıldır hızlı bir şekilde ilerleme gösterdiğini belirten Cevdet Çubukcuoğlu, “Rahatsızlığım uzun zamandır vardı ama son 3-3,5 senedir hızlı bir ilerleme gösterdi. Diyaliz safhasına gelmek üzereyken, kayınvalidem kendi gönlü ve arzusuyla kabul etti. Teşekkür ediyorum. Kayınvalidem ve eşim kendileri yemek yedikleri halde ben yiyemeyince üzülüyorlardı. Doktorlar çok güven verdi bize. Önce çok tereddütlerim vardı ancak doktor ve hastane personelini tanıyınca ameliyata karar verdik. Doktorlardan ve hastaneden çok memnunuzö dedi.

Damadına böbreğiyle hayat veren kayınvalide İsmet Şahin ise şöyle konuştu:

“Bizim yediğimiz yemekleri damadım yiyemeyince çok üzülüyordum. Sağılığına kavuşması için benim böbreğimin uygun olup olmadığını öğrenmek için değerlerimi ölçtürdüm. Kendi annesininki olmamış. Kastamonu Hastanesi’nde benim değerlerimi ölçmeye gittik. Benim böbreğimin uygun olduğunu söyledi doktor.’Bağışlayabilirsin’ dediler, bende ‘tamam’ dedim. Kastamonu’dan geldik. Hem damadımı hem kızımı ikisini de seviyorum.ö

‘HERKES BAĞIŞ YAPSIN’

Eşinin yıllardır hasta olduğunu söyleyen Pakize Çubukcuoğlu da, “Grip zannettik, yıllarca idare ettik. Eşim de dikkat etti. Bizde özen gösterdik. Önünü alamadık. \'Tek çareniz diyaliz\' ya da \'nakil\' dediler. Ben böbreğimi vermek istedim, ‘olmuyor’ dediler. Çapraza nakil yapmak istedik, ancak kan grubum 0 Rh olduğu için olmadı. Kendi annesininki uymadı. Annem ‘beni götürün’ dedi. Anneminki uygun oldu. Ben şaşırdım. Olacağına hiç ihtimal vermiyordum çünkü akraba değiliz. Herkes bağış yapsın, korkulacak hiçbir şey yok. Hepimiz duyarlı olalım. İnsanları bu sıkıntılardan kurtarabilirsek, her türlü faydası varö diye konuştu.

‘HER ORGAN BİZİM İÇİN DEĞERLİ’

Böbrek naklini gerçekleştiren Op.Dr. Ulaş Sözener hastanın diyaliz aşamasını geçtiğini ifade ederek, “Ülkemizde kadavra fazlalılığı olmadığı için, aileden bir gönüllüye başvurmamız gerekti. Yaş bizim için bir kriter değil. Kişi sağlıklıysa nakil sonrası hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. Biz değerlendiriyoruz ve canlıdan böbrek nakli yapabiliyoruz. Bu durumda öyleydi. 74 yaşında kendisi kayınvalidesi. Tetkiklerini yaptık. İyi de bir böbreği vardı, sağlığı da çok yerindeydi, iyi de çalışıyordu. Problemsiz şekilde de yaptık. Kendileri de şuan serviste damadıyla birlikte kol kola geziyorlar. Önemli olan kişinin sağlıklı olması, kendine dikkat etmesi. Öyle olunca organların yaşı yok. Bizim zaten öyle bir lüksümüz yok. Her organ bizim için değerli. Keşke insanlar organlarını bağışlasalar da, biz canlıdan yapmak zorunda kalmasak ama elimizdeki koşullarla böyle yapıyoruzö dedi.

‘MAALESEF ORGAN NAKLİ NAKİLLERİN YÜZDE 20’SİNİ KARŞILAYABİLİYOR’

Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Necla Özşeker de organ bağışının önemine değinerek şunları söyledi:

“Bizim istediğimiz aslında canlı vericili böbrek nakli, organ nakli değil. Asıl istediğimiz kadavradan nakil. Bir canlı vericinin, sağlıklı bir insanın böbreğini almaktansa, aslında toprak olacak organların hastalara nakil edilmesi. Çünkü bir beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın yaklaşık en az 5-6 kişiyi hayata döndürme şansı olabiliyor. Tamamen sağlıklı bir bireyi de ameliyat etmemiş oluyoruz. Maalesef Türkiye’de organ nakli istediğimiz oranda değil. Yaklaşık yapılan nakillerin yüzde 20’sini karşılayabiliyor. Geri kalan yapılan nakiller maalesef yüzde 80 oranında canlı vericilerden yapılıyor. Ama başarılı bir şekilde yapılıyor. Tüm sağlık testleri yapıldıktan sonra karar veriliyor vericilere.\"

Görüntü Dökümü

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-Damat Cevdet Çubukcuoğlu röp.

-Kayınvalide İsmet Şahin röp.

-KızıPakize Çubukcuoğlu röp.

-Op. Dr. Ulaş Sözener röp.

-Organ Nakli Koordinatörü Hemşire F. Necla Özşeker röp.

-Detaylar

Haber/Kamera : Gizem KARADAĞ

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8)EĞLENEREK DEMİR ÜRETİYORLAR

KARABÜK\'te, haddehane sahibi Ali Kara çalışanlarına moral vermek için işçileriyle molada zurna eşliğinde oyunlar oynayıp, mangal yapıyor. Kendisinin de işçilikten geldiğini belirten Ali Kara, \"Ben işçiliğin ne olduğunu bildiğim için işçinin halinden iyi anlıyorum. Bizim işimiz çok ağır. İşçilerimin motivasyonu yüksek oluyor\" dedi.

Karabük Yeşil Mahalle Sanayi Bölgesi\'nde 8 yıldır 30 çalışanıyla demir üreten haddehanenin sahibi 50 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ali Kara, işçileriyle olan ilişkisi dikkat çekiyor. Mola arasında çalışanlarıyla birlikte zurna eşliğinde oynayan, işçilerine mangal partisi düzenleyen Ali Kara, kendisinin de işçilikten geldiğini söyleyerek, \"İşçilik yaparak, ustalık yaparak buralara kadar geldik. Allah yolumuzu açık etti. Ben işçiliğin ne olduğunu bildiğim için işçinin halinden iyi anlıyorum. Bizim işimiz çok ağır. Ağır olduğu içinde işçiler çok eziliyor, yoruluyor. Her gün bir zurnacı 20 dakikalık molamızda işçileri eğlendiriyor. Bunun yanında cumartesi günleri mangal partisi veriyorum. Elimizden gelen bu. İşçilerim çok mutlu. Hep gündüz çalışıyoruz. Gece elektrik ucuz olmasına rağmen işçinin daha rahat edebilmesi için gece çalışmıyoruz. Herkes mutlu. Gözlerinden okunuyor zaten. İşçilerimin motivasyonu yüksek. 20-25 ton malzeme çekeceğim yerde 35-40 ton malzeme çekiyorum. Bu işçilerin çabasıyla oluyor. Beraber oynuyoruz beraber çalışıyoruz\" dedi.

İşçilerden 23 yaşındaki Serkan Aslan ise iş yerlerinde patron işçi ayırımı olmadığını ifade ederek, \"İşyerimizden memnunuz. Daha kuvvetliyiz, daha enerjiliyiz. İnsanın işe gelesi geliyor. Her türlü iyiliği sağlıyor. Karabük\'te böyle patron bulunmaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İşçiler çalışırken

-Ali Kara işçilerle oynarken

-Ali Kara mangal yaparken

-Ali Kara işçilerle birlikte olan görüntüsü

-Ali Kara\'nın açıklaması

-İşçi Serkan Aslan\'ın açıklaması

Süre:(04.32) Boyutu:(502 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)