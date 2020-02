DHA YURT BÜLTENİ-2

1)\"ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 16\'NCI GÜN; 932 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 16\'ncı güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olarak açıklandı.Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin\'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor. Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca aralıklarla bombardıman sesleri duyuldu. Zeytin Dalı Harekatı\'nda farklı cephelerden ilerleyen askerler, Burseya Dağı\'nın alınmasından sonra harekatın ağırlık noktası olan Darmık Dağı\'nın güneyinde yer alan Bülbül beldesini kontrol altına aldı.

ATEŞ ALTINA ALINDI

Teröristlerden temizlenen Bülbül beldesine giren Türk askerinin, terör örgütü PKK/YPG\'nin karargah olarak kullandığı binalardaki tuzaklamalarla mayın gibi patlayıcılara karşı arama ve temizleme çalışmaları sürüyor. Afrin\'in kuzey doğusundaki Şeyh Horoz mevkisinde Türk tankının saldırıya uğramasının ardından, söz konusu bölge yoğun ateş altına alındı. Afrin kırsalındaki Darmık Dağı\'nın çevresinde insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargah olarak kullandıkları binalar da, savaş uçakları, sınır hattında konuşlu birliklerce çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleriyle vuruluyor.

932 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı, bugüne dek etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğunu duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı, kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

2)KÜTAHYA\'DA İZCİ MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 23 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

KÜTAHYA\'da izci çocukların bulunduğu midibüs şarampole devrildi. Kazada 19 izci çocuk, 3 izci lideri ile araç sürücüsü şans eseri yaralanmadı. Kaza geceleyin Kütahya-Eskişehir karayolunun 34\'üncü kilometresinde meydana geldi. Bolu\'da düzenlenen 10 günlük \'Aladağlar Kış İzcilik Kampı\'ndan Aydın\'a dönmekte olan izcileri taşıyan 32 yaşındaki Alper Çömez yönetimindeki 09 AAU 88 plakalı midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Aydın Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü üyesi 19 izci, 3 izci lideri ve araç sürücüsü Alper Çömez kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Sağlık ekipleri bazı izci çocukları ambulans içerisinde muayene etti. Midibüsteki 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hastaneye götürülmediği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

3)DAĞ YOLUNA 225 MİLYONLUK YATIRIM

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur- Isparta dağ yolunun 2018 yılı yatırım programına alındığını belirterek, projenin maliyeti 225 milyon lira olduğunu söyledi.

Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur- Isparta arasındaki 21 kilometrelik yolun yeni projeyle 7 kilometre kısalacağını belirterek, \"Yeni yapılan proje 14 kilometre uzunluğunda çift gidiş gelişli sıcak asfalt kaplamalı bölünmüş yol olarak hazırlandı. Bu proje yapılan görüşmeler sonucu 2018 yılı yatırım programına alındı\" dedi. Projede, Askeriye köyü mevkisinde tompet tip köprülü kavşak, Gölet, Gelincik giriş- çıkış ve Yakaören olmak üzere 5 yerde farklı seviyeli kavşak, Isparta girişi hemzemin kavşak ve 200 metre uzunluğunda viyadük olduğunu yer aldığını vurgulayan Özçelik, çalışmaların 2020 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Özçelik, \"Bu yol yapıldığında bölgesel kalkınma adına çok büyük değer kazanacak. Bu yol yapıldığı zaman Burdur da kazanacak, Isparta da kazanacak. Bu yolun iki şehrin beraber büyümesine vesile olacağı düşüncesindeyim. Projenin maliyeti 225 milyon lira. Burdur\'umuza ve Isparta\'mıza hayırlı olsun\" diye konuştu.

4)CAN DOSTLARI BU MERKEZLE ARTIK DAHA GÜVENLİ

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki 10 dönüm arazi üzerine kurulu Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'nde, sokakta zor durumda ve bitkin halde bulunan yardıma muhtaç kedi ve köpeklerle ilgileniliyor. Ziyaret edilebilen merkezde, can dostları sahiplenilebiliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası\'nda kurulan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, hayvanseverlerin ilgi odağı haline geldi. Temizliğiyle öne çıkan merkez, ziyaretçi akınına uğruyor. Hayvan bakıcıları ile köpekler arasındaki sıcak ilişki ise dikkat çekiyor.

Hayvanların bakımıyla ilgilenen Veteriner Hekim Özcan Akman, \"400 evcil hayvan bakabilecek kapasitemiz var. Şu anda 140 evcil hayvan barınıyor. Sahipsiz, güçten düşmüş kedi ve köpekleri buraya getiriyoruz. Tedavileri ve bakımlarını yapıyoruz. İyi olanları kısırlaştırıp, aşılayıp, işaretledikten sonra, tekrar alındığı bölgeye sağlıklı bir şekilde salınmasını sağlıyoruz\" dedi.

Saha Şefi Serdar Güleryüz ise, il genelindeki 5 barınakta 56 personelle görev yaptıklarını söyledi.

ÖĞRETMEN KIZIYLA BİR KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Güvenli olduğu için kızına yavru köpek alan öğretmen Haluk Küçükkurt, \"Burası, imkanları olmayan insanların da rahatlıkla köpeklerini bırakabilecekleri bir yer. Veteriner kontrolü ve görevliler olması, buraya gelmemizin en büyük nedeni. Burada köpekler sağlık ve rehabilitasyon anlamında bir takım şeyleri yaşıyor. Ondan dolayı burayı tercih ediyoruz. Çocuk yaşlarda benim de köpeğim vardı. Onunla yaşadıklarımı kızıma anlatırken, kızımla birlikte yeniden köpek almayı düşündük. Tabii ki şimdi apartmanlara yaşanıldığı için köpek bakması pek mümkün olmuyor. Ama bu köpeği kızıma alıyorum. Annemlerde bahçede oynayacak\" dedi.

GÖNÜLLÜ HAYVAN BAKIYOR

Kuşadası\'nda yaşadığı evinde köpek bakmanın zor olduğu ifade eden yurt dışından emekli Filiz Karamel ise, \"Yurt dışından 5 yıl önce Türkiye\'ye kesin dönüş yaparak Kuşadası\'na yerleştim. Gönüllü olarak buraya her gün gelmekteyim. Benim yaşadığım sokakta hayvan baktırmıyorlar. Buradakilerin de daha çok insan sevgisi ve ilgisine ihtiyaçları olduğu için sık sık buraya gelip hayvanlarla ilgileniyorum\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER VE VELİLERDEN YOĞUN İLGİ

Arkadaşlarıyla birlikte hayvanları görmeye gelen ortaokul 8. sınıf öğrencisi Ümmühan Çatal, \"Buraya ilk defa geliyorum. Buradaki hayvanlara çok iyi bakıyorlar. Ben de evimde hayvan besliyorum\" dedi. Sınıf arkadaşı Pakize Kara ise, \"Çok çeşitli hayvanlar besledim. Kuş, kedi, civciv ve tavuk gibi hayvanlara baktım. Buraya da ilk kez geldim. Buradaki hayvanlar çok iyi durumdalar ama sevgiye muhtaçlar\" dedi.

\"ORTAMLARI ÇOK RAHAT\"

Vatandaşlardan ziyarete gelen Necibe Alcan ise, \"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu burayı yaptırmış ve çok güzel olmuş. İlk kez gelmeme rağmen gerçekten çok beğendim. Buradaki hayvanlar bakıma alınmış çok rahat bir ortamda yaşıyorlar. Yiyecekleri, ısınmaları mükemmel. Her şeyleri tamam. Başkanımızı tebrik ediyorum\" diye konuştu.

5)ÖĞRENCİLERE BURS VEREBİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

MANİSA\'da yaşayan emekli memur 70 yaşındaki Hasan Kabadağ, maddi sıkıntı çeken üniversiteli gençlere burs verebilmek için gece gündüz çalışıyor. Atölyesinde naht sanatı eserleri yapan Kabadağ, kendisinin zor şartlar altında üniversite okuduğunu belirterek, diğer gençlerin bu zorlukları çekmemesi için yaptığı eserleri satarak onlara burs sağlıyor. Şehzadeler ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası Hasan Kabadağ\'ın üniversite öğrencilerine burs verebilmek için verdiği mücadelede takdir topladı. 2011 yılında 33 kişiyle birlikte Manisa\'da Eğitime Katkı Derneği\'ni kuran Kabadağ, derneğin öğrencilere daha fazla burs verebilmesi için naht sanatına başladı. Atölyesinde çeşitli ağaçları keserek işleyen Kabadağ, yaptığı eserleri de öğrenciler için satıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞIYOR

Bir yıl önce naht sanatına başladığını anlatan Hasan Kabadağ, memuriyetten kalma alışkanlıkla mesai saatlerini atölyesinde geçirdiğini söyledi. Hem vaktini değerlendiren hem de öğrencilere destek olan Kabadağ, \"Üniversitede okuyan öğrencilerimize burs vermek için derneği kurduk. Unutulmaya yüz tutmuş olan naht sanatı ile öğrencilere burs veriyoruz. Naht sanatı zor bir sanat. Çok ince milimetrik kesimler yapılıyor. Naht sanatı Orta Asya\'dan geliyor. Selçuklularda ve Osmanlı\'da gelişmiş. Şimdi de hem atalarımızı yad ediyoruz hem de öğrencilerimize burs veriyoruz. Ben emekli devlet memuruyum, ticaretle de uğraştım. Artık tamamen işten elimi ayağımı çektim. Hem ruhumu dinlendiriyorum hem de topluma faydalı oluyorum. Vaktimin tamamını hemen hemen burada harcıyorum\" dedi.

\"BEN ZOR ŞARTLARDA OKUDUM\"

İktisat mezunu olan ve kendisinin üniversite tahsilini zor şartlar altında yaptığını dile getiren Hasan Kabadağ, \"Ben hem çalıştım hem de okula devam ettim. Okula sınava gittiğim zaman eşim doğuma gitmişti. Öğrencilerin çok fazla ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Elimden gelen hizmet bu olduğu için elimden geleni yapıyorum. Devlet memurlarının mesaiye başladığı saatte atölyeye geliyorum ve akşam saat 19.00\'a kadar çalışıyorum. Öğrencilerimizin biraz daha fazla burs alması için çalışıyorum. Benim gibi emekli olan, vaktini geçirmek isteyenler topluma katkı sağlayabilirler\" diye konuştu.

GÖZLERİ BOZULDU AMA O SEVEREK YAPIYOR

Bir eser üzerinde 15 gün çalıştığını anlatan Hasan Kabadağ, ince ince çalıştığını, ancak öğrencilere burs sağlayacak bir eseri yaparken zevk duyduğunu söyledi. Milimetrik hesaplar yaptığını ve kesme işlemi nedeniyle gözlük derecesinin 5.5\'e yükselmesine rağmen severek devam ettiğini ifade etti. Kabadağ, \"Bir ürünün satılmasından elde edilen gelirin öğrencilere gitmiş olması, yemek yiyebilmeleri, annelerinin babalarının yanına gidecek yol parası olması beni çok mutlu ediyor. Öğrencilere katkı sağlayan eserleri yaptığım zaman ruhum dinleniyor\" dedi.

Hasan Kabadağ, derneğin 2011 yılından bu yana bin öğrenciye yaklaşık 765 bin lira burs verdiğini söyledi. Bursların çoğunun üye aidatları, bağışlar ve yaptığı eserlerin satışından sağlandığını kaydeden Kabadağ, burs vermek için açtığı son sergiden de 16 bin lira gelir elde ettiklerini ifade etti.

NAHT SANATI NEDİR?

Naht sanatı, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur.

6)KARLI DAĞLARDA YÜRÜDÜLER

ADANA’nın Aladağ ilçesi Meydan Yaylası\'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaşınca bölge fotoğraf ve doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Meydan Yaylası\'nda \'Karda doğa yürüyüşü\' düzenledi. Etkinliğine aralarında çocukların da bulunduğu kişi üyesi katıldı. Doğaseverler, aşırı soğuk ve kar nedeniyle donan Gölyeri Göleti üzerinde dolaşıp fotoğraf çekti. Bin 700 rakımlı Mavriyan mevkisinde 12 kilometrelik yürüyüş yapan kulüp üyeleri, kamp alanında kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Plastik poşetlerin üzerinde kayan doğa tutkunları keyifli anlar yaşadı. PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, \"Kar yağışının en fazla olduğu Meydan\'da kar manzaraları eşliğinde doğada yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek, ailece kar keyfi yapmak oldukça keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmemizi sağladı\" dedi.

