DHA YURT BÜLTENİ-2 

\'Umut\' çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi

ANTALYA\'da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından felç olan ve kamuoyunda \'Umut\' olarak bilinen genç, geçen cumartesi günü tedaviye alındığı hastanede zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Aksu İlçesi\'nde 30 Ağustos 2008\'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede \'Umut\' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Gülsüm Kabadayı, Umut ile birlikte Korkuteli ilçesine yerleşti.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Ailesi bulunamayınca Mustafa Öz adına kimlik düzenlenen ve doğum tarihi de 1 ocak 1992 olarak yazılan

Umut, 13 Ocak Cumartesi günü durumunun ağırlaşması üzerine Gülsüm Kabadayı, ambulans çağırdı. Umut, gelen ambulansla Uncalı semtindeki özel bir hastaneye getirildi. Umut, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 10 gün yoğun bakımda kalan Umut, bugün saat 07.30\'da zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(5 Şubat 2017 arşiv kaydı)

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- Anne Gülsüm Kabadayı Umut ile konuşurken görüntüsü

- Umut\'un görüntüsü

- Azeri annenin Umut ile konuşmaya çalışması

- Kadının Umut\'a sarılması

- Detaylar

HABER-KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA-DHA)

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Din görevlisi Afrin\'e gitmek için dilekçe verdi

BURDUR\'da din görevlisi Rıfat Ayar (40) Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin Harekatı\'nda görev almak için Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi.

Burdur İl Müftülüğü\'nde din görevlisi olarak çalışan Rıfat Ayar, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü askerlik yapmak için Burdur Askerlik Şubesi\'ne gelerek dilekçe verdi.

Ayar, \"1998- 1999 yıllarında Şırnak\'ta askerliğimi tim çavuşu olarak yaptım. Onlarca operasyona ve pusuya katıldım. Kuzey Irak Zaho ve Avaşin operasyonlarında görev aldım. Her türlü silahı kullanabilirim. Şu an 40 yaşındayım ama söz konusu vatan, bayrak olunca 20 yaşındaki heyecanım duruyor\" dedi.

Ayar, dilekçeyi Askerlik Şubesine verdikten sonra da \"Dilekçem kayda girdi. Bakanlığa gönderilecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Rıfat Ayar\'la röportaj

- Askerlik Şubesi\'ne girişi

- Askerlik Şubesi\'nden çıkışı

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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İzmir\'de HDP İl Başkanı\'na terör propagandası gözaltısı

İZMİR merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve PYD propagandası ile sokak eylemlerine yönlendirici şekilde açıklamalar yaptıkları belirtilen, arlarında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir\'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve PYD\'ye yönelik operasyon düzenledi. İzmir, ilçeleri Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ile Denizli ve Manisa\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve PYD propagandası yapan ve halkı sokaklara yönlendirici açıklamalarda bulunduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir\'in de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

EYLEM YAPAMADAN YAKALANDILAR

Afrin\'e düzenlenen harekatla ilgili toplu ulaşım araçlarında propaganda yaparak vatandaşı rahatsız eden, bunları kayıt altına alarak kendi yayın organlarında paylaşan 6 şüpheli de ayrıca gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, bu 6 şüphelinin Bornova Küçükpark\'ta eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Gözaltına alınan toplam 23 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Operasyondan görüntü

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Soğuk kış gününde sıcak dostluk

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi Günbatımı Plajı\'nda sokak köpekleriyle kum üzerinde sarmaş dolaş vakit geçiren hayvansever 52 yaşındaki Funda Gürdal, soğuk kış günlerinde iç ısıtan görüntüsüyle dikkat çekti.

Turgutreis Mahallesi Günbatımı Plajı\'nda bir hayvanseverin sokak köpekleriyle sıcak görüntüsü, soğuk kış günlerinde iç ısıttı. THY\'den emekli memur Funda Gürdal\'ı, kumun üzerine yatarak yanına aldığı 3 sokak köpeğiyle sarmaş dolaş görenler, can doslarına verdiği değer için takdir etti. Yoldan geçenlerin \"Soğuk havada, sıcak dostluk\" dediği görüntüler, DHA objektiflerine takıldı.

Emekli olup üç yıl önce Bodrum\'a yerleştiğini söyleyen Gürdal, \"Bir süre sonra sokak köpeklerinin ne kadar çok olduğunu şaşkınlıkla fark ettim. Özellikle yazlıkçıların besleyip, kış aylarında memleketlerine döndükten sonra kaderlerine terk edilen köpekler, zor yaşam koşulları içinde kalıyor. Ben de onlara yardım etmeye başladım. Mama veriyorum, Hayvan Hakları Derneği üyelerinin etkinliklerine katılıyorum. Hasta olanları barınağa götürüyorum. Sokakta şu anda 20 kadar köpeğe bakıyorum. Bugün de hava soğuk ve rüzgarlı ama plaja gelip köpeklerle birlikte yatmam beni müthiş dinlendiriyor. Onların sıcaklığı kışın tüm soğukluğunu unutturuyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kadın plajda köpekle yanyana sarmaş dolaş yatarken, onlarla oynarken

- Kadın ile röp.

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Kasiyer genç kızın kurduğu ileri sürülen dolandırıcılık şebekesi çökertildi

KONYA\'da bir kafede 2 müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin lira dolandıran şebekenin lideri, kafede kasiyer olarak çalışan Gülsün Yaşar (20) ile işletme müdürü Ali Aydemir (26) olduğu ortaya çıktı. 2 şebeke lideriyle birlikte gözaltına alınan toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna’dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 adet kredi kartını kopyaladığı saptandı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne geçen 13 Ocak günü gelen iki kişi, bankamatik ve kredi kartları kullanılarak 6 bin lira paralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart ekstrelerini inceleyen siber suçlar polisi, mağdurların kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi. İncelemelerini derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını inceleme altına alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar\'ın müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Gülsün Yaşar\'ın yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartı slipi bulundu.

İŞLETME MÜDÜRÜ İLE ORTAK YAPMIŞLAR

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Yaşar, suçunu itiraf ederek, dolandırıcılık işini işletme müdürü Ali Aydemir (26) ile ortak olarak yaptıklarını söyledi. Yaşar, müşterilerin kartlarını, işyerinin post cihazı bozuk çekmiyor diyerek, kopyalama yaptıkları post cihazını kullandığını da itiraf etti. Tüm şebekeyi deşifre eden Yaşar\'ın ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali Aydemir ile Harun Altunel (22), Sami Koyuncu (22), Mesut Koyuncu (23), Şevket İlhan (20) ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi\'nde saklanan Abdil Demirbaş’ı (19) gözaltına alındı.

KART KOPYALAMA CİHAZINI UKRAYNA\'DAN GETİRMİŞLER

Dolandırıcılıkta kullanılan malzemelerin Abdil Demirbaş tarafından saklanıldığını da ortaya çıkaran polis, şüphelinin malzemelerin bulunduğu çantayı bir menfeze sakladığını tespit etti. Menfezde bulunan çanta içerisinde, dolandırılan kişilerin kopyalanan kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, bankamatik aparatı, hızlı yapıştırıcı, Ukrayna’dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi. Ele geçirilen bilgisayar ve kart bilgilerini de inceleyen polis, farklı işyerlerinde kullanılan post cihazlarını da tespit etmek için çalışma başlattı.

KARTI NASIL ÇEKECEĞİNİ TARİF ETMİŞLER

Gülsün Yaşar\'ın cep telefonunu da inceleyen polis, telefonda bulunan bir görüntüyü de incelemeye aldı. Görüntülerde, bankamatiklerden parayı çeken ve elinde gül dövmesi bulunan Şevket İlhan\'ın, Gülsün Yaşar\'a kartı nasıl kopyalanacağını anlatması dikkat çekiyor. Polis, paraları Şevket İlhan ile Abdil Demirbaş\'ın çektiğini de belirledi.

\'NE GÜZEL ÇIKTIN, İŞTE BAK\'

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülsün Yaşar, gazetecilerin yüzünü çekmemesi için montunun kapüşonuyla yüzünü örttü. İki şüpheli ise gazetecilerin görüntü aldığı sırada birbirlerine, \"Ne güzel çıktın, işte bak. Herkes gazeteye çıkmak ister\" demesi dikkat çekti. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Adliyeye alınması

- Adliyeden detay

- Gülsün Yaşar\'ın fotoğrafları

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Sokak çocukları için Türkiye\'ye örnek proje : \"Sokaktan Madalya\'ya Uzanan Eller\"

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Emniyetspor Kulübü bünyesinde sosyo-ekonomik olanaksızlık yüzünden suça sürüklenmiş veya suçtan zarar görmüş, yetenekli 7-14 yaş arasındaki çocuklar için 3.5 yıl önce başlatılan Türkiye\'ye örnek \" İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller \" projesi meyvelerini vermeye başladı. 15 ayrı sette 15 antrenör nezaretinde 1750 çocuk, tekvando da siyah kuşağa kadar yükselip, rakiplerine minderi dar ederek, çok sayıda madalya ve kupalara uzandı.

Toplum Destekli Polis Müdürlüğü (TDP) öncülüğünde İpek Grup yönetim kurulu ve Emniyetspor başkanı işadamı Saffet Aslan başkanlığında emekli polis memuru, A milli tekvando takımı antrenörü Hasan Keleş denetiminde, varoş olarak tabir edilen semtlerde suça karışan veya karışma olasılığı bulunan çocuklar spora yönlendirildi. Kocasinan ilçesi Yenişehir mahallesindeki bir spor salonu bu çocukların eğitimine ayrıldı. Toplum Destekli Polisler, mahalleleri tek tek tarayıp, spor yapma olanağı bulamayan yetenekli çocuklara servis malzeme ve spor kıyafeti sağlayıp, 1750 kişilik güçlü bir Tekvando alt yapısı oluşturdular. Kulüp Başkanı Saffet Aslan\'ın maddi desteğiyle kısa sürede bu uzak doğu spor dalında minikler, yıldızlar ve gençler yarışmacı kimlikleriyle hem kuşak sınavlarını başarıyla vererek, madalya ve kupa kazanmaya başladı. Türkiye\'ye örnek olan projeye Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri başkanlığı ve ilçe belediyeleri de katkıda bulundu. TDP\'nin sekretarya, planlama-programlama ve danışmanlık hizmetlerini yürüttüğü projede çocuklara Sağlık Müdürlüğü uzmanları nezaretinde sağlıklı beslenme, İl Müftülüğünce dini eğitim konularında derslerde veriliyor.

HEDEF 2020 OLİMPİYATLARI

Sokak çocuklarını Tekvando sporuna çekerek zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve suça karışmalarının önlenmesine dayanan \" İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller \" projesinde İpek Holding tarafından maaşları karşılanan 7-14 yaş arasındaki çocuklara verilen eğitimle sportif sosyolojik açıdan olumlu etkilerinin oluşturulmasının hedeflendiğini söyleyen İpek Holding yönetim Kurulu ve Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Aslan \"Projemiz kapsamında spora çektiklerimiz arasında hem sokak çocukları,hem de kenar mahalle çocuklarımız var. Bunlar içinde biraz sorun yaşamış ıslah için şefkate ve eğitime ihtiyaç olanlarda bulunuyor. Onlarda normal hayata geçtiler. Amacımız kenar mahalledeki imkanı kısa ailelerin çocuklarının gençlerinin suça bulaşmasını önlemektir. Projemiz,spor sayesinde ıslah olsun ve vatana millete kendisine birey olarak ayağının üzerinde duracak iftihar edilecek kişileri yetiştirme projesidir. Bir diğeri de madalyaya giden yönümüz yarışmacı kimliğimiz olsun. Çünkü spordaki yarış hayattaki yarış ile de paralel. Sporda madalya alayım diyen bir insan hayatımı da kalite geçireyim diye bir mücadele içine girecek ve sonunda başarılı olacaktır. Herkese faydalı olma yoluna gidecek. Biz burada kitap okuma alışkanlığı geliştirdik. Ben onlara milli ve manevi yönlerini geliştiren kitaplar seçip, dağıttım. Sosyal destekleşme sağladık. Bünyemizdeki 1700 sporcunun ailesi ile yakınlaşarak varsa sorunları görerek çözüyoruz. Sadece yönü Türkiye\'ye dönük bir gençliğe yardım etmek maksadıyla yapıyoruz. Vicdan rahatlığı yaşıyoruz. 100\'e yakın madalyamız var. 3 tane Avrupa Balkan şampiyona madalyamız var. Siyah kuşaklarına ulaştılar. 2020 olimpiyatlarında ne madalya alabiliriz bunun hesabını yapıyoruz. Elimizi cebimize atmak istiyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimizi topluma kazandırmak, vatanını, milletini, bayrağını seven,. ailesine bağlı duyarlı bireyler yetiştirmek istiyoruz\" dedi.

SOKAK ÇOCUKLARINA GIDA VE GİYİM YARDIMI

Öte yandan, sömestr tatili nedeniyle 700 çocuğa içinde 12 tür gıda bulunan iaşe paketi ve mont ile bot yardımı yapıldı. İpek holding Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, \" Çocuklarımızı sömestr tatilinde ödüllendirmek için, bedenen de güçlü olmaları için gıda yardımı ile giyecek yardımı yaptık. Ayrıca, çocuklarımıza sömestr tatilinde okumaları için çok sayıda kitap dağıttık \" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

- Sporculara malzeme dağıtımından genel görüntü

- Sporcumu yemininin edilmesi

- İpek Grup yönetim kurulu ve Emniyetspor başkanı işadamı Saffet Aslan sporcuların kuşaklarını bağladı

- Tekvandocuların eğitiminden genel görüntü

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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Bu aileye yan bakılmaz: Aslankoç ailesinde herkes siyah kuşaklı

Emniyetspor\'un lisanslı tekvandocusu Aslankoç kardeşler, hem okul hem de sporu bir arada götürüyor. 5 kardeşli Aslankoç ailesinde 4 siyah kuşaklı 4 kız bir erkek, rakiplerine minderi dar ediyor

Üç yıl önce Yenişehir mahallesinde Emniyet Müdürlüğünce açılan Tekvando kursuna katılan Gamze (20), Gaye (18) Yasin (16) Yağmur (14) kısa sürede siyah kuşak takmaya hak kazandı. Ailenin en küçüğü ise mavi-kırmızı kuşakla, abla ve ağabeylerine yetişmeye çalışıyor. Toplum Destekli Polis Müdürlüğü tarafından Yenişehir Mahallesinde \" İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller \" projesi kapsamında her gün 14.00-16.00, 16.00-18.00 saatleri arasında antrenman yapan Aslankoç ailesinin fertleri, başarılarını ilk, orta ve liseye taşıyıp, teşekkür dolu karneler getirdiler. Anne Gülizar, \" Yaşıma başıma bakmasak, çocuklarla birlikte ben de tekvando kurslarına ve antrenmanlarına katılacağım. Çocuklarım spor sayesinde gelişti, bedenlerini ve ruhlarını terbiye ettiler. Topluma saygılı birer fert oldular. Yarışmacı kimliklerinin yanı sıra, vatanını , milletini, bayrağını seven sağlıklı ve ahlaklı gençler olarak yetişiyorlar. Tüm ailelere çocuklarını spora göndermelerini, böylece onları kötü alışkanlıklardan uzak durmaya teşvik etmelerini istiyorum\" diyor

Görüntü Dökümü:

- Tekvandocu kardeşler antrenman görüntüleri

- Çocuklarını tekvandoya gönderen anne Gülizar Aslankoç ile röportaj

- Gaye Aslankoç ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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Turunç reçelleri burs oluyor

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, cadde ve sokaklardaki ağaçlarda bulunan turunçlar, Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi tarafından toplanıp, reçel yapılıyor. Bu reçellerin satışından elde edilen gelir ise öğrencilere burs olarak veriliyor ve derneğin ihtiyaçları için harcanıyor.

Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi, 10 yıl önce derneğe gelir sağlamak için arayış içerisine girdi. Bu kapsamda, ilçedeki cadde ve sokaklarda kaldırımlarda dikili olan belediyeye ait ağaçlardaki turunçlardan reçel yapıp, satma fikri ortaya çıktı. Bunun üzerine Belediye ile görüşülüp, gerekli izinler alındı. Dernek üyeleri tarafından ağaçlardan imece usulü ile özenle toplanan turunçlar, dernek binasına getirilip, burada yıkanıp, kabukları soyulup, dilimleniyor. Ardından üzerleri rendelenen kabuklar ipe dizilip, şekerle kaynatılarak kazanlarda reçele dönüştürülüyor. Hazırlanan reçeller kavanozlar doldurulup, derneğin Uğur Mumcu Parkı\'ndaki satiş yerinde 800 gramı 15 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca hazırlanan reçeller istek olması halinde Türkiye\'nin dört bir yanına kargo ile de gönderiliyor. Reçellerin satışından elde edilen gelir ise 40 öğrenciye burs olarak dağıtılıyor ve derneğin ihtiyaçları için harcanıyor.

Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Hatice Güngör, \"Derneğimizde kayıtlı 60 üyemiz var. Üyelerimizle ilçedeki cadde ve sokaklardaki ağaçlardan turunçları toplayıp reçel yapıyoruz. Zaman zaman Belediye işçileri turuçları toplamakta bize yardım ediyor. Bu turuçlardan elde ettiğimiz el emeği reçellerimizi satarak derneğimize katkı sağlıyoruz. Sadece reçel değil, dernek olarak çeşitli el işleri ve takılar da yapıp satıyoruz. Düzenlediğimiz kermes ve açtığımız standlarda bu ürünlerimizi de pazarlıyoruz\" dedi.

Dernek tarafından talebin yoğun olduğu reçellerden geçen yıl 650 kavanoz satıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi üyelerinin turunç reçeli yapmalarından görüntü

-Türk Anneler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hatice Güngör\'ün açıklaması

-Dernek üyelerinden Hatice Çiftçi ile röp.

-Nazilli\'nin cadde ve sokaklarındaki turunç ağaçlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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