DHA YURT BÜLTENİ-2 

MAGİAD\'dan Afrin\'deki Mehmetçik için dua

MANİSA Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) üyeleri, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) mensupları için sabah namazından sonra \'Fetih\' suresi okutarak, dua etti.

MAGİAD üyeleri, Afrin\'e yönelik başlatılan Zeytin dalı Harekatı\'nda görev alan TSK mensuplarına dualarla destek oldu. MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve beraberindeki genç işadamları, Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii\'nde kılınan sabah namazının ardından, Afrin\'deki Mehmetçik için \'Fetih\' suresi okutarak dua etti. Etkinliğe MAGİAD üyeleri kadar vatandaşlar da ilgi gösterdi.

MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, amaçlarının Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğe manevi destek olabilmek olduğunu ifade ederek, \"Türkiye\'nin kalbi şu anda Afrin\'de. Savaş kelimesini ağzımızdan çıkartıyoruz. Türkiye savaşa girmedi, kanlı terör örgütleriyle Afrin\'de mücadele ediyor. Terörle mücadele iki şekilde olur. Birincisi Mehmetçiğimizin Afrin\'deki harekatıyla, ikincisi ise bizlerin buradaki dualarıyla. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi.

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Bolu\'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU merkezli 6 il ve KKTC’de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Genelkurmay\'da görevli albayın da bulunduğu 16 şüpheliden 14\'ü adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 1\'i Genelkurmay\'da görevli albay ile 2 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 8 astsubay ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC’de oldukları tespit edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 15\'i Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Hakkari\'de gözaltına alınan bir yüzbaşı ise güvenlik gerekçesiyle henüz Bolu\'ya getirilemedi. Şüphelilerden 13\'ünün daha önce Bolu 2\'nci Komando Tugayı\'nda görev yaptığı, 2\'sinin ise daha önceki soruşturmalarda meslekten ihraç edildiği belirtildi. 1 şüphelinin ise öğretmen olduğu ve örgütün mahrem imamı olduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 asker adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

Alev alan mutfak tüpünü 4\'üncü kattan aşağı attı

NİĞDE\'de bir apartmanın dördüncü katında alev alan mutfak tüpünü balkondan aşağı atarak son anda patlamasını önledi.

Yenice Mahallesi Gonca apartmanı 4\'üncü katında meydana gelen olayda, evin mutfağında yemek pişirirken mutfak tüpü alev aldı. Korku dolu anların yaşandığı sırada ev sakinleri tarafından alev topuna dönen mutfak tüpü, evin balkonuna aşağı atıldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri mutfak tüpünü patlamadan söndürdü. Ekiplerin çalışması sırasında apartmanda da korku dolu anlar yaşandı. Binada oturan birçok kişi evlerinden çıkarak dışarıda ekiplerin çalışmasını izledi. Mutfakta küçük çapta hasar oluşurken, Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

Şırnak 112\'ye gelen çağrıların yüzde 95\'i asılsız

ŞIRNAK İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi\'ne her gün binlerce gereksiz ve asılsız çağrı geldiği öğrenildi. Komuta kontrol merkezine Irak, Suriye ve kent genelinden gelen ortalama 3 bin 500 çağrının yüzde 95\'inin gereksiz çağrılardan oluştuğu belirtildi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, uygulanan sokağa çıkma yasağı döneminde teröristlerin bombalarla kullanılmaz hale getirdikleri binaları nedeniyle taşındıkları yeni binada vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için 6\'sı UMKE, 3\'ü kar paletli ambulans olmak üzere 42 karasal ambulans ve 115 personelle hizmet veriyor. 112 Komuta Kontrol Merkezine bir günde Irak, Suriye ve kent genelinden gelen ortalama 3 bin 500 çağrının yüzde 95\'inin gereksiz çağrılar olduğu belirtildi.

112 Komuta Kontrol Merkezinde gelen çağrılara cevap veren Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, asılsız çağrıların sağlık hizmetinin aksamasına yolaçtığını belirterek, \"Az önce gördüğünüz gibi 5 çağrı karşıladık. Bu çağrıların hiçbiri maalesef gerçek hasta tarafından yapılan çağrılar olmadığını söyledi. 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrıları cevaplayan Uzun, “3 tane çağrı çocuklar tarafından arandı, ikisinde de telefon açılıp kapatıldı. Kimisinde numara çıkmıyor. Bu özellikle sim kartı olmayan telefonları, telefoncular test etmek için 112\'yi arıyorlar. Bizim istatistiğimize göre de yüzde 95\'in üzerinde maalesef bu tip aslısız çağrılar alıyoruz. Bizim istatistiklerimize göre de günde 3 bin 500 çağrının 75\'i gerçek vaka çağrısı oluyor. Bu da yüzde 95\'lik bir asılsız çağrıyı kapsıyor. Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecektir. Yanlış ihbarlar gerçekten acil bir hastanın mağdur kalmasına neden olabilmektedir\" dedi.

Aslısız çağrıları yapanların, duyarlı olması yönünde çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, \"Yarın öbür gün kendi başlarına Allah göstermesin acil bir durum gelebilir. Bizim 112 personellerimize ulaşamayabilirler. Ve bir gecikme yaşanabilir. Bunun bilincinde olsunlar. Ve lütfen 112\'yi gereksiz yere telefon test etmek için yapmasınlar. Çocuklarına telefonlarını verirken de 112\'yi aramadıklarından vatandaşlarımız emin olsunlar. 112\'de 115 personelimiz, 6\'sı UMKE, 3\'ü kar paletli ambulans olmak üzere 42 karasal ambulans sahada aktif olarak hizmet vermektedir. Fiziki olarak ta Komuta kontrol merkezimiz hazır. Çağrı düştükten sonra 1 dakika içinde ambulansın çalıştırılıp hareket edecek şekilde ve bunların hepsini de biz sistem üzerinden takip ediyoruz. Olası bir durumda ses kayıtları da 5 yıllığına kayıt ediliyor\" diye konuştu.

112 Acil Tıp Teknisyeni Şeyda Tüten ise, asılsız ihbarların çok olması nedeniyle bazen gerçek anlamda vakaya ulaşmakta güçlük çektiklerini kaydederek, \"Genelde çağrıları karşılıyoruz. Ama genelde çağrılarımızın çoğu asılsız. Bizi arayıp yol tarifi isteyen, yemek tarifi isteyen bile oluyor. Bu şekilde bizi aradıkları için gerçek vakaya ulaşım süremiz uzuyor. Çoğu çağrıların çocuk aramaları olduğunu görüyoruz. Ebeveynler de çocukların ellerine telefonları vermeseler çok seviniriz. En azından gerçek vakalara hızlı bir şekilde ulaşım olur. Ve çağrı yoğunluğumuz olmaz. Bizim yükümüzde hafifler\" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, sıcak çorbalı karşılama

ANKARA\'dan \'Doğu Ekspresi\' treniyle yaklaşık 26 saatlik yolculuk ardından Kars\'a ulaşan yolcular, türküler, sıcak çorba ve karanfillerle karşılandı.

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, tatilcilerin yanı sıra yabancı çok sayıda yolcuyla Ankara’dan hareket etti. Tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahı üzerinden dün akşam Kars Tren Garı’na geldi. AK Parti Kars İl Başkanlığı\'nın organizasyonu ile bir araya gruptakiler, trenin durması ardından vagonlardaki yolculara sürpriz yaparak karanfiller dağıttı.Karslı aşıkların eşliğinde gara giriş yapan yolculara, AK Parti Kars Milletvekili Beyribey, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve acente yetkilileri çorba ikram etti.

Türkiye’nin dört tarafından Kars’a gelen yolcular akıma ayak uydurduklarını söyleyerek Kars’ta olmaktan duydukları memnuniyeti ve yolculuk esnasında yaşadıkları doyumsuz lezzete dikkat çekti. İstanbul’dan Kars’a uzanan yolculuğu anlatan Yeşim Akbaş, şöyle dedi: \"Buraya ulaşıncaya kadar çok güzel anılar geçirdik ve buradaki karşılama bizim için sürpriz oldu. Uzun zamandan beri Kars\'a gelme planımız vardı. Doğu Ekspresi çok popüler oldu. Arkadaşlarımız geldi, çok beğendiler, bize anlatılar tavsiye ettiler. Hayalimizi gerçekleştirmek için aile ve arkadaşlarımızla birlikte geldik.\"

Konya’dan Kars’a gelen dağcılık ekibinin Doğu Ekspres’in en minik misafiri ise Kars yolculuğunu anlattı. Daha önce hızlı trene bindiğini anlatan minik misafirin trenin yavaş olduğundan şikayet etmesi çevredekilerin kahkahalarına neden oldu. AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, karanfil vererek karşıladıkları yolculara sıcak çorba ikramında bulunduklarını anlatarak şunları söyledi:

\"Burada yöresel bir çorba ikramımız oldu, aşıklarımız yer aldı. Kars her gün başka bir noktaya gitmekte ve yükselmekte. Bunda tabii ki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan\'ın büyük katkıları var. Bu anlamda kendisine, Kars Milletvekilimiz Selahattin Beyribey\'e ve Kars Valimiz Rahmi Doğan\'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün 500\'ün üzerinde yolcu Kars\'a geldi ve iki gün Kars\'ı gezecekler. Kars\'a ekonomik katkıları da olacak. Türkiye\'nin her yerinden tüm insanlarımızı Kars\'ın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Kars her yönden çok zengin bir şehir, bizler bu anlamda şehrimizle gurur duyuyoruz, elhamdülillah Kars iyi noktalara ulaştı ve bundan sonra daha da iyi olacak.\"

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

Köpeği otoyola fırlattı, sosyal medya ayaklandı

GİRESUN’da bir kişi arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği kent Karadeniz Sahil Yolu ortasına attı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan olay büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise köpeği yola atan kişiyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kenteki Atatürk Meydanı\'nda bulunan Karadeniz Sahil Yolu’nda 2 arkadaş çıktıkları üst geçit üzerinden cep telefonu kamerasıyla çevreyi görüntülemek istedi. Bu sırada üst geçidin altında bulunan bir kişi arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu’nun ortasına attı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden iki arkadaş gördükleri karşısında şaşırdı. Yolun ortasına atılan köpek kısa süre sonra trafikte seyreden kamyon tarafından ezilmekten kurtulamadı. İzleyenleri şoke eden görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması ardından binlerce takipçi ve hayvan sever hayvana yapılan şiddete tepki gösterdi. Görüntüde yer alan kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İki katlı binanın çatısına otağ kuruldu

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından otağ da yapıldı. Sandıklı Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, bina ve otağ ile Türk kültürünü yaşatmaya çalışacaklarını söyledi.

Sandıklı Ülkü Ocakları tarafından gençlere yönelik eğitim, sanatsal ve kültürel faaliyetleri yürütmek amacıyla Ece Mahallesi Okul Sokak\'ta 20 yıllığına iki katlı bir bina kiralandı. Yaklaşık 6 aylık çalışma kapsamında atıl durumdaki binada tadilatlar yapıldı. Binanın dış cephesine Sandıklı Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren tarafından Ergenekon destanını anlatan rölyef, Selçuklu simgesi olan çift başlı kartal ve Osmanlı tuğrasının rölyefleri yapıldı. Binanın çatı katını da değerlendirmek amacıyla 80 metrekarelik \'otağ\' kuruldu.

TÜRK KÜLTÜRÜNE UYGUN DİZAYN EDİLDİ

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde özel ustalar tarafından keçi kılından dokunan otağ 2 günlük çalışmanın ardından çatıya profil demirlerle yerleştirildi. Otağın içine yaz ve kış kullanılması için yalıtım da yapıldı. Otağın içi ise eski Türk kültürlerine uygun şark köşesiyle dekore edilecek. Binanın yakın zamanda açılması planlanırken, otağa Türk bayrağı asılacak.

\'EĞİTİM, SANAT VE KÜLTÜR FAALİYETLERİNİ YÜRÜTECEĞİZ\'

Sandıklı Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, merkeze \'Şehit İbrahim Türkeş ve Şehit Yaşar Özlem Eğitim Kültür Otağı\' adı verileceğini belirterek, \"Bu binada ve otağımızda Ülkü Ocaklarımızın eğitim, sanat ve kültür faaliyetlerini yürüteceğiz. Bunun için dizayn ettik. Otağımızın bulunduğu bölge yaklaşık 80 metrekarelik bir alan. Sandıklılı gençlerimize, öğrencilerimize ücretsiz ders kursları, bunun yanında sanat kursları, spor kursları verilecek. Aynı zamanda değerli ağabeylerimiz gelip burada sohbet edecek\" dedi.

\'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'

Bu bina ve otağ ile Türk kültürünü yaşatmaya çalışacaklarını aktaran Ali Eren, \"Otağı da Türk kültürüne göre dizayn ederek gençlerimize, çocuklarımıza Orta Asya\'ya kadar atıfta bulunacağız. Sosyal bilgiler öğretmenlerimiz okullardan gelip otağ ve Türklerin eski yaşantısını anlatacak. Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz\'un söylediği gibi kitap okuyan bir nesil yetiştirmeye çalışacağız. Emeğimiz bu yönde. Allah razı olsun Sandıklılı hayırsever halkımızdan, dostlarımızdan, gönüldaşlarımızdan. Onların destekleriyle güzel bir çalışma ortaya koyduk. Binanın girişinde Ergenekon\'dan çıkışı anlatan bir figürümüz var. Heykel çalışmamız. Bu da benim çalışmam. Selçuklu kartalı, Selçuklu yıldızı ve Osmanlı tuğrası ve binamızın çatısında otağımız var. Otağımızı üstüne de Türk bayrağı ile taçlandıracağız. Niyetimiz hayır. İnşallah güzel çalışmalar yaparak Sandıklı\'da gençlerimizi ileriye bir adım daha taşıyacağız.\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

70 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinin kırsal mahallelerinden Gülpınar Mahallesi\'nde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Ersoy, anne ve babasını kaybettiği 15 yaşında başladığı ölüm defteri tutma geleneğini, 70 yıldır sürdürüyor. Ersoy, akrabasının mezarını bilmeyenlere ise mahalle mezarlığında yol göstererek yardımcı oluyor.

Alaşehir\'in kırsal Gülpınar Mahallesi\'nde tek odalı bir evde yaşayan Mustafa Ersoy, 15 yaşında anne ve babasını kaybetmenin acısını yaşadı. O günden sonra Ersoy, mahallelerinde ölenlerin kayıtlarını tek tek tutmaya başladı. Ölenin adı, soyadı, ölüm tarihi ve saati ile gömüldüğü mezarlığı kayıt altına alan Ersoy, mahalledekilerin yol göstericisi oldu. 1948 yılından bu yana mahallede ölenleri kayıt altına aldığına dikkati çeken Ersoy, \"Bugüne kadar ölen 500\'ün üzerindeki kişinin kaydını tuttum. Mahalleden veya mahalle dışından gelen çoğu kişi akrabalarının mezarını bulabilmek için çoğu zaman bana gelip, danışıyor. Ben de onlara yakınının ne zaman öldüğünü söyleyip, nereye gömüldüğünü göstererek elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Babasının mezarının nerede olduğunu bilmeyenler çıkıyor\" dedi.

Geçen 70 yıllık süreçte kayıt tuttuğu toplam 10 defterinin bulunduğunu ancak şu an elinde sadece bir defterinin kaldığını belirten Ersoy, \"1982-1983 yıllarında muhtarlık yaptım. Ancak ölenlerin kayıtlarını tutma işine muhtarlıktan önce başladım. 10 tane defterim vardı. 2015 yılında evimde yangın çıktı. 9 defterim yandı. Ancak, hepsi hafızamda duruyor\" diye konuştu. Ersoy, ilerleyen yaşına rağmen ölenlerin kayıtlarını tutmaya devam edeceğini kaydetti.

Ersoy\'un yeğeni İbrahim Çakan (32), \"Dayım, mahallemiz için çok güzel bir hizmet veriyor. Çoğu insan, dedesinin, nenesinin veya akrabasının mezarının yerini, ne zaman öldüğünü bilmiyor. Gelip dayıma soruyorlar. O da kayıtlarına bakarak hem ne zaman öldüğünü söylüyor, hem de mezarını gösteriyor. En azından geçmişi unutmuyoruz. Babamın dedesinin mezarının nerede olduğunu ve tarihi bilmiyorduk. Biz de dayımın sayesinde öğrendik\" dedi.

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Çocuklar hala o çukurun çevresinde oynuyor

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde naylon çadırda yaşayan Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu (5) boş arazide oynarken, 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşerek öldü. Geçen hafta yaşanan acılı olay sonrası çukur tamamen kapatılmayıp sadece üstü uzun tahtalarla örtüldü ve etrafına naylon emniyet şeridi çekildi. Bölgedeki çocuklar hala \'Ölüm çukuru\'nun etrafında oynayıp, bisiklet sürerken Yusuf ile Ali\'nin anne ve babası da geceleri çukurun başında yas tutuyor. İki torununu çukurda kaybeden dede Süleyman Tencirlioğlu, \"Böyle önlem mi olur\" dedi.

Yusuf ile kardeşi Ali Tencirlioğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu, Uzundere mevkisi, otoyol kenarındaki boş arazide geçen hafta oynarken, içi su dolu 1.5 metrelik çukura düştü. Dipteki çamura saplanan iki kardeş, su birikintisinin üzerine çıkamadı. Kardeşlerin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen Tencirlioğlu kardeşlerin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip, iki kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen kardeşler, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Tencirlioğlu ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş\'tan İzmir\'e geldiği, Uzundere bölgesinde çadırda kaldığı, hurda toplayıp bu sayede gelir elde ettiği anlaşıldı. Çukurun, bölgede inşaat yapan firma tarafından yağmur suyunun çevrede birikmeyip, burada toplanması için açıldığı belirtildi. Kahramanmaraş’a götürülen iki kardeş yan yana toprağa verildi.

\"SEBEP OLANLAR CEZASINI ÇEKSİN\"

İki torununun hayatını kaybettiği çukurun üstünün tahtalarla kapatılarak önlem alınmasında tepki gösteren Yusuf ve Ali’nin dedesi Süleyman Tencirlioğlu, oğlunun ve gelininin geceleri çukura giderek ağladıklarını söyledi. Torunlarını gece rüyasında gördüğünü ve uykularının kaçtığını belirten Tencirlioğlu, \"İki torunumu toprağa verdim. Önlem alınmıyor. Ben iki torunumu devletimize asker edecektim ama nasip değilmiş. Buraya önlem alsınlar, tüm devlet yetkililerimize sesleniyorum. Lütfen bize yardım etsinler. İki yavruma sebep olanlar cezalarını çeksin. Biz davacıyız ve yardım bekliyoruz\" dedi.

\"BÖYLE ÖNLEM Mİ OLUR\"

Acı olayın yaşandığı bölgede yaşamaya devam Tencirlioğlu ailesi ve diğer aileler yeterli önlem alınmadığını belirterek tepki gösterdi. Yusuf ve Ali’nin amcası Hakan Tencirlioğlu, başka çocukların ölmemesi için önlem alınması gerektiğine dikkat çekerek, \"Buraya olaydan sonra küçük bir uyarı levhası koymuşlar. Bu levha görünmediği gibi yola değil yamaca doğru bakıyor. Böyle önlem mi olur. Burada su birikmeye devam ediyor. Toprak kaymaları yaşanıyor. Burada iki masum çocuğumuz öldü. Niye önlem alınmadı, hala daha alınmıyor. Yazık değil mi? Biz artık başka çocuklar ölmesin istiyoruz. Çocuklar okula gidiyor. Oyun oynuyor. Olaydan sonra çocukların öldüğü çukurun üstünü kapatmışlar, emniyet şeridi çekmişler. Çocuklarımız ölmeden önce neden yapmadılar. O çukura ben düşsem çıkamam. Zemini balçık. İki çocuğun ölümünden sonra burayı kapatmanın anlamı yok. Çocuklarımızın ölümünde kimin suçu varsa şikayetçiyiz\" dedi.

Talihsiz kardeşlerin diğer amcası Levent Tencirlioğlu ise devletten kendilerini bu bölgeden kurtarmalarını istedi. Ölen çocukların yaşadığı çadırı gösteren Tencirlioğlu, “İki yavrumuz burada yaşıyordu. Hayat şartlarımız bu, buradan kurtulmak istiyoruz. Devlet büyüklerimiz bize yardım etsin\" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

Palandöken\'in iki yüzü



KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken\'e yürüyerek çıkan dar gelirli ailelerin çocukları, korniş ya da PVC\'lerle kayak yapmaya çalışıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum\'da kayak malzemelerini alma imkanı olmayan çocuklar, çöplükte buldukları perde asmaya yarayan korniş ya PVC\'leri kullanıyor. Merkez Palandöken ilçesinin Küme Evler Semti\'nde oturan bir grup çocuk, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC\'lerle kayağın keyfini çıkarıyor. Mustafa Kemal Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Uğur Akkuş, kayak takımları olmadığı için kornişle kaydıklarını söyledi. Kendisi gibi arkadaşlarının ailesinin de kayak takımı alacak maddi gücünün olmaması nedeniyle çöpte buldukları plastik korniş ve PVC\'lerle kayabildiklerini dile getiren Akkaş, şöyle dedi: \"Kayak takımımız olmasını isterdik. Palandöken\'de kaymak benim ve arkadaşlarımın en büyük hayali. Ben ve arkadaşlarım çöpten bulduğumuz kornişle ya da PVC\'leri ayağımızın altına koyup kayıyoruz. Arkadaşlarla birlikte hafta sonu tatilinde yaklaşık 3 saat yürüyerek buraya çıkıyoruz. Kayak pistinde akranlarımızı güzel kıyafetleri ve kayak takımları ile görünce kıskanıyoruz. Ama bizim de kornişlerimiz var.\"

Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında Palandöken\'in pistlerin de güle oynaya kornişlerle kayan çocuklar, en büyük hayallerinin bir gün burada kayak takımları ile kaymak olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

Sosyal medyadan Belediye Başkanı\'na seslendi

Erzurum\'un Oltu ilçesinde yaşayan görme engelli Bayram Başar kendisine iş vermesi için Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek\'e sosyal medyadan seslendi. Eline aldığı tahta parçasını saz gibi kullanarak bestelediği türküyü okuyarak derdini dile getiren Başar, \"Kaymamaklığın veya bir başkasının yardımı ile yaşamak istemiyorum. Yani balığı yemek değil, tutmak istiyorum\" dedi. (ERZURUM/FOTOĞRAF)

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi\'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bahar Özalp idaresindeki 07 UC 381 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Mahmut Özel yönetimindeki 07 UB 336 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bahar Özalp ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Ayşe Özalp yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

Rektör Korkmaz\'ın acı günü

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz\'ın vefat eden babası Mustafa Korkmaz (90) toprağa verildi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz\'ın babası Mustafa Korkmaz önceki gün gece yaşamını yitirdi. Mustafa Korkmaz için Ağlasun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camii\'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Isparta Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile akademisyenler ve Rektör Korkmaz\'ın yakınları katıldı.

Mustafa Korkmaz\'ın cenazesi Burdur Müftü Yardımcısı Halil Taş tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

