DHA YURT BÜLTENİ-2 

Muş\'ta trafik kazası 6 ölü, 24 yaralı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş\'ta meydana gelen trafik kazasında dereye uçan yolcu otobusundeki 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 08.00 sıralarında Muş\'a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkinde meydana geldi. Hatay\'dan Muş\'a gitmekte olan Lider Muş firmasına ait 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü sürücü Adnan Öletaş\'ın yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaysbetmesi sonucu derece uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Muş ve Bingöl devlet hatanelerine kaldırıldı.

İzmir\'de sahte içki imalathanesine baskın

İZMİR\'de sahte alkollü içki imal edilen eski bir fabrika binasında, 1800 litre etil alkol, 13 bin 800 etiket ile çeşitli alkollü içkilere ait 12 bin kapak ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova\'daki Ergene Mahallesi\'nde bulunan eski bir gazoz fabrikasında kaçak olarak alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak alkollü içki imalathanesiyle karşılaştı. Eski fabrika binasında, 1800 litre etil alkol, 13 bin 800 etiket, çeşitli içki türlerine ait 12 bin şişe kapağı, 5 bin sahte TAPDK bandrolü, viski yapımında kullanılan 7.5 litre karamel, 1 su arıtma makinesi, 1 hidrofor, 2 kapak basma makinesi, 2 dalgıç pompa ile alkollü içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan L.A. (Lazgin Akdeniz) (40), S.G. (Sedat Gitmez) (39) ve A.B. (Abdulmecit Bostancıoğlu) (40), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden L.A. ve S.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.B. ise tutuklandı.

Keresteciler sitesinde çıkan yangın korkuttu

SİVAS\'ta Keresteciler Sitesi\'nde bir iş yerinde yangın çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün gece 23.45 sıralarında Kereteciler Sitesi\'nde Burhan Demirkaynak\'a ait kereste dükkanında meydana geldi. İş yerinin ofis kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede içeride dükkan içindeki bulunan kerestelere sıçradı. İş yerinden duman çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yandaki diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İş yerinde bulunan keresteler itfaiye ekipleri ve iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Ekipler iş yerinde yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yaptı. Olayda iş yerinde bulunan çok sayıda parke, kereste ve mobilya malzemesinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Emniyet binasının altında kazılan tünelde patlatılan bombanın görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR\'in merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürülüğü ek binasında yerleşkesinin altına tünel kazılarak patlatılan ve 1\'i polis 3 emniyet mensubunun şehit olmasına neden olan potlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Yereleşkenin bahçesinde bulunan bir araçtan kaydedilen görüntülerde, patlama ile birlikte yerden gökyüzüne dumanlar ile birlikte taş ve asfalt parçaları adeta uçuyor.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü\'ne bağlı tamir atölyesi altına tünel kazılarak 11 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. PKK\'lı teröristlerin yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanarak gerçekleştirdikleri bombalı saldırı yerleşkenin bahçesinde bulunan bir kamera tarafından saniye saniye kayıt edildi. 1\'i polis memuru 2\'si teknisyen 3 emniyet mensubunun şehit olduğu patlamada ile ilgili yürütülen soruşturmada ise 5\'i doğrudan şüpheli 177 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırının üzerinden yaklaşık 9 ay geçerken, ortaya çıkan görüntülerde patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu patlamanın şiddetiyle yoğun bir toz bulutu oluştuğu görülüyor.

Minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü

ADANA\'da yolcu minibüsünün çarptığı 89 yaşındaki Mehmet Nuri Kazan, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi 4190 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdinç Erdem\'in kullandığı 01 M 0104 plakalı minibüs, sokakta yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Nuri Kazan\'a çarptı. Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, başından ağır darbe alan yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Babasının öldüğünü öğrenip, kaza yerine gelen Kazan\'ın oğlu, gözyaşı döktü. Kazan\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Minibüs şoförü Erdinç\'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kordon\'da hayat normale döndü

İZMİR\'de bir gün önce etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle doğal afeti yaşayan ve karayla denizin birleştiği yer olan Kordon\'da hayat normale dönmeye başladı. Belediye ekipleri de temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir\'in simge noktalarından olan Kordon ve Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda dün (perşembe) etkili yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesiyle her yeri su bastı. Suların çekilmesinin ardından bugün ise hayat normale dönmeye başladı. Birçok işyeri ve caddenin sular altında kaldığı sahil boyunda, suların çekilmesiyle birlikte belediye ekipleri de yaraları sarmaya başladı. Yoğun bir şekilde temizlik çalışması yapan ekipler, kaldırımlardaki çamurları da temizledi. Dalgaların dört metreye ulaşarak yerinden söktüğü taşlar da ekiplerce yeniden yerlerine döşendi. Suların getirdiği malzemelerle tıkanan mazgallar da temizlenerek suların tahliyesi kolaylaştırıldı. Yağmur ve deniz sularıyla su basan işyerlerinin birçoğunun ise halen kapalı olduğu görüldü. Temizlik çalışmalarını tamamlayan işyerleri ise müşterilerine kapılarını açtı. Bazı vatandaşlar Kordon\'daki yürüyüş pistinde yürüyüş yaparken, dün suların içinde kalan sokak hayvanları da normal hayatlarına geri döndü. Yağmur ve fırtına nedeniyle oluşan zararın ise yapılacak çalışma sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.

Otobüslere alınmayan engelli kadının yüzü artık gülüyor

BURSA\'da tedavi için hastaneye gidiş gelişlerinde sorunlar yaşayan ve zaman zaman özel halk otobüslerine alınmayan, geçen hafta da aynı içerikteki görüntüleriyle gündeme gelen engelli Necla Duygulu\'nun yüzü sonunda güldü. Duygulu, hastaneye gidiş gelişlerinde sorun yaşamadan seyahat edebiliyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde oturan 47 yaşındaki Necla Duygulu, geçirdiği sistemik lupus eritamatozus (SLE) olarak bilinen hastalık nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Duygulu haftanın iki günü tedavi için özel halk otobüsü ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitmek zorunda. Zaman zaman otobüse alınmadığından zor anlar yaşayan Duygulu, geçen hafta iki ayrı özel halk otobüsünün kendisini duraktan almadan ayrılmasını yansıtan görüntüleriyle gündeme geldi. Vicdanları sızlatan bu olay üzerine pek çok kişi ve kurumdan \'geçmiş olsun\' mesajları alan ve ziyaret edilen Duygulu, \"Gerçekten çıkan haberlere ve aldığım tepkilere çok sevindim. Yaşanan olayın bir engellinin sorunlarına farkındalık getirdiğini düşünüyorum\" dedi.

\"HİÇBİR ŞEY ENGEL DEĞİL\"

Haftalık muayeneleri için tekrar özel halk otobüslerini kullanan Duygulu, \"Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tekrar hastaneye gitmek için yola çıktım. Her zamanki gibi aynı durağa gelip otobüsü beklemeye başladım. Durağa gelen halk otobüsünün sürücüsü arkadaşım rahat binebileceğim bir şekilde durağa yanaştı ve engelli panelini açtı. Otobüse bindim, rahat bir yolculuk yaptım. Hastaneye ulaştığımda şoför kendisi paneli açıp inmemi sağladı. Bunların yanı sıra gerek durakta bekleyen vatandaşlar, gerek otobüstekiler, gerekse hastanedeki vatandaşlar izledikleri görüntülerini ardından bana \'geçmiş olsun\' dileklerini ilettiler. Biz engelliler için aslında hiçbir şey engel değil. Yeter ki insanlar bize engel olmasın. Bu engeli aştıktan sonra bizim aşamayacağımız hiç bir engel yok\" şeklinde konuştu.

Mardin ve Diyarbakır toz bulutu altında

MARDİN ve Diyarbakır\'da bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutlarının yağmurla birleşmesiyle birlikte çamur sağnağı yüzünden havalar da henüz aydınlanmadı ve geceden itibaren gök yüzü kızıl rengine büründü.

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştı. Bir anda gökyüzü kızıl renge büründüğü Mardin\'de elektrikler de kesilincevatandaşlar zor durumda kaldı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler far lambalarını yakmak zorunda kalırken sokak lambalarının da ışıkları açıldı.

Suriye üzerinden kuvvetli esen kuzeyli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya gidenöğrenciler ise zor anlar yaşadı. Tozlu havada yağan yağmurla birlikte gökten adeta çamur yağdı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

Şehit Necmettin öğretmenin okulunda karne gününde hüzün

GÜMÜŞHANE\'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli\'de yol kesen PKK\'lı teröristlerce aracı yakılıp, kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın son görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki okulun öğrencileri karne gününde hüzün yaşadı.

İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı Mahallesinde bulunan Necmettin Yılmaz İlkokulunda okuyan şehit öğretmenin öğrencileri, geçen yıl karne dağıttıktan sonra ayrılan öğretmenlerinin şehit edilmesinin ardından ilk kez karne aldı. Hüznün hakim olduğu sınıfta öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, masada duran şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını öptü. Şehit öğretmenlerini çok özlediğini belirten öğrenciler, \"Geçen yıl karnelerimizi Necmettin öğretmen dağıttı, biz onu çok seviyorduk ve çok özledik\" dedi.

Öğrencilerinin şehit öğretmenlerini unutmadığını belirten sınıf öğretmeni Ali Canpolat ise \"Geçen yıl son karneleri şehit öğretmenimiz dağıtmıştı ama maalesef bu yıl dağıtamadı. Bu dönem karneleri ben dağıttım. Keşke bu üzücü olay yaşanmasıydı. Buradan tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bugün hüzünlü bir karne günü yaşıyoruz\" diye konuştu.

Öğretmenleri, karnelerini dağıttığı öğrencilerine yarıyıl tatilinde okumaları için hikaye kitabı hediye etti.

Annesi down sendromlu kızı Dilan için kitaplarını imzaladı

İZMİR\'de down sendromlu 13 yaşındaki kızı Dilan Özer\'in tedavi masraflarını karşılamak için \'Seninle Yaşamak Güzel\' kitabını yazan Zöhre Özer, Bornova Belediyesi\'nin Down Kafe\'de düzenlediği imza gününde kitaplarını imzaladı. Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi\'nde yaşayan Hasan Ali Özer ve Zöhre Özer çiftinin ikinci kızı down sendromlu Dilan Özer\'in artan tedavi masrafları ile ilgili DHA\'nın yaptığı haber üzerine aileye yardım elini uzatan Bornova Belediyesi, Büyük Park içindeki Down Kafe\'de bir etkinlik düzenledi. Anne Zöhre Özer\'in bir dizi sağlık problemi yaşayan kızlarının artan sağlık giderlerini karşılamak için onunla yaşadıklarını anlattığı \'Seninle Yaşamak Güzel\' kitabı düzenlenen imza gününde satışa sunuldu. Down sendromlu yaklaşık 40 gencin katıldığı etkinlikte tanesi 20 lira olan kitapların bir kısmı Bornova Belediyesi tarafından satın alındı.

ARTI 1 KROMOZOM HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Anne Zöhre Özer, ilk kitabı CHP\'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla için imzalayarak verdikleri destek nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Dilan doğduktan sonra bazı zorluklar yaşamaya başladıklarını anlatan Zöhre Özer, \"Ben down sendromununun ne demek olduğunu dahi bilmiyordum. Araştırdım ve öğrendim ki biz insanlar 46 kromozoma sahibiz, bu bireyler ise 47 kromozoma sahipler. Bu artı 1 kromozomun benim hayatıma neler katacağını bilemedim. Kitabı yazmamın sebebi de diğer down sendromlu bireylerin ailelerine deneyimlerimi aktarmaktı. Eşim ve büyük kızım Dilara da bana çok destek oldu\" dedi.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için 2015 yılında Down Kafe\'yi açtıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da \"O günden itibaren down sendromlu bireyleri desteklemek için pek çok proje düzenledik ve etkinlikler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Zöhre Özer\'in yazdığı kitabın tanıtılması için ve geniş kitlelere ulaşması için imza günü düzenledik. Katılan, destek veren ve onların umutlarını yeşertmek için kitabı satın alan herkese teşekkür ederiz\" diye konuştu.

Yangın mağduru, huzurevine yerleştirildi

ADANA\'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında oturduğu 2 odalı ev kullanılamaz hale gelen Faruk Uzunoğlu (67), Adana Valiliği\'nin girişimiyle huzurevine yerleştirildi.

Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi\'nde Faruk Uzunoğlu\'nun yalnız yaşadığı evde, elektrikli battaniye nedeniyle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan ve dumandan etkilenen Uzunoğlu, tedavi edildi. Yangın nedeniyle kiralık oturduğu evi kullanılamaz hale gelen Faruk Uzunoğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne yerleştirildi.

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangına çok üzüldüğünü anlatan Faruk Uzunoğlu, yerleştirildiği huzurevini ise çok sevdiğini söyledi. Huzurevi sakinleriyle birlikte vakit geçiren Faruk Uzunoğlu\'nun yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarının da tedavi edileceği belirtildi.

Av bayiinden hırsızlığa 4 gözaltı

MANİSA\'nın Soma ilçesindeki bir av bayiinden av tüfeği ve fişek çalan 4 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren av bayiinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.K., E.Ç., İ.K. ve A.E., polisin teknik takibi sonucu yakalandı. Çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., E.Ç. ve İ.K. tutuklandı: A.E. ise serbest bırakıldı.

Aşk vaadiyle işte böyle gasp etmişler

ADANA\'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan \'Cono Aşireti\'ne yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sivil polislerin engelli görünümünde mahalleye gidip, çeteyi 3 ay boyunca takip ettiği bazı bölgelerde de kamerayla görüntü çektiği anlaşıldı.

Kent genelinde son dönemlerde artan \'aşk vaadiyle\' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan talimatla \'Cono Aşireti\' olarak bilenen kişilere 12 Ocak\'ta bin polisle şafak baskını düzenledi. 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Ekipler, dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi. Aşiret mensuplarının polisin yapacağı dinlemelere yakalanmamak için kendi aramalarında şifreli dil geliştirdiği ortaya çıktı.

38\'İ TUTUKLANDI

Emniyette sorguları yapılan kadınlar kucaklarında çocuklarıyla emniyetten çıkarılırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür etti. Yüzlerini başörtüsüyle gizleyen erkekler, \'Bizi iyi çekin, en büyük örgüt biziz. Adalete sığınıyoruz\' dedi. Operasyonda yakalanan 28\'i kadın 38 kişi tutuklandı.

POLİS ENGELLİ GİBİ DAVRANDI

\'Cono Aşireti\'ne yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sivil polislerin engelli görünümünde mahalleye gidip, çeteyi 3 ay boyunca takip ettiği bazı bölgelerde de kamerayla görüntü çektiği anlaşıldı. Takip sırasında, elde edilen görüntülere göre, yol kenarına çıkıp otostop yapan Cono Aşireti\"ne mensup genç kadınlar, durdurdukları sürücüleri cinsel birliktelik için kandırıp, oturdukları mahalleye götürüyor. Bu sırada sorun çıkmaması için 3 ayrı araçla takip ediliyor. Mahalleye girince etrafı çevrilen araç sürücüsünün üzerindeki tüm para ve değerli eşyası gasp ediliyor.

Şehit ailelerine gazi ve engellilere ücretsiz simit ve poğaça

BURSA\'da, Osmangazi İlçesi\'nde metro yanında, büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği seyyar arabada simit ve börek satan 50 yaşındaki Osman Doğu, şehit aileleri, gazi ve engellilere durumlarını belgelemeleri halinde ücretsiz unlu mamüllerden veriyor.

Merkez Osmangazi İlçesi\'nde ki metro istasyonunun yakınında büyükşehir belediyesinin kendisine tahsis ettiği seyyar arabada simit, poğaça ve börek satan Osman Doğu, belgelemeleri halinde ihtiyacı olan şehit yakınlarına, gaziler ve engellilere ücretsiz olarak yiyecek veriyor. Tezgahında her gün 400\'e yakın unlu ürünler sattığını söyleyen Osman Doğu, \"ihtiyacı olan şehit yakınları ve gazilerimize durumlarını belgelemeleri halinde istedikleri kadar simit, poğaça ve börek ücretsiz vermeyi düşünüyordum. Bursa\'da geçenlerde engelli bir kadının özel halk otobüsüne alınmayışı ile ilgili haberleri de izleyince çok üzüldüm: Canım yandı. Böylece, sadece şehit yakınları ve gaziler değil engellilere de ücretsiz yiyecek vermeyi kararlaştırdım. Bunu fırsat bilen kişilerin ücretsiz olarak yiyecek istememesi içinde durumlarını belgelemelerini istedim. Ücretsiz olarak günde 30-50 kişiye ücretsiz yiyecek veriyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum\" dedi.

Osman Doğu, bu uygulamasını önümüzdeki aylarda da devam edeceğini açıkladı.

Alaşehir\'de ocak ayında papatyalar açtı

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, bağ, bahçe ve yol kenarlarındaki papatyaların kış mevsiminde çiçek açması vatandaşları şaşırttı.

Yurdun iç kesimleri kara teslim olup, kıyı Ege lodosla savrulurken, Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde kırlar, papatyalarla bezendi. Havaların son birkaç günde mevsim normallerinin üzerine çıkıp 18 dereceye kadar yükselmesiyle baharın çiçekleri sarı-beyaz papatyalar boy verdi. Kış papatyalarını görenler şaşırdı. Bazı vatandaşlar, durumu \"Papatyalar yalancı bahara aldandı\" diye yorumlarken, kimileri ise papatya topladı.

79 yaşındaki çiftçi Hüseyin Gömleksiz, \"Bu kadar sıcak kış yaşamadım. Yetmişli yıllarda, böyle bir kış yaşamıştık. Ama bu kadar olmamıştı. Papatyaların açması, eskiden bahar belirtileri olarak anlatılırdı. Küresel ısınmaya bağlı olarak havalar sıcak gidiyor. Soğuk, ayaz, don olmuyor, kırağı yağmıyor. Oysa bu mevsimde kar yağacak toprak soğuyacak, don olacak, kırağı yağacak. Bunların hiç birisi olmadı. Papatyalar açtı. Badem ağaçları ve erik ağaçları tomurcuk oldu. Böyle giderse her an çiçek açabilir. Daha kış mevsiminin ortasındayız. Havalar soğuyacak. Havaların soğumasıyla birlikte açan papatyalar, çiçekler kuruyacaklar. Meyveler tomurcuk olacak veya çiçek açacak, dolayısıyla bu ağaçları da don, ayaz, kırağı vuracak. Bu ağaçlar meyve veremeyecekler. Çiftçi için kurak geçen bir kış, mahsül vermeyen bir yaz demektir\" dedi.

BAĞLAR İÇİN DE ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, \"Ocak ayında bahar mevsimini yaşıyoruz. Bu nedenle ilçemizde papatyalar, laler açmaya başladı. Bu durum, Alaşehir\'in dünyaca ünlü sultaniye üzümü için de endişe verici belirtiler olmaktadır. Hava sıcaklıkları böyle giderse bağlarımızı da uyaracak. Hatta bazı bölgelerde bağlar açmıştır. Bu yalancı baharın belirtisidir. Mart ayında olacak bir ayaz, bunların hepsini kurutacaktır. Bu da ürünlerimizin tamamen gitmesidir. Bunun sebebi dünyadaki küresel ısınma\" dedi.

Tekstil atıklarına geri dönüşümle can verdiler

DENİZLİ\'nin Serinhisar ilçesinde, 55 yaşındaki Emine Kobaş tarafından kadınların meslek sahibi olmaları amacıyla kurulan Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği, tekstil atıklarından kilim, plaj hasırı, çanta, yelek, terlik gibi pek çok ürün yaparak örnek bir geri dönüşüm projesine imza attı. Atölyede en çok ilgiyi atık tül perdelerden yapılan plaj hasırı ve plaj çantası görürken, ürünlere başta ABD olmak üzere İsviçre ve Almanya\'dan talep geldiği belirtildi.

Evli ve 2 çocuk annesi Emine Kobaş, 4 yıl önce ilçede Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneğini kurdu. Serinhisar\'da özellikle kadınların meslek sahibi olması amacıyla kurulan dernek, çeşitli projeler hazırlayarak kurslar açtı. Açılan kurslara katılan kadınlar meslek sahibi oldu. Emine Kobaş, en son tekstil atıklarının değerlendirilip, geri dönüşümüyle ilgili 11 ay önce \'Çaputa Can Veren Kadınlar\' projesini geliştirdi. Çok beğenilen projeye başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere İŞKUR, Serinhisar Kaymakamlığı ve Serinhisar Belediyesi de destek verdi. Proje üzerinde çalışmaya başlayan Kobaş, ilk olarak Denizli Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki tekstil fabrikalarını tek tek ziyaret ederek, çöpe giden tekstil atıklarına talip oldu. Fabrikalarda üretilen havlu, bornoz, çamaşır, kumaş ve ipliklerden çıkan atıkları toplayarak dernek atölyesine getirdi. Kadınların meslek sahibi olmaları amacıyla başlatılan proje kapsamında toplanan tekstil atıkların çeşitli ürünler haline getirilmek amacıyla tahtadan özel dokuma tezgahları yaptırıldı. Ardından dernek atölyesinde toplanan tekstil atıkları renklerine, desenlerine ve boyutlarına göre ayrılıp, temizlenip, tezgahlarda dokunmaya başlandı. Ortaya ise çeşitli renklerde el dokuma kilimler ve çaputlar ortaya çıkmaya başladı.

150 kadının kurs alarak meslek sahibi olduğu projede, dokunan kilimlerin ve çaputların ardından kadınlar çeşitli fikirler ortaya atarak farklı ürünler dokumaya karar verdi. Kadınlar atölyedeki tezgahlarda tekstil atıklarından, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar için çeşitli ebatlarda çantalar, yelekler, hırkalar ve ve terliği üretti. Tekstil atıklarına geri dönüşümle adeta can veren kadınlar, pencerelere asılan ve zaman geçtikte solan kullanılmayan atık haline gelen tül perdelerden plaj hasırı ve plaj çantası da yapmayı başardı. Birbirinden güzel ve ilgi çekici ürünler, ilçede büyük talep görürken, en çok ilgiyi ise atık tül perdelerden yapılan plaj hasırı ve plaj çantasını çekti. Dernek bir yandan atıkları geri dönüştürerek kendi tasarladıkları modellerde birbirinden güzel ürünler ortaya çıkartırken, markayı da ihmal etmedi. Dernek Başkanı Emine Kobaş, kilim ve yolluktan esinlenerek Yörük kültürünü simgelemesi için \'YÖRK\' markasını buldu. Atölyede yapılan ürünler büyük ilgi görürken, başta ABD olmak üzere İsviçre ve Almanya\'dan büyük talep geldiği belirtildi.

PROJEYİ BÜYÜKŞEHİR ÖDÜLLENDİRDİ

Kobaş\'ın, \'Çaputa Can Veren Kadınlar\' projesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların değerlendirilmesi kapsamında ödül de aldı.

Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği Başkanı Emine Kobaş, projeyi atıkların geri dönüşümü için geliştirdiğini, hem tekstil atıklarına yeniden can verdiklerini hem de kadınların meslek sahibi olduğunu söyledi. Çöpe giden tekstil atıklarının işe yaraması ve hiçbir şeyin çöp olmaması noktasında hareket ettiklerini ifade eden Kobaş, \"Fabrikalardaki tekstil atıklarının değerlendirilmesi amacıyla ve gelecek nesilleri örnek olmak için bu projeyi geliştirdik. Fabrikaları dolaştık, çöpe giden tekstil atıklarını istedik. Atıkları ayırıp, temizledikten sonra önce çaput dokumaya başladık. Burada öncelikle geri dönüşüm anlamında dikkat çekmek istedik. Tekstilin tonlarca atığı var. Atıklardan çok çeşitli ürünler yapıyoruz ve büyük ilgi görüyor. Ana fikrimiz hiçbir şey atık değil, çöp değildir. Çantalar, yelekler, fularlar, çeşitli ebatlarda yolluklar, kilimler dokuyoruz. Çevreyi kirletmeden, çevreye katkı sunarak değerlerimize de sahip çıkarak güzel ürünler yapabileceğimizi gösterdik. Ürünlerimizin yurt dışında ilgi görmesi bizi çok sevindiriyor. Özellikle atık tül perdelerden Türkiye\'de ilk kez plaj hasırı ve plaj çantasını yaptık. En çok satılan ürünümüz oldu\" dedi.

Kobaş, atölyede 20\'si ahşap, 10\'u demir toplam 30 tezgahta 24 kadın ile üretim yaptıklarını da kaydetti.

Tarihi Çimento Fabrikasına 140 milyon euroluk yatırım

SİVAS\'ta temelleri 1938 yılında atılan ve 1943 yılında hizmete giren Çimento Fabrikası, Brezilyalı Votorantim Cimentos\'un 140 milyon euro yatırımıyla yenilenerek kapasitesini yüzde 40 artırdı. Fabrika ilk ihracatını da ekim ayında Rusya\'ya gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük 7\'inci çimento üreticisi olan Brezilya merkezli Votorantim Cimentos\'un Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımı yaptığı Sivas\'taki mevcut fabrika alanına yeni çimento fabrikası inşa etti. Yeni fabrikanın 2015 yılı Mayıs ayında başlayan inşaat çalışması yaklaşık 22 ay sürdü. Yaklaşık bin çalışanın yer aldığı proje tamamlanarak üretim çalışmaları başladı. İnşaat esnasında ise eski hat da çimento üretimine devam etti. İlk olarak 1992 yılında özelleştirilen fabrika, 2015 yılında Votorantim Cimentos bünyesine geçti. Şu anda 140 kişinin kadrolu olarak istihdam edildiği tesiste taşeronlarla birlikte bu 250 kişi çalışıyor.

Sivas Çimento Fabrikası Genel Müdürü Yusuf Yenigün fabrikanın yenilenmesi ile birlikte ürün çeşitlerini artırdıklarını söyledi. Yenigün \"Çimento fabrikamız Sivas ilinde hizmet edecek şekilde mart ayında devreye alındı. 140 milyon euroluk bir yatırımdı. Bu 140 milyonluk yatırımın sonucunda çevre illere de destek verecek şekilde çeşitli ürün gamlarında üretimler yaptık. Bunların içerisinde özellikle sülfata dayanıklı ve düşük alkalili çimento, bir de altın madenine özel çimento üreterek şu ana kadar hiç üretmediğimiz ürünleri de üretmiş olduk. İsteğe bağlı olarak da yeni ürünler üretmekte bir sıkıntı gözükmüyor. Bu anlamda da elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazırız\" dedi.

\'İLK İHRACAAT RUSYA\'YA\'

Ekim ayında fabrikanın ilk ihracatını Rusya\'ya yaptığını belirten Yenigün şöyle dedi:

\"Burası, Türkiye\'ye kurulan ilk çimento fabrikalarından bir tanesi. 74 senelik bir hizmet içerisinde Sivas iline ve doğu, güneydoğu Anadolu\'ya kadar hizmet etmiştir. Ancak zaman içerisinde gerek çevresel anlamda gerekse ekonomik anlamda daha gelişmeye açık bir sektör olması nedeniyle fabrikamızı geliştirme ihtiyacı duyuldu. Dolayısıyla biz eski hattımızı kapatarak yeni bir fabrika kurmaya çalıştık ve bunu gerçekleştirdik. Ekim ayında ilk kez ihracatımızı yaptık. Rusya\'ya 3 bin ton civarında ürün gönderdik. Yine Aralık ve Ocak ayı içerisinde Kırım bölgesine çimento ihracatımız gerçekleşecek. Geçen sene ilk kez mart ayında fabrikamızı kurmamız nedeniyle tabi ki deneme ürünleri ve yeni üretime geçmemiz nedeniyle fazla satışımız olmadı. Ama önceki yıla göre satışımızı biraz artırdık. 2018 yılı içerisindeki beklentimiz ihracatla birlikte 2 katına çıkmak yönünde.\"

Fabrikanın sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini belirten Yenigün, bu alanda bir çok çalışma yaptıklarını ifade etti. Sivas\'a 16 derslikli bir okul inşaatlarının devam ettiğini belirten Yenigün \"Sosyal sorumluluk projesi anlamında da İl Özel İdaresi ile birlikte bir okul yapımına başladık. Ortaokul olarak başladı. İsmi Votorantim Ortaokulu olarak geçecek. 2018 yılının Ağustos ayında tamamlanacak\" diye konuştu.

