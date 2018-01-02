DHA YURT BÜLTENİ-2

1)YÜKSEKOVA\'DA KALP HASTASI KADIN 4 SAATTE KURTARILDI



HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Yeni Işık köyü Yukarı Uğlukbaşı mezrasında mahsur kalan kalp hastası Hasibe Dilce (49), ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kar yağışı yüzünden ilçeye bağlı 6 köy, 15 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık köyü Yukarı Uğlukbaşı mezrasında oturan Hasibe Dilce, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Dilce\'nin yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden köye ulaşamadı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşamaması üzerine Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Şantiye Şefliliği Karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Hastaya ulaşmak için karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için saat 02.00 sıralarından itibaren yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler 4 saatlik bir çalışma sonucunda saat 06.00 sıralarında eve ulaşarak kalp hastası Hasibe Dilce\'yi ambulansa bindirirerek, tedavi için Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Köye gelen ekiplere teşekkür eden Hasibe Dilce\'nin eşi Halit Dilce (52), eşinin akşam saatlerinde aniden rahatsızlandığını belirterek, \"Kar yağışı da etkil olnuca geçer diye biraz bekledik. Ancak ağrıları ve şikayetleri artınca Durumu 112\'ye ve Yüksekova şantiye şefliliğine bildirdim. Yaklaşık 4 saat süren bir çalışma ile köye ulaştılar. Allah devletimize zeval vermesin bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

6 KOY VE 15 MEZRANIN YOLU KAPANDI

Yüksekova ve çevresinde açık ve güneşli olan hava dün yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, 6 köy ve 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açılması için karla mücadele ekipleri çalışma yaparken, bazı vatandaşlar kar yağışına sevindiklerini söyledi. Kış aylarına girilmesine rağmen her yıl olduğu gibi ilçede kar yağmadığını belirten Recep Aykut, \"Yüksekova\'da çok güzel bir kar yağışı var. Sevinmemek elden değil. Yaklaşık 20 gündür Yüksekova\'da çok sıcak hava vardı. Soğuk havalar bir türlü yüznü göstermedi. Şimdi yağış var. Tadını çıkarıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kapanan yolu açan greyder

-Yukuşa çıkmayan iş makinasına zincir takılması

-Ambulansın iş makinasının ardından köye gitmesi

-Hastanın ambulansa alınması ve detalar

-Ambulansta hastaya ilk müdahale

-Kalb hastası olan Hasibe Dilce\'nin eşi Halit Dilce ile röp

-Ambulansın gidişi

-Yolda çıkan ambulnas ve iş makinasının yardımıyla tekrardan çıkartılası

-Genel detaylar

228MB,UZUNLUK 3.45

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA-DHA

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2)OKUL MÜDÜRÜNE ÖĞRENCİNİN POMPALI TÜFEKLİ SALDIRISI 17 SANİYE SÜRMÜŞ

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen\'in (47), öğrencilerden İ.P. (16) tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürülmesine dair görüntüler olduğu ortaya çıktı. Kökmen\'i öldüren İ.P.\'nin eylemini, 17 saniyede gerçekleştirdiği saptandı. Okul müdürünün saldırı anında ise \"Ne oluyor oğlum?\" diye bağırdığı belirtildi. Görüntülerde, motosikletle okulun önüne gelen İ.P.\'nin yanındaki arkadaşıyla içeri girdiği ve daha sonra kaçtığı anların yer aldığı da belirtildi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık günü, 3 yıldır görev yaptığı okulda, öğrencilerinden İ.P.\'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce kaydı başka okula alınan U.Y.\'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi azmettirici olarak gözaltına aldı. Müdür Kökmen\'e ateş eden İ.P. ile U.Y. ve B.Y. tutuklandı. Kızılcaavlu bölgesindeki evde yakalandıkları sırada çocuklardan U.Y.\'nin, yanlarında bulunan B.Y.\'ye \"Baba vurduk\" diye bağırdığı, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyuldu. Tutuklanan öğrencilerden İ.P. hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, İ.P.\'nin okulun dışında U.Y. ile birlikte sigara içtiği ve saçları uzun olduğu için müdür Kökmen tarafından uyarıldığı da belirtildi. Olay günü veli toplantısının yapılmasının planlandığı, İ.P.\'nin, Kökmen\'den bazı konuları babasına söylememesini istediği; ancak bunun kabul görmediği ortaya çıktı.

KANLARINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, müdür Kökmen\'i öldüren İ.P. ile arkadaşı U.Y.\'nin kanında uyuşturucu tespit edildi. İ.P.\'nin olayda kullandığı av tüfeği ile olay sırasında yanındaki U.Y.\'nin üzerinde bulunduğu belirtilen 6.35 mm çapındaki tabancaya da el konuldu.

SON SÖZÜ \'NE OLUYOR OĞLUM?\' OLDU

Okul müdürü Ayhan Kökmen\'in odasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine dair görüntüler olduğu ortaya çıktı. Okulun bina giriş kapısındaki kamera kayıtları, jandarma tarafından incelendi. Görüntüleri izleyen milli eğitim yöneticilerinin aktardığına ve savcılık kayıtlarına göre, Kökmen\'i öldüren İ.P. ile arkadaşının olayı, 17 saniyede gerçekleştirdiği saptandı. Kayıtlara göre, kapıdan giren 2 öğrenci, yandaki odada bulunan müdürü öldürdükten 17 saniye sonra binadan çıkıp, önce bahçeye geçti. Ardından da ana giriş kapısının yanında duran motosikletlerine binerek, olay yerinden kaçtı. Okul müdürünün de saldırı anında, \"Ne oluyor oğlum?\" diye bağırdığı öğrenildi. Öte yandan sanıkların kullandığı motosikletin tescilsiz olması dolayısıyla olaydan bir süre önce jandarma tarafından denetimler sırasında yakalanıp, trafikten men edildiği ve ailenin gerekli işlemleri yaptırıp, tekrar geri aldığı da öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olayla ilgili arşiv görüntü

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) -

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3)SARIGÖL\'DE DALINDA 2018 ÜZÜMÜ

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadını tamamlayan üretici Ahmet Tosun (43) deneme amaçlı bazı salkımları dalında bıraktı. Üzüm hasadını eylül ayının sonunda tamamladığını dile getiren üzüm üreticisi Ahmet Tosun, bu yıl deneme amaçlı olarak bağında bazı üzüm salkımlarını kesmediğini söyledi. Bağları temmuz ayından bu yana koruma amaçlı olarak örtü altına aldığını anlatan Tosun, \"Ben üzümlerimin hasadını eylül ayının sonunda tamamladım. Bu yıl deneme amaçlı olarak bağımda bazı salkımları kesmedim. Naylon altında korumaya bıraktım. 2017 yılının üzümlerini evde ailemle birlikte tüketiyoruz. Soğuk hava depolarında üzümler bekliyor. Ben de açık hava deposu gibi koruyorum. Bakalım 2017 üzümleri ne zamana kadar dalında kalacak, göreceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sarıgöl\'de dalında bekleyen üzüm görüntüsü,

-Üzüm üreticisi Ahmet Tosun ile röportaj.

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa),(DHA)

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4)FIRTINA SONRASI PLAJDA DEDEKTÖRLE ALTIN ARIYOR

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Feridun Aykut (55), her fırtınadan sonra dedektörle sahilde dolaşıp, altın takı gibi değerli eşya arıyor. Daha önce başta elmas taşlı altın yüzük olmak üzere birçok değerli eşya bulduğunu belirten Aykut, son seferde sadece bozuk para toplayabildiğini söyledi.Emekli Feridun Aykut, boş zamanlarında yaptığı işle ilgi çekiyor. Özellikle fırtınalı havalardan sonra ilçedeki plajları elinde dedektör ile 14 yıldır baştan sona dolaşan Aykut, tatilcilerin düşürdüğü, dalgalarla kıyıya sürüklenen altın takıları bulmak için uğraşıyor. Zaman zaman eşiyle de altın takı aramaya çıkan Aykut, yaptığı işin define aramak olmadığını belirtip, buna plaj kumunda kaybolup gidecek olan altınların bozdurularak ekonomiye kazandırmak denilebileceğini söyledi. Dedektörle altın aramak için en uygun zamanın fırtına sonrası olduğuna dikkati çeken Aykut, Fethiye\'de bu işi ilk kendisinin yaptığını anlattı.

Başkalarının da görüp heveslenmesiyle, dün Ölüdeniz ve Belcekız plajları çevresinde 20 civarında altın arayıcısının olduğunu belirtti.

Daha önce Antalya\'da da aynı yöntemle altın aradığını belirten Aykut, \"Ancak, burada, \'hazine arıyor\' denilerek 3 bin 600 TL para cezası kesildi. Hakkımı yasal yollardan aramak için dava açtım. Dava şimdi temyiz aşamasında. Yargıtay\'ın kararı bozacağını düşünüyorum. Çünkü ben hazine aramıyorum. Dedektörü gören yanlış anlıyor. Ben plajda altın arıyorum. Plajlar SİT bölgesi, arkeolojik alan değil. İşlerimiz çok şükür iyi. Ama her geçen gün meraklısı artıyor\" dedi.

FOTOĞRAFLAR

FETHİYE (Muğla), (DHA)-