DHA YURT BÜLTENİ-2

GÖKÇEADA İÇİN ALTIN MADENİ 6 YIL ÖNCE GÜNDEME GELDİ

1)DÖNEMİN VALİSİ BÖYLE ŞAŞIRMIŞ!

Çanakkale\'nin Gökçeada İlçesinde altın madeni konusu ilk olarak, 2011 yılında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı\'nda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü\'nün (MTA) bölgede yaptığı çalışmalarla birlikte gündeme gelmişti. O donem Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü olan Ali Altınay, Gökçeada\'da altın rezervi tespit ettiklerini açıklayınca, toplantıya Başkanlık eden donemin Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, \"Nerede?\" diye sorarak şaşkınlığını gizleyememişti. Çanakkale İl Genel Meclisi Toplantı Salonu\'nda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının katılımıyla Koordinasyon Kurulu\'nun 2011 yılı 3\'üncü dönem toplantısında MTA\'nın Çanakkale\'deki projelerini anlatan Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Ali Altınay, Gökçeada İlçesi\'nde altın rezervi tespit edildiğini söylemesi Vali Güngör Azim Tuna başta olmak üzere, toplantıya katılanlar için adeta surpriz olmustu.

VALİ TUNA \" YAPMAYIN YA YİMDİ BUNU ÇIKARMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ \" DİYE TEHKİ GÖSTERMİŞTİ

Dönemin Valisi Azim Tuna, toplantıda \"Yapmayın ya şimdi bunu çıkarmak zorunda değilsiniz, bunlar bizim zaten dursun. Gökçeada da turizmi geliştirmeye çalışıyoruz, organik ada diyoruz sizde madeni sokmaya çalışıyorsunuz\" diyerek tepkisini dile getirmişti..

Görüntü Dökümü

------------------(ARŞİV

-Toplantıdan görüntü

-Vali nin tepkisi

-Detaylar

(Burak GEZEN-ÇANAKKALE/DHA)

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2)EZİNE\'DE 350 YILLIK İSİMSİZ ŞEHZADE KABRİ RESTORE EDİLECEK

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde, belediye tarafından mezarlıkta başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında Osmanlı döneminden kalma 350 yıllık geçmişe sahip, isimsiz şehzade kabri restore edilecek. Ezine Belediyesi, İlçe mezarlığında restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlattı. Ezine\'nin tarihini tekrar canlandırmak amacıyla, Temmuz 2017\'de başlatılan çalışmalar, 9 ay içinde tamamlanacak. Hattat Gültekin Akyüz\'ün yürüttüğü çalışmalarda, 450 yıllık bir geçmişe sahip Osmanlı döneminden kalma 30 kabir tespit edildi. Kabirler içinde Ezine halkının yanı sıra Ezine\'de görev yapmış \'kadı\' kabirleri de yer alıyor. Mezarlıktaki restorasyon çalışmaları kapsamında, kabirler içinde en dikkat çeken kabir ise, isimsiz bir şehzade kabri oldu.

EZİNE\'NİN TARİHİNİ TEKRAR CANLANDIRMAK

Mezarlıktaki çalışmaların Temmuz ayında başladığını ifade eden Hattat Gültekin Akyüz, \"Ezine Belediyesi tarafından Ezine\'nin tarihini tekrar canlandırmak amacıyla yapılan bir çalışma. Yaklaşık 9 ay sürecek. Ezine\'de daha önce eskiden yaşamış devlet adamı olsun, halktan olsun, yabancı tebadan olsun birçok mezarın yerleri belirlenip, temizlenip, onarılıp meydana çıkartılacak. Çalışmalarda kayıt altına aldığımız 30 mezar var. En eski 450 yıllık, bugüne kadar en yakını ise 200 yıllık eski mezarlar ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 250 yıl önce yaşamış Ezine Kadısı Hali Efendi\'nin kabir var. Yine, 170 yıl önce yaşamış Ezine Kadısı, aslen mezar taşında yazdığına göre Isparta Uluborlu\'lu. İstanbul\'da Belediye Başkanlığı yapmış, Anadolu\'nun değişik yerlerinde Kadı Vekilliği yapmış, en sonda Ezine\'ye tayini çıkartılıp, Ezine Kadılığı görevini yaparken burada vefat etmiş Hasan Ruhi efendinin kabir var. Halktan birkaç kişi var. Pabuşçu İbrahim Efendi, o devirde ayakkabıcılık yapmış, Osmanlı döneminden 350 yıllık bir mezar. Ulu Caminin İmam Hatibi Ali Efendi\'ye ait 400 yıllık bir mezar da onarıldı\" dedi.

\"350 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP BİR TANE ŞEHZADE KABRİ VAR\"

Ezine Şehir Mezarlığı\'ndaki Osmanlı döneminden kalma kabirleri düzenleme çalışmaları kapsamında 30 kabir arasında tespit edilen isimsiz bir şehzade mezarının da bulunduğunu kaydeden hattat Gültekin Akyüz, \"350 yıllık geçmişe sahip bir tane şehzade kabri var. Yazışmalar neticesinde şehzade olduğu ortaya çıktı. Sarık sarmasından, devlet adamı olduğu belliydi. Araştırdığımızda gövdesinde de yazı olmadığı için şehzade olduğu meydana çıktı. Yazı yazmadığı için şehzadenin ismi belli değil. Şehzadelerin bir dönem boğdurulma dönemleri oldu. İşte o dönemlerde herhalde boğdurulan şehzadelerden\" diye konuştu. Hattat Gültekin Akyüz, İstanbul\'dan 2. Abdülhamit Han\'ın 4. kuşak torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu ile yaptığı görüşmeler neticesinde mezarlıktaki 350 yıllık sarık sarması olan kabrin Osmanlı dönemine ait bir şehzadeye ait olduğununun belirlendiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Ezine mezarlığından görüntü

- Osmanlı döneminden kalma mezarlardan görüntü

- Ezine\'de görev yapan kadı mezarlarından görüntü

- İsimsiz şehzade kabrinin görüntüsü

- Hattat Ustası Gültekin Akyüz röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Erol GÜNGÖRDÜ / ÇANAKKALE, (DHA)

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3)ORTACA\'DA SICAK HAVA KEYFİ

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde sıcak ve güneşli hava, sokaklara yansıdı. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, güzel havanın keyfini sürdü. Ortaca\'da aralık ortasındaki bahardan kalma günler, vatandaşların keyfini yerine getirdi. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 15 derece ölçüldüğü ilçedeki cadde ve sokaklar ile kafeteryalar doldu. Bazıları ise soluğu, çocukları ya da evcil hayvanlarıyla parklarda aldı. Kimi vatandaşlar, bisikletleriyle gezdi. Kent sakinlerinden Demet Mutlu, \"Kış mevsiminde bahar havasını yaşıyoruz. Havanın sıcak ve güneşli olması nedeniyle içeride duramadık. Oğlumla beraber kendimizi dışarı attık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Parkta oynayan çocuklar

- Parkta ailelerin çocukları ile gezintisi

- Kafelerde oturanlar

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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4)YAŞLI TURİZMİNDE TÜRK-JAPON İŞBİRLİĞİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde hayata geçirilen Uluslararası İleri Yaş Turizmi ve Evde Bakım Hizmeti Projesi kapsamında, Türk hemşire ve sağlık ekiplerine Japonya\'da yaşlı bakımı ve Japonca eğitimi verilecek. Dünyanın en fazla yaşlı nüfusuna sahip ülkesi Japonya\'dan gelecek turistlerin Bodrum\'da uzun süreli tatil yaparken tedavilerine de devam edebilmelerinin hedeflendiği projede, Japon ve Türk doktor, hemşire ve turizmcilerinin birlikte çalışacağı bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Birimi, Bodrum Yaşam Vakfı ve Japonya\'nın Ehime Eyaleti Niihama şehrinde yaşlılara dünya standartlarının üzerinde verdiği hizmetle bilinen Hapinesu Vakfı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen Uluslararası İleri Yaş Turizmi ve Evde Bakım Hizmeti Projesi\'nin ilk adımı Bodrum\'da atıldı. Japonya\'daki uluslararası KYOSEİ Girişim Vakfı tarafından da desteklenen proje kapsamında, Bodrum Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alev Şahin\'in davetlisi olarak Hapinesu Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Keiichiro Kondo da Bodrum\'a geldi. Bodrum\'daki sağlık yatırımları, özel hastaneler ve yaşlılara yönelik geliştirilen projeler hakkında bilgi alan Prof. Dr. Keiichiro Kondo, Dr. Alev Şahin ve sağlık ekibi ile birlikte Mumcular Mahallesi\'ndeki evinde kızı ve torunu ile birlikte yaşayan ve devamlı evde sağlık hizmeti alan 3 çocuk, 2 torun sahibi 91 yaşındaki emekli avukat Nevide Toksal\'ı ziyaret etti. Kondo, sağlık kontrollerini yakından incelediği Toksal ile bir süre sohbet etti.

TÜRK HEMŞİRELER JAPONYA\'DA EĞİTİLECEK

Prof. Dr. Keicchiro Kondo \"Yaşlıların bakımı konusunda Türk hemşireleri ve sağlık ekibini Japonya\'da eğitim vererek tecrübelerimizden yararlanmalarını sağlayacağız. Bodrum, yaşlıların yılın 12 ayı tatil yapabileceği ve huzurlu bir yaşam sürebileceği bir yer. Japon yaşlı hastalarımızda bura iyi bir sağlık hizmeti almak için sıkça buraya geleceklerdir. Vakfımız bünyesinde yaşlılara hizmet veren 27 kuruluş var. Japonya\'da eğitim alıp, dilimizi öğrecek Türk hemşirelerin hem Japonya\'da hem de Türkiye\'de Japon hastalara çok iyi hizmet vereceğine inanıyorum\" dedi.

JAPON YAŞLILAR BODRUM\'DA UZUN SÜRELİ TATİLLER YAPACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Bodrum Bölge Sorumlusu Dr. Alev Şahin, Bodrum Yarımadası genelinde kayıtlı evde hizmet alan yaklaşık 800 yaşlı, yatalak hasta bulunduğunu söyledi. Dr. Şahin, Muğla\'da yaşlı ve özellikle yatalak hastalar için ciddi bir huzurevi açığı olduğuna dikkat çekip, \"Büyükşehir Belediyesi olarak her ay en az 80 hastaya evinde sağlık, temizlik ve bakım hizmeti veriyoruz. Japonya dünyada yaşlı nüfusa en çok sahip olan ve bu konuda 50 yıllık ciddi bir deneyimleri olan bir ülke. Bu nedenle Prof. Dr. Keiichiro Kondo\'yu Bodrum\'a davet ederek burada ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Muğla\'dan hemşire ve sağlık ekiplerimi 1,5 -2 yıllığına Japonya\'ya göndererek hem sağlık hemde dil eğitimi almalarını sağlayacağız. Bodrum\'un havası özellikle yaşlı hastaların uzun süreli tatilleri için ideal. Bu nedenle yaşlı ve yatalak Japon hastaları eğitimli personelimiz ile Bodrum\'da ağırlayarak yaşlı turizmine de önemli katkıda bulunurken Türk-Japon dostluğuna sağlık ve turizmi birleştirerek yeni bir sayfa açmış olacağız\" diye konuştu.

BODRUMLU TURİZMCİLER BU PROJE İÇİN HAZIR

Japonya\'da yaklaşık 8 yıldır Ertuğrul Firkateyni Projesi\'ni yürüten Bodrum Kültür ve Sanat Vakfı (BOSAV) Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Turanlı da Ertuğrul Projesi ile birlikte tam bir asırdır devam eden Türk-Japon dostluğuna çok büyük bir ivme kazandırdıklarını söyledi. Turanlı şöyle devam etti:

\"Geçmişten günümüze Türkler\'in dostluğuna ve kardeşliğine büyük önem veren Japon dostları bu kezde bize yaşlılarını emanet etmek için ortak proje üzerinde çalışmayı kabul ettiler. Japonya\'da 100 yaşın üzerinde sağlıklı ve çok iyi durumda olan binlerce insan var. Bunların hem sağlık kontrollerinin devamı hem bakımlarının yapılması hem de tatillerini geçirebilmeleri için Türk hemşirelerin Japonca öğrenerek Japonya\'da eğitime tabi tutulmaları bu projenin en önemli ayağı. Bodrumlu turizmcilerde bu projeye önemli oranda destek verecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ekibi\'nin Dr. Alev Şahin ile birlikte Mumcular\'daki evinde bakım hizmeti alan yaşlının evine gitmesinden görüntü

-Evde sağlık hizmeti alan 91 yaşındaki Nevide Toksal\'ın gerekli bakım ve sağlık kontrollerinin yapılmasından görüntü

-Hapinesu Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Keichiro Kondo\'nun evde bakım hizmetini inceleyip, hasta ile sohbet etmesi

-Evde sağlık hizmeti alan Nevide Toksal ile röp.

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Bodrum Bölge Sorumlusu Dr. Alev Şahin ile röp.

-Hapinesu Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Keiichiro Kondo ile röp. (İngilizce olarak)

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)