DHA YURT BÜLTENİ-2

1) MUHALİFLER, AFRİN OPERASYONU İÇİN HAZIR BEKLİYOR

SON zamanlarda gözlerin çevrili olduğu PYD denetimindeki Suriye\'nin Afrin kentine Türkiye\'nin olası operasyonuna muhalifler de destek verecek. Azez ile Afrin arasındaki bölgede kontrol noktası oluşturarak olası operasyon için hazır kıta bekleyen muhalifler, PYD\'nin zaman zaman yaptığı taciz atışlarına da anında ağır silahlarla karşılık veriyor.

Suriye iç savaşının ardından Kilis’in karşısında bulunan Halep kentine bağlı Azez ilçesinin kontrolü rejim güçlerinin elinden Özgür Suriye Ordusu güçleri kontrolüne girdi. Ancak, zaman içerisinde Türkiye’ye açılan Bab Es Selame Sınır Kapısı’nı elinde tutmak isteyenler için kritik önem taşıyan Azez; kontrolü sağlamak için ÖSO içerisinde başlayan gruplaşmalar ile terör örgütü DEAŞ ve PYD’nin hayallerini süsledi. Bab Es Selame Sınır Kapısı’nın kontrolünü ÖSO’ya bağlı hareket eden gruplar elinde tuttu ve burada kontrolü geçen Ekim ayında geçici hükümete devretti. Sınır kapısında yaşananların aksine Azez ilçe merkezi ise bir süre terör örgütü DEAŞ denetimine girse de genellikle ÖSO’nun elinde kaldı.

FIRAT KALKANI İLE DEAŞ PÜSKÜRTÜLDÜ

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD’nin Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Türkiye sınırında kontrolü sağlayarak, ülkenin kuzeyindeki Cerablus ve Azez’i de ele geçirerek Afrin’e kadar uzanan koridoru ele geçirmek istediğini duyurdu. Bu sırada Azez ile Cerablus arasındaki bölgede kontrolü elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ’ın sınır hattındaki Gaziantep ve Kilis’e yönelik saldırıları üzerine Türkiye geçen yıl Ağustos’ta Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattı. TSK tarafından desteklenen ÖSO güçleri, Cerablus ile Azez arasındaki hatta bulunan DEAŞ’lı teröristleri temizleyerek, bölgeyi güvenli hale getirdi. Türkiye’nin bu hamlesinin ardından hem bölge güvenli hale geldi, hem de PYD’nin sınır hattında kantonları birleştirerek ülkenin kuzeyindeki hattı elinde bulundurma hayali sona erdi.

TSK’nın bölgeyi güvenli hale getirmesinin ardından Azez’e komşu olan PYD denetimindeki Afrin’deki teröristler hem Türkiye’ye hem de Azez bölgesindeki ÖSO güçleri ile sivillere yönelik taciz atışları yapmaya başladı. PYD’nin bölgedeki varlığının tehdit oluşturması üzerine Türkiye, Afrin’e yönelik operasyon yapılacağı sinyalini verdi. Sınır hattında güvenlik önlemlerini alan TSK aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen Suriye içerisinde de önlem aldı.

AZEZ’DE MUHALİFLER OPERASYONA HAZIR

Olası operasyonun gündeme gelmesinin ardından gözlerin çevrildiği Afrin’e en yakın noktadaki Azez’de ÖSO bünyesinde hareket eden muhalif gruplar da harekete geçti. Doğan Haber Ajansı (DHA) ekibi sınırı geçerek Azez’de muhaliflerin olası operasyona yönelik hazırlıklarını görüntüledi. Azez ile Afrin ve Halep arasındaki ulaşımın sağlandığı karayolunun ulaşıma kapatıldığı bölgede ÖSO bünyesinde bulunan Ceyşel Şamel, Cephet El Şamiye başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar önlem aldı.

SÜREKLİ NÖBET TUTUYORLAR

Azez kentinde kontrolü elinde bulunduran muhalifler, Afrin sınırında setler ve kontrol noktaları oluşturdu. Azez ile Afrin arasındaki bölgede üzerine ağır silahların monte edildiği araçlar ve havanların kurulu olduğu kontrol noktaları oluşturan muhalifler, olası saldırılara karşı eli tetikte nöbet tutuyor. ÖSO bünyesindeki muhalifler, bazı noktalarda birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan PYD’li teröristleri de sürekli olarak dürbünlerle gözetleyerek her hareketini adım adım takip ediyor.

PYD BÖLGESİNDE RUSYA BAYRAĞI

Türkiye’nin olası operasyonunun konuşulduğu Afrin’in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan bazı binaların çatısında ise Rusya bayrağı olduğu görüldü. Rusya Devlet Başkanı Putin\'in askerlerini Suriye\'den çekme kararı aldığını açıklamasına karşın Maranaz bölgesindeki bazı binaların çatısında bulunan Rusya bayrağı ise Azez tarafından çıplak gözle görülebiliyor. PYD’li teröristlerin Afrin çevresinde olası bir operasyona karşı hendekler kazdığı ve zaman zaman ÖSO güçlerinin bulunduğu bölgeye yönelik taciz ateşi açtığı bildirildi.

TACİZ ATEŞİNE ANINDA KARŞILIK VERİLİYOR

DHA ekibinin görüntülediği muhalif güçlerin oluşturduğu kontrol noktasına Afrin bölgesindeki PYD\'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan taciz ateşine kontrol noktasında bulunan Ceyşel Şamel grubu üyesi muhalifler, ağır silahlarla anında karşılık verdi. Taciz ateşinin yapıldığı bölgede bulunan PYD’liler, muhalifler tarafından doçka, makinalı tüfek ve kalaşnikoflarla ateş altına alındı.

“TSK’NIN YAPACAĞI OPERASYONA GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZö

Sıcak anların yaşandığı kontrol noktalarında bulunan muhalifler, TSK\'nın Afrin\'e yönelik olası operasyonuna destek vererek bölgeyi teröristlerden temizlemeye hazır olduklarını söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı’na da katılan gruplar arasında yer alan Ceyşel Şamel grubu sorumlularından Esad Dennun, PYD’li teröristlerin Türkiye gibi kendileri için de tehdit oluşturduğunu söyledi. Azez ve çevresinin güvenli hale gelmesini arzuladıklarını anlatan Dennun, bunun için Türkiye’nin kararına uyarak olası operasyona her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Şu an Afrin sınırına yakın noktada diğer ÖSO grupları gibi kendilerinin de kontrol noktaları kurarak, PYD’li teröristlerin saldırılarını engellediklerini anlatan Dennun, “Bizim isteğimiz bir an önce kentimizin ve çevresinin teröristlerden temizlenerek tam anlamıyla güvenli olması. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ile Azez arasındaki bölge güvenli hale geldi. Biz bu güvenli bölgenin daha da genişlemesi için Türkiye’nin alacağı her türlü karara uyarak destek olacağızö dedi.

(ÖZEL HABER)

2)RUSYA GÜMRÜĞÜNDE KARANFİL KRİZİ

RUSYA\'nın, karanfil yasağını kaldırdığına dair belgeleri gümrük kapılarına göndermemesi nedeniyle karanfil ihracatı yapılamıyor. Süs Bitkileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, “Kağıt üzerinde her şey tamam ama yazı gümrüklere gönderilmediği sürece kriz devam ediyor\" dedi. Rusya ile Türkiye arasında 2015 yılının Kasım ayında yaşanan uçak krizinin etkileri bazı sektörlerde devam ediyor. Geçen yılın ortalarında iki ülke liderinin bir araya gelmesiyle Rusya\'nın turizm ve tarımda kademeli olarak uyguladığı birçok yasak kaldırıldı. Rus turistler turizmde bu yıl rekorlar kırarken, en önemli ihracat kalemlerinden domateste 50 bin ton sınırı olmak şartıyla birçok yaş meyve sebze ürününde de yasaklar kaldırıldı. Rusya ile en önemli ihracat kalemlerinden birini oluşturan kesme çiçek sektöründeki karanfil ihracatı yasağının da mart ayında kaldırıldığı duyuruldu. Ancak yaklaşık 8 aylık süreçte kesme çiçek sektörü karanfil ihracatını başlatamadı.

YASAK KALKTI AMA ÜRÜN GÖNDERİLEMİYOR

Bu yıl Rusya\'ya hiç karanfil ihraç edilemediğini belirten Osman Bağdatlıoğlu, “Rusya\'ya baktığımızda geçen yıllarda 10 milyon dolar seviyelerine çıkan ihracat şu an 11 aylık periyotta 100 bin dolar civarında. Ana ürünümüz karanfil ise gitmiyor. Çünkü oradaki pazarlarımızı kaybettik. Yaşanan krizler sonrasında bizim yerimize Kolombiya, İspanya, Kenya girdi. Şu anda ana müşterilerimizle çalışamıyoruz. Daha da önemli bir sorun karanfil ihracatı yasağı kaldırılmasına rağmen gümrüklerde geçiş izni verilmiyor. Bu da çok etkili\" dedi.

GÜMRÜKLERDE KRİZ DEVAM EDİYOR

Gümrüklerden geçiş izni olmadığı için ihracatçının Rusya pazarına çıkış yapamadığını belirten Bağdatlıoğlu, \"Şu anda ihracat yasağı kalktı gözüküyor ama onların gümrüklerinde bu değerlendirme yok. Gümrük kapılarına yazı gelmemiş, gelmeyince de ihracatçımız bekliyor ne zaman açılacak diye. Resmi anlaşmalarda olabilir ama kapılara giden talimat olmadığı için ihracat sıfır. 100 bin dolar olarak yapılan ihracat da zaten karanfil haricindeki diğer ürünler. Bu da bizim toplam ihracatımızda yüzde 10\'luk kayıp demek. Gümrüklere yazı gönderilmediği sürece problem var, kriz devam ediyor\" dedi.

UÇAKLA İHRACAT PAHALI

Ukrayna\'daki ekonomik kriz nedeniyle bu ülkeye karanfil ihracatında yüzde 40\'a yakın düşüş yaşandığını anlatan Bağdatlıoğlu, Türk Hava Yolları\'na da seslenerek, uçakla ihracatta Kenya ve İsrail\'in ürünlerini Avrupa pazarına daha ucuza taşıyabildiğini, Türk ihracatçısının bu nedenle rekabet edemez duruma geldiğine dikkati çekti. Japonya için de uçakların küçük olması nedeniyle sorun yaşandığını belirten Bağdatlıoğlu, “Bu yüzden nakliye ücreti çok pahalı. Ama benzer birçok etkene rağmen yine biz üretim yapmak zorundayız\" dedi.

(ÖZEL HABER)

3)LÜFER GRAM ALTINLA YARIŞIYOR

ÇANAKKALE\'de, av yasaklarının sona ermesine rağmen balıkçı tezgahlarında 150 liradan satılan lüfer, gram altınla yarışır hale geldi.

Elverişsiz hava şartları ve denizlerdeki balık azlığı gibi nedenlerden dolayı, balık fiyatları cep yakıyor. Hava şartlarının yanı sıra denizlerdeki aşırı balık azlığı satıcıların da balık fiyatlarını gören vatandaşın da keyfini kaçırıyor. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer, 150 liradan tezgahlarda satılıyor. Lüfer bu haliyle 153 TL\'den satılan gram altınla yarışıyor.

Çanakkale\'de 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, \"Balık sezonu 1 Eylül\'de açıldı. Beklenen bolluk başlamadı. Palamut bir ara biraz bolluk yaptı. Tezgahlarda 5 liradan, 7 lira ve 10 lira civarından satıldı. Daha sonra tekrar fiyatlar yükseldi ve palamut 20 lira ile 35 liraya kadar çıktı. Balıkta bu sezon beklenen bolluk yaşanmadı. Hamsi şu anda 20 lira, 10 gün önce 10-15 lira civarında satılıyordu. İstavrit 10 lira. Bu sezon çinekop ve sarıkanat yok. Lüfer var ama kilosu 150 lira. Lüferin fiyatı çok yüksek. Lüferin fiyatında bu saatten sonra bir düşüş olacağını tahmin etmiyorum. artış olur, düşüş olmaz. Lüfer almak isteyen vatandaşlar 150 lira olduğunu duyunca çeyrek altın mı satılıyor diye bize tepki gösteriyor. Bizim elimizde olan bir şey yok. Keşke bol olsa diyoruz ama olmuyor\" dedi.

14 yıldır balıkçılık yapan İsmail Karakulak ise, \"Balık fiyatları yüksek. Tezgahlarda şu anda lüfer kilosu 150 liradan satılıyor. Eğer bollaşırsa kilosu 70 liraya, 50 liraya düşebilir. Ama şu anda oltacılarla ya da teknecilerle konuştuğumuzda lüferin az olduğunu teyit ediyorlar. Vatandaşlarda lüferin kilosunu duyunca, 150 liraya lüfer olur mu diyor\" diye konuştu.

Diğer balık çeşitlerinden çipura 30 TL, tekir 40 TL, hamsi 20 TL, mezgit 35 TL, kolyoz 25 TL, istavrit 10 TL, uskumru 35 TL, kupa 15 TL, sardalya 10 TL, karides 30 TL, levrek 40 TLve palamut 30 TL\'den tezgahlarda satışa sunuluyor.

4)34 İLDE ASKERİ PERSONELE FETÖ OPERASYONU; 70 GÖZALTI KARARI

KONYA merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görevli 47\'si muvazzaf 70 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan mahrem imamların vermiş olduğu ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda Kara ve Hava Kuvvetlerinde görevli \'kripto\' olark bilinen askeri personele yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine bu sabah eş zamanlı olarak Konya merkezli 34 ilde 47\"si muvazzaf 70 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin 4\'ü astsubay 66\'sının subay olduğu öğrenilirken, 23 şüphelinin soruşturma kapsamında daha önceden görevden ihraç edildiği belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

5)KAYSERİ\'DE \'SAHTE EVRAKLA EMEKLİLİK\' OPERASYONU: 22 GÖZALTI (1)

KAYSERİ\'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte evrakla emekli olan kişilerle, bunlara aracılık eden toplam 22 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, kamu kurumu dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçundan devleti 10 milyon lira zarara uğrattığı kaydedildi.



6)HARD DİSKİNDE 19 BİN ÇOCUK PORNOSU FOTOĞRAFI ÇIKAN ESKİ ÖĞRETMEN TUTUKLANDI



ADANA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan sınıf öğretmenliğinden ihraç edilen Necdet A.\'nın (53) evinde ele geçirilen hard disk içinde 19 bin çocuk pornografisi fotoğrafı, 4 bine yakın porno film bulundu, 400 porno CD ele geçirildi. Necdet A. \'müstehcenlik\' suçundan tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos 2016\'da, sınıf öğretmenliği yapan evli, 5 çocuk babası Necdet A.\'nın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Öğretmenin evinde yapılan aramada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'e ait kitap ve özel bir kutu içinde 400 CD, porno dergi, 500 GB hafızaya sahip harici hard disk ele geçirildi. Öğretmen ifadesinde ele geçirilen belgelerle ilgili, \"Benim haberim olmadan, kitap kolilerimin arasına konulmuş\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen öğretmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Necdet A., KHK ile meslekten ihraç edildiği bildirildi.

ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI

Polisi şüphelinin evinde el geçirdiği hard diskleri ve CD\'leri incelemesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne teslim etti. Polis incelemeye aldığı hard diskin içerisinde 4 bine yakın porno film ve 19 bin adet, kız ve erkek çocukların cinsel içerikli fotoğrafına ulaşıldı. CD\'lerde ise 400\'e yakın pornografik görüntüler tespit etti. Ekipler bunun üzerine, 31 yıl öğretmenlik yapan Necdet A.\'yı tekrar gözaltına aldı.

Necdet A., \"İkinci el bir hard disk almıştım. Fotoğraflar benim değil\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkartılan eski öğretmen, \'müstehcenlik\' suçundan tutuklandı.

7)ANTALYA MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU: 65 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Antalya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında 36\'sı memur, 25\'i asker ve polis, 4\'ü sivil toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için saat 06.00\'da, 24 ilde 99 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Antalya\'daki baskında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Antalya\'da gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün askeri imamının da bulunduğu belirtildi. Operasyonda kapsamında şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmezken, soruşturmanın derinleşebileceği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

