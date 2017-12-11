DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DARGEÇİT\'TE 2 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ



MARDİN\'in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 PKK\'lı terörist öldürüldü. Nusaybin ilçesine bağlı 4 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün saat 19.30 itibariyle kaldırıldı. Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtttiği yazılı açıklamada şöyle dedi:\"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte; 1 adet kaleşnikof, 8 adet şarjör, 240 adet fişek, 1 adet tabanca ve şarjör, 15 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet telsiz, 2 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir.\" Valilik ayrıca, Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının dün saat 19.30 itibariyle kaldırıldığını açıkladı.

FOTOĞRAFLAR

MARDİN, (DHA)-

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2) BİTLİS\'TE 12 KÖY VE 3 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

BİTLİS’in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve 3 mahallede, 16.00- 07.00 saatleri arasında geçerli olmaküzere, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle bugünden itibaren Muki\'ye bağlı 3 köy ve 1 mahallede, Tatvan\'nın ise 9 köy ve 2 mahallesinde 16.00- 07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. Açıklamada şöyle denildi: \"Bitlis ili Mutki ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Yazıcık Köyü, Yuvalıdam Köyü, Kayran Köyü, Aksu Mahallesi ile Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Üzümlü Köyü, Anadere Köyü, Sungurlu Köyü, Külbastı Köyü, Odabaşı Köyü, Teknecik Köyü, Sallıca Köyü, Boblesür Köyü, Dönertaş Köyü, Kömürlü Mahallesi ve Aktoprak Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Aralık 2017 Pazartesi günü saat:00:01’den itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00- 07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.\"



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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3)KAZDAĞLARI\'NDA İNCİR AĞACINA BOZ AYI ÇIKTI

ÇANAKKALE\'de Kazdağları bölgesinde yaşayan bir boz ayının incir ağacına çıkma, yerde incir ağacının dalını silkeleme ve dalı kırma anı fotokapanla görüntülendi.Kazdağlarında çeşitli noktalara konulan 38 fotokapanla bölgedeki yaban hayatı kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaban hayatını koruma altına almak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Kazdağları\'na yerleştirilen 38 fotokapanla yapılan kayıtlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görüntülerde Kazdağları\'nda yaşayan bir boz ayının incir ağacına tırmanma, yerde incir dallarını silkeleme ve dalı kırma anı görülüyor. Boz ayının ortaya çıkan bu ilginç görüntüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yayınlandı. DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü yetkilileri, 2016 yılında başlayan fotokapanla yaban hayatı görüntüleme çalışmalarının 2019 yılına kadar devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-İncir ağacına çıkan boz ayıdan görüntüler

-Yerde incir ağacının dallarını silkeleyen ve kıran boz ayıdan görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)YÜRÜYEN MPS HASTASINA İLAÇ VAR, YÜRÜYEMEYENE YOK

MANİSA\'da iki kızı da enzim eksikliğinden kaynaklı genetik bir hastalık olan MPS ile mücadele eden anne Döne Akbulut, hastalığın ilerlemesini durduran ilacı, kızlarından birinin yürüyemediği için kullanamadığını anlattı. Yurtdışından getirilen ve SGK tarafından karşılanan ilacın yürüyebilen kişilere verildiğini belirten anne Akbulut, \"Kızım gözümün önünde eriyor. Diğer kızıma da ilaç verilmesini istiyorum. Birinin hastalığı dururken, diğerininki ilerliyor\" dedi. Manisa\'da Yunusemre ilçesinde yaşayan Döne Akbulut ve Ramazan Akbulut çiftçi ilk çocukları Feyza Nur 1.5 yaşındayken Mukopolisakkaridoz (MPS) hastalığıyla tanıştı. Enzim eksikliğinden kaynaklanan genetik ve nadir görülen hastalıklardan biri olan MPS, 200 bin kişide bir görülürken, Feyza da bu hastalıkla dünyaya geldi. Anne Döne Akbulut ilk kızının hastalığını yeni öğrendiği sırada ikinci çocuğuna hamile kaldı.

HAYATINI MPS HASTASI KIZLARINA ADADI

İkinci çocuğu Esma Nur\'un da MPS hastalığıyla dünyaya geldiğini belirten Döne Akbulut, hayatını çocuklarına adadı. 12 yaşındaki Feyza Nur 6\'ncı sınıf, yürüyemeyen 9 yaşındaki kızı Esma Nur\'un da 2\'nci sınıfa gittiğini belirten anne Akbulut, büyük kızının boyunun 96 santimetre, küçük kızının da 86 santimetre olduğunu söyledi. Döne Akbulut, yürüyemeyen küçük kızı Esma Nur\'u bebek arabasında okula götürüyor ve sürekli kızlarıyla ilgilenerek onları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

YÜRÜYEMEYEN KIZINA İLAÇ YOK

MPS hastaları için yurtdışından 2015 yılında ilaç getirildiğini ve SGK\'nın bu ilaçları karşılamaya başladığını söyleyen Döne Akbulut, \'Vimizim\' adlı ilacı yürüyebilen kızı Feyza Nur\'un kullandığını, ancak küçük kızı Esma Nur\'un yürüyemediği için ilacı kullanmasına onay çıkmadığını anlattı. Döne Akbulut, \"Genetik bir hastalık. Yaş ilerledikçe yürüme, solunum, işitme kayıpları sorunları yaşanıyor. Bu ilaç hastalığı geçirmiyor, ama ilerlemesini durduruyor. Bu ilacı almak için önce çocuğun 6 dakika yürümesi gerekiyor. Doktorlar 6 dakika yürütüyor, heyete gidiyoruz. Raporla ilaç alabiliyoruz. Büyük kızım ilaç tedavisi alıyor, ama küçük kızım alamıyor. Çünkü devlet sınır koydu. Yürüyen hastalar ilacı alabiliyor, yürümeyen alamıyor. Onun için küçük kızıma şuanda ilaç verilmiyor. Kızıma ilaç verilmesini istiyorum\" dedi.

\"KIZIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR\"

Feyza Nur\'un her hafta bir kez Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde 4 saat boyunca ilaç aldığını aktaran Döne Akbulut, hastalıkta erken yaşta ölüm riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Küçük kızının ilacı alamadığı için bu riskin arttığını ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

\"Küçük kızım gözümün önünde eriyor. Hastalığı artıyor, ağrıları başlıyor. Solunumunda sıkıntı oluyor. İlacımız olsa belki hastalığını durdurabiliriz. İlaç 2015 yılında yurtdışından getirilmeye başlandı. SGK tarafından karşılanıyordu. Çok sevindik ama sınırlarla karşılaştık. Çocuğumun ilacı alması için yürümesi gerekiyor. Bu ilaç belki onu yeniden yürütmeyecek ama ölüm riskini azaltacak. Çocuklarımın biri için sevinirken, diğerine ağladım. Biri ilacı alıyor, biri alamıyor. Hastalıkta erken yaşta ölüm riski çok yüksek. İlacımızı istiyoruz. Çocuğumun hayata bağlanmasını istiyorum. Bazen soruyor, cevap veremiyorum. \'Anne ben neden yürüyemiyorum\' diyor. Hayal kuruyor. \'Yürürsem hiç eve girmeyeceğim\' diyor. Yürümesi için egzersizler yapılıyor. Elimizden gelen bütün şeyleri yapıyorum. Kasları gelişsin diye yüzmeye de gidiyor\" Aynı hastalıkla mücadele eden 14 yaşındaki Beyza Erkun\'un annesi Sevil Erkun da, kızının yürümesinin durduğu için ilacının kesildiğini anlattı. Sevil Erkun, \"İlacı 2 sene kullandık. 4-5 aydır da ilacı alamıyoruz. Desteksiz yürüyemediği için ilaç onaylanmadı. Testlere 6 ayda bir giriliyordu. Yürüme testleri yapılıyordu. Beyza\'nın durumu iyiye gidiyordu ama bacaklarında güçsüzlük var. Şuan kendi başına hareket edemiyor. Yürüyene ilaç verilmesi, yürümeyene verilmemesi çok saçma\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-MPS hastası kardeşlerden genel ve detay görüntü,

-Anne Döne Akbulut\'un konuşmasından görüntü,

-MHP hastası yürüyemeyen Esma Nur\'u annesinin yürütmeye çalışmasından görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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