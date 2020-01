DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİYARBAKIR\'IN 3 İLÇESİNDEKİ OPERASYON TAMAMLANDI: 123 KİLO ESRAR VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ



DİYARBAKIR\'ın Hani, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında PKK terör örgütüne yönelik 7 Aralık\'ta başlatılan operasyon dün gece itibariyle tamamlanırken, operasyonda silah, el yapımı patlayıcı düzenekleri, mühimmat ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda, 123 kilo da esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valliliği Hani, Lice ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 7 Aralık\'ta başlatılan, geçen yılın Şubat ayında merkez Sur ilçesinde şehit edilen Gümüşhaneli Teğmen Recep Erdoğan adına düzenlenen operasyonunun dün saat 22.00\'de tamamlandığını açıkladı. \'Bayrak-70 Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan-2 Operasyonu\'nda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 sığınak ve 1 doğal mağara tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, Lice ilçesi Birlik, Şenlik köyleri ile Hani ilçesi Yukarıturalı, Gömeç, Serenköy ve Kırım köyleri mülki sınırları içerisinde 2 sığınak içerisine gizlenen ve toprağa gömülü halde jelikan bidonlar içerisinde 1 Kalaşnikof piyade tüfeği , 7.62 milimetre çapında Çekya yapımı \'Zbrojovka\' marka piyade tüfeği, 29 adet Kalaşnikof fişeği, 41 adet 7.62x54 milimetrelik piyade tüfeği fişeği bulundu. Bunun yanı sıra 11 el yapımı patlayıcı, 2 adet radyo frekanslı patlatma düzeneği, 1 adet uzaktan kumanda, 2 adet 8’li pil bloğu, 1 adet boş Bixi mühimmat kutusu, 400 metre kablo, 11 adet tüp, 56 adet pil, 1 adet vitrin mankeni baş kısmı, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve silah ve mühimmat muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Aynı operasyon kapsamında yapılan yol denetimleri ve adli aramalar sonucu, 2 bin 116 kişi ve 985 aracın sorgulaması yapılırken, operasyon bölgesindeki 40 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirilildiğıi belirtildi. Açıklamada, 1’i \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan olmak üzere toplam 12 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığını da ifade edildi. Operasyonda, 112 kilo 500 gram kubar ve 11 kilo 200 gram toz olmak üzere toplam 123 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildiği de kaydedildi.

2)TARTIŞTIĞI KADINI 9 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

BURSA\'DA 40 yaşındaki Nafiye Şahin daha önce rahatsız etmesi gerekçesiyle şikayetçi olduğu Kemal Y. tarafından 9 yerinden vurularak öldürüldü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nafiye Şahin (40) ve Kemal Y. (61) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Kemal Y. belinden çıkardığı silahı ile Şahin\'e 9 el ateş etti. Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahelelere rağmen Nafiye Şahin hayatını kaybetti. Öte yandan Nafiye Şahin\'in daha önce kendisini rahatsız etmesi gerekçesiyle Kemal Y.\'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Kemal Y.\'nin bulunması için çalışma başlattı.

3)33 YIL SONRA KÖYÜNE DÖNMEYE İKNA EDİLEN \'ROBİNSON NİNE\'YE ZİYARETÇİ AKINI

TRABZON’un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alarak yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası’nda tek başına yaşayan ve yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan 82 yaşındaki Fadime Kayacı, 33 yıl sonra döndüğü köyünde ziyaretçi akınına uğruyor. Kış aylarında kimsenin kalmadığı Karakısrak Yaylası\'nda, zor koşullara rağmen tek başına hayatını sürdürerek, yakınlarının ısrarına rağmen köye dönmeyen ve yaz- kış demeden yaylayı adeta kendine yurt edinen Fadime Kayacı, geçen hafta yaylaya ulaşan belediye ekiplerince ikna edilerek köye indirilmişti. Bu kışı köyünde geçirecek olan Kayacı\'nın bu hikayesi medyada da yer almıştı.

HORONLU KUTLAMA

İlçede 2011 yılında yapılan \'En beğenilen ev kadını\' adlı ankette birinci seçilen ve ilelermiş yaşına rağmen cesurca yaşam tarzından ötürü kendisine ‘Robinson nine’ olarak da hitap edilen Fadime Kayacı, ikna edilmesi sonrası yayladan köye inince ziyaretçi akınına uğradı. Ziyarete gelen komşuları Kayacı\'nın köye dönüşünü evleri önünde horon oynayarak kutladı. Kemençe müziği olmamasına rağmen oynanan horona bir süre eşlik eden Kayacı, ziyaretlerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

AKLI YAYLADA KALDI

Uzun yıllardır yaylada tek başına yaşayarak geçimini sağlayan, cesur ve kararlılığıyla adeta gençlere taş çıkartan Kayacı, Büyük Mahalle’deki evinde gelen komşuları ve sevenlerinin ziyaretinden ötürü memnun kaldığını, ancak aklının halen daha yaylada olduğunu söyledi. Kayacı, “Köye indim, kardeşimin mezarına gittim. Toruncuğumun karısını gördüm, komşularıma gittim. Ben 50 sene dağda kışladım, sonra aldılar beni köye. Burada olmak güzel ama aklım yaylada kaldı. Allah nasip ederse, akşamdan sabaha çıkar mıyız, çıkmaz mıyız salahiyetimiz yok. Orucumu tuttum. Ramazan Bayramı\'ndan sonra da Karakısrak Yaylası\'na çıkacağım. Çıkmamaya çarelerim yok, yıllarım orada geçti. Ömrüm var ise yine gideceğimö dedi.

KÖYDEKİ DEĞİŞİMİ FARK ETTİ

Kayacı\'nın uzun süre gelmediği köy evi çevresinde birçok değişiklik de gözüne çarptı. Bu değişiklikler karşısında Kayacı \"Köye indikten sonra gördüm. Seranderimiz gitti, evimiz gitti, mereğimiz gittiö diyerek şaşkınlığını ifade etti.

\'GEL\' DESEK GELMEZDİ

Köye inen Fadime Kayacı\'nın gelini Gülsüm Kayacı halasının gelmesinden ötürü memnun olduklarını anlatarak şöyle konuştu:

“Halam 50 senedir Karakısrak Yaylası’nda durdu. Hiç gelmezdi buraya. \'Gel\' desek ona, gelmek istemezdi. Arkadaşlar ikna etti onu. Bizde sevindik buraya gelmesine. Komşularımıza onunla birlikte gidiyoruz. Birlikte yiyip içiyoruz, sohbet ediyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz\"

KÖYDE KAR GÖRMEYİNCE

Kayacı’nın yayla komşusu olan ve aynı zamanda yayladaki ikna uğraşlarında katkısı bulunan Ali İhsan Kurt da \"Her fırsatta ona yardımcı olurum. Yayladan köye indirilmesinde de sağ olsun sözümü dinledi. Fadime halayı yayladan aşağıya ben götürdüm. Yaylada kar çok yoğundu. Yayladan aşağı indik. Tonya merkeze yaklaştığımızda kar yok. Karın olmayışını gören Fadime hala, şaşkınlığa uğradı. \'Nedir bu? Mart ayı mı geldi?\' diye söyledi bana. Fadime halayı yıllar sonra sevinçle köye getirdik ve köy evine teslim ettikö diye konuştu.

TAM BİR KARADENİZ KADINI

Robinson nine Kayacı\'nın ziyaretine gelen komşusu Mustafa Baki ise Fadime ninenin üzerinde yayla kokusu olduğu kaydederek şöyle dedi: “Fadime nine ilerleyen yaşına rağmen çok şükür iyi. Tam bir Karadeniz kadını. Uzun yıl sonra Fadime nine yayladan aşağı indi. Biz de arkadaşlarla birlikte ziyarete geldik. Komşulukların yok olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Fadime nineyi bulmak lazım, yaylaların o tadını almak lazım. Alabilmek için de orada yaşamak lazım. Yaşlılarımızı büyüklerimizi ziyaret etmeliyiz. Bugün de buraya geldik, Fadime Nineyi ziyaret ettik ve ondan da bir şeyler öğrenmeye çalıştık.

4)6 ÇOCUĞUN YANARAK ÖLDÜĞÜ KURAN KURSU YANGININDA İHMALLER ZİNCİRİ

DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesine bağlı Karaağaç Köyü\'ndeki müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kuran Kursu\'nda 1 Aralık 2015 günü meydana gelen ve kursta yatılı kalan 6 çocuğun hayatını kaybettiği yangın ile ilgili dava dosyasında çarpıcı belgeler ortaya çıktı. Belgelerde, Kulp Müftüsü Selahattin Özçelik, 6 çocuğun hayatını kaybettiği yangından 15 gün önce kursu denetleyerek, fiziki imkanlarının iyi olduğu raporu verdiği tespit edildi. Belgelerde kursun gündüz eğitimi için açıldığı, yatılı eğitim için başvuru yapıldığı ancak henüz buna ilişkin bir karar verilmediği, buna rağmen yatılı öğrenci alındığı belirtildi.

Karaağaç Köyü\'nde yatılı olmayan Kuran Kursu\'nda 1 Aralık 2015 günü saat 02.00 ve 02.15 arasında elektrik ısıtıcısından çıkan yangında, kursun yatakhane kısmında yatılı kalan Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun adlı 6 çocuk yanarak hayatını kaybederken, 6 çocuk yaralandı. Savcılığın olayla ilgili hazırladığı iddianamede, Kuran Kursu öğreticisi Faruk Işık ve Köy Muhtarı Özcan Ceylan hakkında, \"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından 3\'er yıldan 18\'er yıla kadar, kurs binasını yapan Köy İhtiyar Heyeti üyeleri Abdullah Cengiz, Hanifi Dizmen, Hiyasettin Bartar ve Sebahattin Çankaya\'nın ise \"Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma\" suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası istendi.

YANGINDAN 15 GÜN ÖNCE OLUMLU RAPOR

Soruşturma dosyasındaki belgelerde, yangından 15 gün önce Kulp Müftüsü Selahattin Özçelik\'ın 6 çocuğun hayatını kaybettiği kursu denetlediği ortaya çıktı. 16 Kasım 2015 günü hazırlanan ve Müftü Özçelik\'in imzasını taşıyan Kuran Kursları Denetleme Formu\'nda birçok konuda olumlu görüş bildirilirken,Kuran kursu yöneticisi Faruk Işık\'ın eğitimde teknolojiden yeterince faydalanmadığı ve mevzuat bilgisinin yeterli olmadığı ifade edildi. Kursta bulundurulması gereken araç ve gereçlerin yetersiz olduğu kaydedilen raporun son kısmını el yazısı ile dolduran Müftü Özçelik, \"Fiziki imkanın iyi olduğu müşahade edildi. Öğrenci sayısının çokluğu sevindirici bir durum. Kursun B grubu kursa çevrilmesi istendi\" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK TESİSATINI KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, 18 Mayıs 2016 günü Jandarma Komutanlığı\'na yazı yazarak, kursun elektrik tesisatını yapan kişinin ifadesinin alınmasını istedi. Bunun üzerine köye giden jandarma, konuyla ilgili araştırma yaparak bir tutanak hazırladı. Olaydan 5 ay sonra tutulan ve 2 jandarma görevlisi ile Köy İhtiyar heyetinden 5 kişinin imzasını taşıyan tutanakta, kuran kursunun elektrik işini kimin yaptığının bilinmediği belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM VE SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI DENETLEDİ

Belgelere göre, Karaağaç Köyü\'nde vatandaşların yardımı ile yaptırılan Kuran Kursu\'nun elektrik tesisatı kimliği belirlenemeyen bir elektrikçiye yaptırıldı. 2011 yılında inşaatın tamamlanması üzerine Köy Muhtarı Özcan Ceylan, Kulp Müftülüğü\'ne başvurarak açılış işlemlerinin yapılmasını istedi. 19 Ekim 2011 günü karar alan Köy İhtiyar Heyeti, arsayı Kuran Kursu hizmetlerinde kullanılması için Kulp Müftülüğü\'ne tahsis etti. Kulp Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı\'na başvuran Müftülük, 2011-2012 eğitim ylında açılması planlanan Kuran kursunun eğitime elverişli olup olmadığının tespitini istedi. Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce kurulan komisyonun hazırladığı raporda, binada yangın söndürme tüpünün olduğu, binanın soba ile ısıtıldığı belirtilerek, Kuran kursu binasının eğitim ve öğretim açısından uygun olduğu ifade edildi.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNAYA UYGUNLUK RAPORU

Sağlık Grup Başkanlığı\'nca hazırlanan raporda ise, binanın inşaat aşamasında olduğu, inşaat tamamlandığınıp çevre düzenlemesi yapıldığında gündüzlü Kuran kursu olarak açılmasının sağlık yönünden uygun olduğu bildirildi. İşlemlerin ardından, 25 Ekim 2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursu\'nun 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılmasının uygun olduğuna dair yazı gönderdi. Dava dosyasındaki belgelerde ve yazışmalarda da kursun gündüz eğitimi için hizmete açıldığı, yatılı olması için başvuru yapıldığı, ancak başvurunun henüz sonuçlandırılmadığı tespit edildi.

BİLİRKİŞİ İHMALLER ZİNCİRİNİ TESPİT ETTİ

Akdeniz Üniversitesi\'nden 4 kişilik uzman heyetin hazırladığı bilirkişi raporu da dava dosyasında yer aldı. Raporda, bina elektrik bağlantısının uygun olmayan şekilde yapıldığı belirtilerek, \"Binaya ait elektrik sayacı ve kaçak akım sigortası yok. Yönetmeliğe uygun olmayan kaçak bağlantı yapılmış. Koruma amaçlı kaçak akım rölesi yok. Elektrik tesisatı yönetmeliğe uygun değil. Kablo tertibatı uygun şekilde yapılmamış. Elektrik tesisatının çekilmesi iç tesisat yönetmeliğine uygun yapılmamış. Kalorifer tesisatının yetersiz kaldığı ya da hiç çalışmadığı teknik olarak ortaya çıkmaktadır. Kursun fiziki şartları fen ve sağlık kurallarına uygun hale getirilmeden öğrencilerin kalmasına müsaade edilmiş. Yatılı kurs statüsüne geçmeden öğrencilerin gelişigüzel şekilde, kayıtları bile tutulmadan yatılı kalmalarına izin verilmiş. Sertifikalı bir kişinin yakması gereken kalorifer kurstaki öğrenci tarafından yakılıyor. Elektrik panosu standart şekilde yapılmamış. Kablolar ve sigortalar alelade bağlanmış, kablolar, gelişigüzel şekilde sigortaya girip, çıkmış\" denildi.

KAYMAKAM SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Yangına ilişkin bilirkişi raporunun alınmasının ardından savcı, Kuran Kursu öğreticisi Faruk Işık, Köy Muhtarı Özcan Ceylan ve İhtiyar Heyeti hakkında Kulp Kaymakamlığı\'ndan soruşturma izni istedi. Olayla ilgili Müftü Selahattin Çelik\'e ön inceleme raporu hazırlatan Kaymakamlık, rapor doğrultusunda kurs yöneticisi Faruk Işık hakkında soruşturma izni verirken, köy ihtiyar heyeti hakkında soruşturma izni vermedi. Bilirkişi raporuna göre, ihtiyar heyetinin yangında 2\'nci derece tali kusurlu olduklarını belirten savcı, Kaymakamlığın 4 kişi hakkında soruşturma izni vermemesi kararına Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi\'nde itiraz etti. İdare Mahkemesi, 29 Kasım 2016 tarihli kararında Kaymakamlık kararını kaldırarak, 4 şüpheli hakkında kesin olarak soruşturma izni verdi.

JANDARMA:KURS YATILI OLMAMASINA RAĞMEN ÖĞRENCİLERE YATILI EĞİTİM VERİLİYORDU

Dava dosyasında bulunan Zeyrek Jandarma Karakol Komutanlığı tutanağında, yangında 5 öğrencinin yattıkları odanın balkon kapısı çıkışında, dışarıya çıkmaya çalıştıkları sırada yanarak can verdikleri ve bu öğrencilerin tanınamayacak şekilde yandığı, bir öğrencinin ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Jandarma\'dan savcılığa gönderilen fezlekede ise kursun yatılı olmamasına rağmen öğrencilerin binada yatılı kaldıklarının tespit edildiği ve kursta yatılı eğitim verildiği ifade edilirken, hayatını kaybeden 6 öğrencinin babasının şikayetçi olmadığına dikkat çekildi.

ODADA YANMAYAN SADECE DEMİRLER KALMIŞTI

Yangın olayının şüphelilerinden kurs yöneticisi Faruk Işık, Kulp Müftüsü\'ne verdiği ve daha sonra imza atmaktan vazgeçtiği ifadesinde görev süresi boyunca elektrik faturası gelmediğini, kaloriferi yakacak personeli ve bütçesi olmadığını söyledi. Yangında ölen 6 öğrencinin babası ise çocuklarının kursta yatılı kaldığını, yatılı kısmının resmi olmadığını bilmediklerini ifade etti. Şüphelilerden Köy Muhtarı Özcan Ceylan ise kursun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hizmete açıldığını, yetki ve sorumluluğun Müftülük\'te olduğunu, bina kusurlu ise Müftülük\'ten onay verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kuran kursu öğreticisi Abdullah Taş ise ifadesinde, \"Yangın sönünce öğrencilerimizin cesetlerinin balkon kapısı kenarında üst üste olduğunu fark ettik. Odada yanmayan sadece demirler kalmıştı\"dedi.

SAVCI: KURS YATILI OLMAMASINA RAĞMEN ÖĞRENCİLER YATILI KALDI

Hazırlanan iddianamede, kaldıkları odanın soğuk olmasından dolayı öğrencilerin elektrikli ısıtıcı ile ısınmaya çalıştıkları belirtilirken, bilirkişi raporuna göre; Kuran kursu öğreticisi Faruk Işık\'ın 1\'inci derecede asli kusurlu, kursun elektrik tesisatını yapan firma ve ihtiyar heyetinin 2\'nci derecede kusurlu, Kulp Müftülüğü\'nün ise bir kusurunun olmadığı ifade edildi.

İddianamenin kabulünün ardından 6 sanığın tutuksuz yargılaması Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı.

5)ALTIN GÜNÜ ÖĞRENCİYE BURS OLDU

MANİSA\'da bir araya gelen emekli 10 kadın, altın gününün formatını değiştirdi. Kadınlar altın gününde topladıkları 100 lirayı her ay bir kız üniversite öğrencisine vererek, takdir toplayan bir davranışa imza attı. Altın günlerinde bir araya gelerek sarma, börek, mantı yiyip sohbet eden kadınlar, bu buluşmalarını daha anlamlı hale getirdi. Manisa\'da emekli Güneş Aksoy ve gün arkadaşları toplanıp, maddi durumu kötü olan üniversiteli kızlar için bir adım attı. Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi\'nde Güneş Aksoy\'un evinde toplanan 10 kadın, hazırladıkları yemekleri yedi, ardından da burs parası topladı.

Burs gününe önderlik eden Aksoy, \"Biz daha farklı bir şey yapalım istedik. Biz üniversite okuyan ama maddi durumu iyi olmayan öğrencilere katkı sağlamak istedik. Manisa\'da hanımlar arasında gün yapmak çok yaygın. Biz bir önderlik yapalım istedik. Bunu gören kadınlar da sırf kendileri için değil, bir tane kız çocuğunu okutmak için bunu yapabilirler. Çok fazla bir şey değil, bir paket sigara parası. O çocuklara en azından bir cep harçlığı şeklinde yardım edilirse, çok iyi olur. Biz arkadaşlarımızla bunu devamlı yapacağız. Kadınlar da bundan sonra bu tür yardımları yaparlar\" diye konuştu.

HER AY 100 LİRA VERECEKLER

Özellikle kız çocuklarını düşündüklerini ve günden topladıkları parayı üniversiteli kızlara vereceklerini söyleyen Aksoy, \"Çevremizde bildiğimiz zor durumdaki ailelerin çocuklarına yada kız çocuklarının okumasını destekleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği\'ne vereceğiz. Ayda 100 liralık bir burs olacak. Elimizden gelen budur. Her ay bir derneği sırayla bağışımızı yapacağız\" dedi.

\"ALTIN GİBİ KIZLAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ\"

Altın günündeki yiyeceklerden de fedakarlık ettiklerini kaydeden Aksoy, ikramlara harcayacakları parayı burs yapacaklarını belirterek, \"Biz altın gününden vazgeçtik. Altın almaktansa bir kız çocuğumuzu altın gibi yetiştirmeyi istedik. Bu ülkeye altın gibi kız çocukları kazandırmak için bu bursları vereceğiz\" diye konuştu.

