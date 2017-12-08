DHA YURT BÜLTENİ-2 

Datça açıklarında deprem (2)

MUĞLA\'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem ilçede hafif şekilde hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.20\'de, merkez üssü Ege Denizi ve Datça\'nın 31.19 kilometre açıkları olan, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15.13 kilometre derinliğinde yaşanan, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem, Datça ve çevresindeki yerleşimlerde hafif şiddette hissedildi.

Haber: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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Gaziantep\'te 3.9\'luk deprem

GAZİANTEP\'te, merkez üssü Şehitkamil ilçesine bağlı Serintepe Mahallesi olan Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nün verilerine göre, Şehitkamil ilçesinde, saat 07.31\'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu kaydedilirken, merkez üssü Serintepe Mahallesi olarak açıklandı. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.

Haber: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) -

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Ardahan’da eğitime kar tatili

ARDAHAN\'da dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi köyleri, Posof ve Hanak ilçeleri ile Çıldır ve Damal ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün ara verildi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan\'da çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kent merkezinde yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan- Posof- Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan -Şavşat- Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçitinde ise görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli tedbirli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehir merkezinden görüntü

-Vatandaşların Kar temizlik çalışmaları

-Okuldan dönen öğrencilerden görüntü-röp

-Röp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)Haber-Kamera: ARDAHAN (DHA)

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Soğukta elektriksiz kalınca sokağa döküldüler

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde iki gündür elektrik verilemeyen İshakpaşa Mahallesi sakinleri, protesto için sokağa döküldü. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede kaloriferler yakılamadığı için halk evlerinde battaniyelerle oturuyor, çocuklar ise mum ışığında ders çalışıyor. İlçe halkından Ahmet Ertuğrul, \"Uyurken donup ölmekten korkuyoruz. Mahallede 300\'e yakın ev mağdur durumda. Durumu yüzlerce kez ilettiğimiz Aras Edaş yetkilileri, sorunun giderileceğini söylüyor. Ama sorun devam ediyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Elektrik trafosu ve kopuk kablolar

-Vatandaşlar toplanmış deta

-Aras Edaş ekibine tepki detay

-Ahmet Ertuğrul röp

-Zeki Terzioğlu röp

-Berkay Köymen röp

Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA)

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Yılbaşı öncesi Çeşme\'de kaçak içki operasyonu

İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, jandarmanın yılbaşı öncesi kaçak içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyonunda 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musalla Mahallesi\'nde bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda adrese yapılan baskında evde kurulan düzenekle üretildiği belirlenen 400 litre kaçak içkiye el konuldu. Operasyon kapsamında B.T.S. gözaltına alındı. Jandarmadan yapılan açıklamada yılbaşı öncesinde sahte içti üretimi ve satışının engellenmesi ve vatandaşların yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Operasyondan görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Hatice Nine\'ye yağmurda ulaşım engeli

İZMİR\'in Kiraz ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Çömlekçi Mahallesi\'nde yaşayan 77 yaşındaki Hatice Şen, haftada 3 gün diyaliz merkezine gitmek için çamurun içinden geçiyor. Hatice nine, yağmurlu günlerde ise hasta nakil aracı gelemediği için, yolu olmayan evinde mahsur kalıyor.

Hatice Şen, Çömlekçi Mahallesi\'nde 3 torunu, oğlu ve gelini ile yaşamını sürdürüyor. İki yıl önce diyalize başlayan ve bir süre önce kaburga kemikleri kırıldığı için tamamen yatağa mahkum kalan Hatice nine, yolları olmadığı için yağmurlu havada diyaliz merkezine gidip tedavisine devam edemiyor. Geçen yıl İzmir Valiliği\'ne zor koşullarda ulaşarak sorunu anlattıklarını belirten Hatice Şen\'in gelini Ümmü Şen, belediye ekiplerinin tarlaların içinden bir yol açtığını, hatta yaklaşık 30 zeytin ağacı kesilip taşınsa da başka bir tarla sahibi izin vermediği için yol yapımının yarım kaldığını söyledi. Kullandıkları toprak yolun yağmurlu günlerde çayın taşması nedeniyle sular altında kaldığını belirten Şen, \"Yağmur yağınca hasta nakil aracının sürücüsü suyun içine girmek istemiyor. Hastamızı almadan gidiyor. Biz de belediye yada kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz traktörle annemizi taşıyoruz. Bazen de hiç araç bulamadığımız için evde mahsur kalıyoruz\" dedi.

Hayvancılık ve tarımsal üretim yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Şen, \"Birkaç ineğimizin sütünü traktöre yükleyip kooperatife götürüyoruz. Çocuklarımdan ikisi okula devam ediyor. Ulaşımın olmaması sadece annemizin tedavisini değil hepimizin yaşamını olumsuz etkiliyor. Yağmur yağmazsa araçlar çayın yanından geçebiliyor ama yağarsa perişanız. Kış geldi ne yapacağız kara kara düşünüyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hatice Şen\'in traktörle çamurlu yoldan taşınmasından görüntü.

Haber- Kamera: KİRAZ (İzmir), (DHA)

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Cezaevi firarisi yakalandı

ADANA\'da 31 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan 51 yaşındaki Yasin Karaca, kovalamaca sonucu yakalandı

2007-2014 yıllarını arasındaki işlediği, ‘silahla adam yaralama, bıçakla adam yaralama ve gasp’ suçlarından tutuklanarak Kozan M Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Yargılandığı davalardan toplam 31 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildiğini duyan Karaca, cezaevinden 5 ay önce firar etti.

Karaca\'yı yakalama için çalışma başlatan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlının gidebileceği adreslere baskın yaptı. Karaca\'nın merkez Seyhan İlçesi Orhangazi Mahallesi’ndeki evinde olduğunu tespit eden polis sokak başlarında beklemeye başladı. Evden çıkan Karaca, polisi görünce koşmaya başladı. Zanlı bir süre yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin Karaca, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adliye Sarayı\'na getirilmesi

- Adliye Sarayı\'nın genel görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: Veysel DOGUÇ/ ADANA ,(DHA)

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Silah \'öldürmeye elverişsiz\' çıkınca ceza istemi düştü

Erzurum\'da geçen 19 Haziran\'da evinin perceresinden havalı tabancayla ateş ederek sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ile 6 yaşındaki İkra Kaya\'yı sırtından vuran 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay\'ın Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Çocukların aileleri, sanık Ömer Murat Akçay ile doktor olan annesinin manevi anlamda yanında oldukları için şikayetlerinden vazgeçti. İddianamenin kabul edilmesi ile tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edilen Ömer Murat Akçay hakkında \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan iki çocuk için 30 yıla kadar hapis istendi. Ağır Ceza Mahkemesinde sunulan mütalaada ise Akçay\'ın kullandığı silahın ateşsiz tüfek olduğu, Adli Tıp\'tan gelen raporda silahın öldürmeye elverişli olmaması belirlenince suçun vasfının değişerek \'kasten yaralamaya\' dönüştüğü belirtildi. Cumhuriyet savcısı sanığın her iki çocuğa yönelik eylemi için toplam 9 yıla kadar hapsini talep etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV

-Adliye binasından çıkması

-Polislerin kelepçeleyerek araca bindirmesi

-Kelepçeli iken pişmanım demesi

-Annesinin taksiye binerek adlieyeden uzaklaşması

-Adliye binası

-Vurulan çocuklar

-Aileler ile röp.

Haber: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,(DHA)

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Burdur\'da şehit öğretmenler anıldı

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ), şehit öğretmenleri anma gecesi düzenlendi.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu\'nda, MAKÜ Genç Sporcular ve Rekreasyon Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, 9 Haziran 2017\'de Batman\'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın\'ın babası Sadık Yalçın konuşmacı olarak katıldı. Aybüke Yalçın\'ın yanı sıra Tunceli Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın anıldığı gecenin açılışında konuşan Genç Sporcular ve Rekreasyon Topluluğu Başkanı Buğra Cem İşlek, şehitlerin ölümsüz olduğunu söyledi. MAKÜ Genç Sporcular ve Rekreasyon Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Karaca da geceye katılanlara teşekkür etti.

Kızının şehit olmasının üzerinden 6 ay geçtiğini belirten Sadık Yalçın, \"Bu zaman içerisinde devletimizin ve sosyal toplum kuruluşlarının birçok kesiminden, aziz Türk milletinden, ülkemizin dört bir tarafında yaşayan kıymetli insanlarımızından çok büyük manevi destekler aldık. Hepinize buradan şükranlarımı iletiyorum. İleriki yıllarda görevlerinizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum\" dedi.

Gecede, topluluk üyeleri şiirler okudu, türküler seslendirdi. Program sonunda Sadık Yalçın\'a plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Buğra Cem İşlek\'in konuşması

- Ali Karaca\'nın konuşması

- Sadık Yalçın\'ın konuşması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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