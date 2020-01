DHA YURT BÜLTENİ-2

HASTANEYE GETİRİLEN İKİ KADIN TAKSİDE DOĞUM YAPTI

1)SABIRSIZ BEBEKLER

İZMİR\'deki Ege Doğum Evi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi\'nde peş peşe yaşanan iki doğum, uzun yıllar akıllardan çıkmayacak şekilde gerçekleşti. Evlerinde fenalaşınca taksiyle hastanenin kapısına kadar getirilen anneler, burada daha fazla dayanamayıp araç içerisinde doğum yaptı. Taksi içinde iki kadına doğum yaptıran hastane çalışanları ile vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Dünyaya gelen birisi Suriyeli iki kız bebeğin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ege Doğum Evi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi\'nde yaşanan iki doğum olayı, oluş biçimleri ve zamanlamasıyla şaşkınlık yaşattı. Evlerinde fenalaşınca taksiyle hastanenin kapısına kadar getirilen anneler, burada 9 aydır karınlarında taşıdıkları bebeklerinin sabırsız davranması üzerine daha fazla dayanamayıp araç içerisinde doğum yaptı. Bornova\'nın Altındağ semtinde oturan İ.R.\'nin sabah saatlerinde doğum sancıları başladı. Taksiyle doğum hastanesinin acil girişine kadar getirilen İ.R., doğumun gerçekleşmeye başlaması üzerine kendisine müdahale eden hastane görevlileri tarafından sedyeye alınamadı. Bunun üzerine doğumhanede görevli bir ebe, doğum için dışarı çıktı. Burada taksinin çevresi çarşafla kapatıldıktan sonra ebe saat 08.00 sıralarında doğumu gerçekleştirdi. Bebek acil olarak içeriye alınıp küvöze konuldu. Anne de doğumdan sonra sedyeyle içeriye alındı. Bu anlarda hem hastane görevlileri hem de vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

İKİNCİ BEBEK SURİYELİ

Sağlık personeli ve vatandaşlar arasında hastanede gününü konusu haline gelen ilk doğumdan yaklaşık bir saat sonra, acil şekilde korna çalarak biri taksi daha geldi. Bu kez doğum sancıları tutmuş olan Suriyeli E.R., ilkinde olduğu gibi doğumun gerçekleşmeye başlaması nedeniyle içeriye alınamadı. Ebeler yine taksi çevresinde çarşafla önlem alıp, ikinci doğumu da saat 09.10 sıralarında yaptırdı. Peş peşe yaşanan iki doğumda, iki kız bebek dünyaya geldi. Kontrolleri yapılan bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Ege Doğum Evi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi\'nde ilk kez iki annenin aynı günde taksi içerisinde doğum yaptığı öğrenildi. Hastane girişindeki doğumlara tanıklık eden bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

2)KÜÇÜK ÇOCUĞUN EZİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR\'in Konak ilçesinde sokakta oynarken geriye manevra yapan kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki Muhammet Ali Yurteli, ölümden döndü. Küçük çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaza, geçen perşembe günü 1. Kadriye Mahallesi 708 Sokak\'ta meydana geldi. Ev hanıma Hediye Yurteli (22) hasta olan annesinin ziyaretine gitti. Yurteli annesinin evine girerken, oğlu Muhammet Ali Yurteli, sokakta oyun oynamaya başladı. Bu sırada Osman Gür\'ün kullandığı 26 TE 782 plakalı kamyonet geri manevra yaparken, küçük çocuğu fark etmedi. Küçük çocuk kamyonetin altında kalırken, arka tekerlek Muhammet Ali\'nin bacağını ezdi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Muhammet Ali, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve bacağında kırıklar oluşan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ifadesi alınan kamyonet sürücüsü ise serbest bırakıldı.

Kazanın yaşandığı o anlar ise sokaktaki bir evin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde geri manevra yapan kamyonetin, Muhammet Ali\'nin bacağının üzerinden geçmesi yer aldı. Çocuğunun ölümden döndüğünü belirten anne Hediye Yurteli, \"Hasta olan anneme geçmiş olsun demek için onun evine gittim. Muhammet Ali de sokakta oyun oynuyordu. Bir süre sonra oğlumun çığlıklarını duydum. Sokağa çıktığımda yerde yatıyordu. Kamyonet geriye doğru giderken ezmiş. Bacağında kırıklar var. Hastaneye götürdük. Ölümden döndü. Eşim ayakkabıcılar sitesinde gündelik işçi olarak çalışıyor. Sigortası bile yok. Çarpan kişi arayıp sormadı bile. Oğlumun sakat kalmasını istemiyorum\" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

3)BİTLİS\'TE EĞİTİME KAR TATİLİ



BİTLİS\'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, \"Olumsuz hava koşulları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamileler de (1) gün süre ile idari izinli sayılacaktır\" denildi.

4)ERCİYES DAĞI\'NDA GECE EN DÜŞÜK SICAKLIK EKSİ 17 DERECE OLDU

KAYSERİ\'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7, ilçelerde ise, 8-10 dereceye kadar düştü. Erciyes kayak merkezinde hava sıçaklığı sıfırın altında 17 derece oldu. Kent merkezinde buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Meteroloji uzmanları, bölgede kar yağışının bugün de aralıklı olarak devam edeceğini açıkladı. Develi- Erciyes- Kayseri, Kayseri- Erciyes karayolunda, Hisarcık ve Hacılar çıkışlarında günün erken saatlerinde sis görülürken araç sürücülerinin dikkatli olması önerildi. Erciyes-Kayseri karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürekli kar temizliğiyle açık tutulurken, Tekir Yaylası\'nda gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü. Kayseri kent merkezinde gecenin en düşük hava sıcaklığı eksi 5-7 derece, Sarız\'da eksi 8.6 oldu.

5)KÖYLÜLER, DEVLET DESTEĞİYLE DİKTİKLERİ ZEYTİN FİDANLARI YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLDU

MANİSA\'da, kral mezarlarının bulunduğu 1\'inci derece arkeolojik sit alanı olan tarihi Bintepeler çevresinde, devletin destek verip zeytincilik yapması için teşvik ettiği köylü, mahkemelik oldu. Devlet, dönüm başına 250 lira destek verip, zeytin dikmesini teşvik ettiği köylüden zeytinliklerini sökmelerini isterken; başka geçim kaynağı olmayan çiftçiler sorunun çözülmesini istedi.

Anadolu\'da en fazla tümülüsün bulunduğu Ahmetli, Saruhanlı, Salihli ilçelerini kapsayan Bintepeler mevkiinde zeytincilik yapan çiftçiler, bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle zor günler geçiriyor. 1990\'da köylerin bulunduğu alan 3\'üncü derece sit alanı ilan edilirken, yaklaşık 90 bin dekar alan da 1\'inci derece sit alanı ilan edildi. Geçmişte hayvancılık ve arpa, buğday ekimi yapan çiftçiler, 2006 yılından itibaren zeytine yöneldi. Devlette 2006 yılından 2008 yılına kadar zeytin ekimini teşvik etmek için köylüye dönüm başına 250 lira para verdi. Bölgede zeytin alanı çoğaldı, köylü de geçimini zeytincilikle sağlamaya başladı. Ancak son yıllarda sit alanına zeytin dikildiği gerekçesiyle köylünün başı derde girdi. Zeytinlerin sökülmesi için kararlar alındı, köylüye davalar açıldı.

Bölgedeki çiftçiler, her gün yeni bir tebligatla karşılaşırken; son olarak, İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, geçen ekim ayında Ahmetli Kaymakamlığı\'na, belirlenen alanlardaki zeytin ağaçlarının sit alanı ilan edilmesinden sonra dikildiği gerekçesiyle yazı gönderip, zeytin ağaçlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasını istedi. Ahmetli Kaymakamlığı da gelen yazıyı, Ahmetli Belediyesi\'ne gönderdi. Gönderilen yazıda zeytin ağaçlarının sökülmediği taktirde yasal işlem başlatılacağı da belirtildi.

\"TARIMIN RAHATLIKLA YAPILABİLECEĞİ SÖYLENDİ\"

Ahmetli\'de Dibekdere Mahallesi\'nde zeytin üretimi yapan, aynı zamanda zeytin tüccarı da olan Mustafa Günaydın, karara tepki gösterdi. Bintepeler mevkiinde Ahmetli ilçesinin Kargın, Kestelli, Dibekdere, Kendirlik mahalleleri; Salihli ilçesinin Tekelioğlu, Karayahşi, Pazarköy ve Çayköy mahalleleri; Saruhanlı ilçesinin Büyükbelen Mahallesi\'ni kapsayan alanda yaklaşık 50 bin dönüm arazide zeytin üretimi yapıldığını kaydeden Günaydın, \"Bu zeytinlikler kaçak durumunda. 1\'inci derece sit alanında olduğu için. 1990 yılında Anıtlar Kurulu tarafından sit alanı ilan edilmiş. Ancak son yıllarda Anıtlar Kurulu zeytinler için sürekli söküm kararı göndermeye başladı. İletilen tebligatlarda bu alanların 1\'inci derecede sit alanı olduğu ve zeytin dikilemeyeceği, dikilen zeytinlerin de söküleceği yazıyor. Ancak bu arazilerde yaklaşık 90 tümülüs var. Bize sadece tümülüslerin bulunduğu alanların 1\'inci derece sit alanında kalacağı, diğer yerlerin de 3\'üncü derece sit alanı olup, tarımın rahatlıkla yapılabileceği söylendi. Ancak şuana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Söküm kararları geliyor. 2007 yılında zeytin dikene dönümde 250 lira destek verdiler. Çoğu üretici de ben de dahil olmak üzere bu destekten yararlandık. Şimdi destekle dikilen zeytinlerin sökülmesi isteniyor. Hemen hemen her köyde söküm kararları var\" diye konuştu.

\"DEVLET BİNTEPELER\'İ ALSIN, BİZE ARAZİ VERSİN\"

Salihli\'nin Kendirli Mahallesi\'nde zeytincilikle uğraşan Mehmet Ali Akgöl ise tarihi yapının bozulmasını kendilerinin de istemediğini söyledi. Akgöl, \"Toprağımız kırsal alan olduğundan burada en güzel zeytin oluyor. Köylüyü zeytin ayakta tutuyor. Zeytin olmazsa, devlet Bintepeler\'i bizden alsın, istimlak etsin. Belirli bir yerden arazi versin. Biz bu zeytin olmasa burada geçinemeyiz. Köylü yasta. Biz sit alanında kazı yapmıyoruz, define aramıyoruz. Hepimiz yargıdayız. Çare nedir? Bu işle yıllardır uğraşıyoruz. Devlet 2006-2007\'de para verdi, zeytini diktirdi. Zeytin de dikilmezse bu memlekette ne olacak? Şu an geçimimiz zeytin. Bintepeler\'in bozulmasını istemiyoruz. Devlet bizden tepeleri alsın. Biz bozulmasını istemeyiz. Yeter ki kullandığımız arazilerde zeytin dikmeye, işlemeye müsaade etsin\" dedi. Kendirli Mahalle Muhtarı İbrahim Kerse, yıllardır bu sorunla uğraştıklarını ve köylünün çok mağdur olduğunu anlattı. Kerse, \"Köyden 12 kişi yargılanıyoruz. Yeni dikilen zeytinleri tespit etmişler. Mahkemeye gittik, ifadeleri verdik. Zeytin diktiğimiz için yargılanıyoruz\" dedi.

MAHKEMEDEN CEZA GELDİ

Ahmetli Dibekdere Mahallesi\'nde yaşayan Orhan Pamuk ise tarihi dokuyu bozmakla suçlandığını ve mahkemelik olduğunu anlattı. Mahkemede kendisine 2 bin 500 lira para cezası kesildiğini, parayı ödemediği taktirde 18 ay hapis cezası ile cezalandırılacağını kaydeden Pamuk, \"Devlet zeytin dikin diye teşvik verince biz de zeytin diktik. 1 yıl sonra da İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun dava açtığını öğrendik. Jandarma ifade istedi, ifade verdik. Mahkemeye çıktık. Mahkemeden karar geldi. 2 bin 500 lira para cezası, ödenmediği taktirde 18 ay hapis cezası çıktı. Ayrıca zeytin ağaçlarının sökülmesine karar verildi. Biz de bunun üzerine itiraz ettik, kararı temyize gönderdik. Zeytin diktiğimiz için mahkemelik olduk. Tarihi dokuyu bozmakla suçlandık. Dönüm başına devlet 250 lira destek vermişti. Destek verip sökülmesi istenen zeytin ağaçlarının sökülmesi çok yanlış\" diye konuştu.

\"KARARDAN VAZGEÇİLSİN\"

Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran da, zeytinin yasa ile korunan bir tarım ürünü olduğunu belirterek, insan sağlığına etkisine dikkat çekti. Demran, \"Gölmarmara, Saruhanlı, Salihli ve Ahmetli ilçelerini kapsayan Bintepeler var. Bu bölge kral mezarlarının olduğu bir bölge. Aynı zamanda da zeytin arazileri oldukça fazla. Bu alanda yaklaşık 50 bin dekar tarım arazisi sit alanı içinde. Burada dikili olan zeytin ağaçlarının köklenmesi söz konusu. Tarihi eserlere zarar verebileceği gündemde. Tarihe hepimiz sahip çıkmalıyız, ancak bu bölge yüzlerce yıldır insanların tarım yaptığı bir yer. Zeytin ve zeytinyağı Türkiye\'nin ithal etmediği birkaç üründen birisi. Anıtlar Kurulu\'nun kararı gündeme alınırsa onbinlerce zeytin ağacının, devlet desteği ile kurulan zeytin bahçelerinin sökümü söz konusudur. Tarih kadar zeytin de önemlidir. Bu ağaçların anıt mezarlara zarar vermediğine inanıyoruz ve bu konunun yeniden değerlendirilerek karardan vazgeçilmesini istiyoruz\" diye konuştu.

