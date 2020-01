DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AFAD EKİPLERİ HABUR SINIR KAPISI’NDA



IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem sonrası AFAD’ın arama kurtarma ekipleri Şırnak’ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı\'nda teyakkuzda bekliyor. Irak\'ın Süleymaniye kentinde dün akşam saat 21.18\'de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri, Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na hareket etti. Diyarbakır’dan yola çıkan AFAD ekiplerini taşıyan araçlar, gece yarısı Habur Gümrük Kapısı\'na ulaştı. Gümrük sahası içerisinde teyakkuzda bekleyen ekipler ihtiyaç olması halinde Kuzey Irak’taki Süleymaniye kentine geçecek.



-AFAD araçlarının Habur’a girişi

-Gümrük sahasında hareket eden araçlar

-Habur Sınır kapısı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

2)POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, bankta oturduğu sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Yaşar Hatun yaralandı. Saldırı anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, saat 22.00 sıralarında Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. Yaşar Hatun, bankta oturduğu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi arkasından gelip elindeki pompalı tüfeği ateşledi. Sağ bacağından vurulan Hatun, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hatun\'u Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hatun, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Hatun\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken. polis soruşturma başlattı. Öte yandan, saldırı olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın arkadan yanaştığı ve tetiğe basıp koşarak uzaklaştığı yer alıyor.

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

- Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)



3)HASTA NUMARASI YAPAN, DİLENCİ YAKALANDI

ADANA\'da elinde taşıdığı ilaç kutularını vatandaşa gösterip, bayılma numarası yaparak yardım topladığı belirlenen 63 yaşındaki Ahmet Ç., zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, artan dilencilik olayları üzerine harekete geçti. Zabıta, yürüdüğü sırada aniden bayılma numarası yaparak, başına toplanan vatandaşlara yanında taşıdığı poşet içindeki boş ilaç kutularını göstererek yardım isteyen Ahmet Ç.\'yi uzaktan takip etmeye başladı. Farklı caddelerde bayılma numarası yaparak para topladığını belirlediği Ahmet Ç.\'yi yakalayan zabıta, üzerinde yaptığı aramada 153 lira buldu. Engeli olmamasına rağmen üzerinden engelli kartı da çıkan Ahmet Ç.\'ye 109 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Zabıta Denetim Şube Müdürü Mehmet Atilla, \" Halkımızın duygularını istismar eden bu kişilere, denetimlerimiz devam edecek\" dedi.

- Zabıta Müdürlüğünün tabelası

- Dilenci ve zabıtanın arasındaki konuşma

- Dilenci ile röp.

- Zabıta Denetim Şube Müdürü Mehmet Atilla\'nın ilaçları göstererek konuşması

- Dilencinin ilaçlara bakması

- Bisikletinin görüntüsü

- Dilencinin zabıta müdürlüğü bahçesinde görüntüsü

- Mehmet Atilla\'nın konuşması

SÜRE:02\'54\" BOYUT:176 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

4)HUZUREVİ SAKİNLERİNE KÖPEKLİ REHABİLİTASYON

ÇANAKKALE Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yönetiminin sahiplenip, bahçede bakmaya başladığı köpekler, burada kalan sakinlerin yaşama daha sıkı tutunmalarını sağlarken, rehabilitasyonlarının da bir parçası haline geldi.

Kent merkezine bağlı Kepez Beldesi\'nde bir süre önce yapılan 5 yıldızlı otel kalitesindeki Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2016 yılın Temmuz ayında sakinlerini kabul etmeye başladı. Yönetim, huzurevinde kalan 114 sakinin sosyal yaşantısını zenginleştirmek adına çok sayıda etkinlik düzenlemeye başladı. Ancak hayata geçirdiği bir uygulama ise Huzurevinde kalan yaşlıların mutluluğuna mutluluk kattı. Bir yaşlının köpek sahiplenme talebiyle Huzurevi bahçesinde 5 köpeğe bakılmaya başlandı. Bununla da kalınmadı, yaptırılan kümeslerde çeşitli hayvanlar beslenmeye başlandı ve Huzurevi bahçesi adeta bir mini hayvanat bahçesine dönüştü.

Huzurevi sakinleri, bahçede bakmaya başladıkları köpeklerler oldukça keyifli zaman geçiriyor. Yemeklerini veriyor, bakımlarını yapıyor, onları bahçede gezdiriyor ve bu sayede eğlenceli vakit geçiriyor. Oyuncu olan hayvanlar, kendileriyle ilgilenen yaşlılara adeta sevgi gösterisinde bulunuyor. Bu sayede yaşlılar, huzurevindeki odalarına tıkılıp kalmaktan kurtuluyor. Eğlenip, keyifli zaman geçirdikleri bahçedeki köpekler, bir anlamda yaşlıların rehabilitasyonlarının parçası oluyor.

Huzurevi sakinlerinden 72 yaşındaki Bilgi Doğantan ise bahçedeki köpekler ve diğer hayvanların Huzurevi\'nde farklı bir ambiyans yarattığını söyledi. Doğantan, \"Bu hayvanlar biz yaşlılara bir eğlence, vakit geçirme havuzu olarak arz edildi. Geliyoruz yakından onları izliyoruz, alıp gezdiriyoruz. Çok tatlılar. Eğleniyoruz, çok mutluyuz. Müdürümüz hayvansever. Bu köpekleri buraya getirdi. Buraya başka bir hava estirdi. Şu anda 5 köpeğimiz var. Ama birisi hamile. Bakalım üç mü, dört mü, beş mi yavru dünyaya getirecek. Sonradan da arkası gelebilir\" dedi.

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Vekili İstiklal Okur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın stratejisi doğrultusunda yaşlıların sadece bakımını üstlenmediklerini, aynı zamanda onların yaşamını renklendirerek, hayata tutunmalarını sağladıklarını belirtti. Bu kapsamda da Huzurevi bahçesinde köpek bakmaya başladıklarını anlatan Okur şöyle konuştu:

\"Birgün bir yaşlımız bize geldi ve \'köpek sahiplensek ya bahçemiz geniş ve elverişli\' dedi. Biz de bir köpekle başladık bu işe. Baktık yaşlılarımızla iletişimleri iyi, yaşlılarımızın hayata bakışı değişiyor. Daha sonra bir, iki, derken en son üç tane yavru köpeğimizi de sokaktan alarak şu an 5 köpeğe ulaştık. Tabi bu köpeklerin de sağlıklı olmaları bizim için önemliydi ve veterinere aşılarını, bakımlarını yaptırdık. Yaşlılarımızın, köpeklerle ilgilenmeleri, oynamaları ve gezdirmeleri hayata daha sıkı bağlanmalarını sağladı. Bizim amaçlarımızdan birisi olan, yaşını almış gençlerimizin hayata daha sıkı tutunmalarını sağladık. Köpekle başladığımız bu girişimi daha sonra kümesler yaptırarak güvercin, tavuk, tavşan ve bıldırcın gibi hayvanları ekledik. Sakinlerimiz bu hayvanlarla bir şekilde rehabilite oluyorlar, kendilerini rahatlatıyorlar. Şu an da bu girişimimizin olumlu sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yaşlılarımız mutlular. Ayrıca, Merkezimizde yenmeyen yemekleri de bu hayvanlara vererek değerlendirmiş oluyoruz. Personelimiz ve yaşlılarımızla birlikte temizliklerini yapıyoruz. Huzurevi olarak yaşamın içerisindeyiz ve yaşamın içerisinde olan her şeyi burada etkinleştirmeye çalıştık. Bunda da sakinlerimizin çok büyük katkısı oldu. Çünkü siz bunları buraya getirebilirsiniz, ama bahçeye yaşını almış gençlerimiz inmezse hiçbir anlam katmaz. Biz bu şekilde aktif yaşamı burada sürdürüyoruz ve amacımızı gerçekleştirmiş oluyoruz\" dedi.

-Huzurevi bahçesindeki köpek kulübesinden ve köpeklerden görüntü

-Yaşlıların köpeklerle oynamaları, yemek vermelerinden görüntü

-Yaşlılar ile röp.

-Huzurevi sakini Bilgin Doğantan ile röp.

-Huzurevi Müdürü İstiklal Okur ile röp.

-Köpekler ve yaşlıların toplu görüntüsü.

-DHA muhabiri Burak Gezen\'in anonsu

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

5)ANILAR MEZATTA SATILIYOR

İZMİR\'in Alsancak ilçesinde 10 masalı bir kafe \'oturma odası\' dekorasyonu, daktilolar, eski televizyonlar ve haretalar gibi özel eşyalarıyla ziyaretçilerini adeta bir önceki yüzyıla götürüyor. Kafede her pazartesi açık artırma usulüyle müzayede yapılıyor, yaklaşık 300 kişi bu özel eşyaları satın alarak, mutlu oluyor. Balıkesir Ayvalık, İstanbul ve İzmir’deki bitpazarlarından 12 yıldır aldığı eski eşyaları iki yıl önce adeta evin oturma odası gibi döşediği ve \'junker\' adını verdiği kafeye taşıyan Sinan Kaygısız\'ın samimiyeti, zamanla müşterilerine de yansıdı. Daktilolar, siyah- beyaz televizyonlar, çevirmeli telefonlar, eski fotoğraf makineleri, gazoz kapakları, kola kutuları gibi çok farklı özel eşyalarla mekan, antika tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Her pazartesi 18.30\'da da açık artırma usulüyle müzayede yapılmaya başlandı. 30- 40 esnafın yaklaşık 300 müşteriye satış yaptığı müzayedeye daha çok internet üzerinden satış yapanlar katılıyor, en çok parayı veren objeyi alıyor. Müzayedeye sürekli katılan Koleksiyoner Yavuz Şenol, kola, içecek ve futbol üzerine koleksiyonları olduğunu belirterek, \"Çok güzel bir mekan. Kafe ortamı olması insanların kaynaşmasını sağladı. İnsanlara çok ilginç geliyor. Uzun yıllar İstanbul\'da yaşadım. Orada mezatlar daha fazla burada çoğalması lazım. Koleksiyonerlerin de artması gerekir. İnsanların hobilerinin olması lazım\" diye konuştu. İspanyol ürünleriyle ilgilenen Ömer Durmuş, hobisinin sevdaya dönüştüğünü vurgulayarak, \"Durmadan alıyoruz. Evde koyacak yer bulamıyoruz ama hala dayanamayıp alıyoruz\" dedi. Müzayedeye nişanlısı ile katılan Ebru Gökyılmaz, evlilik sürecinde ev eşyalarını kafede katıldıkları müzayededen aldıklarını dile getirerek, \"Özellikle eski elektronik aletler, yazıyla alakalı objeler ilgimizi çekiyor\" dedi.

- Kafe sahibi Sinan Kaygısız ile röp

- Koleksiyoner Yavuz Şenol ile röp

- İspanyol ürünleriyle ilgilenen Ömer Durmuş ile röp.

- Müşteri Ebru Gökyılmaz ile röp.

- Kafeden, objelerden genel ve detay görüntüler

Haber- kamera: Mücahit BEKTAŞ