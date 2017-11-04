DHA YURT BÜLTENİ-2 

Kuzey Irak\'taki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendiği ve bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: ANKARA (DHA)

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Mehmetçik yaralı kadın teröristi çatışma bölgesinde tedavi etti

TUNCELİ\'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri kırsalında önceki gün 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı olarak teslim olan ve adının Sema olduğu belirtilen kadın teröriste, çatışma bölgesindeki ilk müdahalesi güvenlik güçleri tarafından yapıldı. Ayağına aldığı kurşunla yaralanan kadın terörist, ilk tibbi müdehalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadın PKK\'lının teslim olması ve askerlerin yaptığı ilk yardım ise saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Önceki gün Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasındaki kırsal alanda, 4\'ü üst düzey olmak üzere 8 PKK\'lının silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, yaralandıktan sonra teslim olan ve adının Sema olduğu belirtilen kadın bir teröriste ilk müdahalesi, teröristin kurşun sıktığı güvenlik görevlileri tarafından yapıldı. Kadısırtı Şelalesi bölgesinde, dere kenarında teslim olan kadın PKK\'lının ayağına aldığı kurşun yarası ile ayağında bir ayakkabısı suya düştüğü ve sekerek güvenlik güçlerine teslim olduğu sırada askerler, kadın PKK\'lının üzerinde herhangi bir patlayıcı olup olmadığını tespit ettikten sonra, diyaloğa geçilen kadın PKK\'lı askerlere, \"Bir ayağım çıplak, ayakkabım düştü\" söylemesi üzerine, teslim olma anını yöneten komutan, askerlere talimat vererek dereye düşen ayakkabıyı getirilmesini istedi. Üzerinde herhangi bir patlayıcı olmadığı anlaşılan kadın PKK\'lıya, ayağına aldığı kurşun yarasna, ilk müdehale çatışma bölgesindeki askerler tarafından yapıldı.

PKK\'LIYA ASKER YİYECEK VE İÇECEK İKRAM ETTİ

Kadın PKK\'lının teslim olması ve ona yapılan ilk müdahale anını gösteren videoda, çok acıktığı için bitkin olduğu görülen kadın PKK\'lıya askerler tarafından yiyecek ikram edildi. Bir yandan elindeki çikolata ve bisküvileri yiyen yaralı kadın PKK\'lıya bir başka asker de arkadaşlarından su verilmesini istiyor. Yaralanma nedeniyle acı çeken kadın PKK\'lıya bir başka asker sakinleşmesi için ağrı kesici verirken, başka bir asker de kadın PKK\'lının ayağındaki kurşun yarasına ilk müdüheleyi yapıyor ve yaralanan bölgeyi temizleyerek, mikrop kapmasını önlemek için oksijenli bez ile yarayı temizliyor. Askerler tarafından çatışma bölgesinde ilk tedavisi yapılan kadın PKK\'lı, daha sonra çatışma bölgesine gönderilen ambulansla, Tunceli Devlet Hastanesi\'ne getirilerek burada tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-PKK\'lı kadının teslim olma anı

-Askerlerin PKK\'lıyla konuşması

-Komutanın askerlere talimat vermesi

-Askerlerin Sema\'yı tedavi etmeleri

-Yarasını temizlemeleri

-Yiyecek ve içecek vermeleri

-Ağrı kesici vermeleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)-

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Diyarbakır şehidi Taşdemir, törenle uğurlandı

DİYARBAKIR\'da dün bir hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir\'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Şehidin Diyarbakırlı eşi Yeşim Taşdemir törende ağlayan kızına, \"Ağlama kızım bugün babanın düğünü, bugün babanın en şerefli, en onurlu günü, ağlama kızım\" demesi, duygusal anların yaşanmasına yolaçtı.

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi\'nde, PKK\'nın gençlik yapılanması YPS\'ye yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir, Diyarbakırlı eşi Yeşim Taşdemir ve 1 yaşındaki kızları Esma, askeri erkan, şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehid Taşdemir\'in cenazesinin ambulanstan alınarak katafalka konulmasıyla başlanan tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. 2011 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde göreve başladığı, aynı yıl Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne geçtiği belirtildi. Özgeçmişin okunmasının ardından şehit Taşdemir için dualar okundu. Okunan duaların ardından Şehit Ahmet Alp Taşdemir\'in tabutunu sırtlayan silah arakadaşları tekbir getirerek Taşdemir\'in tabutunu ambulansa kadar taşıdı. Şehit eşi Yeşim Taşdemir, ağlayan kızı Esma\'ya, \"Ağlama kızım bugün babanın düğünü, bugün babanın en şerefli, en onurlu günü ağlama kızım\" diyerek taputun arkasından yürüdüğü gözlendi.

Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir\'in özel harekatta birlikte görev yaptığı silah arkadaşları, şehit arkadaşlarına selam durarak uğurladı. Taşdemir\'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi İzmir\'in Selçuk İlçesi\'ne uğurlandı.

Taşdemir\'in şehit olduğu olayla ilgili polisin kentteki operasyonları da devam ediyor. Dün düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili gözaltı sayısı 10\'a yükseldi. Gözaltında bulunan ve ölü ele geçirilen PKK\'lının eşinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki sorguları devam ediyor. Ölü ele geçirilen PKK\'lının da 6 ay kırsalda eğitim aldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törene katılanlar

-Şehit Taşemir\'in yakınları

-Eşi ve çocuğu

-Özgeçmişin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Denizli\'de evde patlama: 5 yaralı



DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, Ahmet Yıldız\'a ait evde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Merkezefendi\'nin Muratdede Mahallesi 201/7 Sokak\'ta iki katlı bir evin zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, evde bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine, 112 Sağlık, itfaiye ve emniyet ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Zemin kattaki dairenin duvarlarının yıkıldığı patlamada yaralanan 5 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-

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Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

KONYA\'da bir cadde üzerinde bulunan elektrik tellerinin birbiri ardına patlaması cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan elektrik telleri henüz belirlenemeyen nedenle ardı ardına patlamaya başladı. Tellerden çıkan kıvılcımlar yoldan geçen otomobilllerin üzerine düştü. Şans eseri otomobillerde herhangi bir zarar meydana gelmedi. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Olayı seyreden vatandaşlar tellerin altından geçmemeleri için birbirlerini uyardı. İhbar üzerine olay yerine elektrik firmasının yetkilileri duruma müdehale ederek arızayı giderdi.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu görüntüleri)

- Tellerde meydana gelen patlamalar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Yaşlı ve hastalara \'buton\'lu hizmet

Kahramanmaraş\'ta 320 evde sistem kuruldu

Kahramanmaraş\'ta bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan, yaşamlarını tek başına sürdüremeyen tüm yaşlıların evlerine elektronik bir sistem kuruldu. İl genelinde şu ana kadar 320 eve kuralan sistemde sistemde ihtiyaç sahipleri evlerindeki butona basarak sıcak yemek, evde temizlik hizmeti, sağlık sorununu, evde tadilat gibi birçok hizmet için talepte bulunabiliyor. Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından \'Yaşlı Dostu Kent\' ünvanı vee ayrıca kurduğu Akılı Yaşlı Bakım Merkezi ile de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği\'nden ödül aldı.



KAHRAMANMARAŞ’TA 320 EVDE SİSTEM KURULDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kimsesi olmayan ve bakıma ihtiyacı olan hastalar ile tek tek ilgilenerek her eve bir elektronik sistemi kurarak \'Manevi Evlat\' projesini başlattı. Bu hizmet projesi kapsamındaki elektronik sistem dahilinde evdeki butona bazılarak sağlık, ev temizliği, manikür-pedikür, ev tadilatı, boya-badana, kuaför gibi hizmetler sunuluyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi tarafından takip edilen ve projenin yeni olmasına rağmen şuan 320 vatandaş bu hizmetten faydalandı.

Görevliler tarafından belirlenen evler akıllı sistem ile yalnız yaşayan yaşlıların yangın, gaz zehirlenmeleri, duman, su taşması ve benzeri durumlarda, ambulans, polis ve itfaiye birimlerine haber verebilmesi de amaçlanıyor. Merkez ayrıca uzaktan sağlık takibi ile evde temizlik ve bakımları yapılan yaşlıların hizmetlerden memnuniyet derecelerini ölçmek ve psiko-sosyal destek vermek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

\"TÜRKİYE’DE BİR İLK VE ÜLKE ÇAPINA YAYGINLAŞMASI LAZIM\"

82 yaşındaki Fatma Ayvalı\'nın evine ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, \"Sosyal belediyecilik anlamında yaşlılarımızı ve bakıma muhtaç olan hastalarımızı da unutmamalıyız. Bizleri bugüne kadar getiren değerlerimizi huzurevlerinde değil kendi yaşadıkları yuvalarında mutlu etmemiz gerekir. \'Manevi Evlat\' projemiz ile huzurlu kentimiz daha da yaşanır bir metropol oldu. Türkiyemiz için örnek teşkil edecek bir proje olduğundan dolayı son derece mutluyuz\" dedi.

dedi. Erkoç böylesine kapsamlı projenin Türkiye\'de tek olduğunu bu projenin zamanla tüm yurda yayılması gerektiğini söyledi.

Elektronik butona basarak yardım talebinde bulunan 74 yaşındaki Ömer Sami Zulkadir\'in evine gelen bakım ekibi karşısında bir hayli şaşırdı. Ömer Sami Zulkadir, Akıllı Yaşlı Bakım Merkezi personel tarafından önce tansiyonu ölçüldü sonra ev temizliği ve kuaför hizmetleri yapıldı. Ömer Sami Zulkadir, bu projeden çok memnun olduğunu fakat evlatları tarafından bir hayli dertli anlattı.

Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından \'Yaşlı Dostu Kent\' ünvanı ve ayrıca kurduğu Akılı Yaşlı Bakım Merkezi ile de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği\'nden ödül aldı.

Görüntü Dökümü

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-Proje görev alan personelden görüntü

-Yaşlıların butona basarak görevliler ile konuşması

-Görevlilerin sitemin kurulduğu evlerde yaptıkları hizmetler

-Yaşlılara yapılan hizmetlerden görüntü

-Ev temizliği

-Ömer Sami Zulkadir ile röp.

-Fatma Ayvalı\'nın evine gidilmesi

-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç kısa açıklaması

Haber: KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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Marmaris\'te \'pastırma yazı\' keyfi

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde yaşayanlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine, sahilde güneşlenip denize girerek kasım ayında yaz havasının tadını çıkardı.

Marmaris\'te yağmurlu ve soğuk hava yerini güneşli ve sıcak bir güne bıraktı. \'Pastırma yazı\' olarak adlandırılan sıcak hava, yerli ve yabancı tüm Marmarislileri sevindirdi. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kent merkezi ve plajlar, güneşlenen ve denize girenlerle doldu. Kimi turistler jet-ski ve muz ile heyecan yaşarken bazıları şezlonglarına uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Bazı turistler otellerin iskelelerinde uzandıkları şezlonglarında üstsüz güneşlendi. Atatürk Caddesi\'ndeki halk plajında olta balıkçıları güneşli havanın tadını çıkardı. Yat Limanı\'ndaki restoranlarda deniz manzarası eşliğinde yemek yiyen ailelerin çocukları ise mesire alanları ve oyun parklarına akın etti. Turistler ve vatandaşlar sahil yürüyüş yolunda öz çekim yaparak güzel havayı ölümsüzleştirdi. Pastırma yazı yaşadıklarını söyleyen Melahat Demirci, \"Birçok şehirde soğuk hava hakim olurken Marmaris\'te cennetten çıkma bir hava var. Güneşli havayı görünce sahile geldim. Kasım ayında sıcak havanın tadını çıkartıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre görüntüsü

- Plajlarda şezlonglarda güneşlenenler ve deniz girenlerin görüntüsü

- Sahil yolunda yazlık kıyafetlerle yürüyen turistlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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