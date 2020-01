DHA YURT BÜLTENİ-2 

Akseki\'de tur midibüsü devrildi, yaralılar var (1)

ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'ne bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Olay yerinden cep telefonu görüntüsü

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

===========================================

Yer : Kuzey Irak... Bir komutanın herkesi duygulandıran mesajı

\'8 günlük kızımın kıyafetinin koklayarak moral buluyorum\'

Kuzey Irak\'taki operasyonlarda görev yapan bir komutanın mesajı herkesi duygulandırdı. Operasyonda görev alan personelin komutanı olduğu belirti len bir asker, \"Benim için çok önemli...Mesajımı gönderiyorum. Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak\'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum.\" dedi.

Kuzey Irak\'ta teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarda görev alan persolelin komutanı olduğu belirtilen bir askerin videolu mesajı herkesi duygulandırdı. Komutanının görüntülerini cep telefonuyla çeken asker komutanına \'Bir mesajınız var mı ? diye sordu. Komutan poşetin içinde bulunan 8 günlük kızına ait olduğunu söylediği kıyafeti çıkararak, \"Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak\'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum.\" dedi. Görüntüleri çeken asker ise komutanına \"İnşallah sağ salim kavuşacaksınız kızınıza\" dedi.

Bölgede görev yapan askerler, komutanlarının bu mesajını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Komutanın mesajı

Haber: ANKARA (DHA)

==============================================

Bursa’da DEAŞ operasyonu 39 gözaltı

BURSA’da il Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8’i yaşı küçük Suriye ve Azerbaycan uyruklu 39 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve Gürsu ilçelerinde 15 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 8’ i yaşı küçük 28 Suriye uyruklu, 2 Azerbaycan uyruklu şahıs ile birlikte toplam 39 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evlerde yaptıkları aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital ve örgütsel materyale el konuldu. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların sorguları Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA/(DHA)

================================================

Diyarbakır\'da PKK\'nın silah ve malzemeleri ile 1 ton 661 kilo esrar ele geçirildi



DİYARBAKIR\'ın Lice ile Silvan İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçlerince 26 Ekim\'de başlatılan operasyon dün gece tamamlanırken, operasyonda terör örgütü mensuplarının kullandığı mağara, sığınak ve barınma alanlarını tespit ederek imha edildi. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında ise, Lice piyasa değeri 17 milyon 770 bin TL olan toplam 1661 kilo esrar ele geçirildiği açıklandı.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 26 Ekim\'de başlatılan, \'Bayrak-65 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca Operasyonu\'nun dün saat 23.00\'te sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 2 doğal mağara ile 4 sığınağın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: \"Silvan İlçesi Demirkuyu Köyü ve Dağcılar Köyü Üçdirek Mezrası mülki sınırları içerisinde, 4 ayrı sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen Jelikan bidonlar içerisinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 19 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 150 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği fişeği, 85 adet Bixi makinalı tüfek fişeği, 6 adet Doçka fişeği, 8 adet anti tank roketatar başlığı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet fünye, 5 kilogramlık patlayıcı madde karışımı, 6 ayrı mayın/El yapımı patlayıcı düzeneği, 12 adet devre düzenekli pil bloğu, 15 adet kitap, 4 adet boş not defteri, 7 adet 50 ve 100’lük Bixi mayonu, 605 metre elektrik kablosu, 200 metre tel kablo, 2 adet tüp, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 21 çift spor ayakkabı, 1 adet portatif çadır ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince roketatar başlıkları, sevk fişekleri, fünye, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılanlar ile yiyecek ve giyim maddeleri Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bölgede imha edilmiş, silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır.\"

17 MİLYON TL DEĞERİNDE 1 TON 661 KİLO ESRAR

Diyarbakır Valiliği açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında ise, Lice ilçesi Tepe Köyü ve Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü mülki sınırları içerisindeki 5 ayrı konut ve eklentilerinde gerçekleştirilen adli ve temas arama faaliyetleri sonucunda ise, 1.129 kg kubar ve 432 kg toz olmak üzere, piyasa değeri 17.770.000 TL olan toplam 1661 kiko esrar maddesi ele geçirildiği ve söz konusu olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:; DİYARBAKIR,(DHA)-

==========================================

Kars36 Spor\'un başarı serüveni

Ziraat Türkiye Kupası\'nda, Altınordu Spor\'u yenerek 5\'nci tura geçen Kars36 Spor, Türkiye\'de en çok konuşulan takım oldu. Stadı bile olmayan şehirde yakalanan bu başarı umutları artırdı. Kars36 Spor\'un tüm yokluklara rağmen kıt kanaat olanaklarla başarı olarak ekonomik gücü fazla olan takımları elemesiyle adını adeta tarihe yazdırdı. Kars36 Spor önümüzdeki günlerde çekilecek kurada 4 büyük takımından biriyle karşılaşmayı bekliyor. Bölgesel Amatör Lig\'deki (BAL) maçlarına hazırlanan Kars36 Spor\'un 5\'nci tura çıkma başarısı taraftarlarını sokaklara döktü. Faikbey Caddesi at heykeli önünde toplanan taraftarlar sloganlar atıp ıslık ve alkışlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takımın kadro fotoğrafı çektirmesi

-Taraftarın cadde ve sokaktaki sevinç gösterileri

-Kars36 Spor takımının havalimanında karşılanması

-Kars36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız\'ın konuşması

-Şehirdeki araç konvoyu

-Takımın Ali Gaffar Okkan Bulvarı tesislerine gelmesi

-Kaleci Aykut Demirdelen\'in konuşması

-Takımın Vali Rahmi Doğan\'ı makamında ziyaret etmesi

-Vali Rahmi Doğan\'ın konuşması

-Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız\'ın konuşması

-Takım kaptanı Abdurrahman Kırmacı\'nın konuşması

-Duygulanan Vali Rahmi Doğan\'ın konuşması

-Antrenmandan genel ve detaylar

-Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız\'ın konuşması

-Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz\'ın konuşması

-Takım kaptanı Abdurrahman Kırmacı\'nın konuşması

-Altınordu maçında son dakika golü atan Sebahattin Genç\'in konuşması

-Kaleci Aykut Demirdelen\'in konuşması

-Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan\'ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=============================================

Ekmeklerini mangal kömüründen çıkartıyorlar



MARDİN\'den Erzincan\'a gelen Çetin Ailesi, dağlardan topladıkları meşe odunlarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü elde ediyor. Yaklaşık 6 ay odun kömürü üreten aile, bunları satarak geçimlerini sağlıyor.

İliç ilçesine bağlı Uğur Köyü yakınlarında kurdukları çadırlarda yaşayan Çetin Ailesi, meşe ormanlarından izinli olarak kestikleri odunları günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 20 gün süren yanma işleminin ardından odunlar, mangal kömürü haline geliyor.

Zor şartlarda ailesiyle birlikte çalıştığını kaydeden 46 yaşındaki Selahattin Çetin, Mardin\'de yaşadıklarını ve yılın altı ayını mangal kömürü üretmek için geçirdiklerini söyledi. 15 kişilik ailesi ile birlikte bahar aylarında İliç\'e geldiklerini belirten Çetin \"Burada çalışacağımız alana çadırlarımızı kuruyoruz. Burada çalışıp burada yatıyoruz. Belirlenen alanlardan ağaçları keserek dağdan indiriyoruz. Daha sonra ağaçları istediğimiz boylarda kesiyoruz ve günler süren kule yapımına geçiyoruz. Düzenli olarak yığılan odunların üzerlerini külle kapatıyoruz. Ardından 20 gün süren bir yanma sürecine başlıyoruz. Geceli gündüzlü nöbetler tutarak odunların külün altında yavaş yavaş yanarak kömüre dönüşmesini sağlıyoruz. Yaptığımız işin çilesi çok, ormanda tehlikesi var, uzun süre duman soluyoruz ancak emeğimizin karşılığını alacak para kazanamıyoruz\" diye konuştu.

Küçük yaşlardan beri ailesinin yanında aynı yöntemle mangal kömürü üreten 25 yaşındaki Ferhat Çetin ise geceleri uyumadıklarını ve yaktıkları ocakları beklediklerini bildirdi. Çetin, \"6 ay çadırda yaşıyoruz ve ocakları bekleyerek çalışıyoruz. Zahmetli ve uzun süren işin ardından ürettiğimiz kömürün kilosunu 1.5 liradan satıyoruz. Yaptığımız işe, emeğimize değmiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kömür ocaklarından genel görüntü (drone ile)

-Ağaçların toplanması ve kule yapımı

-İşçilerin çalışmalarından genel detay görüntü

-Selahattin Çetin\'in açıklaması

-Ferhat Çetinin açıklaması

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)

===============================================

Niğdeliler zumbaya ilgi göstermedi

NİĞDE\'de 600 kişilik bir düğün salonunda gerçekleşen zumba etkinliğine sadece15 kişi katıldı.

Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu, zumbayı Türkiye\'ye yaymaya çalıştıklarını söyledi. Zumbayı çok fazla bilen kişi olmadığını söyleyen Uğurlu, \"Zumba dans ve sporun birleşimi bir program. Bir çok faydası var hem çocuktan hem de büyüğüne kadar. Kilo vermeye ve stres atmaya yönelik çok faydası var. İnsanlar dansa ettiği zaman mutlu oluyor\" dedi.

Anadolu\'nun farklı kentlerinde zumba eğitimleri düzenlediklerini belirten Atakan Uğurlu şöyle devam etti: \"Bizler 2009 yılından bu yana Türkiye\'de zumba eğitimini yaymaya çalışıyoruz. Bir çok şehirde master classlar yaptık. Bugünde Niğde\'deyiz. Daha önce farklı şehirlere gitmiştik ama biz şimdi bunu İstanbul-Ankara, Adana, İzmir takip edecek. İnsanları daha fazla spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi uyuşturucudan aynı zamanda zararlı şeylerden uzaklaştırıp güzel şeylere yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye\'de çok fazla bilen yok. Bunun bir dans olduğunu düşünüyorlar. Bu ayrıca sadece kadınların değil, erkeklerinde yaptığı bir program. Bu yüzden insanları teşvik etmek için Niğde\'ye geldik.\"

Eğitmen Atakan Uğurlu, daha sonra etkinliğe katılan 15 kişi ile zumba yaptı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Zumba eğitmenlerinden görüntü

- Zumba yapılırken görüntü

- Detay görüntüler

- Boş salondan görüntü

- Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu ile röportaj

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

======================================

(Özel) Afişlerle işçi arıyorlar

KAHRAMANMARAŞ\'ta birçok şirket fabrikalarının bahçe duvarına astıkları \'Bay-bayan işçi alınacaktır\' yazılı afişlerle işçi arıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü bu yılın ilk 8 ayında kurum tarafından açık işe yönlendirilen 14 bin kişinin çalışmayı kabul etmediği belirtildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, 4 organize sanayi bölgesi, 1000 sanayi tesisi ve 150 bin istihdamı ile Türkiye\'nin sanayileşmiş 19\'uncu şehri olan Kahramanmaraş\'ta işsizlikten çok işgücü açığı sorunu bulunuyor. En çok işçi açığı ise, sanayinin yüzde 69 gibi büyük bölümünü tekstil oluşturuyor. Kentteki birçok firma, \'Bay-bayan işçi alınacaktır\' yazılı afişlerle işçi arıyor.

\'EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞMELİ\'

İşçi arayan fabrikalardan birinin muhasebe müdürü İbrahim Azkara, afişi 1 ay önce astıklarını söyledi. Asgari ücretle işçi aradıklarını, çalışanın her ay işe düzenli gelmesi ve performansının da iyi olması durumunda 150 lira da pirim verdiklerini söyledi. Genç nüfusun fabrikalarda çalışmayı kabul etmediğini, bunun da eğitim sisteminden kaynaklandığını kaydeden Azkara, bu nedenle sistemin değiştirilerek meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin fabrikalarda çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Azkara, şunları söyledi: \"Meslek okulundan mezun olan bir öğrenci meslek yüksek okuluna kapağı atmaya çalışıyor. Aynı bölümü bulamıyor ve ya kazanamıyor o zaman üniversitelerin başka bir bölümüne girmeye çalışıyor. Dolayısıyla önceki almış olduğu mesleki eğitim de boşa çıkmış oluyor. Devlet bir öğrencinin yetiştirilmesi için 3- 4 yıl masraf ediyor, atölye ve eğitim kadrosu hazırlıyor ama bu masrafların karşılığında okulu bitiren öğrenciler kendileri için yapılan masrafın karşılığını veremiyor yani devletin yapmış olduğu harcamalar boşa gidiyor. Hem insani kaynakları hem de devletin kaynaklarını israf etmiş oluyoruz. Bizim bu israfın önüne geçmemiz lazım. Kaynakçıya ihtiyacım var ama bulamıyorum. Niye? Torna tesviye bölümünden mezun olmuş öğrenci bir mağazada tezgahtarlık yapıyor. Bu çocukları tezgahtarlık yaptırmadan ziyade fabrikada çalıştırmak lazım.\"

\'TEKSTİL, ÇOK BÜYÜK İŞ KAPISI\'

Afişle işçi arayan bir diğer fabrikanın personel müdürü Ahmet Aydın ise, 80 işçi açığı olduğunu söyledi. Kahramanmaraş\'ta özellikle tekstil sektöründe işsizlik diye bir sorunun olmadığını ve iş arayan bir kişinin rahatlıkla tekstilde iş bulabileceğini söyledi. İş Kurumu\'nun 15 gün önce ilan açtığını ancak tek bir kişinin dahi başvurmadığını kaydeden Aydın, işsizliğin farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: \"Kahramanmaraş\'ta tekstil sektörü çok büyük bir iş kapısı. Sadece burada iş beğenmeme olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan çıkan bir kişi çok çabuk iş bulabileceğini biliyor. İşsizlik rakamlarını \'Yüzde 15-12\' diye açıklıyorlar. Ben bunun sektör sektör, bölge bölge veya il il değerlendirilmesini düşünüyorum. Çünkü tamamen bir rakam verdiğin zaman gerçeği yansıtmıyor.\"

14 BİN KİŞİ İŞİ REDDETTİ

İşveren ile işsiz arasında bir köprü olan İŞKUR ise şirketlerin işçi taleplerini karşılamakta zorlanıyor. İŞKUR İl Müdürlüğü verilerine göre 2017\'nin ilk 8 ayında 22 bin 233 açık işe yönlendirilen işsizlerin sadece 8 bin 232\'si işi kabul ederken, 14 bin kişi kendilerine yapılan iş teklifini reddetti. Açık işlerde teklif edilen maaş ise genellikle asgari ücret. İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, TÜİK\'e göre Türkiye\'de yüzde 10.7 olan işsizlik oranının Kahramanmaraş\'ta çok daha aşağılarda olduğunu söyledi.

\'İŞ BEĞENMİYORLAR\'

Kahramanmaraş\'ın bir sanayi şehri olduğunu ifade eden Yüce, fabrikaların çoğunda \'Bay ve bayan işçi aranıyor\' afişlerinin asılı olduğunu belirtirken, kendilerinden her ay ortalama 2-3 bin işçi talep edildiğini ancak bunun bin, bin 500\'ünü karşılayabildiklerini söyledi. Yüce, şöyle konuştu: \"Kahramanmaraş\'ta işsizlikten ziyade iş beğenmeme var. Hiç kimse vardiyalı, çalışma şartları daha ağır olan, toz topraklı işlerde çalışmaktan ziyade belediyelerin park-bahçesinde, hastanelerde bekçilik, güvenlik, sekretarya, şoför gibi işler arıyorlar. Bir tarafta iş arayan, bir tarafta da işçi arayan var. Burada belirleyici olan ücret. Bizim tespitlerimize göre işe göre asgari ücret uygulamasının gerekliliği artık ortaya çıktı. İnsanların aynı paraya daha kolay işte çalışmak istemeleri kadar doğal bir şey yok. Aynı şartlarda aynı paraya daha kolay iş tercih ediyor insanlar. Bu da doğal hakları.\"

\'İŞ GÜCÜ AÇIĞINI SURİYELİLER KAPATIYOR\'

İşçi bulmakta zorlanan bazı işverenler ise çareyi Suriyeli çalıştırmakta buldu. Suriyeliler\'in çalışma izni almasında herhangi bir engel olmadığını belirten Ali Yüce, şöyle dedi: \"Suriyeli kardeşlerimiz de samimi söylüyorum çözüm oldu, bizim iş gücü açığımızı şu anda kapatıyorlar, birçok iş yerinde çalışıyorlar. Göç İdaresi il Müdürlüğümüz bunlara ikamet belgesi veriyor. Bunların çalışmaları izne tabi. Onun şartlarından biri en az 6 aydır işimizde ikamet ediyor olması. Çalışma izni almalarında hiçbir engel yok. Bizim kayıtlarımızda şartları yerine getirip çalışma izni alarak mevzuata uygun çalışan bin 508 Suriyeli var. Tekstilde ve sanayi sektöründe işçi bulmakta zorlandığımız için iş gücüne, ekonomiye, üretime gerçekten bir katkıları var. Eğer bunlar da olmasa işçi açığımız had safhada olacaktı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Fabrikada asılı afiş

- İbrahim Azkara\'nın afişi düzeltmesi

- Azkara ile röp.

- Ahmet Aydın afişin önünde

- Fabrikada çalışan işçilerden detaylar

- Ali Yüce çalışırken

- Yüce il röp.

- İŞKUR binası

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

======================================

Marmaris Cumhuriyet coşkusunu Sıla konseri ile kutladı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesinde, belediye tarafından düzenleneN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan şarkıcı Sıla, hayranlarını coşturdu.

Atatürk Meydanı\'ndaki halk konserini yaklaşık 8 bin kişi izledi. Çoğunluğu 18-30 yaş gençlerin oluşturduğu kalabalık, erken saatlerden itibaren konserin yapılacağı alanı doldurdu. Kalabalık, konserin başlamasına 1 saat kala \"Sıla bekletme bizi, senin için buradayız\" sloganları attı. Sıla sahneye gelmeden önce vokalistler Dünya Kızılçay, Sibel Gürsoy ve Tuba Önal, tuşlu çalgılarda Burak Erkul, keman ve ud da Semih Çelikel, davulda Alp Türeci, basgitarda Cudi Genç seslendirdikleri parçalarla kalabalığı coşturdu. Ardından sahneye gelen Sıla, dokuz yıllık müzik kariyerinde hit olan hareketli şarkılarını peş peşe seslendirerek, coşkuyu daha da artırdı. Hayranlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Sıla, \"Herkese bu anlamlı ve güzel günü anlatmak lazım\" dedi. Sıla, ardından konserine sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirerek devam etti. 2 saat süren konser, Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ın sanatçıya çiçek ve plaket takdimi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserden görüntü

-Sıla\'nın sahne performansından görüntü

-Meydanı dolduran marmarisliler\'in görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===========================================

Nazilli Cumhuriyet coşkusunu Kıraç ile yaşadı

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Kıraç, hayranlarını coşturdu.

Cumhuriyet\'in 94\'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Nazilli Belediyesi tarafından Belediye Meydanı\'nda düzenlenen konsere Nazillililer, büyük ilgi gösterdi.

Konserinde eski ve yeni albümünden birbirinden güzel eserleri seslendiren Kıraç, hayranlarına uzun süre unutamayacakları bir gece yaşattı. Bazı şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren Kıraç, repertuvarında merhum sanatçı Barış Manço\'nun şarkılarına da yer verdi. Nazillililer\'in Cumhuriyet Bayramı kutlayan Kıraç, \"Karahisar Kalesi\" isimli parçasını seslendirdiğinde coşku daha da arttı. Konserin sonunda Kıraç\'a teşekkür edip, katkıları nedeniyle çiçek veren MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk; \'Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir\' sözleriyle ülkemizi bizlere emanet etmiştir. Bizler de bu emaneti demokrasimize sahip çıkarak, demokrasimizi geliştirerek ve gelişen bu demokrasimizle birlikte Cumhuriyetimizi taçlandırarak Atatürkümüz\'ün, büyük önderimizin vasiyetini yerine getirmiş olacağız. Bu şartları yerine getirdiğimiz ölçüde barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içinde geleceğe umutla bakan bir Türkiye ortamı oluşturacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserden görüntü

-Kıraç\'ın sahne performansından görüntü

-Belediye Meydanı\'nı domlduran kalabalıktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=========================================

2. Dalyan Caretta Run Maratonu ödül töreniyle sona erdi

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, bu yıl 2\'ncisi geniş katılımla düzenlenen \'Uluslararası Dalyan Caretta Run\' koşusu, ödül töreniyle sona erdi. Dalyan Mahallesi\'nde yapılan organizasyona 1200 sporcu katıldı. Sporcular 5, 14 ve 21 kilometrelik üç zorlu parkurda ter dökerken, 3 kilometrelik halk koşusuna ise yoğun katılım oldu.

2\'nci Uluslararası Dalyan Caretta Run koşusu etkinliklerine Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ile çok sayıda Ortacalı katıldı. Maratonun stardını; Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile birlikte verdi. Koşu öncesinde, bir açıklama yapan DOKTOB Başkanı Yücel Okutur \"Caretta Run koşusu uluslararası bir konuma geldi. Katılım yüksek oldu. Bu yarışımız tamamen doğadaki tüm canlıları korumak ve caretta carettaları yaşatmak üzerinedir. Dalyan zaten Türkiye\'nin doğası en iyi korunan mükemmel bir yeridir. Bundan sonraki Caretta Run yarışlarımız aynı hızıyla devam edecek. Her kesimden katılım var. İşadamlarımız, sanatçılarımız, sporseverlerimiz ve halkımızın katıldığı mükemmel bir yarış oldu. Bundan sonraki yıl da daha iyi hazırlanarak, daha iyi aktivitelerle yarışlar devam edecek\" dedi.

\"AMACIMIZ MUĞLA TURİZMİNİ 12 AYA YAYMAK\"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş \"Dalyan Caretta Run\" koşusunun bölgenin tanıtımına katkı sağlamasının yanında insanları sağlıklı yaşamaya da teşvik ediyor. Oda olarak bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız Muğla turizmini 12 aya yaymak. Özellikle ölü sezon olarak nitelendirilen bu dönemde de bölgemizin güzelliklerini bu tür organizasyonlarla tanıtıyoruz. Gerçekten burada spordan öte, beraber ve birlikte olmak çok önemli. Yarışmacıların ve yakınlarının Caretta Run için Dalyan\'a geldiği bu hafta sonunda oteller ve pansiyonlar dolarken, esnafımız da sezon sonunda güzel bir hareketlilik yaşadı\" dedi. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik,\" Bu yıl 2\'ncisini düzenlediğimiz etkinliğe büyük katılım oldu.Yörenin tanıtılması ve turizm mevsiminin uzaması açısından yapılan etkinlikler katlanarak daha fazla ilgi görmeye başladı. Yöremiz ve bölgemiz turizmi açısından gösterilen bu ilgi memnuniyet verici bir gelişme. Görüyoruz ki bu yarışmalar sonucunda esnafımız da çok memnun. Bundan sonrada yöremizin tanıtımı için ulusal ve uluslararası organizasyonlar devam edeceğiz\" diye konuştu.

BİRİNCİLERE ÖDÜL VERİLDİ

Konuşmaların ardından başlayan 21 kilometre mesafeli maratonda erkeklerde Oktay Fırat, kadınlarda ise Ayşegül Yılmaz birinciliği elde etti. 14 kilometre koşusunda ise erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda da Selma Akgün ilk sırayı aldı. 5 kilometre erkeklerde Fikri Onur Turan, kadınlarda ise Peri Su Özgen birinci oldu. Engelli kategorisinde ise Nihat Demir, ipi ilk göğüsleyen isim oldu. Yarışların sonunda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından törenle kupa, madalya ile çeşitli hediyeleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Koşu öncesi ısınma hareketlerinden gör

-Halk koşusundan görüntü

-DOKTOB Başkanı Yücel Okutur\'un konuşması

-Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş\'un konuşması

-CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik\'in konuşması

-Ödül töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

==========================================