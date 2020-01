DHA YURT BÜLTENİ-2

1)VALİLİK: SINIFTA BOZKURT İŞARETİ YAPAN ÖĞRETMEN KENDİ İSTEĞİ İLE GÖREVDEN AYRILDI



DİYARBAKIR Valiliği, Bismil ilçesinde görev yaparken sınıfta akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan öğretmenin kendi isteği ile görevinden ayrıldığını ve hakkında bir inceleme yapılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Diyarbakır Valiliği\'nden, dün gece geç saatlerde, \'Sınıfta Bozkurt İşareti Yapan Ücretli Öğretmenin Görevden Alındığı İddiası\' başlığı ile yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"26.10.2017 tarihli yazılı ve görsel basında yayınlanan ‘Sınıfta bozkurt işareti’ başlıklı haber içeriğinde; ilimiz Bismil ilçesi merkez TOKİ ilköğretim okulunda ücretli sınıf öğretmenliği görevi yapan Ö.D.’nin sınıftaki akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğraf nedeni ile işine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı iddialarına yer verilmiştir. Yapılan incelemede ücretli öğretmen olarak görev yapan Ö.D.’nin 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında Bismil ilçesi TOKİ ilköğretim okulunda ücretli öğretmen olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir. Sosyal medya hesabından sınıfta akıllı tahta önünde çektirdiği fotoğraf paylaşımı sonrasında Ö.D. 26.10.2017 tarihi itibari ile okul müdürlüğüne istifasını vermiştir. Ö.D. aynı gün 155 polis ihbar hattını arayarak tehdit edildiğini beyan etmiş ve bu beyanı doğrultusunda kendisinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatı ile ifadesi alınmış ve ifadesinde de kendi isteği ve iradesi ile görevinden ayrıldığını teyit etmiştir. Yayınlanan haber içeriklerinde iddia edildiği gibi; görevine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.\"

DİYARBAKIR, (DHA)-

================================================

2)150 YILLIK KASR, ZAMANA YENİK DÜŞTÜ

DİYARBAKIR\'ın Çınar İlçesi\'ne bağlı Güzelşeyh Köyü\'nde bulunan ve yaklaşık 150 yıl önce yapıldığı belirtilen Güzelşeyh Kasrı, aradan geçen zamana yenik düştü. İlgisizlik yüzünden büyük bölümü yıkılan Kasrın yaşayan varislerinden biri olan Güzelşeyh Muhtarı Kutbettin Altunakar, kasrın 20 kilometrelik uzaklıktaki bir köyden insan gücüyle taşınan taşlarla 7 yıl içerisinde yapıldığını belirterek, \"Ermeni bir usta yapmış bu kasrı. 20 kilometre ötedeki Bağıcık Köyü\'nden şeyhin müritleri, yan yana durarak insan gücüyle bazalt taşları buraya taşımış. Şeyh ailesi sürgüne gönderildiği için bakımsızlık yüzünden Kasr, tahrip olmuş\" dedi.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki Diyarbakır\'ın Çınar İlçesi\'ni bağlı Güzelşeyh Köyü\'nde bulunan ve aynı ismi taşıyan 150 yıllık Güzelşeyh Kasrı, aradan geçen yıllarda, bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden büyük bölümü yıkılarak tahrip oldu. Bir dönemler medrese olarak da kullanılan Kasrın altında 12 oda, kiler, mutfak ve yukarıya çıkan bir merdiven koridoru bulunuyor. Çimento kullanılmadan, tamamıyla yumurta akı ile yapılan Kasr\'ın, yıldız, hilal ve Osmanlı motifleri süslendiği görüldü. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde kurulduğu tahmin edilen kasrın, haremlik ve selamlık olmak üzere 2 girişinin olduğu belirtilirken, Karacdağ bazalt taşı ve Mardin taşı olmak üzere 2 ayrı çeşit taştan yapılan Kasrın duvarlarının köylü gençler tarafından üzerine çeşitli yazılar yazılarak tahrip edildiği gözlendi.

Kasrın varislerinden biri olan ve aynı zamanda Güzelşeyh Köyü Muhtarı Kutbettin Altunakar, atalarından, büyüklerinden dinlediği kadarıyla Kasrın yaklaşık 150 yıl önce yapıldığını söyledi. Osmanlı döneminde yaşayan ataları Şey Mehmet Niyetullah tarafından Kasrın yapıldığını anlatan Muhtar Altunakar, \"Bu tarihi Güzelşeyh Kasrı, Şeyh Mehmet Niyetullah tarafından yapılmıştır. Yaklaşık 10 dönümlük alanda kurulmuştur. Yapımı için 20 kilometre ötedeki Bağcık Köyü\'nden çıkarılan Karacadağ Bazalt taşları, müritler tarafından buraya getirilmiş. O zaman tabiki araç omadığı için müritler, yan yana 20 kilometrelik insan zinciri oluşturarak, koca taşları elden ele taşıyarak buraya getirmişler. Ermeni bir taş ustası ve 20 işçisiyle birlikte burada kurulan atölyede taşlar numaralandırılmış, motif ve süslendirilerik kasır 7 sene süren çalışma ile tamamlanmış\" dedi. Şeyh Mehmet Niyetullah\'ın 1917 yılında vefat ettiğini anlatan Muhtar Altunakar, Şeyh Sait ayaklanması sırasında, şeyh ailesinin Balıkesir, Kütahya ve Bandırma\'ya sürgüne gönderildiğini belirtirek, şöyle konuştu:

\"Şeyh Sait olayları sırasında şeyh ailesinin sürgüne gönderilmesinden sonra balkan göçmeni 50 aile buraya getirilerek kasra yerleştirilmiş. Az ileride görülen Beşpınar Köyü inşaa edilene kadar balkan göçmenleri 1930 yılına kadar burada yaşamış. Şeyhlerden oluşan 15 aile sürgüde yaklaşık 7 yıl kalıyor. Bunlar döndüklerinde Kasrın bir bölümü tahrip olmuş. Daha sonra büyüyen aile fertleri her biri başka bölgelere göç ediyor. Varisleri çoğaldığı için de kimse tek başına herhangi onarım ve tadilat yapamıyor. Çınar Kaymakamlığı\'na da başvuruda bulunduk. Varis çok olduğu için varislerin yarısından fazlasının imzası gerekiyor. Varislerin yarısından imza alınamadığı için kimse burada tamirat yapamıyor. Buranın onarılarak bölge ve ülke turizmine kazandırılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerine çağrıda bulunuyoruz. Bu tarihi esere sahip çıkılmasını istiyoruz.\"

Tarihi Kasrın sit alanı ilan edilmesine rağmen Kasrın hemen bitişiğinde kanatlı hayvanlar için kümes yapıldığı gözlendi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Tarihi Güzelşeyh kasrı

-Kasrin iç ve dışından görüntüler

-Kasr duvarına yazılan yazılar

-Kasr bitişiğinde yapılan kümesler

-Muhtar Kutbettin Altunakar\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

==============================================

3)VETERAN BANDOSUNDAN CUMHURİYET KORTEJİ HAZIRLIĞI

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki Kaya Aldoğan Lisesi\'nin bandosunda çeşitli dönemlerde görev yapan ve yaşları 37 ila 55 arasında değişen 24 kişilik veteran bandosu, Cumhuriyet Bayramı için düzenlenecek kortejde yer almak amacıyla hummalı bir çalışma yapıyor.

Kuşadası\'nın köklü okullarından Kaya Aldoğan\'da okulundan yıllar önce mezun olanların oluşturduğu bando, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık yapmaya başladı. Çeşitli dönemlerde okul bandosunda görev almış, en küçüğü 37, en büyüğü 55 yaşında olan kadın ve erkeklerden oluşan 24 kişilik veteran bandosu, kortejdeki yerlerini almak için her gün mesai sonrası buluşuyor. Oku bahçesinde çalışan bandoda okul müdürü, öğretmen, banka müdürü, turizmci, belediye başkan yardımcısı, elektrik mühendisi, tarım teknisyeni gibi meslek gruplarından mezunlar yer alıyor. 29 Ekim Cumartesi günü Kısmet Otel Kavşağından başlayacak, İsmail Cem Meydanı\'nda son bulacak kortejde yer alacak bandoyu, yıllar önce olduğu gibi beden eğitim öğretmenleri Mehmet Ersoy ile İbrahim Kafadar çalıştırıyor.

İŞTEN BANDOYA

Kuşadası ve Söke\'de çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda çalışan bando üyeleri, mesai biter bitmez çalışmalara koşuyor. Bando çalışmalarına gelen bazıları ise evde yalnız bırakmak istemedikleri çocuklarını da yanlarında getiriyor. Amaçlarının eski bayram coşkusunu tekrar yaşatmak olduğunu söyleyen turizmci Özer Esenkaya, \"Kuşadası Kaya Aldoğan Lisesi\'nin kuruluşundan bu yana, çeşitli dönemlerde bandoda görev yapan arkadaşlarımızla, hocalarımız İbrahim Kafadar ile Mehmet Ersoy\'un çabasıyla bir araya geldik. Almacımız, eski bayram coşkusunu Kuşadası\'na, gençliğe yaşatmak. Geçtiğimiz yıl birkaç bayramda kortejlerde yer aldık, büyük ilgi gördük. Şimdi 29 Ekim korteji için hazırlanıyoruz\" dedi.

Bando\'da 35 yıl önce trompet çaldığını söyleyen 55 yaşındaki rehber Oğuz Kutucu ise, \"35 yıl önce biz bu bandoda çalarken, Kuşadası\'nda yaşayanlar, ailelerimiz çok mutlu olurdu. Arkamızdan kitleler gelirdi. Bayramlarda en çok ilgiyi biz görürdük. Bir semboldük. Bu sembolü tekrar göstermek, Kuşadalılara nostalji yaşatmak istedik. Hocalarımız sayesinde bir araya geldik. Bunca yıldan sonra bu bandoyu yaşatmaktan hepimiz çok mutluyuz. Zamanımızı harcıyoruz, ama çok güzel. Aramızda o kadar çok meslek gurubundan arkadaşımız var ki anlatamam. En küçüğümüz 37 yaşında en büyük de benim 55 yaşındayım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Bando elemanlarının provalarından genel ve detay görüntüler

- Çocuklarıyla gelen anne babaların çocukları bandonun içinde

- Özer Esenkaya ile Oğuz Kutucu ile röp.ler

- Veteran bandosunun daha önce yer aldığı bayramlar (Arşiv)

(Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

=====================================================

4)MAKAM KOLTUĞUNDA KEDİ MASADA KAPLUMBAĞA

İZMİR\'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP\'li Halil İbrahim Şenol\'un makam odasında kedisi \'Çiko\', su kaplumbağası \'Tekila\', papağanları \'Koko\' ve \'İsyan\" da yaşıyor. Belediyenin çatısında 60 adet taklacı güvencin besleyen Şenol, belediyeye ait şantiyelerde de tavuk, kaz ve tavşan bakıyor. 180 fabrikanın olduğu ilçede her gün iki araçla atık yemekler toplanıp sokak köpeklerine dağıtılıyor.

Tütün ve zeytin yetiştiren çiftçi bir ailenin oğlu olan Halil İbrahim Şenol\'un hayvan sevgisi çocukluktan geliyor. Çocukluğu, gençliği Gaziemir Seydiköy\'de geçen Şenol, sekiz yıl önce de Gaziemir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Şenol hayvan sevgisini, belediye binasına da taşıdı. Enerjisini güneşten alan yağmur suyunu WC\'lerde kullanan akıllı binada hayvan sesleri yankılanıyor. Makam koltuğunda iki yıldır \'Çiko\' adlı kedi oturuyor. Belediye çalışanlarının iki yıl önce doğum günü hediyesi olarak 15 günlükken aldıkları kedi, şimdilerde iriliği ile görenleri şaşırtıyor. \'Koko\' adlı renkli papağan da aynı odada. Çok konuştuğu için adına \'İsyan\' dediği bir başka papağan ise karşı kafeste. Akvaryumda renkli balıklar, masada su kaplumbağası. Belediyenin çatısında ise tepeli, paçalı, taklacı toplam 60 güvercin ve sekiz muhabbet kuşu. Şantiyelerde kazlar, tavuklar ve tavşanlar besleniyor. Personel korkmasa yılana bile bakacağını söyleyen Şenol, 10 Kasım\'daki 58\'inci doğum günü için personele siparişi vermiş; Safkan kurt köpeği. Yolda çamura bulanmış halde bulduğu sokak köpeğine evde bakan Şenol, her gün ilçedeki 180 fabrikanın yemek artıklarını toplamaları için iki araç ve personel görevlendiriyor. Atık yemekler 2 bin köpeğin olduğu hayvan barınağında dağıtılıyor. Hayvanları belediye binasında bakacak kadar seven Şenol, şunları söyledi:

\"Hayvanlar siz onlara saldırmadıkça size saldırmaz. Çok seviyorum elimden geldiği kadar bakıyorum. Onlarla dertleşiyorum, konuşuyorum, okşuyorum. Stresimi atıyor, kafamı boşaltıyorum. İmkanı olan yeri uygun olan bakmalı, büyütmeli. İlçedeki tüm sokak hayvanlarını kısırlaştırdık, küpelerini taktık. Veteriner hizmetlerini artırdık, daha verimli hale getirdik her türlü teknik donanımı kurduk. Can dostlarla huzuru bulduk.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

- Gaziemir Belediye Başkanı CHP\'li Halil İbrahim Şenol\'un

- Hayvanlarla birlikte zaman geçiren Şenol ve hayvanlardan genel ve detay görüntüler

- Taklacı güvencilerden genel ve detay görüntüler

- Şenol taklacı güvercinlere bakarken genel ve detay görüntüler

Haber: Elif DEMİRCİ Kamera: İZMİR, (DHA)

====================================================

5)MASAJ YAPMA BAHANESİYLE TURİSTİ RAHATSIZ ETTİLER

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nin ünlü Gümbet Plajında tatilin son günlerini geçiren sezonun son turistleri, masör olduğunu söyleyen bazı kişilerin uzun süre başlarından ayrılmamasıyla rahatsız oldu. Ukraynalı 63 yaşındaki Y.B. (Yulia Bozvana), başında bekleyen adamdan rahatsız olup, eşyalarını toplayarak plajı terk etmek zorunda kaldı. O anlar, DHA kameraları tarafından görüntülendi

Bodrum\'da tatilini geçiren sezonun son turistleri, dünyaca ünlü Gümbet halk plajında bazı kişilerce rahatsız edildi. Özellikle kadın turistler, bir an olsun rahat bırakılmadı. Plajda güneşlenen, evli ve üç çocuk, 4 torun sahibi Ukraynalı Y.B., önce ayağında terlik elinde bir çanta ile gelen sözde masör tarafından rahatsız edildi. Ukraynalı kadın turistin başına gelen masör, 10 dakika kadar kadının başında durup, sohbet etmeye çalıştı. Ardından kadının tepki göstermesiyle uzaklaştı. Bu kez plajda otelin önünde güneşlenen Alman ve Hollandalı turistlerin yanına giden bu kişi, ısrarla masaj yapmak istediğini söyledi. Kadınların rahatsız olduğu ortamda bir erkek turist 10 dakika masaj yaptırarak, 20 Euro ödeyerek sözde masörden kurtuldu. Turistlerin rahatsız edildiği o anları DHA görüntüledi.

Ukraynalı Y.B. ise daha sora bu kez de 5-6 metre uzaktan kendisinin fotoğrafını çeken iki kişi tarafından rahatsız edildi. Ardından gençlerden biri kadın turistin başına gelip çökerek, bozuk İngilizcesi ile konuşmaya çalıştı. Ukraynalı Y.B.\'nin Türkçe konuştuğunu gören genç, \"Yardım edebilir miyim\" diyerek ısrarını sürdürünce, Ukraynalı kadın sert tepki gösterdi. Ayağa kalkarak eşyalarını toplayıp plajdan ayrılmak zorunda kalan Y.B. \"10 yıldır tatil için Bodrum\'a geliyorum. Bodrumlu dostlarım, arkadaşlarım var. Ben güneşlenirken yanıma gelenlerden biri ısrarla masaj yapmak istedi. Masör olmadığını anlayabiliyorum zaten. Ardından bir genç güneşlenirken gelip, bozuk İngilizcesi ile \'Yardımcı olabilir miyim\' demeye çalıştı. Ben de ona Türkçe burada rahat güneşlenmek istiyorum, güneşlenirken nasıl yardım etmeyi düşünüyorsunuz, yardım istemiyorum dedim. Ama ısrarını sürdürdü. Bu kez Türkçe sohbet etmeye çalıştı. Ben de rahat bırakılmayacağımı anlayınca otele dönmek zorunda kaldım. Ancak bunlar tek tük olaylar. Özellikle yalnız kadınların başına gidiyorlar. Ama ben Bodrum\'u çok seviyorum, gelecek yıl yine buradayım\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Yaşlı Ukraynalı turistin başına gelen masör ısrarcı pozisyonda konuşmaya çalışırken

- Masör daha sonra başka kadın turistleri rahatsız ederken ve bir erkek turiste masaj yaparken

- Uzaktan yaşlı kadın turistin fotoğrafını çeken iki maganda, magandalardan biri gelip kadın turistin başına çökerek konuşmaya çalışırken

- Kadın turistin eşyalarını toplayıp plajdan ayrılması

( Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)