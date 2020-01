DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TARTIŞTIĞI BABASINI ÖLDÜRDÜ

KAHRAMANMARAŞ\'ta şizofren hastası 26 yaşındaki Recep Özdil, tartıştığı babası 57 yaşındaki Aydın Özdil\'i bıçaklayarak öldürdü.Olay, gece saatlerinde Sakarya Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Aydın Özdil ile oğlu Recep, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasın Recep Özdil, bıçakla babasına saldırdı. Büyük bölümü boyun ve baş kısmı olmak üzere vücuduna yaklaşık 20 bıçak darbesi alan 8 çocuk babası Aydın Özdil olay yerinde öldü. Sesler üzerine uyanarak odaya gelen Recep Özdil\'in erkek kardeşi babasının cesediyle karşılaşınca polisi aradı. Eve gelen ekipler, şizofren hastası olan ve tedavi gördüğü belirtilen Recep Özdil\'i gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan inceleme ardından Aydın Özdil\'İn cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.

2)İZMİR\'DE 3 BİN KİŞİ KALPAKLI ATATÜRK PORTRESİ OLUŞTURACAK

İZMİR\'de Bayraklı Belediyesi, 28 Ekim Cumartesi akşamı Smyrna Meydanı’nda 3 bin kişi yan yana dizilerek Atatürk\'ün renkli kalpaklı portresini oluşturacak.

Aynı anda zeybek oynayacak 3 bin kişi semt merkezlerinde, belediyenin spor tesislerinde prova yapıyor. Bayraklı Belediyesi\'nin 28 Ekim Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte saat 19.23’te 3 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak ardından da bir ilki gerçekleştirerek, Atatürk’ün renkli kalpaklı portresini oluşturacak. Bu projenin prova çalışmaları sürüyor. Farlı yaş gruplarındaki gönüllüler eğitmenler eşliğinde zeybek oynuyor. Öte yandan bu gösteri sonrası sevilen sanatçı Haluk Levent sahne alarak şarkılarını İzmirliler için seslendirecek. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, etkinlik için Cumhuriyet gönüllülerinin ara vermeden çalıştığını belirterek, “Yıllar boyu unutulmayacak etkinliğimize katılmak için Bayraklı’nın dışından da çok fazla başvuru oldu. Vatandaşlar, ‘Atatürk için, Cumhuriyet için bu etkinlikte ben de yer almak istiyorum’ dedi. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Yine Cumhuriyet Bayramımıza yakışır bir etkinlik gerçekleştireceğiz. İzmir’in çiçekleri Bayraklı’da açacak. Tüm hemşehrilerimizi 28 Ekim akşamı Smyrna Meydanı’na bekliyoruz\" dedi.

3)KADIN GİRİŞİMCİ, ÇİFTLİĞİNE DEPREMDE ÖLEN JAPON DOKTOR MİYAZAKİ\'NİN ADINI VERDİ

ORGANİK tarım teknikeri olan ve bugüne kadar çeşitli firmalarda danışmanlık yapan 30 yaşındaki Dünya Karakuş, Van\'ın merkez Edremit İlçesi\'ne bağlı Köprüler Mahallesi\'nde organik üretim merkezi kurma çalışması başlattı. Çiftliği öz kaynaklarıyla kuracağını, bu yıl tavuk ve yumurta üretimine başlanacağını, önümüzdeki yıl ise sera ve hayvancılık yapacağını belirten Karakuş, çiftliğine de 9 Kasım 2011\'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki Van depreminde, otel enkazının altında kalarak, yaşamını yitiren Japon doktor Atsushi Miyazaki\'nin adını verdi. Vanlı kadın girişimci Dünya Karakuş, Köprüler Mahallesi\'nde, 50 dönümlük arazi üzerinde organik ürün yetiştirmek için çalışma yaptı. İlk etapta 1 dönümlük kapalı alanda, organik tavuk ve yumurta yetiştiriciliği yapılacak üretim merkezine 2011 yılındaki Van depreminde yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki\'nin ismi verildi. Zor şartlarda, hiçbir destek almadan kurduğu çiftliğiyle ilgili hedef ve hayalleri olduğunu belirten Karakuş, kadınların da birçok işi yapabileceğini, zorlu görünen işlerin üstesinden gelebileceğini söyledi. Japon yardım gönüllüsü Miyazaki\'nin ailesini üretim merkezinin açılışına davet etmek isteyen Karakuş, gerekirse Japonya\'ya da gidebileceğini vurguladı. Sabah saatlerinden itibaren şalvarını giyip, çalışmaya koyulan girişimci Karakuş, bazen boya yaptığını bazen de çit çektiğini söyledi. Bölge topraklarının verimli olduğunu ve tarım yapmaya çok müsait olduğunu belirten Karakuş, \"Tarım danışmanıydım. 4 yıl boyunca Edremit\'e bağlı köprüler köyünde danışmanlık yaptım. Buradaki çiftçilerle diyalog halindeyim. Danışmanlık işim bittikten sonra da çiftçilerle aile ortamı kurdum. Buradaki topraklar, çok verimli. Onlarla birlikte bu toprakları nasıl değerlendirebiliriz? İnsanlar, köylerden kentlere göç ediyor. Bunu biraz daha nasıl engelleyebilirim, diye düşündüm. İlla ki masa başında devlet memuru olmaya gerek yok. Kendi işimizi kurabiliriz, toprağımızı değerlendirebiliriz\" dedi. Kurduğu çiftliği ileride büyük bir üretim merkezi haline getirmeyi planladığını söyleyen Karakuş, şöyle devam etti:

\"Burada 50 dönümlük bir arazi var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz, diye işe başladık. Organik tarım mezunuyum, hep bir organik üretim merkezi kurmayı hayal ettim. Şimdi hayalimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Burada organik tavuk, yumurta yetiştiriciliği, et kesimi olacak. Şu an küçük etaplı başladık, ben burayı büyük bir üretim merkezi haline getireceğim. Burada küçük çaplı seralarımız var. Seralarımızda ilaç, kimyasal kullanılmıyor. Hepsi tamamen organik, patent içinde başvuruda bulunduk. Üretimimiz, sadece et ve yumurta ile sınırlı kalmayacak. Buraya büyük bir çiftlik kurmayı düşünüyorum. Şimdiden bunun hazırlığını yapıyorum. Bu çiftlik daha sonraki aşamalarda büyük bir eğitim ve üretim merkezi olacak. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum.\" Van depreminde, 2011 yılında yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Miyazaki\'nin ölümünden çok etkilendiğini dile getiren kadın girişimci Karakuş, Miyazaki\'nin isminin yaşaması gerektiğini vurguladı. Japonya\'ya da büyük bir sürpriz yapmayı düşündüğünü söyleyen Karakuş, şöyle konuştu:

\"Miyazaki deyince, aklıma vicdan geliyor. Miyazaki, bence vicdandır. Kendi hayatını hiçe sayıp, biz Van halkı için buraya geldi. Burada yaşamını yitirdi. Bence Miyazaki isminin yaşaması gerekiyor. Annesi Madam Keioko\'nun inşaat yığınları arasında çiçek bırakırken, o moloz taşlarını çantasına bırakması çok canımı acıtmıştı; çok dikkatimi çekmişti. Annesinin o moloz taşlarının üzerine bıraktığı çiçekleri ben yaşatmak istiyorum. Miyazaki için ayırdığım belli bir dönüm araziye onun adına burada ağaç dikeceğim, orman alanı yapacağım. Sayın valimizle de bu konuyu görüşeceğim. Japonya\'ya gidip kendi ailesini buraya getireceğim. Oğlunun isminin Van halkının nasıl yaşattığını, oğlunun isminin asla unutulmayacağını, bizlerin onu asla unutmayacağını göstermek istiyorum. Bu anlamda Japonya\'ya da büyük bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. İnsanlar buraya hafta sonu geldiklerinde Miyazaki için dikilen ağaçların altında serinlendiğinde, gölgesinde oturup dinlendiğinde onu anmalarını çok istiyorum. Bunun için elimden geleni yaptım, yapıyorum.\"

4)İŞKENCE GÖREN YAVRU KÖPEĞE, VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

VAN\'da bilinçsiz kişilerce işkence edilip, kulağı kesilen yavru köpeğe, Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Talihsiz yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde ameliyata alındı. Kulağı dikilen yavru köpeğin aşıları yapılıp, vitamin takviyesinde bulunuldu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube KMüdürlüğü ekipleri İpekyolu İlçesinde bir sokak köpeğine işkence edildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine İpekyolu Belediyesi ile birlikte köpeğin bulunduğu noktaya giden ekipler kulağı kesilmiş köpeği hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesine ait bakım ve rehabilitasyon merkezine getirdi. Burada Veteriner hekim Mahmut Erçili tarafından ameliyata alınan yavru köpeğin kulağı yarım saatlik operasyonun ardından tekrar dikildi. Vücudunda morluklar oluşan ve bitkin düşen yavru köpeğin aşıları yapılarak vitamin takviyesinde bulunuldu.

Sokak hayvanlarının korunması adına büyükşehir belediyesi olarak birçok yeniliğe imza attıklarını belirten Veteriner Hekim Mahmut Erçil, \"Ne yazık ki yavru köpek bilinçsiz vatandaşlar tarafından eziyete uğramış. Biz burada köpeğin tedavisini yaptık. Durumu şimdi iyi iç kulağında sorun yok duyma yetisi var. Yavru köpeği bir süre merkezimizde misafir edeceğiz. İyileştikten sonra köpeği tekrar aldığımız noktaya bırakacağız\" dedi.

5)FATMA NİNE YAŞINA MEYDAN OKUYOR

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Denizli, bahçesinde yetiştirdiği çeşitli sebze ve meyveleri satarak geçimini sağlıyor.Nazilli\'nin Yeşil Mahallesi\'nde oturan Fatma Denizli, bahçesinde nar, limon, portakal, domates, biber, patlıcan, maydanoz ve marul yetiştiriyor. Yaşlı olmasına rağmen bir kenara çekilip oturmayan Fatma nine, her gün sabahtan itibaren toprağını çapalıyor, ürünlerini sulayıp bakımlarını yapıyor. Doğal ve organik üretim yapan Denizli, kızı Zeliha Denizli (55) ile birlikte yaşadığı evin geçimine katkı sağlıyor. Bahçede çalışınca kendini daha genç hissettiğini anlatan Denizli, \"Bu bahçeyi çocukluğumdan beri biliyorum. Yaklaşık 2 bin 600 metrekare büyüklüğünde. Nar başta olmak üzere limon, portakal, mandalina, ayva ve üzüm gibi meyveler yetiştiriyorum. Sera olan kısımda da domates, biber, patlıcan ekiyorum. Her gün sabah ezanında kalkıp çalışırım. Tamamen doğal olan ürünleri satarak geçiniyorum\" dedi.

Annesinin çocukluğundan beri toprakla haşır neşir olduğunu anlatan kızı Zeliha Denizli ise, \"Annem 82 yaşında ama çocukluğundan bu yana Nazilli\'de kendisine ait bahçesinde çalışıyor. Bu sayede hem sağlıklı hem dinç kalıyor. Bütün günü bahçesinde geçer. Ben de ona zaman zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama benim çalışmamı pek istemiyor. Bahçesine kimseyi sokmaz\" diye konuştu.

6)RİZELİ ALİ USTA, KEÇİSİ PRENSES’İ YANINDAN HİÇ AYIRMIYOR

RİZE’den Çankırı’ya sauna ustası olarak gelen Ali Sever, yanından hiç ayırmadığı ve adını ‘Prenses’ koyduğu keçisiyle gezerken kentte sempati toplamaya başladı.

Çankırı’da Tuz Rehabilitasyon Merkezine dönüştürülen Karataş Hamamı’na sauna yapmak için Rize’den gelen Ali Sever adındaki usta ve yanından hiç ayırmadığı keçisi kentte biranda popüler oldular. Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’ndeki yeğeninin henüz 10 günlükken hediye ettiği süt keçisini özenle büyüten iki çocuk babası 56 yaşındaki Ali Sever, adını ‘Prenses’ koyduğu keçisini 13 aydır yanından biran olsun ayırmıyor.

İşi gereği Türkiye’nin farklı bölgelerine sık sık seyahat ettiğini belirten Ali Sever “Ben sauna yapım ustasıyım. İş nedeniyle birçok şehre gittim. Son bir yılda 60’a yakın şehir gezdim ve Prenses’i de hiç yanımdan ayırmadım. Onun rahat edebilmesi için minibüs satın aldım ve bu aracımla sürekli birlikte seyahat ediyoruz. Alışverişten bankaya, lokantaya yani her yere birlikte gidiyoruz. İnsanlar önce garipsiyor ama hep sempatiyle bakıyorlarö dedi.

Prensesin en yakın dostu olduğunu ve ondan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirten Sever, “Bazıları keçiyi kesmemi söylüyorlar, ben de tepki gösteriyorum. Ben Prensesime nasıl kıyarım. Vadesiyle ölünceye kadar beraberizö dedi. Çankırı’dan sonra İstanbul’a oradan da Hatay’a iş için gideceğini de anlatan Sever, “Yolumuz uzun ama prensesim bana eşlik ediyor. Sıkılmadan seyahat ediyoruz\" dedi.

7)ENGELLİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN YAPILAN DANS GÖSTERİSİNİ ERKEKLER PARMAKLIKLAR ARASINDAN İZLEDİ

KIRIKKALE\'de Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’nin faaliyetlerini desteklemek için genci-yaşlısı yaklaşık 100 kadın, gönüllü dans eğitmenleri Tuğçe Çalılık ve Ebru Yıldırım nezaretinde dans etti. Engellilerin çalıştığı kafedeki gösteriye alınmayan erkekler ise dansı branda çekilmiş demir parmaklıklarının üzerinden izledi.

Dans eğitmeni Ebru Yıldırım ile Tuğçe Çalılık, Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği tarafından işletilen Engelsiz Cafe’de dans gösterisi etkinliği düzenledi. Kenetteki genci-yaşlısı yaklaşık 100 kadının katıldığı dans gösterisine erkekler alınmadı. Zumma dansı gösterisinin yapıldığı Engelsiz Cafe’nin demir parmaklıklarına da branda çekilerek dans gösteriminin dışarıdan izlenmesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Ancak bazı erkeklerin demir parmaklıklar üzerinden dansın yapıldığı cafeyi izlemeleri dikkati çekti.

Etkinliği düzenleyenlerden dans eğitmeni Tuğçe Çalılık, gösteri sonrasında, kendilerine destek veren Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç’a teşekkür etti.

Dans eğitmenlerinden Ebru Yıldırım’da konuşmasında, “Buranın engelsiz kafe olması nedeni ile bir katkıda bulunalım istedik. Burada çalışanlar da engelli olması nedeniyle gönüllü olarak onlara bağış toplamak için çıktığımız yolda her şey çok güzel gelişti, amacımıza ulaştık. Programlarımızı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek en büyük dileğimizö dedi.

8)CİNAYET SANIĞI: 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜMÜ 2 GÜN SONRA ÖĞRENDİM

BURSA\'da, aynı gece bıçak ile 20 yaşındaki Hamza Arslan ile 47 yaşındaki Mevlüt Morkoç\'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 23 yaşındaki Samet Şut\'un yargılanmasına başlandı. Hakkında iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Şut, \"Ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay gecesi de yine fazla miktarda almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü 2 gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan öğrendim. Keşke onlar beni öldürseydi\" dedi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde, geçen Nisan ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Samet Şut arkadaşı Hamza Arslan ve babası Mustafa Şut ile evlerinde uyuşturucu kullanırken elindeki çakı ile Hamza Arslan\'ı göğsünden yaraladı. Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Samet Şut, babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu bulması için merkez Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesi\'ndeki Mevlüt Morkoç\'un evine gitti. Şut, kendisine uyuştucu bulamayacağını söyleyip, \"Samet senin için Hamza\'yı bıçaklayarak öldürdüğün söyleniyor. Bu doğru mu?\" diye soran Morkoç\'u bu kez yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Şut ise iki gün sonra gözaltına alındı.

Mahkemece tutuklanan ve hakkında Bursa 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'adam öldürmek\' suçlarından iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Şut, çıktığı ilk duruşmada, \"Hakim bey ben 8 yıldur uyuşturcu kullanıyorum. Olay günü bonzai ve metamfetamin almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Keşke onlar beni öldürseydi\" dedi. Mahkeme, duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

