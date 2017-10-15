DHA YURT BÜLTENİ-2 

13 aylık Ayaz bebek ilik bekliyor

Burdur Belediyesi\'nde işçi olarak çalışan Ali Rıza ile Gülşen Taşçı\'nın iki çocuğundan 13 aylık Ayaz bebeğin kanında 6 aylıkken virüs tespit edildi. Yapılan tetkikler sonunda Ayaz bebeğin ilik nakli olması gerektiği belirtildi. Baba ve anneden alınan örnekler Ayaz bebekle uyuşmadı. Aile, hayati tehlikesi devam bebeğe uyumlu ilik bulunması için kök hücre bağışı çağrısı yaptı. Ayaz\'ın iyileşmesi için tek çarenin ilik nakli olduğunu anlatan baba Taşçı, \"Doktorlarımız bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilik nakline ihtiyaç olduğunu söyledi. Eşim ve benim iliklerimiz tam tutmadı. Destek olmak isteyenlerin Kızılay\'a kök hücre örneği başvurusunda bulunması gerekiyor. Değerler tutarsa ilik nakli gerçekleşebilecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ayaz bebekten detay

- RÖP 1: Ali Rıza Taşçı (Baba)

- RÖP 2: Gülşen Taşçı (Anne)

- RÖP 3: Eray Taşçı (Ağabey)

- Detaylar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Anadolu\'nun en büyük kitap fuarı Kahramanmaraş\'ta kapılarını açtı

Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş\'taki kitap fuarını ilk günde 20 bini aşkın kişi ziyaret etti

Anadolu\'nun en büyük kitap fuarı olan Kahramanmaraş 4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenen törenle resmi açılışı yapıldı. 263 yayınevi ile 262 şair ve yazarın katıldığı fuarın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, fuarın kentin hem sosyal ve kültürel hayatına önemli katı sağladığı gibi insanları okumaya teşvik edip şehirde okuma kültürünü geliştirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yaman ise, Kahramanmaraş\'ı kültür, sanat ve edebiyat şehri ve edebiyatın başkenti yapmak için çalıştıklarını söyledi. Fuarı ilk günde 20 bini akşın kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılış kurdelasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve çok sayıda vatandaş birlikte kesti. Kalabalık bir davetli ve protokol fuarın tüm stantlarını teker teker gezerek yazar ve şairlere \'Kahramanmaraş’a hoş geldiniz\' dedi.

Şiirin, edebiyatın başkenti olan aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu ile Abdurrahim Karakoç gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin memleketi Kahramanmaraş’taki dev kitap fuarında 263 yayınevi, 262 şair ve yazar dev kültür buluşmasında yer aldı. Bu arada fuarın ilk günü olmasına rağmen ziyaretçi sayısı 20 bini geçti. 4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın en yoğun yaş kategorisi ise ilk ve orta dereceli çocuklar ile üniversite öğrencileri oldu.

GELİN VE DAMAT DÜĞÜNÜ BIRAKTI KİTAP FUARINA GELDİ

4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın sürprizi ise gelin ve damadın ziyareti oldu. Genç çift nikah öncesi düğün telaşını bir tarafa bırakarak 4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'na gelerek sevdikleri kitapların şairleri ve yazarları ile buluştu. Gelin ve damata düğün hediyesi olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Cevdet Kabakçı tarafından ailenin önemi ve öğütlerin yer aldığı kitaplar hediye edildi.

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU KİTAP VE BEBEK KOKUSU

Kitap fuarının ziyaretçileri arasında bebekli bir aile ise dünyanın en güzel kokusunun kitap ve bebek olduğunu bu özel iki varlığı buluşturmak için fuara geldiklerini söyledi. Bu arada fuara illerdeki tüm okulların ziyaret edeceği belirtilirken çevre illerden de vatandaşların yoğun ilgi göstereceğinin beklendiği belirtildi.

\'TÜRKİYE\'NİN DÖRT BİR YANINDAN KİTAP DOSTLARINI ŞEHRİMİZE BEKLİYORUZ\'

Fuarın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, \"İlimizin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunan kitap fuarımızın, insanımızı okumaya teşvik ettiğini, şehirde okuma kültürünün geliştiğini ve ilimizin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği haline geldiğini görmekten dolayı çok mutluyuz. Tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızı ve Türkiyemizin dört bir yanından kitap dostlarını şehrimize bekliyoruz\" diye konuştu.

FUARIN ONUR KONUKLARI

4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın arasında ise son Osmanlı şehzadesi Osman Selahaddin Osmanoğlu, Boşnalı Şair Demal Latic ve Katarlı Yazar Jaber Salem JKalharmi yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç fuara katılan tüm yayınevleri şair ve yazarlar ile tek tek ilgilenirken Katarlı yazar Jaber Salem’e Kahramanmaraş’ın filmlere kon olan ünlü çarıklarından da hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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-4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılışından görüntü

-Mahir Ünal\'ın açıklaması

-Fatih Mehmet Erkoç\'un açıklaması

-Fuarın gezilmesi

-Fuara katılanlardan görüntü

-Fuara gelen gelin-damadın görüntüsü

-Kitap okuyan öğrencilerden görüntü

-Bebeği ile kitap fuarına gelen anne ile röp.

-fuardan detay görüntüler

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Haber-Kamera : KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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Tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu

ADIYAMAN\'da, 58 yaşındaki Mustafa K. evdeki tarım ilacını içerek intihar girişiminde bulundu.

Olay, gece geç saatlerde Yenisanayi Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa K., bilinmeyen nedenle evde bulunan tarım ilacını içti. Bir süre sonra yere yığılan adamı görenler sağlık görevlilerine haber verdi. Mustafa K., ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalen ardından Mustafa K., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. İntihar girişiminin nedeni araştırılan Mustafa K.\'nın durumunun ağır olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Kazan, sedye üzerinde acil servise götürülmesi

- Kazan\'ın yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

ADIYAMAN\'da, balkondan atlayarak intihar eden 76 yaşındaki Kanber Erol\'a ait hafif ticari araç çalındı.

Sümerevler Mahallesi\'nde 5 katlı binanın 4\'üncü katında oturan Kanber Erol, 10 Ekim salı günü balkonda atlayarak ağır yaralandı. Erol, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aradan kısa süre geçtikten sonra Erol\'a ait olan 02 AJ 068 plakalı hafif ticari araç evin önünde park halindeyken çalındı. Sabah uyanan yakınları aracın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Polis tarafından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polisler dün gece şüphe üzerne plakasız hafif ticari bir aracı durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, Yunus Emre Mahallesi\'nde aracı bırakarak kaçtı. Yapılan incelemede aracın intihar edenr Kanber Erol\'a ait olduğu belirlendi. Aracı çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başatılan çalışma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polisin önlem alması

- Polisin şüpheliyi araması

- Araç üzerinde inceleme yapılması

- Olay yeri inceleme yapması

- Araç içerisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Kars\'ın Ekolojik Balı Müzayede ile satıldı

KARS, (DHA)-KARS\'ın Susuz İlçesi\'ne bağlı Doyumlu Köyü\'nde ressam- heykeltraş Yücel Üzeyir tarafından 460 yıllık çam ağacından yapılan 7 metre yüksekliğindeki \'Kafkas Arı Heykeli\'ndeki kovana yerleşen arıların verdiği 4.5 kilo balın bir kilosu için müzayede düzenlendi. Açık arttırma ile satışa sunulan Kars Balı, Taşkın Ticaret tarafından 11 bin TL\'ye satın alındı. Satın alınan baldan elde edilen gelir şehit aileleri, gaziler ve kimsesiz çocuklara bağışlandı. 11 bin TL\'ye satılan alınan balın, geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'a enerji olması için gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarık Boy\'un konuşması

-Baldan detay

-Mitat Şahin\'in konuşması

-Bal ve plaketlerin verilmesi

-Tarık Boy\'un vali ve diğerleri ile Bakan Arslan\'a göndereceği balları göstermesi ve konuşması

-Plaket töreni

-Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Ruslar ahtapot turşusuna bayıldı

Antalya Lara\'da 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 226 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı, fındık ve ahtapottan turşu kuran Hazar, restoranının büyük bir yerini turşularına ayırdı. Hazar\'ın en çok dikkat çeken turşu çeşitleri balık, yumurta ve ahtapot oldu. Ahtapot turşusunun 10 litreliği, 200 TL\'den alıcı buluyor. Herkesin dikkatini ahtapot turşusunun çektiğini söyleyen Hazar, \"Ruslar bu turşuya bayılıyor. Ahtapotun yıllarca salatasını yapardık. \'Salatası oluyorsa turşusu neden olmasın\' dedim ve yaptım. Türkiye\'de ilk olduğunu düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dükkandan genel görüntü

- Turşu kavanozları

- Ahtapot Turşusu

- Röp: Mustafa Hazar (turşucu)

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

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Posta güvercinlerine çip takıp İstanbul\'dan Diyarbakır\'a kadar yarıştırdılar

DİYARBAKIR Posta Güvercin Derneği\'nce posta güvercini yarışmasına katılan kuşlar çip takılarak, İstanbul\'dan Diyarbakır\'a kadar uçurtulup, yarıştılar. Diyarbakır Posta Güvercin Derneği Başkanı Mustafa Yaşar, yarışmayı her yıl düzenlediklerini belirterek, uzun antremanların ardından yapılan yarışmanın 13 etaptan oluştuğunu, Elazığ Sivrice\'de başlayan yarışma son olarak posta güvercini İstanbul\'dan bırakıp, Diyarbakır\'a gelmesiyle tamamlandığını söyledi.

Diyarbakır\'da, 2017 yılı posta güvercinleri yarışması 2 bin 500 güvercinin katılımıyla gerçekleştirildi. Nisan ayında başlayan ve toplam 13 etapta 3 ayrı mesafeden kuşların bırakıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende verildi. Elazığ Sivrice\'de başlayıp, İstanbul\'a yetişen 130 güvercinin 70\'inin Diyarbakır\'a gelmesiyle tamamlanan yarışmada, Mehmet Kaya\'ya ait birinci gelen posta güvercini İstanbul Sultabeyli\'den Diyarbakır\'a 1050 kilometre uçarak yarışmayı 1,5 günde tamamladığı belirtildi.

Diyarbakır\'daki Emniyet müdürdlüğü ek binasına tünel kazılarak 11 Nisan\'da PKK tarafından gerçekleştirilen patlamada şehit olan ve aynı zamanda dernek üyesi olan sivil personel Yunus Elaltunterin\'in anısına yapılan ödül töreninde Diyarbakır Posta Güvercin Derneği Başkanı Mustafa Yaşar\'da bir konuşma yaptı. Yaşar, yarışmayı her yıl düzenlediklerini belirterek, uzun antremanların ardından yapılan yarışmanın 13 etapta oluştuğunu, Elazığ Sivrice\'de başlayan yarışma son olarak posta güvercini İstanbul\'dan bırakıp, Diyarbakır\'a gelmesiyle tamamlandığını söyledi. Etaplarda birinci, ikinci ve üçünçü gelen 42 güvercin sahibine ödül verildiğini anlatan Yaşar, güvercinlerin takibinin ise, çiplerle yapıldığını ifade etti.

Türkiye Güvercin Federasyon Başkanı Bilgin Tuncay ise, bugün ödül töreni için burada olduğunu ifade ederek, \"İki kanat, bir kuyruk insanları bir araya getirdi. Mozayiği çok geniş bir camiayız. Posta güvercinleri yarışması şehirler arasında yapılmaktadır. Yarışma 100 kilometreden başlayıp, bin kilometreye kadar yapılıyor. Yarışmalar elektronik sistemlerle düzenleniyor. Güvercinlerin ayağına takılan çiple, kuşunu uçtuğu yerin koordinatıyla kilometreler belirleniyor. Güvercinin hangi saatte nerede olduğu, kümese ne zaman geldiği merden oluşturulan sistemle takip edilip, derecelendirmeyi yapıyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ödül törenine katılanlar

-Yarışan posta güvercini

-Posta güvercinlerine takılan çip

-Ödüllerin verilmesi

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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Aleyna Tilki Kayseri’de bayılttı

Pop sanatçısı Aleyna Tilki Kayserili hayranları ile bir AVM\'deki konserde buluştu. Yaşanan izdiham ve bayılanlar olması nedeniyle geç başlayan konser kısa sürdü. Mini konserde çok sayıda genç ezilme tehlikesi geçirdi.

Kayseri’ye bir AVM’nin daveti üzerine konser ve imza vermeye gelen genç pop sanatçısı Aleyna Tilki, hayranları ile buluştu. Mini konsere , polis ve özel güvenlikçilerin aldığı önlemlere saatler kala AVM’yi dolduran genç hayranları sevilen sanatçının sahne almasıyla birlikte izdihama neden oldu. AVM özel güvenliği yetersiz kalınca, konser alanında yapılacağı terasa Çevik Kuvvet polisi çağırıldı. Konseri ön sıralardan izlemek isteyen seyirciler ezilme tehlikesi yaşadı. Çok sayıda genç, bayğgınlık geçirince güvenlik güçlerinin yardımı ile konser alanından omuzlarda çıkarıldı. Yaşanan izdiham nedeniyle Aleyna Tilki, 2 dakika süren mini konserinin alandan ayrıldı. Konser alanına gelen bazı hayranları hazırladıklar “ Affet Aleyna Babaö pankartı açarak sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konser öncesi yoğunluk

- Konser alanında yaşanan izdiham

- Aleyna Tilki’nin mini konseri

- Konser alanında fenalık geçirenler

- Diğer detaylar

Haber- Kamera:İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, DHA)

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Kaymakam okul servislerini denetledi, öğrencilere tablet dağıttı

MUŞ\'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte Sıra Söğütler İlkokulunu ziyaret etti. Taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servisleri de denetleyen Kaymakam Çetin, öğrencilere servislerden memnun olup, olmadıklarını sordu. Okula girerek dersleri takip eden Kaymakam Çetin, öğrencilere aldıkları eğitimle ilgili sorular yönelterek küçük bir test yaptı. 5/A sınıfına giden Çetin,17 öğrenciye tablet ve anasınıfı öğrencilerine de oyun hamuru dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okulun dışından ve içinden görüntüler

-Kaymakamın öğrencilerle sonbet etmesi

-Tablet ve oyun hamuru dağıtımı

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ile röp.

-Okul öğretmeni Müjgen Akbal ile röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

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Toplum destekli polis çocukları mutlu etti

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından \" Herşey Bir Umutla Başlar\" projesi kapsamında Kayseri\'nin ilçelerinde yaşayan ve Kayseri merkezini hiç görmeyen öğrenciler, toplum destekli polisler tarafından kent merkezinde ağırlanarak tarihi ve turistik yerler gezdirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hazırlanan ÇOGEP faaliyetleri kapsamında yapılan \" Herşey Bir Umutla Başlar\" projesi kapsamında Kayseri kent merkezini hiç görmeyen 12 ilçeden 480 öğrencinin katıldığı proje de Tomarza\'dan gelen öğrenciler kent merkezine geldi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından karşılanan ve hayalini kurduğu yerleri gezme fırsatı sunan Toplum Destekli polisler, proje kapsamında Kayseri\'ye ilk kez gelen öğrencilerle yakından ilgilenip onlarla günün anısına selfie yaptılar. Hunat Cami, Hunat Hatun Medresesini, Anadolu Medeniyetler Müzesini, Kadir Has Stadyumunu ve Erciyes Dağını gezme fırsatını elde eden öğrenciler ziyaretin son bölümünde de sinema keyfi yaşadılar. Kayseri merkezine ilk defa geldiğini belirten Ravza Nur Demir, \"Daha önce hiç görmediğim ve bilmediğim yerleri Emniyet Müdürlüğü sayesinde göreceğim. Çok heyecanlıyım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Proje kapsamında Kayseri\'ye gelen çocukların karşılanması

- Polislerin çocuklarla yakından ilgisi

- Çocuklar tarihi yerler hakkında bilgi alırken

- Kayseri\'de oturan ancak kent merkezine hiç gelmeyen öğrenci ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber- Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

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