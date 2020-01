DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TELABYAD\'DAN YAPILAN TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERİLDİ

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nin karşısında bulunan, terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad\'dan dün gece Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine sınırda görevli askerler anında karşılık verdi. Gece geç saatlerde Telabyad\'ın kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD\'nin silahlı kanadı YPG\'liler tarafından Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeye angajman kuralları kapsamında karşılık verdi. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme Akçakale\'de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu.

2)HAKKARİ\'DE 31 BÖLGE, \'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ\' İLAN EDİLDİ

HAKKARİ Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildiğini duyurdu. Valilik\'ten yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: \"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölge, 11 Mayıs\'ta saat 00.01\'den 25 Ekim saat 23.59\'a kadar \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edilmiştir.\"

3)ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 GÖZALTI

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 27 kilo kubar esrar ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdıkları evlere giren ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel eğitimli detektör köpeklerle yapılan aramalarda 27 kilo esrar ele geçirilirken, bazı evlerde güvenlik kameraları olduğu dikkat çekti. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

4)DİKKATSİZLİK VE TRAFİK KAZALARI MOBESE\'YE YANSIDI

TÜRKİYE\'de çeşitli şehirlerde ve farklı tarihlerde, sürücülerin dikkatsizliği ve yaşanan trafik kazaları MOBESE\'ye saniye saniye yansıdı. Yaşanan kazalar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, \"Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi\" notuyla paylaşıldı. Farklı şehirlerde ve ayrı tarihlerinde 2017 yılı içerisinde yaşanan trafik kazaları ve dikkatsizlikler, güvenlik kameralarıyla görüntülendi. Aşırı hız yapan bazı sürücülerin yayalara çarpması ve maddi hasarlı kazaların yaşanmasına sebep olduğu izlenen görüntülerde, bazı kazalar maddi hasarlı bazıları da ölümlere neden oldu.

VAN

Van\'da iki aracın kuralları çiğneyerek aşırı hızla girdiği kavşakta çarpışması an be an görüntülere yansıyor.

KİLİS

Kilis\'te kameralara yansıyan kaza ise ilginç şekilde oldu. Kazaya karışan bu kez bir at arabası, Adnan Menderes Meydanı\'nda omzuna aldığı bir torba ile yürüyen vatandaş, fark etmediği at arabasının çarpması sonucu bir metre ileriye fırlayarak yere düşüyor. Ardından çevredekiler vatandaşın yanına koşarak yardım ediyor.

SAMSUN

Samsun\'da da bir otomobil ters yöne girerek karşıya geçmek istiyor. Bu sırada seyir halinde hızla gelen otomobil, yola çıkan otomobille çarpıştı. Otomobillerin biri yolun kenarındaki kaldırıma diğeri ise direğe çarpıp duruyor.

ADANA

Adana Buruk Mezarlığı kavşağında ışık ihlali yapan bir otomobil seyir halinde olan iki otomobilin önüne çıkıyor. Otomobiller hızlarını düşürerek çarpmamak için yavaşlıyor. Ancak aniden caddeye çıkan otomobilin sürücüsü direksiyonu bir türlü toparlayamayarak yavaşlayan otomobile çarpıyor. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılıyor. Yüreğir Devlet Hastanesi Caddesi üzerinde ise meydana gelen 3 farklı kazadan biri maddi hasarlı, diğer ikisi ise yayalara çarpan otomobiller olduğu görülüyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa\'da hafriyat yüklü kamyona ise bir otomobil çarpıyor. Zeminin ıslak olduğu görülen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı. Bir başka kaza ise şehrin en işlek olduğu cadde üzerinde yaşanıyor. İki çocuk kaldırımda koştuktan sonra aniden yola çıkıyor. İlk çocuk karşıya geçmeyi başarırken ikinci çocuk ise otomobilin çarpmasıyla savrularak yere düşüyor.

Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun Karaköprü ilçesi çıkışında yaşanan bir kazada ise trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan bastonlu ve yaşlı bir adam. Sürücünün fark etmediği yaşlı adam kamyonun altında kalıyor ve kamyonun üzerinden geçmesi kameraya yansıyor.



UŞAK

Uşak\'ta bir otomobil kırmızı ışıkta duran otomobillerin yanına geldikten sonra hareket ediyor. Hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir başka kazada ise kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşıya geçmeye çalışan motosikletli sürücüye çarpıyor.

AKSARAY

Aksaray-Adana karayolu üzerinde bir TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kısa süreli yan yatarak ilerleyen TIR, kısa süre sürüklendikten sonra durdu.

KİLİS

Kilis\'te boş bir kamyonet, hızla geçtiği kavşakta bir midibüsün önüne çarparak refüjden karşı şeride geçiyor. Kamyonetin refüjden fırlayıp karşıya geçmesi sırasında önünde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Bir başka kaza ise kavşakta yaşandı. 3 kişinin bindiği motosiklet kavşaktan geçmeye çalışan bir otomobile çarpıyor. Motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle önce otomobilin üzerine çıkıyor, ardından da yere düşüyor.

MUŞ

Muş\'ta biri gece biri gündüz olmak üzere meydana gelen iki kazada yaşandı. Motosikletle üzerinde ilerleyen iki kişi bir otomobilin aniden dönmesi üzerine otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise kavşakta oldu, karşıya geçmek isteyen vatandaş, otomobilin hızla geldiğini gördüğü sırada kaçmak istedi ancak otomobil vatandaşa çarptı.

5)ÖLDÜRÜP SAKLADILAR, CESEDİ YAKIP, DÜĞÜNE GİTTİLER

KONYA\'nın Çumra İlçesi\'nde geçen Pazar günü ağaçlık alanda yanmış bir otomobil içerisinde cesedi bulunan 27 yaşındaki Emre Ulukavak’ın iddiaya göre çocukluk arkadaşları 29 yaşındaki Murat Kılıç ile 26 yaşındaki Kamil Koyun tarafından bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı. 2 kişinin, Emre Ulukavak’ın cesedini bir gece otomobilinin bagajında beklettikten sonra ağaçlık alana götürerek, otomobili ateşe verdikleri öğrenildi. Ulukavak’ın cesedini otomobiliyle birlikte yakan iki kişinin, daha sonra bir arkadaşlarının düğününe giderek alkol alıp eğlendikleri belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çumra İlçesi\'ne bağlı eskiden belde statüsünde olan Alibeyhüyüğü Mahallesi\'nde meydana geldi. Çevredekiler, geçen 8 Ekim Pazar günü 42 AZ 175 plakalı yanmış otomobilin içinde ceset olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Jandarma, cesedin de yanmış olduğunu belirledi. Otomobilin plakasından aracın Nebahat Ulukavak\'a ait olduğunu tespit eden jandarma, cesedin de Cuma gecesinden itibaren kendisinden haber alınamayan Nebahat Ulukavak\'ın bir marketin deposunda çalışan oğlu Emre Ulukavak olduğunu belirledi.

JANDARMANIN DİKKATİ OLAYI AYDINLATTI

Olay yerinde çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri, iki kişinin olay yerine ve otomobile yaklaşma çabasında olduğunu fark etti. Bu kişilerin otomobilde cesedi bulunan Emre Ulukavak\'ın çocukluktan itibaren arkadaşı olan bir şeker fabrikasında çalışan Murat Kılıç ve Kamil Koyun olduğunu belirledi. Ancak iki kişinin soğuk kanlı tavırlarıyla otomobilin etrafından bir an olsun ayrılmamaları jandarmanın daha da dikkatini çekti. Jandarma, Kılıç ve Koyun\'a, Emre Ulukavak ile ilgili çeşitli sorular sormaya başlayınca, iki arkadaşın tedirgin ve çelişkili konuşmaları üzerine iki kişiyi şüphe üzerine ifadelerine başvurmak için jandarma komutanlığına götürdü. Araştırmasını Kılıç ve Koyun üzerine yoğunlaştıran jandarma, ölü bulunan Emre Ulukavak\'ın kaybolmadan önce en son arkadaşları Murat Kılıç ve Kamil Koyun ile görüldüğünü saptadı. Çapraz sorguya alınan iki kişi, çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak’ı bıçakla öldürüp yaktıklarını itiraf etti.

CESEDİ OTOMOBİLİN BAGAJINDA SAKLAYIP, EVE GİDİP UYUMUŞLAR

Murat Kılıç ve Kamil Koyun\'un ifadelerinde geçen 6 Ekim Cuma günü Çumra İlçesi’nde akşam saatlerinde çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak ile buluşup, Ulukavak\'ın otomobilinde birlikte alkol almaya başladıklarını anlattı. Şüpheliler, ifadelerinde bir süre sonra aralarında başlayan küfürleşmenin kavgaya dönüşmesi üzerine Ulukavak’ın başına önce içki şişesiyle vurup daha sonra bıçakladıklarını, öldüğünü anladıktan sonra cesedi otomobilin bagajına kilitleyerek evlerine gidip uyuduklarını itiraf etti.

OTOMOBİLİ İÇİNDEKİ CESETLE ATEŞE VERİP, DÜĞÜNE GİTMİŞLER

Cumartesi günü tekrar buluştuklarını söyleyen Murat Kılıç ve Kamil Koyun, bagajında arkadaşları Emre Ulukavak’ın cesedi bulunan otomobili, Alibeyhüyüğü Mahallesi bahçeler mevkiine götürdüklerini, cesedi bagajdan çıkarıp şoför koltuğuna oturduktan sonra otomobilin koltuklarını ateşe verdiklerini anlattı. Otomobilin tamamen alev almasını bir süre seyrettiklerini soğuk kanlılıkla anlatan şüphelilerin, daha sonra olay yerinden ayrılıp, oturdukları mahalle de bir arkadaşlarının düğününe katılıp, alkol alıp eğlendiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

\"ADALET YERİNİ BULACAK, HERKES ETTİĞİNİ ÇEKSİN\"

Gözaltına alınan iki kişi yapılan sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kamil Koyun, gazetecilerin \'Neden öldürdünüz?’ sorusuna, “Adalet yerini bulacak. Herkes ettiğini çeksin.ö şeklinde yanıt verdi. İki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6)MEVLANA MÜZESİ BAHÇESİNDE SÖKÜLEN TARİHİ HAVUZ, 4 YILDIR YERİNE KONULMADI

KONYA\'da Mevlana Müzesi\'nin bahçesinde, Anadolu Selçukluları döneminde yapıldığı ileri sürülen \'Şeb-i Arus Havuzu\', 2013 yılında müzedeki restorasyon kapsamında kaldırılıp, yerine yeni taşlar kullanılarak bir benzeri yapıldı. Tepkiler üzerine eski taşlarla yeniden havuz yapılacağı belirtilmesine rağmen havuzun taşları yaklaşık 4 yıldır müze bahçesinde binaların arasında bekletiliyor. Tarihi havuzla ilgili Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, \"İleri süreçte gereken yapılır.\" demekle yetindi.

Mevlana Müzesi bahçesinde derviş hücrelerinin önünde yer alan, altıgen planlı gök mermerden yapılan ve suyu ejder başlı bir lüleden akan havuz, Mevlana\'nın ölüm yıl dönümünde dervişler tarafından etrafında sema yapıldığı için \'düğün günü\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' havuzu olarak biliniyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2013 yılında müzede genel bir restorasyon çalışması başlattı. Müzede yapılan düzenlemeler çerçevesinde aynı yıl bahçede bulunan \'Şeb-i Arus Havuzu\' kaldırdı. Havuzun sökülen taşlarının her bir parçası tek tek numaralandırılarak, müzenin bahçesi olan Gül Bahçesi\'ne kondu. Müze bahçesinde yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonrası kaldırılan havuzun bulunduğu yerden 3,5 metre ileriye ve orijinal taşlarının yerine, yeni taşlarla bir benzeri yapıldı.

YENİ TAŞLARDAN YAPILAN HAVUZ TEPKİ ÇEKTİ

Ancak yeni havuz, yeni taşlar kullanılması yüzünden tepkilere neden oldu. O dönemde ilk tepki 25 yıl Mevlana Müzesi\'nde müdürlük yaptıktan sonra emekli olan Erdoğan Erol’dan geldi. Değiştirilen havuzun tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ileri süren Erol, dervişlerin, Mevlana\'nın ölümünden sonra havaların iyi olduğu dönemlerde, havuz etrafında sema yaptığını ve havuza \'Şeb-i Arus Havuzu\' denildiğini anlattı. Havuzun eski taşların benzeri taşlarla yapılarak 3 metre 75 santimetre ileriye taşındığını vurgulayan Erol, bunun büyük bir hata olduğunu; çünkü havuzun Şeb-i Arus törenlerinin yapıldığı meydanla ilişkisi uzaklaştığını savundu. Erol havuzun eski taşlarla yapılması gerektiğini belirtti.

2015 YILINDA MEVLANA TÖRENLERİNDEN SONRA YAPILACAKTI

2013 yılının Aralık ayında yaşanan olayın basında yer almasının ardından açıklama yapan dönemin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, tarihi havuzun yeniden yerine konulacağını söyledi. 2015 yılında havuzun taşların halen yerine konulmadığı sorulan eski müdür Çıpan, müzedeki restorasyonu yapan firmanın işlerini tamamlamasını beklenildiğini, firmanın da işlerini yeni bitirdiğini, havuzu unutmadıklarını ve havaların düzelmesiyle birlikte muhafaza altında tutulan havuzun taşlarının yeniden yerine konularak eski haline getirileceğini söyledi.

HALEN MÜZE BAHÇESİNDE YERİNE KONULMAYI BEKLİYOR

Eski müdür Çıpan\'ın açıklama yapmasının ardından 2 yıl geçmesine rağmen \'Şeb-i Arus Havuzu\' halen müze bahçesinde yerine konulmayı bekliyor. Havuzun sökülürken kırılan mermerleri müze bahçesinde binaların arasında duruyor. Aradan geçen yaklaşık 4 yıla rağmen eski taşların halen yerine konulmamasına ise bu kez Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, \"İleri süreçte gereken yapılır\" demekle yetindi.

7)VİNCİN ÇARPTIĞI YAYA ÜST GEÇİDİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE YIKILDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

KARAMAN\'da geçen pazar günü vincin çarptığı yaya üst geçidinin beton blok bölümünün otomobilin üstüne düşmesi sonucu sürücünün yaralandığı olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, geçen pazar günü saat 13.45 sıralarında Abbas Mahallesi Mut Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Akman yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinç, altından geçtiği yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki 19 Mayıs Yaya Üst Geçidi\'ne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçidin beton blokları o sırada vincin arkasından gelen Hakan Güngör yönetimindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üstüne düştü. Yaralanan sürücü Güngör, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cadde bir süre ulaşıma kapatılırken hafif yaralı Güngör, yapılan ilk tedavisinin ardından da taburcu oldu. Vinç sürücüsü Ali Akman da alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza anını gören iş yeri sahibi Hasan Uçar, \"Bir sarı renkli bir vinç geçti ve köprüye takıldı. Bunun üzerine köprünün beton bloğu çoktu. O sırada başka bir araç geçiyordu ve beton blok otomobilin üstüne düştü. Sürücü hafif yaralıydı ve sürücüyü bizler çıkardık. Yaya üst geçidi de fazla kullanılmıyordu.\" dedi.

