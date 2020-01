DHA YURT BÜLTENİ-2 

PKK\'nın toprağa gömülü cephanesi ele geçirildi

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'nde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü anti tank, roketatar mühimmatının yanı sıra yüklü miktarda paltayıcı madde ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar bulunduğu bölgede kontrollü olarak imha edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören mezrası Şaşkagaze Sırtları bölgesinde, dün saat 06.20\'den itibaren başlatılan özel birlik operasyonu sonucu toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan içerisinde tespit edilen 36 adet anti tank, 69 adet anti personel olmak üzere toplam 105 adet roketatar mühimmatı ve 40 adet sevk fişeği, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edildiği belirtildi. Açıklamada, Kerpiçören mezrası içerisinde sahipsiz olarak bulunan 44 PS 456 plakalı gri renkli Ford Transit Connect marka araç çekici marifetiyle Lice İlçe Jandarma Komutanlığına çekildiğini de belirtilerek, \"Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\"denildi.

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

Hırsızlık yapan oğlunu, polise ihbar etti

Güvenk kamerası görüntüleri

ADANA\'da arkadaşlarıyla birlikte girdiği bir okuldan hırsızlık yapan 18 yaşındaki İsmail T., çaldığı malzemeleri eve getirince, babası 62 yaşındaki Salih T. tarafından polise ihbar edildi. İddiaya göre Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi\'ne giren İsmail T., aynı yaştaki arkadaşları Ahmet Y. ve M.B. ile birlikte 5 bilgisayar, 5 televizyon, semaver, çay, şeker ve kahveyi yanlarında getirdikleri çuvallara yükleyip çaldı.

Okulun kapılarını kırarak hırsızlık yapan zanlılar, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Olay anında yüzlerini kapatan hırsızlar okulun tüm odalarına bakarak, çalınacak malzeme aradı.

ÖZ OĞLUNU POLİSE İHBAR ETTİ

Aldığı uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığının bilmeyen İsmail T., televizyon ve bilgisayarların bir kısmını evine getirdi. Baba Salih T. ise, oğlunun hırsızlık yaptığını anlayınca hemen polisi aradı. Eve gelen polise, \' Oğlum arkadaşlarıyla birlikte hırsızlık yapmış, kim bilir kimlerin canını yaktılar alın bunu götürün\' diyerek, oğlunu teslim etti. Polis çalınan malzemelere de el koyup, İsmail T.\'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen İsmail T., hırsızlığı arkadaşları Ahmet Y. ve M.B. ile birlikte yaptığını itiraf etti. İsmail T.\'nin adını verdiği diğer 2 şüphelide yakalandı.

YİNE YAPSA, İHBAR EDERİM

Hırsızlığı kabul edemeyeceğini söyleyen Salih T., oğlunun ilk defa böyle bir şey yaptığını söyledi. Salih T., \"Oğlum değil kim olursa olsun, yine yapsın ihbar ederim. İlk kez böyle bir şey yaptı ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Devlete ve vatana karşı yapılan hata kabul edilmez\" dedi. Sağlık kontrolüne çıkarılan İsmail T. ise \"Bu hayatta yaptıklarım için pişman değilim\' dedi. İşlemleri tamamlayan 3 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

\'Miras parayı çekelim\' diye dolandırdı

ADANA\'da, yaşlıları, \'Ölen eşinin bankada parası var, almak için dosya masrafı ödemelisin\' diyerek dolandıran 54 yaşındaki Mehmet Emin G., yakalandı.

İddiaya göre, dolandırıcılık suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve ayrıca 5 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Mehmet Emin G., yaşlı ve dul insanların yanına giderek, \"Eşinin bankada parası var, sana miras parayı çekelim ama, dosya masrafı var\" diyerek dolandırdı. İhbarlar üzerine çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, Mehmet Emin G.\'nin kimliğini tespit etti. Polis, yaşlı bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmaya çalışırken suç üstü yakaladığı Mehmet Emin G.\'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Eskişehir\'de çifte festival

Cam ve ahşap sanatçıları festivallerde hünerlerini sergiledi

Eskişehir Odunpazarı\'nda \'The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi\' sloganı ile düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Odunpazarı Meydanı\'nda devam ediyor. Bir taraftan 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında sanatçılar ahşaba şekil verirken, diğer taraftan da Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesinde \'Camın Büyüsü\' sloganı ile gerçekleşen 5\'inci Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali\'nde sanatçılar cama şekil veriyor.

AHŞAP HEYKEL FESTİVALİ

4\'ü yabancı 11\'i yerli olmak üzere toplamda 15 sanatçı ve bilim insanının katıldığı 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali\'nde, sanatçıların yaptığı eserler gün yüzüne çıkmaya başladı. Festival kapsamında Arasta Çarşısı\'nda topaç çevirme etkinliği gerçekleştirildi. 7\'den 70\'e her yaştan vatandaşın katıldığı topaç çevirme etkinliğinde, çocuklar unutulmaya yüz tutan topaç çevirme oyunu ile tanışırken, büyükler de çocukluklarına geri döndü. Festivale geleneksel hale getirilen fidan dikme etkinliğine bu yıl tam 3 bin fidan dikildi. 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında Teksan Sanayi Sitesi\'nde gerçekleşen Fidan Dikimi Etkinliğine yurt dışından gelen ahşap ve camın ustaları da kendi adlarını taşıyan fidanları dikti. Festival boyunca sanatçılar ve bilim insanları tarafından yapılan birbirinden eşsiz eserler, yarın Ahşap Eserler Müzesi\'nde sergilenmeye başlayacak.

CAMA ŞEKİL VEREN SANATÇILAR

Tarihi Odunpazarı Bölgesi\'nin ev sahipliği yaptığı bir diğer festival de bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali. \'Camın Büyüsü\' sloganı ile

düzenlenen 5\'inci Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali, Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesi\'nde devam ediyor. Uluslararası alanda tanınan cam sanatçıları Joe Cariati, Martin Janecky ve Janusz Pozniak\'nin yanı sıra yerli 26 cam sanatçısı ve bilim insanının katılığı; 5\'inci Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali\'nin üçüncü gününde Janusz Pozniak cam meraklıları ile bir araya geldi. Gün boyunca cama şekil veren Pozniak\'e Martin Janecky ve Joe Cariati\'de eşlik etti. Pozniak\'in çalışması vatandaşlardan tam not aldı. Sanatçılar Odunpazarı\'nda bulunmaktan ve sanatı seven insanlarla birlikte olmatan çok mutlu olduklarını söyledi. Festival boyunca ortaya çıkarılan tüm eserler Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nde sergilenmeye başlayacak.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, \"Odunpazarımıza ve Eskişehirimize yakışan bir festival yapıyoruz. Sanatın Merkezi olan Odunpazarı\'na tüm Türkiyemizi davet ediyorum. Bu festivalde katkı sunan Mimar Sinan Üniversitesi\'ni ve tüm yerli ve yabancı sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Başkomutan Erdoğan\'ın askerlik hatırası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu\'nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı.

Tuzla Piyade Okulu\'nda takım komutanı olarak eğitim aldıktan sonra yine İstanbul Hasdal 77\'nci Piyade Komutanlığı\'nda askerliğini yapan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, askeri üniformayla, \'çakı gibi asker\' olarak fotoğrafta yer alıyor.

===================================================