DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

ŞIRNAK ile Cizre İlçesi arasında yapımı devam eden karayolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine dün teröristlerin saldırısında şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page\'nin cenazeleri törenle uğurlandı. Dün akşam saatlerinde Şırnak- Cizre arasındaki yeni yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristlerin saldırısında Yüzbaşı Mustafa Erdal (33) ve Güvenlik Korucusu Dündar Page (32) şehit düştü, 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page için 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Şırnak Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, asker, polis, sivil toplum kuruluşları ve şehit güvenlik korucusu Dündar Page\'nin yakınları katıldı.

Şehit cenazelerinin kalafata konulmasından sonra saygı duruşuyla başlayan tören, şehitlerin öz geçmişi ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın cenazesi helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı\'na, ordan da uçak ile Ankara\'ya gönderildi. Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page\'nin cenazesi ise ambulans ile toprağa verilmek üzere Cizre\'ye gönderildi. Tören sırasında sinir krizi geçiren şehit korucu Dündar Page\'nin yakınların, görevli askerler teselli etti.

-Şehit naaşlarının kalafata konulması

-Özgeçmiş ve duaların okunması

-Şehit Dündar Page'nin akrabalarından görüntü

-Şehit cenazelerinin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

2)RANTA DEĞİL ÇOCUKLARA AÇTI

KARŞIYAKA Belediyesi rantın yüksek olduğu etrafında gökdelen ve konut projelerinin yükseldiği alanı inşaata değil çocuklara açtı. Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü\'nde çocuklar bilimden yararlanacak unutulmaya yüz tutmuş evrensel değerleri öğrenecek.

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en kıymetli arazisinde çocuklar için müze kurdu. Müzeyi yaparken yanında bunun araziyi de TOKİ\'den istediklerini ancak taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, daha sonra istedikleri arazinin İller Bankası\'nın ortak edilmesiyle spor alanından konut alanına çevrildiğini anlattı. Akpınar, Yalı Mahallesi\'nde 7 bin 200 metrekare alan üzerinde kurulan ve geçen hafta ziyarekete açılan müzede çocukları ağırladı. Bilim müzesi ve kampüsünde, paleontoloji sergisi, entomoloji sergisi, inşaat adası, bilim adası yeraldı. Ayrıca dev dinozorların ve diğer hayvanların replikaları, projenin en dikkat çekici unsurları oldu. Tüm bunlarında yanında kampüs içerisinde yer alan Çocuk Müzesi\'nde de yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatılacağı sergi alanları hazırlandı. Kampüs içerisinde ayrıca okul gruplarının yararlanacağı piknik alanı, etkinlik tiyatro ve gösteriler için bir sahne, belgeseller için cep sineması, ziyaretçilerin yararlanması için restoran, büfe, hediyelik eşya ve fotoğrafçı dükkanları da oluşturuldu. Akpınar, proje aşamasından yapımına kadar her noktasıyla ilgilendiği kampüsü, gezmeye gelen öğrencilerle yakından ilgilendi. Onlara parkın her noktasını gezdirdi, rehberlik yapıp bilgi verdi. Gezdirdiği öğrencilerle çocukluğuna dönen Akpınar, hem oyunlar oynadı hem de ellerinden tutup parkı gezdirdi, bilgiler verdi. Park hakkında bilgi veren Akpınar, şunları söyledi:

\"Burası dinazor parkı değil, fotoğraf çektirilecek alan hiç değil. Bilimden yararlanacak unutulmaya yüz tutmuş evrensel değerleri öğreteceğiz. Biz çocuklarımıza beton yığınları yapmasını değil, bilimden, sanattan, spordan yararlanması gerektiğini öğretiyoruz. Ben 3 yıl önce belediyle başkanı olduktan itibaren çocuklara sadece bir park değil, bilimden yararlanacakları alanlar yapmaya özen gösteriyorum. Seçildiğim zaman kenti çocuklarla yöneteceğimi söylemiştim. Bugün çocuklarla yönetmenin onurunu yaşıyorum. Onun da neticesini bu müzede görüyoruz. Çünkü her gün ranta kurban edilen konutlarla çevrilen bir alanda yerine çocuklarımıza hazırladık. Bu çevre Karşıyakamızın en değerli alanlarından birisi. Bu parkın hemen yanındaki alan TOKİ\'nin. Burayı yaptığımız sırada o alanında buraya dahil edilmesini istemiştik. Ama sonuç alamamıştık. Şimdi o alan İller Bankası\'nın ortak edilmesiyle spor alanı konut alanına çevrildi. Zannediyorum bu da şehre bakış açısını ortaya koyuyor. Biz çocuklarımıza beton yığınları yapmasını değil, bilimden, sanattan, spordan yararlanması gerektiğini öğretiyoruz.\"

Parkı çocuklar, çok eğlendiklerini, velileri ise geleceklerimiz olan çocumklar içini bu alanın kazandırılmasından memnun olduklarını ifade etti.

-Belediye başkanıyla röportaj.

-Çocukların parkı gezmesinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ - İZMİR (DHA)

3)TEŞHİSİ KONULAMAYAN HASTALIK 5 YILDIR YATAĞA MAHKUM ETTİ

ANTALYA\'da oturan 26 yaşındaki Halil Özçelik, 5 yıl önce görme kaybı, konuşma bozukluğu ve istemsiz vücut hareketlerinin ardından yatağa mahkum oldu. Oğlunun tedavisi için yardım bekleyen Gülsüm Özçelik, \"Oğluma teşhis konulsun, ona göre tedavisini yapalım istiyoruz\" dedi.

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil, 5 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü\'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı. Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürülen Özçelik\'e Behçet hastalığı teşhisi konuldu. Birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik için bu kez SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit/ kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır) hastalığı teşhisi konuldu.

YATAĞA MAHKUM OLDU

Geçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik için iddiaya göre her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu. SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE\'yi göstermediğini söyledi. Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik\'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm oldu. Oğlunu yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılan anne Özçelik, evde yaptığı kek ve pastaları satarak oğlunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

ARKADAŞLARI VE SANATÇILAR SEFERBER OLDU

Özçelik, 5 yıldır gözlerini kapatamadığı için göz kuruluğuna bağlı tamamen kör olma riskiyle de karşı karşıya. Geceleri bağırma nöbetleri geçiren Özçelik için üniversiteden arkadaşları, sanatçılardan destek istedi. Çağrıya Instagram ve Facebook üzerinden Volkan Konak, Hüseyin Turan, Niyazi Koyuncu, Suavi, Altan Gördüm, Onur Akın, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Suzan Kardeş, Tolga Sağ, Necmi Yapıcı başta olmak üzere çok sayıda sanatçı \'Halilicin\' başlığı altında toplanarak destek mesajı verdi.

AİLENİN TEK İSTEĞİ YENİDEN KAPSAMLI BİR MUAYENE

Anne Gülsüm Özçelik, gün geçtikçe gözleri önünde çocuklarının erdiğini, anne-baba olarak bir şey yapamadıklarını söyledi. Gittikleri hastanelerde \'Biz bu hastaya bakamayız\' cevabı alıp yıkıldıklarını belirten Özçelik, \"Oğlum çok aktif bir çocuktu. 5 yıldır gözlerimizin önünde yatıyor. Yeniden araştırılmasını ve muayene edilmesini istiyorum. 3 yıl boyunca bağırıp ağladı ancak şimdilerde sadece uyuyor. Doktorlar \'Behçet\'e de şeklen benziyor, SSPE\'ye de şeklen benziyor\' dedi. Biz de teşhis konulsun ona göre tedavisini yapalım\" dedi.

-Halil Özçelik'ten detaylar

-Halil Özçelik gözler ve yüz yakın plan

-Anne Gülsüm Özçelik röp

-Halil Özçelik ile ilgilenen anne ve babasından detaylar

-Baba İbrahim Özçelik'in Halil Özçelik'in elini öpmesi

-Anne Gülsüm Özçelik'in Halil Özçelik'i öpmesi

-Detaylar

4.23 DK////492 MB

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

4)TARIM İŞÇİSİ 15 BİN ÖĞRENCİ, OKULA 2 AY GEÇ BAŞLAYACAK



ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, tarım işçiliğinde çalışan ailenin çocukları olan 15 bine yakın öğrenci, okula 2 ay geç başlayacak. Pamuk hasadının okulların açıldığı döneme denk gelmesi nedeniyle 90 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ilçedeki tarım işçiliği yapan ailelerin 15 bin çocuğu, yeni eğitim- öğretim yılında okul yerine yine pamuk tarlalarına gitti. 90 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ilçede ekonomik sorunlar nedeniyle tarım işçiliği yapan ve okula gecikmeli başlayacak olan 15 bin öğrenci, ailesiyle birlikte halen il dışında bulunuyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karakoyun Mahallesi kırsalı yakınlarında pamuk tarlasında çalışan Demir ailesinin okula giden 6 çocuğu da okula 2 ay gecikmeli başlayacak.

Lise 1\'inci sınıf öğrencisi olan ve okula henüz başlayamayan Nurhayat Demir, \"Okula gitmek istiyorum. 1.5 ay sonra pamuk bitecek, okula gideceğiz. Okulumu ve arkadaşlarımı özledim. Derslerime çalışmak istiyorum, geri kalmak istemiyorum\" dedi. Nurhayat Demir\'in babası Ömer Demir ise, geçimlerini tarım işçiliğiyle yaptıkları için çocuklarının da okula geç başlamak zorunda olduğunu anlatırken, \"Geçimimizi tarım işçiliği ile sağlıyoruz. Kızlarımdan biri sınıfta kaldı. Pamuk hasadından kazancımız ise 3 bin ya da 3 bin 500 liradır. Çocuklar okulu özlüyor. Çocuklar daha küçük pek pamukta toplayamıyorlar ama mecburuz\" diye konuştu.

- Pamuk tarlası

- Pamuk toplayan çocuklar

- Çocuklarla röp.

- Ömer Demir ile röp.

- Pamuk torbası taşıyanlar

- Öğrencinin tarlada türkü söylemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 622 MB

5)LAODİKYA\'DA \'MÜZİKLİ BİR HİKAYE\' BELGESELİ GÖSTERİLDİ

MUŞ\'un Varto İlçesi\'ne bağlı Yurttutan Köyü Toklu Mezrası\'nda taşımalı eğitim verilen köy okulundaki müziğe yetenekli öğrencilerden \'11 Köyün Orkestrası\' isimli grup kuran öğretmen Aslı Tanrıkulu ile orkestranın kuruluş hikayesi \'Müzikli Bir Hikaye\' adlı belgesele konu oldu. Denizli\'deki antik kent Laodikya\'da düzenlenen galayla yapılan belgeselin ilgi gösterimi, izleyenlerden alkış aldı. İzmirli müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu, görevli olduğu Van\'daki Hamurpet Ortaokulu\'nda tahta, leğen ve bidonlarla müzik yapmaya çalışan öğrencileri eğiterek önce ritim grubu oluşturdu. Ardından çeşitli müzik aletleriyle öğrencilerden 11 Köyün Orkestrası isimli grup kurdu. Tanrıkulu\'nun bu mücadelesinden etkilenen yönetmen Jale İncekol da Varto\'ya giderek öğretmenin ve öğrencilerin belgeselini çekti. Yönetmen İncekol, \'Müzikli Bir Hikaye\' adını verdiği belgeselinde öğretmenle öğrencilerin orkestraya giden mücadelesini anlattı. Denizli\'de Soroptimist Kulübü Derneği tarafından desteklenen belgeselin ilk gösterimi, Denizli\'deki antik kent Laodikya\'da yapıldı. Soroptimistik Kulübü Derneği\'nin organize ettiği belgeselin gösterim galasına müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu ile öğrencisi Rojin Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Galaya katılan davetliler önce antik kenti gezerek kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek\'ten bilgi aldı. Öğretmeninin eşliğinde kenti gezen Rojin Taş, daha sonra antik kentte kısa bir keman dinletisi sundu. Ardından belgesel gösterildi.

Belgeselinin antik kentte ilk gösteriminin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Yönetmen Jale İncekol, \"Müzikli hikayemiz aynı zamanda umutlu bir hikayeye dönüştü. Aynı zamanda umutların her zaman var olduğunu anlatan bir hikaye. İzmirli bir öğretmenin Muş\'un bir köyünde köy çocuklarından oluşan 40 kişilik orkestrayı anlatan bir hikaye. Ben belgeseli aslında bir kişinin istediğinde çok güzel şeyleri yapılabileceğini göstermek için çektim\" dedi.

Orkestranın üyesi olan Rojin Taş ise, öğretmeniyle tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini belirterek, \"Aslı öğretmen benim hayatımı değiştirdi. İlk tanıştığımda müzik aletlerini görünce çok mutlu olmuştum. Buralara kadar gelebileceğimi düşünmemiştim. Aslı hocamın emeğini asla unutamam. Ömrüm boyunca öğretmenimi tanıdığım için şükredeceğim. Kendisini çok seviyorum. Müzik hayatımın olmazsa olmazlarından oldu. Daha önce köyde ev işlerine yardımcı oluyor ve hayvanlara bakardım. Hayatım onlarla geçiyordu. Müzikle hayatım değişti\" dedi.

Davetlilerin antik kenti gezmesinin ardından gala öncesi arp sanatçısı Meriç Dönük, kısa bir konser verdi. Ardından belgeselin gösterimi yapıldı.

- Davetlilerin antik kenti gezmesi

- Rojin Taş ve öğretmeninin antik kenti gezmesi

- Rojin Taş, keman çalarken görüntü

- Yönetmen Jale İncekol'un konuşması

- Rojin Taş'ın konuşması

- Belgesel gösteriminden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

6)FISTIK KAZANDIRIYOR, BATMAN’DAKİ KÖYLERDE FISTIKÇILIK YAYGINLAŞIYOR

BATMAN\'ın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde dönümlerce alana ekilen fıstık, köylülerin umudu oldu. 50 ton fıstık rekoltesinin beklendiğini söyleyen üreticiler, \"Keşke yıllar öncesinde fıstıkçılığa yönelseydik. Kilosunu tarlada 36 liraya satıyoruz\"dedi.

Batman ovasında fıstık üretimi bir taraftan yaygınlaşırken, diğer taraftan üreticisinin yüzünü güldürüyor. Son yıllarda dönümlerce araziye fıstık ekimi yapan Yenipınar köylüleri, fıstık hasadından umutlu. Geçen yıla göre fıstık üretiminde rekoltede artış olduğunu belirten üreticilerden Muharrem Başçı, \"50 dönümlük fıstık tarlam var. 30 dönümünü verimli. Bu yıl 3-4 ton arasında fıstık bekliyoruz. Köyde kurulan fıstık temizleme makinesi sayesinde fıstıkların kabuğu sökülüyor. Fıstık, temizlenip kurutuluyor\"dedi.

TARLADA 36, PİYASADA 56 LİRA

Gaziantep ve Siirt’ten gelen fıstık tüccarlarına ürünün kilosunu tarlada 36 liradan sattıklarını belirten fıstık üreticisi Adil Özalp ise, \"Sadece Yenipınar’da bu yıl üreticinin beklediği rekolte 50 ton civarındadır. Köyümüzdeki fıstığın kaliteli olması tüccarı da buraya yönlendiriyor. Şu anda tarlada fıstığı kilosunu 35-36 liradan satıyoruz. Bu rakam önümüzdeki günlerde artabilir. Daha önce köyde kimse fıstıkçılığa yönelmemişti. Şimdi herkes fıstıkçılığa yöneldi. Tarlada kurduğum fıstık temizleme makinesinde diğer üreticilerin de fıstığını temizliyoruz\"dedi. Batman piyasasında fıstığın kilosu 56 liradan satışa sunuluyor.

-Toplanan fıstıklar kavlanırker

-Tesisten görnütü

-Fıstıkların toplanması

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

7)\'MUCİZE AĞAÇ\' MORİNGA DEMRE\'DE YETİŞTİRİLDİ

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde tropikal kökenli, dünyanın en faydalı bitkisi olarak nitelendirilen ve \'mucize ağaç\' olarak adlandırılan Moringa ağacı yetiştirildi. Moringa\'nın üretimini yapan Aydın Çevik, \"Yılda 3-5 metre uzayan, 300\'den fazla sağlık sorununu çözümleyen mucize bir bitkidir\" dedi.

Demre\'de öğretmenlik yapan Aydın Çevik, internetten gördüğü Moringa ağacını Demre\'de yetiştirmeye karar verdi. Beymelek Mahallesi\'nde oturan Sami Kurt ve ailesini bu iş için ikna eden Aydın Çevik, internet yoluyla getirttiği 1200 Moringa tohumunu toprakla buluşturdu. 10 ay içinde Moringa ağaçları 2- 3.5 metreye ulaştı ve çiçek açıp tohum vermeye başladı. Kurt ailesi de yapraklarını kurutup, çay olarak içmeye, kuru yapraklarından çorba yapmaya, yaş yapraklarından salata yapmaya başladı.

Moringa ağaçları damlama sulama yöntemiyle sulanırken, yaprakları toplanıyor, çiçekleri tohuma dönüşüyor. Çiçeklerinden fasulye gibi içinde tohum bulunan meyve veriyor. Alternatif tıpta bitkisel destek ürünlerine katılıyor. Yılda 3 ile 5 metre arasında büyüyen Moringa ağacı, 10 yıl içinde çam ağacı kadar büyüyor ve kalınlaşıyor. Çiçekleri de güzel koku yayıyor.

Moringa ağacı yaprakları, kabukları, tohumları, kerestesi kullanılan dünyanın en faydalı bitkisi olarak nitelendiriliyor. Tohumları birçok ülkede fıstık gibi kavrularak tüketiliyor. Besleyici olan yapraklarından yeşil olarak salata yapılıyor. Her türlü yemeğe katılabiliyor. En yaygın biçimde mango meyvesi ile karıştırılarak çorba yapılıyor. C ve A vitamini, kalsiyum, potasyum ve protein deposu Moringa ağacı tohumlarının ayrıca suyu temizleme özelliği bulunuyor.

Aydın Çevik, Moringa ağacını deneme amaçlı 2 dekarlık alanda ürettiklerini belirterek, \"Moringa tropikal kökenli bir bitki. Yılda 3-5 metre uzayan, 300\'den fazla sağlık sorununu çözümleyen mucize bir bitki. Tıp sektöründe ve değişik alanlarda kullanılan, yaprağından köküne, hatta tohumuna kadar her noktası, her metrekaresi sağlık için kullanılan bir bitki. Akdeniz Bölgesi\'nde yetişmeye uygun. Soğuğa dayanamaz. Bu anlamda Akdeniz Bölgesi\'nde Moringa üretiminin artacağını umuyorum\" dedi.

- Moringa ağaçlarından

- Çiçeklerden ve tohumlardan

- Yaprakları toplanırken

- Çiçekler koklanırken

- Kurutulmuş yapraklar

- RÖP: Aydın Çevik

230 MB /// 07.13\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

8)SANDIKLI BİLARDO TURNUVASI SONA ERDİ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde 3 gün önce başlayan Bilardo Turnuvası sona erdi.

Çakır Mahallesi\'ndeki bir bilardo salonunda bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Bilardo Turnuvası, Isparta, Burdur, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bolu, İstanbul illerinden 60 yarışmacı katılımıyla gerçekleşti. 3 gün süren turnuvada Isparta Sütçüler\'den katılan İbrahim Altuntaşlar birinci olurken, kupa ve 1600 liralık ödülün sahibi oldu. Turnuvayı ikinci tamamlayan Kütahya\'dan gelen Mustafa Ölmez\'e kupa ve 1200 lira, Isparta\'dan katılan üçüncü Mehmet Yücel ile Eskişehir\'den katılan dördüncü Ayhan Semiz\'e ise kupa ve 600\' er lira para ödülü verildi. Turnuvanın 5, 6, 7 ve 8\'incilerinden ise katılım ücreti alınmadı.

Turnuvayı düzenleyen İsa Adıgüzel, \"Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Türkiye çapında bir turnuva. Turnuvamız gerek yöremizi tanıtmak gerekse ilçemizden sporcu yetiştirmek ve bilardoya özendirmek açısından önem taşıyor. Bilardo salonu olarak teknik açıdan bir eksiğimiz yok. İnşallah faydalı oluruz\" dedi.

Turnuva birincisi İbrahim Altuntaşlar, \"Başarı başarıdır. Bizi mutlu ediyor. Şansımız yaver gitti. Birinci oldum. Güzel bir turnuvaydı\" diye konuştu.

- Bilardo turnuvasının final karşılaşmalarından

- Kupalar ve ödüller verilirken

- RÖP 1: İbrahim Altuntaşlar(turnuva birincisi)

- RÖP 2: İsa Adıgüzel(Turnuvayı düzenleyen Mekan bilardo işletmecisi)

- Dereceye giren yarışmacılar kupaları ile birlikte

93.3 MB /// 02.55\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

9)SEZONUN İLK ZEYTİNYAĞI YAPILDI

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde üretilen sezonun ilk zeytinleri Ziraat Odası tarafından kurulan Zeytinyağı Fabrikası\'nda yağa dönüştü.

Kumluca\'da geçen yıllarda kasım ayında başlayan zeytin hasadı bu yıl ekim ayının ilk haftası yapıldı. Alçak rakımlı bölgelerde yaz mevsiminde su verilen zeytinlerin yağ yapma zamanının geldiği, kırsal alandaki zeytinlerin ise kasım ayının ilk günlerinde hasat edileceği belirtildi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, \"Bölgemiz narenciye üretimine uygun olmakla beraber, son yıllarda nar ve zeytin üretimi hayli artmıştır. Geçen yıl fabrikamızda gelen yaklaşık 1300 ton zeytinden 200 ton yağ elde ettik. Bu yıl rekolte geçen yılın en az iki katı olur. 2200 ton zeytin ve buna bağlı olarak da 400 ton üzerinde yağ bekliyoruz. Bu fabrikamıza gelen rakamlardır. İlçe dışındaki fabrikalarda da yağ yaptıran üreticilerimiz var\" dedi.

- Fabrikaya zeytinlerin dökülmesi

- Fabrikanın çalışması

- Yağın çıkış kazanına akması

- Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan röp

158 MB /// 03.24\"

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)

( ÖZEL)

10)GAZİANTEPLİ MUHTARLARA KONYA GEZİSİ

GAZİANTEP\'te valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen \'Gaziler Diyarından Aşıklar Diyarına Gaziantep Muhtarları ile Gönül Yolculuğu\' projesi kapsamında 300 muhtar, Konya\'yı gezdi.

Cuma akşamı valilik binası önünden hareket eden otobüslere binen Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerine bağlı mahallelerin muhtarları, Konya\'ya doğru yola çıktı. Muhtarları, Vali Ali Yerlikaya, yolcu etti. Vali Yerlikaya, \"Ülkemizin her karışının ayrı bir güzelliği var. Bugün aşıklar diyarı, gönüllere hitap eden Mevlana diyarına yani benim memleketime gidiyorsunuz. Güzel ve faydalı bir gezi olmasını temenni ediyor, kazasız, belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Muhtarlarımıza yönelik projelerimiz bundan sonra da devam edecek\" dedi.

Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde Konya\'ya ulaşan 7 otobüslük konvoy ilk olarak Sultan Selim Camisini ziyaret etti. Muhtarlar burada sabah namazını kıldıktan sonra, Mevlana Türbesi, Tebrizi Cami ve Türbesi, Minareli Medrese ve Karatay Medreseleri, Alaaddin Tepesini gezerek Konya tarih hakkında bilgiler aldı. Muhtarlar akşam saatlerinde ise, Mevlana Kültür Merkezindeki \'sema\' gösterimine katıldı.

Gece Konya\'da konaklayan muhtarlar sabah saatlerinde, yola çıkarak tarihi Sille Köyü\'nü ve buradaki müzeleri gezerek, Mekke Krater gölü kenarında incelemelerde bulundular. Gezi sonunda akşam saatlerinde Gaziantep\'e geri dönen muhtarlar gezi programı için Vali Yerlikaya\'ya teşekkür etti.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz ise, \"Bize ülkemizdeki güzellikleri görme fırsatı veren Valimiz Ali Yerlikaya\'ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Yaptığı bu proje Türkiye\'ye örnek olmalı. Bize ev sahipliği yapan başka Konya valimiz, Konya Muhtarlar derneği başkanımıza ve emniyet ekiplerimize de ayrıca teşekkür ederim\" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk de, \"Valimiz himayesinde Gaziantep merkez Şahinbey ve Şehitkamil muhtarlarımızla beraber bir gönül yolculuğu yaptık. Bu yolculukta Konya\'nın türbelerini, tarihi yerlerini, müzelerini gezdik ve şimdi Gaziantep\'e dönüyoruz. Başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

- Muhtarların toplanması

- Vali Yerlikaya'nın konuşması

- Muhtarların konya gezisi

- Ökkeş Titiz'in konuşması

- Bülent Öztürk'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

11)TÜRKİYE\'DEN SURİYE\'YE SAĞLIK DESTEĞİ

SURİYE\'de yürütülen \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile terör örgütlerinden temizlenip güvenli hale getirilen Çobanbey beldesinde sağlık hizmetleri, Türkiye\'nin desteğiyle yeniden verilmeye başlandı.

Terör örgütü DEAŞ tarafından uzun süre işgal edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile güvenli hale getirilen Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey beldesinde, savaşın izleri Türkiye tarafından siniliyor. Kilis’in Elbeyli İlçesi\'nin karşısında bulunan Çobanbey\'in tüm ihtiyaçları Kilis üzerinden karşılanıyor. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere lojistik destek sağlanan bölgedeki sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden yapıldı. İlaç, teknik ekipman ve ambulans desteği verilen Çobanbey’de inceleme yapan Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani sağlık tesislerini gezip Suriyeli doktorlardan bilgi aldı. Çobanbey Sağlık Sorumlusu Dr. Süreyya Bozgeyik, bölgedeki sağlık kuruluşlarının Türkiye\'nin yardımlarıyla yenilendiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Yeni hastanenin acil bölümünü de açtık. 15 gün kadar oldu. Çocuk doktorumuz var, dahiliye uzmanımız var. 150- 200 kişiye ortalama hizmet veriyoruz. Hastanemizde iki acil muayyene yeri var, biri bayan, diğeri erkek hastalara bakılıyor. Hastanemizde bebek izleme odası var, pansuman odası var, kadın doğum ve bebek izleme odaları var. Türkiye Cumhuriyeti\'ne çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı bizlerin ve çalışanların maaşlarını ödüyor. Hem de bizim ihtiyaçlarımızı, ilaç, malzeme her şeyi karşılıyor.\"

- Çobanbey Sağlık Merkezi

- Türkiye tarafından açılan sağlık tesisleri

- Sağlık Müdürü Happani'nin incelemesi

- Hasta muayenesi

- Amubans

- Süreyya Bozgeyik'in konuşması

- Çobanbey kent merkezi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)