DHA YURT BÜLTENİ-2

KONYA\'DA KAZA: 3 ÖLÜ

KAZA SONRASI PATLAYAN OTOMOBİLDE YANARAK CAN VERDİLER

KONYA\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Ağaçlara çarpan otomobil, aydınlatma direğine çarparak yanmaya başladı. Feci kazada 3 kişi yanarak öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, saat 03.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. 42 KP 798 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Ağaçları kırarak taklalar atan otomobil, beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Bu sırada yakıt deposunun direğe çarpmasının etkisiyle otomobilde patlama meydana geldi. Bir anda alevler içerisinde otomobilden fırlayan 24 yaşındaki İbrahim Tat, 32 yaşındaki İbrahim Serin 26 yaşındaki Emre Sütçü ve 32 yaşındaki Necdet Kudus ağır yaralandı. Kaza ardından sevk edilenr itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sağlık görevlileri İbrahim Tat, ile İbrahim Serin\'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Emre Sütçü ile Necdet Kudus ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen sürücü ise otomobil içerisinde yanarak yaşamını yitirdi. Cesetler, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Kaza sonrası yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2)DİCLE KIRSALINDA ÖRGÜTÜN KULLANDIĞI MAĞARALAR İÇERİSİNDE SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

DİYARBAKIR\'ın Dicle İlçesi kuzeyindeki dağlık kırsal alanda 27 Eylül günü başlatılan operasyon, dün akşam saat 23.00\'da sona erdi. Operasyon kapsamında tespit edilen 4 mağara, 3 barınma alanında, çok sayıda silah, patlayıcı, mermi ve roketatar bulundu.

Dicle İlçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten terör örgütü mensupları ve yöneticilerini etkisiz hale getirmek, barınma alanlarını kullanılmaz hale getirmek amacıyla 27 Eylül\'de başlatılan operasyon dün akşam saat 23.00\'da sona erdi. Dün akşam sona eren Bayrak-61 Şehit Jandarma Teğmen Recep Redoğan-2 operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden bölücü terör örgütü işbirlikçisi olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmış, ilgili makamlardan alınan izin ve onayı sonrasında, bölgede yaşayan vatandaşların günlük faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 8 ayrı karayolu güzergahı üzerinde hendek açılmasını müteakip, Dicle Görese Dağı bölgesine araçlı olarak intikal edilmesine engel olunmuştur. Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kırkpınar, Taşağıl ve Kurşunlu Köyleri ile Teke mezrası mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen temas aramaları neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet doğal mağara ve 3 adet geçici barınma alanı tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, 3 adet jelikan bidon içerisinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği 2 adet av tüfeği, 4 adet el bombası, 6 adet anti tank RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, 400 adet 5.56 mm çapında M-16 P.Tf mühimmatı, 220 adet 7.62 mm çapında AK-47 P.Tf. mühimmatı, 2 adet M-16 P.Tf. şarjörü, 7 adet Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 8 adet elektrikli fünye, 50 gr TNT olduğu değerlendirilen toz madde, 3 adet boş piknik tüpü, 1 adet kütüklük, 2 adet el dürbünü, bin 500 metre elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 1 takım terörist kıyafeti, 1 adet kulaklık, 2 adet sırt çantası, 1 adet el çantası, 1 adet palaska, 1 adet haki renkli kazak, 2 adet gömlek, 3 çift mekap ayakkabı, 2 çift spor ayakkabı, 1 adet puşi, 4 adet silikon çubuk, 3 adet koli bandı, 10 adet duracell pil, 1 adet 4\'lü pil bloğu, 1 litre mazot, 2 adet bayan pantolonu, 6 adet bayan iç çamaşırı, 10 adet enjektör iğne, 1 adet serum ile makyaj malzemeleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Dicle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler PAMİ Timi tarafından emniyetli bir bölgede, yiyecek maddesi ile giyecek türü malzemeler ise operasyon birliklerince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

3)SİLİKON DAMLATTIĞI İDDİASIYLA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

KONYA\'da 39 yaşındaki Alaaddin Paçal, iki katlı iş yerinin camlarına silikon uyguladığı sırada iddiaya göre alt kattaki berberden çıkan 32 yaşındaki İhsan Yüzer\'in başına silikon damladı. Bunun üzerine çıkan kavgada başına slikon damlayan İhsan Yüzer\'in arkadaşı Fırat Kara, kovalayarak yakaladığı Paçal\'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, geçen 28 Eylül Perşembe günü merkez Meram İlçesi Gödene Mahallesi TOKİ konutları içerisindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre zücaciye satışı yapan Alaaddin Paçal, iki katlı iş yerinin üst katındaki camlarına silikon uyguladığı sırada alt kattaki berberden çıkan İhsan Yüzer\'in başına silikon damlattı. Sinirlenen Yüzer, tepki göstererek Aladdin Paçal ile tartışmaya başladı. Paçal\'ın özür dilemesine aldırış etmeyen Yüzer ve yanında bulunan arkadaşı Fırat Kara iddiaya göre Paçal\'a küfür etti. Bunun üzerine iş yerindeki bıçağı alarak aşağıya inen Paçal iki arkadaş ile kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçağı alan Fırat Kara olay yerinden kaçmaya başlayan Paçal\'ın peşine düştü. Bir iş yerine sığınan Paçalı yakalayan Kara kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

OTOSTOP YAPARAK KAÇTI

Ağır yaralanan Alaaddin Paçal\'ı çevredeki esnaflardan biriyle birlikte otomobile bindirip hastaneye götürmek isteyen İhsan Yüzer de birkaç kilometre ilerledikten sonra karşıdan gelen ambulansa teslim ettikten sonra otostop yaparak durdurduğu bir araca binerek kaçtı. Ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Paçal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki esnafların bilgisine başvurdu. Şüphelilerin gidebileceği adreslerle ilgili çalışma yapan ekipler, Kara\'yı evinin yakınında, Yüzer\'i ise Karatay Otobüs Terminali\'nde gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4)FAKIBABA: 80 MİLYONUN PROTEİN ORANINI ARTIRMAMIZ LAZIM

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, göreve geldiği günden bu yana hem üreticinin hem de esnafın yanında oluğunu belirterek, \"Niye? 80 milyon tüketicim var benim, 80 milyon kardeşim var benim onların da mutlaka ve mutlaka protein oranını artırmamız lazım\" dedi. Ahmet Eşref Fakıbaba, toplantı ve açılışlara katılmak üzere Kahramanmaraş\'a geldi. Fakıbaba, sabah namazını Ulu Cami\'de kıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı canlı hayvan borsasının açılış törenine katıldı.

4 milyon liraya mal olan borsayı gezerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'tan bilgi alan Fakıbaba, milletin emrinde olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Bu kardeşiniz geldiği günden bu yana hep emrinizde ve hep şunu söylüyorum. Biz her zaman üreticinin de, üretici ile tüketici arasında olan esnafa da, sanayiciye de, ithalatçıya da, ihracatçıya da açık ve net konuşalım biz her zaman onların yanında olacağız. Niye? 80 milyon tüketicim var benim, 80 milyon kardeşim var benim onların da mutlaka ve mutlaka protein oranını artırmamız lazım. Bizim torunlarımızın et yemesi lazım. Bizim gençlerimizin daha fazla süt alması lazım, daha fazla protein alması lazım. Buna hep beraber fedakarlık yapacağız. Ne isterseniz emin olun halkın parasını halka yani size harcamak için görevlendirildim. Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanımın bana ilk talimatı \'Fakir halkı koruyacaksın üreticiye destek vereceksin Fakıbaba\' dedi, ben de emrin olur \'Sayın Cumhurbaşkanı\' dedim. Onun için rahat olun biz sizin emrinizdeyiz. Bakın düveyle ilgili destek diyorsunuz, aldık, Kahramanmaraş\'ı da aldık.\"

Bakan Fakıbaba ayrıca birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, \"Samimi olarak inanın Şanlıurfa ne ise Kahramanmaraş da, Antep de, Şırnak da, Ordu da odur. Biz; Kürt\'ü ile, Türk\'ü ile Arap\'ı ile, Laz\'ı ile Çerkezi ile, Sünni\'si ile Alevi\'si ile vallahi kardeşiz. Bu ülke bizim arkadaşlar. Müsaade etmeyeceğiz, bize destek verdiğiniz müddetçe biz de canımızı ortaya koyacağız. Önce bizi vuracaklar, sonra bu ülkeye bir şey yapacaklar. Önce biz gideceğiz, sizden önce biz\" diye konuştu.

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise Ortadoğu\'da yaşanan sorunlara ve Türkiye\'nin bulunduğu noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Birileri ısrarla diyor ki, \'15 yılın sonunda geldiğimiz noktaya bakar mısınız Suriye\'de şu var, Irak\'ta bu var, bölgede şu sorunlar var.\' Onlara lütfen şunu söyleyin. Bu bölgede bu sorunlar yaşanırken eğer güçlü bir liderlik olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasaydı Ak Parti gibi milletin teveccühüyle güçlü bir siyasi konsüdülasyon oluşturmuş bir parti olmasaydı bölgemizde de bu sorunlar olsaydı acaba halimiz ne olurdu? Suriye\'de yaşananların sorumlusu Türkiye midir? Irak\'ta yaşananların sorumlusu Türkiye midir? Mısır\'da, Lübnan, Libya\'da yaşamaların sorumlusu Türkiye midir? Bölgede yaşanan olayları, bölgede kurulan tuzakları hep beraber izliyoruz. Türkiye hamdolsun güçlü, kararlı, oynanan oyunun farkında ve oyunları bozarak yoluna devam ediyor. Eğer biz bugün Türkiye\'de bu birlik ve beraberliği sağlamamış olsaydık, bu kararlılığı oluşturmamış olsaydık Allah korusun Türkiye\'nin hali nice olurdu düşünmek bile istemiyorum. Bu milleti korkutmak istiyorlar, endişelendirmek itiyorlar, bölgede artık terör döneminden kendilerince bölgeyi dizayn etme dönemine geçmiş bulunuyorlar. Türkiye bunlara izin vermeyecek güçtedir, Türkiye muktedirdir, Türkiye, bölgesinde kendisine rağmen herhangi bir oyun kurulmasına bugüne kadar müsaade etmedi, bundan sonra da müsaade etmeyecektir.\"

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile borsanın açılışı yapıldı. Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, bakanlık bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

5)İTFAİYECİLER YAVRU KEDİYİ BOĞULMAKTAN KURTARDI

ADANA\'da itfaiye erleri, eski baraj kapaklarına girip mahsur kalan yavru kediyi boğulmaktan son anda kurtardı. Seyhan Nehri üzerindeki eski barajın kapaklarına dün akşam giren yavru kedi, suyun yükselmesi nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı. Hayvanın sesini duyan çevredekiler minik kediyi kurtarmak istedi. Ancak sonuç alamayınca olamayınca itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye Baraj kapaklarına sevk edilen itfaiye ekibi, özel kurtarma aparatı ile kediyi çıkarmaya çalıştı. Özel aparatla kediye ulaşamayan itfaiye erleri daha sonra bot ile Seyhan Nehri\'ne inerek kapakların bulunduğu bölüme inerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Boğulmaktan kurtarılan yavru kedi, daha sonra hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi.

6)SİİRTLİ İNŞAAT MÜHENDİSİ, FISTIK KABUĞU KÜLLERİ İLE DAHA KALİTELİ ÇİMENTO ELDE ETTİ



SİİRT\'te oturan inşaat Mühendisi 23 yaşındaki İrem Dirikolu, yakarak yaktığı fıstık kabuklarının külünü karıştırdığı çimento kalitesi arttırmayı başardı. Bu projenin daha geliştirilmesi ve desteklenmesi durumunda inşaat sektöründe \'Devrim yaratacağını\' ve daha kaliteli çimento elde edileceğini ifade eden Dirikolu, \"Bu karışıma ağırlıkça belirli oranlarda eklenen küller ile üretilen çimento harçlarının fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Fıstık kabukları kül, kıvam ve priz deneyleri üzerine etkisi araştırılmış, basınç dayanımı deneyi yapılarak dayanıma olan etkisi gözlemlenmiştir\" dedi. Siirt Kooperatif Mahallesi\'inde oturan İnşaat Mühendisi İrem Dirikolu, öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. İlker Tekin ile beraber yaptığı araştırmada, işlendiği sırada su dolu havuzun yüzeyine çıktığı için içi boş olduğu anlaşılan fıstıkların kabuğunu ateşte yakarak elde ettiği külleri, inşaatta kullanılan çimento ile karıştırarak, çimento kalitesini arttırmayı başardığını söyledi. Bayburt Üniversitesi laboratuvarında yapılan deneyde atıl durumda olan Siirt fıstığı kabuğunu fırında yakarak elde ettiği külleri çimento ile karıştırarak kaliteli çimento elde ettiklerini belirten İnşaat Mühendisi Dirikolu, şöyle dedi:

\"Yüksek lisans yapıyorum ve bir dersim için araştırma yapıp makale yazmam gerekiyordu. Aklımıza gelen ilk gelen bu fıstık projesi oldu. Bu konuyu danışman hocam Yard.Doç.Dr. İlker Tekin ile kararlaştırdık ve kendisi bana destek olacağını söyledi. Siirt\'ten getirdiğim boş fıstık kabuklarını üniversite laboratuvarında deney aşamalarına başladım ve fıstık kabuklarını fırınlarda yakarak kül haline getirdim. Daha sonra bu külü inşaat sektöründe kullanılan çimento ile karıştırdım. Yaptığım uzun deneyler sonucunda ise fıstık küllerinin puzolanik etkisinin olup- olmadığını öğrendim ve bunu daha sonra çimento ile yani yüzde 10 fıstık külü ile karıştırdım. Bu külün çimento kalitesini arttırdığını fark ettim. Yüzde 10 değil de yüzde 15 karşım yaptığımda ise çimentoda dağılmalar olduğunu fark ettim.\"

\"YAKACAK OLARAK KULLANILIYOR\"

Siirt\'te bazı fırınların atılan fıstık kabuklarını satın aldığını ve kabukları yakacak olarak kullanıldığını belirten Dirikolu, bu çalışmada, Siirt fıstığı kabuk külünün Portland çimentosunda katkı olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığını söyledi. Dirikolu, şöyle devam etti:

\"Siirt fıstığı kabuğu birçok sanayi kolunda yakıt olarak kullanılmaktadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan küller uçucu özelliğe sahip olmakta ve böylece çevreye zarar verici nitelik kazanmaktadır. Polimerik silikat yapılı kabuk yandığında siyah renkli bir yapı oluşmakta ve bu yapının bir kısmı silis, bir kısmı karbon ihtiva etmektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda CEM I tipi çimentoya yüzde 0, yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 30 oranlarında ikame edilen kül ile TS EN 196-3\'e göre kıvam ve priz süreleri tespiti deneyleri ve ASTM C109\'a göre basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen numuneler, kür havuzunda 90 gün süreyle bekletilmiş ve ardından 2, 28 ve 90 gün sonlarında basınç dayanımları hidrolik pres ile ölçülmüştür. Bu kapsamda yapılan deneyler sonucunda SFKK çimentoda yüzde 10\'a kadar kullanılabileceği tespit ettik.\"

İnşaat Mühendisi İrem Dirikolu, bu projenin daha geliştirilmesi ve desteklenmesi durumunda ise inşaat sektöründe bir devrim yaratacağını ve daha kaliteli çimento elde edileceğini ifade ederek, \"Bu çalışmada karışıma ağırlıkça belirli oranlarda eklenen küller ile üretilen çimento harçlarının fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Fıstık kabukları külü, kıvam ve priz deneyleri üzerine etkisi araştırılmış, basınç dayanımı deneyi yapılarak dayanıma olan etkisi gözlemlenmiştir. EDS analizi yapılan küllerin yüksek karbon içerikli olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğütülen küllerin SEM (taramalı elektron mikroskobu) ile görüntüsü alınmış ve tanecik boyutlarının 10 µm\' den daha ufak olduğu gözlemledik ve çimento kalitesini artırdı. Şayet bu projeye destek verilir ise inşaat sektöründe daha kaliteli çimento üretilecektir. Ayrıca bu alanda fıstık üreticileri fıstık kabuklarında farklı gelir elde edecektir.\"

Bayburt Üniversitesi\'nde yaptığı deneysel sonuçlar ile çimento kalitesini artırmayı başardığını ve bunu da belgelediğini kaydeden genç İnşaat Mühendisi İrem Dirikolu, şöyle konuştu:

\"KALİTEYİ ARTTIRDI VE BELGELENDİ\"

\"Yapılan deneyler sonucunda Siirt fıstığı kabuğu külü oranı arttıkça priz başlama ve bitiş sürelerinin uzadığı, dayanımın arttığı gözlemlenmiştir. Bu da malzemenin puzolanik olabileceğinin göstergesidir. Ancak 2 ve 28 günlük basınç dayanımı deneyi sonuçlarına bakıldığında yüzde 5 ve yüzde 10 kül kullanılan numunelerde dayanımda artış gözlenirken yüzde 20 ve yüzde 30 oranında kül kullanılan numunelerde dayanımda kayıp gözlemlenmiştir. Ayrıca deneylerde kül oranı arttıkça işlenebilirlik zorlaşmış ve numunede prizini aldıktan sonra yumuşama ve ufalanma görülmüştür. 90\'ıncı gün basınç dayanımı deneyi sonuçlarına bakıldığında dayanımda artış olsa da belirgin bir artış gözlemlenememiştir. Daha sonra Siirt fıstığı kabuğu külünün yapısı incelenmiş ve karbon miktarının yüksek, silis miktarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Karbon miktarının yüksek olması malzemenin daha gevrek bir davranış göstermesine neden olur ve daha sonra yapılacak olan işlemlerde sorunlar yaratabilir. Silis miktarı oldukça az olan malzemenin puzolanik olamayacağı ancak dolgu malzemesi ve mineral katkı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır ve çimento kalitesini arttırmıştır.\"

