DHA YURT BÜLTENİ-2 

TSK\'dan Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Irak\'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK\'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül günü, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi. Harekata katılan uçakların, emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: ANKARA (DHA)

===============================================

İzmir\'de 117 askere yönelik FETÖ/PDY operasyonu



İZMİR\'de, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'mahrem abilerle\' ankesörlü telefonlardan konuştukları belirlenen 117 muvazzaf askere yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik sürdürdüğü soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt üyelerinin, \'mahrem abilerle\' ankesörlü telefonlardan konuştukları saptandı. Bu yöndeki araştırmalarda subay ve astsubaylardan oluşan 268 muvazzaf askerin kimlikleri saptandı. Bunlardan birçoğunun, geçen yıl 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sonrasında tutuklandığı, ancak 117 kişi hakkında hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Bu kişilere yönelik olarak İzmir il merkezi ve ilçelerindeki 45 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda askerin gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi. Haklarında gözaltı kararı verilen askerlerin, 2010 ile 2016 yılları arasında İzmir\'deki Kara, Hava ve Deniz Komutanlığı\'na bağlı birlikler ile jandarma ve sahil güvenlik teşkilatında görev yaptıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-ARŞİV

-Adliye görüntüleri

-detaylar

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-

=================================================

Adana\'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

ADANA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerin evlerine, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda farklı meslek gruplarından 38 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-

==========================

Van’da 2 PKK’lı öldürüldü

VAN’ın Erciş İlçesi\'nde özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda, 2 PKK’lı terörist öldürüldü.

Erciş\'e ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi\'nde devriye görevi yapan özel harekat polisleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Polise ateş açan PKK’lılara anında karşılık verilirken, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Takviye ekiplerin desteğiyle yaklaşık 2 saat süren çatışmada 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-ARŞİV

-Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonlarda görüntü

===================================

Kefken\'deki faciada organizatör de gözaltına alındı

KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen facianın ardından düzenlenen operasyonlar sürüyor. 4 kişinin ardından, teknenin sahibi ve organizasyonun sağladığı iddia edilen H.A. da Düzce\'de yakalanıp gözaltına alındı.

Geçen hafta cuma günü, Kandıra Kefken\'de 64 mil açıkta meydana gelen olayda göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise yaşamını yitirdi. Sahil Güvenlik botları ile kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, faciadan kurtulanların ifadeleri alındı. Önceki gün, Kocaeli, Sakarya ve Düzce\'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Olayla ilgili D.A., S.B., E.A. ve E.T. gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda teknenin sahibi ve organizasyonun liderliğini yaptığı iddia edilen H.A., Düzce\'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sorgulamaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-ARŞİV

-Olayla ilgili görüntüler

Haber: Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -

========================================

Selin denize sürüklediği odunlar için seferber oldular

RİZE\'de şiddetli yağmurun etkisiyle taşan dereler devirdiği ağaçları denize sürükledi. Çayeli İlçesi\'nde deniz kıyısında biriken odunlar vatandaşlar tarafından toplandı.

Çayeli İlçesi\'nde etkili olan şiddetli yağmur sel ve heyelanlara neden oldu. Senoz deresinin taşması sonucu Çayeli-Kaptanpaşa karayolu bir çok noktadan ulaşıma kapandı. Sel suları devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Karadeniz kıyısında biriken odunlarda vatandaşları kışlık yakacağı için umut oldu. Bu sabah yağmurun dinmesiyle birlikte kıyıda toplanan çok sayıda kişi motorlu testere yardımıyla kestikleri odunları toplamaya başladı.

\"HER TARAF ODUN KAYNIYOR\"

Denizde odun toplayanlar arasında 85 yaşındaki Cevat Ketenci\'de yer aldı. İlerlemiş yaşına rağmen oğlu Seyhan Kenetci\'ye yardım eden yaşlı adam kışlık odun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı. Oğlu Seyhan Ketenci\'de \"Sel odunları denize sürükledi. Her taraf odun kaynıyor. Bizde biriken odunları topluyoruz. Geceden başladık. Sabahta çok kişi geldi. Kışlık odun ihtiyacımız çıktı.\" dedi.

Denizden odun toplayan Hamdiye Yazıcı\'da eşini yakın bir zamanda kaybettiğini belirterek kışlık oduna ihtiyacı olduğunu belirtti, \"Buradan odun toplamak zor oluyor ama mecbur ne yapalım. Oduna ihtiyacımız var.\" diyerek kışı bu odunlarla geçireceğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Odun toplayanlar

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Osman ŞİŞKO RİZE (DHA)

============================================

Festival yolunda şüpheli araç paniği

ADANA\'da kent trafiğinin yoğun olduğu Fuzuli Caddesi\'nde trafik ışıklarına 30 metre kalan orta şeride park edilen otomobil polisi alarma geçirdi.

Uluslararası Adana Film Festivali\'nin etkinliklerinin yapıldığı Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'na 50 metre uzaklıkta terk edilen 27 RA 245 plakalı otomobil, \'bombalı araç\' şüphesiyle çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Festival nedeniyle binlerce Adanalının geçtiği yolda titizlikle incelenen otomobilde şüpheli bir duruma rastlanılmayınca, polis, kapıları açık olan otomobili iterek yol kenarına çekti. Telefonla ulaşılan ruhsat sahibi oto elektrikçisi Mehmet Duran S., aracı kardeşinin bir arkadaşına sattığını, onun da devrini henüz almadığını, neden yol ortasında terk edildiğini ise bilmediğini söyledi. Bunun üzerine polis, ruhsat sahibine hatalı parktan 95 lira ceza yazdı, otomobil de çekici ile parka götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Trafikte terk edilmiş halde duran şüpheli araçtan görüntüler

- Polis aracının görüntüsü

- Polis ekibinin aracı kontrol etmesi

- Aracı iterek yol kenarına çekmeleri

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)

============================================

MTV zammına tepki

MOTORLU Taşıtlar Vergisi\'ne (MTV) 2018\'den itibaren yüzde 40 oranında zam yapılacağının açıklanması, hem araç sahiplerini hem de galericileri üzdü. Galericiler otomobil satışlarının zaten durgun olduğunu söylerken sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren bir vatandaş da bundan böyle eşek kullanacaklarını söyledi.

MTV\'ye 2018\'den itibaren yüzde 40 oranında zam yapılacağının açıklanması, otomobil sahipleri kadar galericileri de düşündürdü. Manisa\'da Galericiler Sitesi esnafı, otomobil satışlarının durma noktasına geldiğini belirterek, yüzde 40\'lık MTV zammı ile birlikte satışların bıçak gibi kesileceğini savundu.

\"DÜŞÜK MODEL ARAÇLAR RAĞBET GÖRÜR\"

Zamla birlikte daha düşük model araçların rağbet göreceğini dile getiren galerici Fırat Güleç, \"Bit pazarına nur yağar\" yorumu yaptı. Esnaf Güleç, \"Bu zam yılbaşından sonra bizleri etkiler. Piyasa şu an çok durgun. İşler durma noktasında. Yılbaşından sonra iyice yavaşlayacağını düşünüyorum. 1600 cc\'den yukarı olan araçların satışı çok çok düşer. 1600 cc ve aşağısı daha çok rağbet görür. Yeni zamla bit pazarına nur yağar. Eski modellere rağbet daha çok olacak. Gelen zamlar lüks araçları daha çok etkileyecek ve düşük model araçlar cazip gelecek\" dedi. 1992 model bir aracın yıllık vergisinin 160 lira olduğunu, yılbaşından sonra 210-220 olacağını belirten Güleç, ikinci el, 2010 ve daha aşağı model araçlarda satış oranının daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

\"FİYATLARA ZAM OLARAK YANSIR\"

Galerici Hamza Gemici de durgun olan piyasada hareketliliğin zamla birlikte daha da azalacağını dile getirdi. Gemici, \"Yüzde 40\'lık zam satışları etkileyecektir. Yüksek model araç alımından kaçış olur diye düşünüyorum. Ama 2014 yılında yine bir zam olmuştu. Bugün 13-14 bin liralık araç aşağı yukarı 17-18 bin lira olacak. Düşük model araçlara rağbet artınca onların da fiyatları yükselecek. Alım gücü iyice daralacak. Bu artış ikinci el araçlara zam olarak yansıyacak\" dedi.

Diğer bir galerici esnafı İbrahim Bilge de, zamanla ikinci el araç sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çekerek, \"Bu artış araç sahiplerini filtrelemeye yöneltecek. 0-5 yaş grubundaki araçlar MTV artışından dolayı daha az tercih edilecek. İkinci ele rağbet olacağını düşünüyorum. 1000, 1200, 1300 motor araçlar daha çok rağbet görür. Satışlar yüzde 40 oranında düşecektir. Zamanla kullanıcı buna alışacaktır\" diye konuştu.

MTV ZAMMINA EŞEKLİ TEPKİ

Motorlu taşıtlar vergisi zammı sosyal medyada da en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Sosyal medyada vatandaşlar zammı eleştirirken, Hilmi Özyılmaz isimli vatandaşın esprili tepkisi de dikkat çekti. Eşek üstünde fotoğraf paylaşıp, yeni zamla birlikte ulaşım aracı olarak eşek kullanacağını ifade eden Özyılmaz, verginin araç sahiplerini kötü etkileyeceğine dikkat çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Galericiler sitesinden genel görüntü,

-Galerici esnafının konuşmalarından görüntü,

-Hilmi Özyılmaz isimli vatandaşın eşekli paylaşımından görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

============================================

(ÖZEL) Edirne\'de ilkokullu 3 kız, Atatürk ıslanmasın diye büstüne şemsiye tuttu

EDİRNE\'nin Tayakadın Köyü\'nde bulunan Şehit Cem Havale İlkokulu öğrencileri 7 yaşındaki Damla İnceoğlu, aynı yaştaki Dilay Büyükpiliç ile 8 yaşındaki Öykü Cam, yağmur yağışı sırasında çıktıkları teneffüs sırasında okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün ıslandığını görünce, büste şemsiye tutarak yağmurdan korumaya çalıştı. Öğrencilerden Büyükpiliç, Atatürk\'ün yağmurdan ıslandığını görünce arkadaşlarıyla Atatürk\'ü korumaya karar verdiklerini belirterek, \"Hep beraber Atatürk ıslanmasın diye şemsiye tuttuk. Biraz biz ıslandık ama olsun, Atatürk ıslanmadı\" dedi.

Edirne\'nin merkeze bağlı Tayakadın Köyü\'nde bulunan Şehit Cem Havale İlkokulu\'nun birinci sınıf öğrencileri Damla İnceoğlu, sınıf arkadaşı Dilay Büyükkılıç ve ikinci sınıf öğrencisi Masal Cam, yağmur yağışı sırasında teneffüse çıktıklarında okul bahçesindeki Atatürk büstünün yağmurda ıslandığını gördü. İçinde Atatürk sevgisi bulunan öğrencilerden Dilay Büyükpiliç, arkadaşlarına Atatürk\'ü yağmurdan korumaları gerektiğini söyleyince, birlikte koruma kararı aldılar. Öğrenciler, yağmur yağışı altında çıktıkları iki teneffüs boyunca şemsiye tutarak Atatürk\'ü yağmurdan korumaya çalıştılar. Öğrencilerin, büstü şemsiye tuttukları sırada bir veli fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı.

\"BİZ ISLANDIK, ATATÜRK ISLANMADI\"

Öğrencilerden Dilay Büyükpiliç, Atatürk\'ü çok sevdiğini ve yağmurda ıslanmasına dayanamadığını belirterek, \"Dışarı çıktığımda Atatürk\'ün yağmurdan ıslandığını gördüm. Arkadaşım Damla\'ya, \'Atatürk\'ü yağmurdan korumamız lazım\' dedim. O da bana

\'ver şemsiyeni koruyalım\' dedi. Boyum büste ulaşmadığından dolayı şemsiyemi Damla\'ya verdim. Bu sırada arkadaşım Masal\'da yanımıza geldi. Hep beraber Atatürk ıslanmasın diye şemsiye tuttuk. Biraz biz ıslandık ama olsun, Atatürk ıslanmadı\" dedi.

Şemsiyeyi Atatürk\'ün büstüne tutan Damla İnceoğlu\'da, \"Dilay yağmur yağınca \'Atatürk\'ü yağmurdan korumamız lazım\' dedi. Bende \'ver şemsiyeni koruyalım\' dedim. Benim boyum uzun olduğu için şemsiyeyi ben tuttum. Atatürk\'ü yağmurdan koruduğumuz için çok mutluyum. Yağmur yağdığında yine atamızı şemsiye ile koruyacağız\" dedi.

İkinci sınıf öğrencisi Öykü Cam, Atatürk\'ü çok sevdiğini söyleyerek, \"Her yağmur yağdığında çok üzülüyorduk. Yağmurdan ıslanmasın diye böyle bir karar aldık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okuldan genel detay

Çocuklar okul bahçesinde oynaması

Dilay, Damla ve Öykü\'nün sınıflarında

Çocukların büste şemsiye açması

Olayı canlandırmaları

Dilay Büyükpiliç ile röp.

Damla İnceoğlu ile röp.

Öykü Cam ile röp.

Atatürk büstü genel detay

Çocukların büst önünde el sallaması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

=============================================

Uçan balonlarda ölümcül tehlike

İZMİR Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, çocukların vazgeçilmez eğlencesi olan uçan balonların içine doldurulan helyum gazının solunmasının ölümlere neden olabileceğini belirtti. Helyum gazının insan sesini değiştirdiği için komedi unsuru olarak da kullanıldığını söyleyen Kömürcüoğlu, \"Bu gazın solunması birkaç dakikalık komiklik oluşturabilir ancak, geri dönüşü olmayan zararlara neden olur\" dedi.

Yapısından dolayı insan sesini tizleştirmesi nedeniyle eğlence amaçlı kullanılan ya da çocukların eğlencesi uçan balonların şişirilmesinde kullanılan helyum gazı bilinenin aksine o kadar da masum değil. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, helyum gazının yanıcı ve patlayıcı olmamasına rağmen solunmasının ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu söyledi. Helyum gazının solunmasının vücuttaki oksijen miktarını düşürerek ölümlere varabilen acı sonuçlar doğurduğunu belirten Kömürcüoğlu, \"Uçan balonların içini doldurmakta kullanılan helyum aslında nontoksik bir gaz. Uçan balonlarda kullanılan, havadan daha hafif olan ve balonun uçmasını sağlayan bir gaz. Yanıcı değil, patlayıcı değil, toksik değil. Ama bunun çocuklarda solunmasının ciddi zararları var. Bu gaz oksijenle yarışıyor. Oksijenin alması gereken yeri bu gaz alıyor. Yani vücuttaki oksijenin yerine alarak ciddi yan etkiler oluşturuyor. Özellikle son dönemlerde bazı televizyon programlarında bu gazların solunmasıyla insanın sesinin değişmesiyle, komedi unsuru olarak kullanılmaya başlandı. Bu da gençler arasında bir moda olarak görülmekte. Ancak uzun süre solunmasının ciddi yan etkileri var\" dedi.

\"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VERİR\"

Bu tarz gazların zehirli olmamasının zararlı olmayacağı anlamına gelmeyeceğini belirten Kömürcüoğlu, \"Neden bu kadar önemli? Helyum havadan hafif ve oksijenden daha kolay vücudumuza giriyor. Uzun süre solunduğunda vücuttaki oksijen miktarını en aza indiriyor. Bu erişkinlerde açık alanlarda birkaç dakika solunması seste komiklikler oluşturabiliyor ama 5 yaş altı çocuklarda vücuttaki oksijeni tamamen bitirip hipoksi dediğimiz vücudun aşırı oksijensizlikten bayılmasına hatta ölümlere sebep olabiliyor. Çünkü aşırı oksijensizlik bizim alveollerimizde çatlamalara ve kanamalara yol açıyor. Bu alveoler kanamalar akut respiratuar distres sendromu (ARDS) dediğimiz solunum yetmezliğine ve beynin oksijensiz kalmasına sebep oluyor. Özellikle ülkemizde meydana gelen bir olayda gülme amaçlı bir helyumun küçük bir yaştaki çocuğun ölümüne neden oldu. Bu gazla balon dolduran tankın basının yüksek olması bu tür olayların meydana gelmesi yüksek ihtimal, Bunlar geri dönüşümü kolay olmayan olaylardır. Baş dönmesi, sersemlik, bayılma ve ciddi bilinç kaybı sonucunda ölümle sonuçlan olaylara neden olaylardır\" diye konuştu.

\"İÇİNDEKİ GAZA DİKKAT EDİLMELİ\"

Alışveriş merkezilerinde, okul önlerinde satılan balonların içindeki gazlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kömürcüoğlu şunları söyledi:

\"Bir de bu balonların patlaması sonucu vücutta meydana gelen yanıklar var. Şunu unutmamak gerekir; helyum yanıcı bir gaz değildir. Bazı kişiler helyum yerine hidrojen gazı dolduruyor balonlara. Böyle olunca balonlar patlayınca vücutta yanıklar meydana gelebiliyor. O yüzden gazın helyum olmasına dikkat etmek gerekiyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doc. Dr. Berna Kömüroğlu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

==========================================

Yolcu otobüsünün yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

AKSARAY\'da 33 yaşındaki Mustafa Aşçı, yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Aksaray\'dan Ankara\'ya yolcu taşıyan Zeki Çelik yönetimindeki 68 HZ 322 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Aşçı\'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan ve ağır yaralanan Aşçı, çağrılan ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Sürücü Çelik de gözaltına alındı. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------

- Kaza anı güvenlik kamerası

(Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)

======================================================

Kahramanmaraş Ankara\'ya taşındı

10 ton dondurma vatandaşlara ikram edildi



Kahramanmaraş tüm değerleriyle başkent Ankara\'ya taşındı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen tanıtım günlerinin açılış kurdelası çalınan mehter eşliğinde kesilirken, fuarın kapıları 1 Ekim Pazar günü akşamına kadar açık olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Milletvekili ve AK Parti sözcüsü Mahir Ünal başta olmak üzere Kahramanmaraş milletvekilleri, valisi ve STK temsilcileri de tanıtım fuarına katılan önemli isimler arasında yer aldır. Açılış töreni Kahramanmaraş\'ın yöresel kıyafetleri ise 20 profesyonel manken tarafından göz kamaştıran bir defile ile renklendirildi.

10 TON DONDURMA VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ

Guiness Rekorlar Kitabına giren Kahramanmaraş dondurması şovunda ise dondurmanın ustaları satırla ve balta ile Kahramanmaraş\'ın meşhur dondurmasını keserken bir hayli zorlandı. Vatandaşlara ise Kahramanmaraş\'tan getirtilen 10 ton dondurma ücretsiz olarak ikram edildi. Tarhana, Biber stantlarının yanı sıra vatandaşlar fıstık ezmesi ve özellikle ezmeden yapılan fıstık dönerine büyük ilgi gösterdi.

Kahramamaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, gastronomi alanında Kahramanmaraş\'ın Türkiye\'nin lider illerinden biri olduğunu ve bu fuara tüm Kahramanmaraşlı ve Ankaralı vatandaşları davet ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ - ANKARA (DHA)

=====================================================

