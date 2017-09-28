DHA YURT BÜLTENİ-2

1)RİZE\'DE SEL FELEKATİ CAN ALDI



RİZE\'nin Çayeli İlçesi\'ne bağlı Gürpınar Köyü\'nde sağanak yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.

Selden dolayı mahsur kalan 10 kişiyi kurtarmak için ise bölgeye arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

SEL DEN GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR

RİZE, (DHA)-

==================================================

2)NUSAYBİN\'DE OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YARALI KURTULDU

MARDİN’in Nusaybin İlçesi\'nde bir otomobilin altında kalan 7 yaşındaki Yusuf Güneş\'in yaralı kurtulduğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın sol ön lastiğinin üstünden geçtiği Güneş\'in tedavisi Nusaybin Devlet Hastanesinde sürüyor. Nusaybin’de seyyar tabla üzerinde simit ve tatlı satan babası Yılmaz Güneş ile birlikte şehir merkezindeki Lozan Caddesi\'nde karşıdan karşıya geçen 7 yaşlarındaki Yusuf Güneş, o sırada dönüş alan bir aracın altında kaldı. Aracın ön sağ lastiği üzerinden geçen Yusuf\'u aracın altında gören babası ve çevredeki vatandaşxlar koşarak kendisini aracın altında çıkarmaya çalıştı. Ağır yaralanan Güneş, aynı otomobile Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Güneş\'in buradaki tedavisinin ardından ambulans ile Kızıltepe İlçesi\'ndeki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Yusuf Güneş\'in hayati tehlikeyi atlatiği öğrenildi.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edilirken, Yusuf Güneş\'e çarpan sürücünün gözaltına alınıp ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Seyyar tablayı itekleyerek götüren babanın arkasında giden çocuk,

-Dönen otomobilİN çocuğun üzerinden geçerek arka lastiği altında kalma anı

-Babanın çocuğunu kurtarmaya çalışma anı ,

-Çevredekilerin yardım anları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) -

========================================================

3)KADIN SÜRÜCÜ, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ERKEK SÜRÜCÜYE PLAKAYLA SALDIRDI

KONYA\'da bir kadın sürücü, trafikte belirlenemeyen nedenle tartıştığı erkek sürücüye, araçtan söktüğü plakayla saldırdı. Erkek sürücünün de biber gazıyla karşılık verdiği kavga anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 10 gün önce merkez Karatay İlçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın sürücü, belirlenemeyen nedenle bir erkek sürücüyle tarıştı. Tartışma sonrası otomobilinden aşağıya inen kadın, erkek sürücünün araç plakasını sökerek sürücüye vurmaya başladı. Kadın sürücü, yakınlarının araya girmeye çalışmasına rağmen erkek sürücüye vurmaya devam etti. Erkek sürücü de aracından aldığı biber gazını kadına doğru sıktı. Daha sonra kadın sürücü elindeki plakayı araca doğru fırlattı. Kavga, kadının yakınları ve çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(Görüntü Dökümü

------------------

- Trafikte kadın ve erkek sürücünün kavga anı

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

====================================================

4)DÖVÜP GASP ETTİKLERİ İDDİASIYLA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA\'da daha önceden aralarında aracak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mevlüt K.\'yi evinin önünde dövüp cep telefonunu ve 2 bin lira parasını gasp ettiği iddia edilen 2 kişi \'Yağma\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin Mevlüt K.\'yi dövme etme anı ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçen 21 Eylül günü saat 23.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt K. evine doğru gittiği sırada sokakta daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Şirin E. ile karşılaştı. İkili önce merhabalaşıp bir süre sohbet ettikten sonra kavga etmeye başladı. Bu sırada Şirin E.\'nin elinden kurtulan Mevlüt K. kaldığı apartmana doğru kaçmaya başladı. Şirin E. ve arkadaşı Serkan Y., Mevlüt K.\'yi apartman girişinde yakalayıp döverek tekrar sokağa götürdü. İddiaya göre 2 kişi, Mevlüt K.\'nin cep telefonu ve 2 bin lira parasını zorla aldı. Şüphelilerin elinden kurtulan Mevlüt K., kaçıp gizlice evlerinin bahçesinden apartmana girdi. Şüphelilerde peşinden geldi ancak Mevlüt K.\'nin içeri girdiğini görünce olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına kaydedildi.

Mevlüt K.\'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Her iki şüpheli geçen 25 Eylül günü yakalanarak gözatlına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Serkan Y.\'nın ifadesinde, \"Şirin adres sormak için arabadan indi. Daha sonra birine sarıldı. Daha sonrada kavga etmeye başladı. Sonra bende kavgaya dahil oldum\". dedi. Şirin E. de \"Adres sormak için aşağıya indim. Daha önceden aramızda alacak verecek meselesi bulunan Mevlüt isimli şahsı gördüm. Kaçmaya başlayınca bende kovalayıp, yakaladım. Daha sonra aramızda kavga çıktı\" dedi. Şirin E. ve Serkan Y., \'yağma\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Şüphelilerin Mevlüt Kurul\'u darp etme anı

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

================================================================

5)ŞARKİKARAAĞAÇ\'TA KAZA: 1 YARALI

ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç İlçesi\'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Konya yolunda meydana geldi. Ramazan Doğtaş idaresindeki 32 YV 122 plakalı otomobille Alparslan Çimen idaresindeki tescilsiz motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Alparslan Çimen yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Alparslan Çimen\'i ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Yaralının ambulansa alınması

- Olay yeri detay

79.8 MB /// 01.18\"

HABER- KAMERA: Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta), (DHA)

=======================================================

6)ADANA\'DA SANATÇILAR SEVGİ KORTEJİ\'YLE HALKI SELAMLADI(EK GÖRÜNTÜLER)

Görüntü Dökümü

---------------------

- Sevgi kortejinin DRONE görüntüsü

- Sanatçıların halkı selamlaması

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

===================================================



