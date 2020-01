DHA YURT BÜLTENİ-2

1)HABUR SINIR KAPISINDA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR SÜRÜYOR

IRAK Bölgesel Kürt yönetiminin aldığı karar ile Kuzey Irak\'ta bugün bağımsızlık referandumu yapalırken, Türkiye\'nin Irak\'a açılan Habur Sınır kapasında ise giriş-çıkışların normal seyrinde devam ettiği belirtildi. Türkiye\'den Irak\'a geçmiş günlere nazaran giriş yapan araç sayısının bugün o bölgedeki işyerlerinin kapalı olması nedeniyle azalırken, Türkiye\'ye girişlerde ise bir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkenin karşı çıkmasına rağmen Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 7 Haziran\'da aldığı bağımsızlık referandumunu yapma kararını bugün uygularken, gözlerin çevrildiği Habur sınır kapasında ise giriş-çıkışların devam ettiği belirtildi. Habur sınır kapasında TSK\'nın 18 Eylül\'de başlattığı askeri tatbikat sürürken, diğer yandan ise sınır kapısından Irak\'a giriş çıkışlar bugün de bir sorun yaşanmadan devam etti. Sınır kapısında referandumdan dolayı geçmiş günlere nazaran yoğunlun yaşanmazken, Irak\'ta işyerlerinin kapalı olmasından dolayı şöförlerin Irak\'a tarafına geçiş yapmak istemediği öğrenildi. Habur sınır kapısı yetkileleri, giriş çıkışlarda şu anda her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve normal sürecei devam ettiğini söyledi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği UND\'nin Habur temsilcisi Murat Tatar, Habur sınır kapısının kapandığına ilişkin iddiaları yalanlayarak, İbrahim Halil gümrüğü yetkilisi Fersed Ali ile görüştüğünü her hangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Tatar, sınır kapısında günlük rutin giriş çıkışların devam ettiğini belirterek, \"Kuzey Irak tarafındaki sınır kapısın da görev yapan bir çok yetkiliyle görüştüm. Habur Mülki idare Amiri de kapıda her hangi bir sorun olmadığını giriş çıkışların şuan da da devam ettiğini söyledi\"dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Habur sınır kapısından görüntü

-Giriş çıkış yapan araçlardan görüntü

Mehmet Selim YALÇIN-SİLOPİ/DHA

==============================================

2)ŞANLIURFA\'DA 4 OTOMOBİL KUNDAKLANDI

ŞANLIURFA\'da, park halindeki 4 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. 234\'üncü sokakta yan yana park halinde bulunan 4 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçlar görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kimseyle husumetleri bulunmadığını söyleyen araç sahiplerinden Müslüm Açık, \"Bize saat 03.00\'te haber verdiler. Buraya geldiğimizde araçlarımız alev alev yanıyordu. Bir an önce bu olayı gerçekleştirenlerin yakalanmasını istiyoruz\" dedi. Polis, 4 otomobili ateşe vererek kaçan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Park halindeki araçlardan yükselen alevler

- Kundaklanan otomobiller

- Araç sahipleriyle yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 304MB

=============================================

3)19 YAŞINDAKİ GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

SİVAS\'ta 19 yaşındaki Mücahit Torun dayısına ait çiftlik evinin bahçesinde başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Olay saat 07.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Poligon Sokak\'ta ahırlar bölgesindeki çiftlik evinde yaşandı. Büyükbaş hayvanlarına yem vermek için çiftliğe giden İdris Kars yeğeni Mücahit Torun\'u bahçede başından av tüfeğiyle vurulmuş olarak buldu. Kars, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kısa süre sonra askere gitme hazırlığı yaptığı öğrenilen Torun\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Torun\'un cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cesedin yanında bulunan av tüfeğini de incelemek üzere emniyete götürdü. Torun\'un intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin yaptığı çalışma

-Cenazenin götürülüşü

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(109 mb)

===============================================

4)FETHİYE\'DE GÖKYÜZÜ KONSERİ

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki 1965 rakımlı Babadağ\'dan pilot eşliğinde, yamaç paraşütüyle havalanan piyanist ve besteci 42 yaşındaki Hakan Ali Toker, kucağında taşıdığı akordeon ile dünya müziklerinden seçmeler çaldı. 6. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali\'nde konser vermek için ilçeye gelen piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'dan yamaç paraşütü pilotu eşliğinde tandem (ikili) atlayış yaptı. 1900 metre pistinden kucağındaki akordeon ile havalanan Toker, gökyüzünde dünya müziklerinden seçmeler çaldı. İstiklal Marşı\'yla başladığı gökyüzü konserine, komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan\'dan şarkılarla devam eden Toker, havada kaldığı 40 dakika boyunca 30\'u aşkın ülkeden eserler seslendirdi. Toker\'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınladığı konser, paraşütün Belceğiz Plajı\'na sorunsuz inmesiyle sona erdi.

\"GÖKYÜZÜNDE İLK CANLI KONSER\"

21 Eylül Dünya Barış Günü\'nde planladığı atlayışı Babadağ\'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını belirten Toker, farklı ülkelerden eserler çaldığı konseri, dünya barışına atfettiğini söyledi. Toker, daha önce de sanatçıların yamaç paraşütü ile gökyüzünde enstrüman çaldığını ancak canlı yayınlaması nedeniyle konserin Türkiye\'de bir ilk olduğunu vurguladı. Tüm insanlığın aynı kökten geldiğini aktaran Toker, dünya müziklerini akordeonundan dinleyenlerin arada ne kadar ortak yön olduğunu göreceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Gökyüzü konserinden paraşüt kamerası görüntüleri

-Hakan Ali Toker ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

===================================================

5)\"OTİZMLİ ÇOCUKLAR DEVLET OKULLARINDA DIŞLANIYOR\" İDDİASI

DENİZLİ Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, otizmli çocukların devlet okullarında eğitim görmesinin önünü açan kaynaştırma programında büyük eksikliklerinin bulunduğunu belirterek, otizmli çocukların okullarında dışlandığını söyledi.

Denizli\'de 3 yıl önce kurulan Denizli Otizm Derneği, derneğe tahsis edilen binada otizmli çocuklar ve aileleri için eğitime destek faaliyetlerini sürdürüyor. Dernekte, otizmli çocuklar yaz tatili süresince özel eğitmenler tarafından çeşitli eğitim programlarına tabi tutuldu. Tatilin sona ermesinin ardından, otizmli çocukların devlet okullarında eğitim görmesini sağlayan kaynaştırma programı tartışmaları ise yeniden gündeme geldi.

\"OTİZMLİ ÇOCUKLAR AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYOR\"

60 üyesi bulunan Denizli Otizm Derneği\'nin Başkanı Dudu Karaman Dinç, otizmli çocukların devlet okullarında okumasını sağlayan kaynaştırma programını uygulamada eksiklerin bulunduğunu söyledi. Otizmli çocukların devlet okullarında dışlandığını iddia eden Dinç, \"Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Otizmli çocuklarda diğer çocuklar gibi okula gitmeyi bekliyor ama bizim bu konuda yaşadığımız bazı sıkıntılar var. Türkiye\'de çok yeterli bir mevzuata sahibiz. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaştırmayı destekleyen bir yapıya sahip. Fakat mevzuatın bu iyiliği uygulamaya yansımıyor. Okullarda çocuklar ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Otizmli çocuklar bir kere kaynaştırma öğrencisi olarak okula gidebilme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Okula kaynaştırma öğrencisi olarak gittiklerinde bu kez de öğretmenler ve diğer veliler tarafından istenmeyebiliyorlar. \'Bu çocuğun yeri burası değil\' düşüncesi hakim oluyor. Yani herkes otizmli çocukların bir başka yerde olmasını istiyor\" dedi.

\"KAYNAŞTIRMA PROGRAMININ BÜTÜN YÜKÜ DE AİLELERİN SIRTINDA KALIYOR\"

Türkiye\'de 18 yaş altında 382 bin civarında otizmli birey olduğunu, Dinç, \"Otizmli bireylerin okullaşma oranının ise yüzde 10\'a bile ulaşamamaktadır.

Türkiye\'de çocuğu otizmli olup, bunu gizleyen aileler var. Bunun sebebi toplumdan dışlanma korkusu. Kaynaştırma programı var. Ancak, bunun yükünü aileler çekiyor. Bazı okullar ve bu konuda iyi örnekler var. Türkiye geneline baktığımızda ne yazık ki bu iyi örneklerin sayısı çok fazla değil. Denizli\'de 3 yıl devam ettiği okula 4\'üncü yılda gidemeyen bir çocuğumuz var. Kaynaştırma raporu iptal edilen çocuklar var. Devlet 36 ayı geçmiş her çocuğa eğitim sağlamakla yükümlüdür. Ne yazık ki mevzuatta var olanlar uygulanmıyor. Kaynaştırma programının bütün yükü de ailelerin sırtında kalıyor. Türkiye\'de otizmli çocuklar dışlanmaya maruz kalıyor. Eğitim her çocuğun hakkıdır. Otizmli çocuklar kaynaştırma öğrencisi olduğunda ancak gelişim gösterebilir. Çünkü akranlarından öğrenecekleri çok şey var\" diye konuştu.

\"TOPLUMDAN DIŞLANMA SIKINTISI YAŞIYORLAR\"

Otizmli bir bireyin topluma entegre olabilmesi için, toplumun içinde olması gerektiğine dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:

\"Bu çocuklar başka bir yere gidince sorun çözülecekmiş gibi düşünülüyor. Aileler zaten çocuklarla ilgili sıkıntıları çözmek için maddi manevi her türlü yükü çekiyorlar bir de bunun yanı sıra toplumdan dışlanmanın, eğitimin dışında kalmanın sıkıntısını yaşıyor. Otizmli bireyin kaynaştırmaya devam etmesi sadece onun yararına değildir. Sınıftaki diğer çocuklar içinde faydalıdır. Çünkü farklı olanla yaşamayı ve hoşgörüyü öğrenirler. Bu da onları hayatta daha iyi insan yapar. Velilerin ve öğretmenlerin istemediği otizmli bu çocuklar, aslında toplumun her kesiminin gelişimi için yararlıdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Denizli Otizm Derneği\'nin görüntüsü

-Otizmli çocuklardan görüntü

-Otizmli çocukların eğitimlerinden görüntü

-Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç ile röp.

(Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

======================================================

6)KAYSERİ\'DE YÖRESEL LEZZET FUARI

Dünya Ticaret Merkezi\'nde açılışı yapılan 9. Yöresel Ürünler Fuarı\'na ilgi yoğun oldu. Fuarda 40 ilden gelen esnaf, bölgelerine ait yöresel lezzetleri sergiledi.

Cuma günü Sun Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi\'nde açılışı yapılan 9. Yöresel Ürünler Fuarı hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. 40 farklı ilden gelen 120 firma temsilcisi bölgelerine ait yöresel lezzetleri kurdukları stantlarda hem sattı hem de ikram etti.

Fuar yetkilisi Mehmet Saçmacı, \"Kayseri halkına 9. kez sunulan fuar yoğun ilgi görüyor. İnsanlar, bu fuara gelerek yöresel ürünleri tadarak, görerek ve uygun fiyat fırsatlarından yararlanarak satın alıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Pişmaniye yapan çalışanlardan görüntü

-Sedef işçiliklerden görüntü

- Fuara alışverişe gelenlerden genel ve detay görüntü

(Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA

1 Dosya 2 dakika, 53 saniye– 92 MB

=====================================================

7)SOKAK HAYVANLARI İÇİN KISA FİLM ÇEKTİLER

ADANA\'da hayvansever tiyatrocular, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına dikkat çekmek için \'Mesaj\' adlı kısa film çekti.

Filmin yönetmenliğini Serkan Özyumuşak yaparken, tiyatrocular Nihavent Özyumuşak ve Ergün Özfırıncı ile \'Arthur\' adlı kedi rol aldı. Sokak hayvanlarının beslenmesinin komik bir dille anlatıldığı 4.5 dakikalık film, çok sayıda hayvansever tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Filmle yiyecek ve su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına dikkat çekmek istediklerini belirten oyuncu Ergün Özfırıncı, \"Amacımız herkesin sokak hayvanları için evinin önüne bir kap yemek ve su koyması. Onların da acıktıkları, susuz kaldıkları yani canlı oldukları unutulmamalıdır. Buna dikkat çekmek için kısa bir film çekerek sosyal medyada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- \'Mesaj\' adlı kısa film

- Oyuncu Ergün Özfırıncı ile röp.

SÜRE:04\'57\" BOYUT:302 MB

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

====================================================

8)KIRIKKALE\'DE \'SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU\'NA YOĞUN İLGİ

DÜNYA Otomobilsiz Kentler Günü\'ne vurgu yapmak üzere organize edilen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' Kırıkkale\'de büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanıp, rahat ve özgür kıyafetleriyle dikkat çeken gönüllü bisikletli kadınlar, şehir turunda vatandaşlardan büyük destek gördüler. Bisikletli kadınlar adına açıklamada bulunan İlkay Çağlayan, \"Bisiklete saygı, kadına saygı, kadın bisikletliye saygı istiyoruz\" dedi.

Beş yıl önce İzmir\'de başlayıp, ardından Türkiye\'nin diğer şehirlerine de yayılan \"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' Kırıkkale\'de büyük ilgi gördü. Bisikletleri ile Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan gönüllü kadınlar adına açıklamada bulunan İlkay Çağlayan, \"Küçüğümüzden, büyüğümüze kadar Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya geldik. Bisiklet, bir kentin yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet, çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\'ne vurgu yapmak için buradayız. Süslü kadınlar bisiklet turunu Kırıkkale\'de düzenlemek istedik. Arkadaşların katkılarıyla tamamen gönüllü bayanların organize ettiği bir tur. Beş yıl içinde 50 yıla yayıldı. Bayanların rahat, özgür kıyafetleriyle bisiklete binebileceğini, bisikletli yaşama geçebileceğini hatırlatmak için bu turu düzenledik. Geçen yıl biz bu meydanda üç kişiydik. Bu yıl beklenin üzerinde katılım oldu. Bayanlar isterse her şey olabilir, dünya güzelleşir. Bizler çok coşkulu ve mutluyuz. Arkadaşlarımızla heyecanlanıyoruz. Güzel etkinliklerimiz devam edecek. Bisiklet hayatımızı değiştirdi. Kadınlarımızın hayatları değişir, çocuklarımız daha güvende sokakta olurlar\" dedi.

EGZOZLU DUMAN YERİNE PARFÜM SAÇALIM

Engellilerin de destek verdiği bisikletli kadınlar, Kırıkkale\'nin Cumhuriyet meydanından yola çıkıp, Fevzi Çakmak Caddesi, ve Atatürk Bulvarı\' üzerinde tur atıp, kent parkında toplandılar. Gönüllü tura çıkan bisikletli bir kadın, \"Kitapların şarzı bitmez. Bisikletler benzin zammından etkilenmez. Özgürlük ucuzdur. O yüzden bu süslü pedalları çevirelim. Egzozlu duman yerine parfüm saçalım\" diye konuştu.

Bisikletli kadınlar, Kent Parkı\'nda müzik eşliğinde oyun oynayıp, halay çekerek farklı bir etkinliğe imza attılar.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Meydandan detay görüntüler

- Bisiklet turundan görüntüler

- İlkay Çağlayan\'ın açıklaması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

====================================================

9)ALAÇATI SOKAKLARI SÜSLÜ KADINLARLA RENKLENDİ

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nin Alaçatı Mahallesi\'nde sokaklar, \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliğiyle renklendi.

Alaçatı\'da gerçekleştirilen Zeynep Erdem\'in yaptığı organizasyonuna yaklaşık 50 kadın, süsledikleri bisikletleriyle katıldı. Alaçatı pazaryerindeki balık mezadının yapıldığı alanda toplanan kadınlar, Alaçatı sokaklarından geçerek, Çamlık yoldan Ilıca dört yola kadar gidip, başlangıç noktalarına geri döndü. Kadınlar, güzergah boyunca \"Süslüyüz, güzeliz, bisikletliyiz\", \"Arabadan in, bisiklete bin\", \"Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu\" sloganlarını attı. Bisiklet turuna Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç da, kısa bir süre bisiklet sürerek eşlik etti. Kadınlar, bisiklet turu boyunca yol güvenliklerini sağlamak için görev yapan trafik polisiyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

\"SÜSLENDİK, PÜSLENDİK, BİSİKLETLERİMİZE BİNDİK\"

Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından açıklama yapan Zeynep Erdem, 2013\'te İzmir\'de Sema Gür\'ün girişimleriyle bisiklete binen bir grup kadının desteğiyle ve beş yıl içinde büyüyerek, bu yıl 50 il ve ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik ile bisikletin çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu vurgulamak istediklerini ifade etti. Alaçatı\'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'nu ilk kez gerçekleştirdiklerini belirten Erdem, \"Amacımız, bisikletli yaşamı tanıtmak, bisikletin çevreci bir araç olduğunu ve her gün kullanabileceğimizi göstermek. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Motora karşı bisiklet diyoruz. Bisiklete saygı, kadına saygı, kadın bisikletliye saygı istiyoruz. Bu amaçla bugün toplandık. Süslendik, püslendik, bisikletlerimize bindik. İlk turumuzu yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl daha geniş katılımla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bisikletin de kuralları var. Tura başlarken arkadaşlarımıza aradaki mesafeyi korumalarını, duracağımız vakit \'duruyorum\' demelerini ve sağa çekmelerini söyledik. Aslında bisiklet sürerken, kask da takmamız gerekir ama bugün süslü olduğumuz için kask takamadık. Avrupa\'da otomobilsiz yaşam günleri var. Ama bizde yok. Bisiklet yollarımızın daha iyi yapılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Süslü kadınların Alaçatı sokaklarında bisiklet sürüşlerinin görüntü

- Zeynep Erdem\'in açıklamaları

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

==============================================