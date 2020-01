DHA YURT BÜLTENİ-2

1)LİCE, HAZRO VE SİLVAN\'DAKİ OPERASYON TAMAMLANDI

DİYARBAKIR\'ın Lice, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında 20 Eylül günü başlatılan operasyonu bugün gece yarısı saat 02.00\'da sona erdi. Operasyonda, örgütün kullandığı 5 doğal mağara, 3 sığınak ve 3 farklı bölgeye gömülü vaziyetteki bidonlar içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Diyarbakır\'a bağlı 4 ilçedeki 46 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Lice İlçesi güneyi ile güneybatısı, Hazro İçesi kuzeyi ile Silvan İçesi kuzeybatısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 22.00\'da başlayan Bayrak-60 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-2 Operasyonu 24 Eylül 2017 Pazar günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Operasyon sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Söz konusu operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 5 doğal mağara, 3 sığınak, 3 farklı bölgeye gömülü vaziyette 5 ayrı jelikan bidon ile ağaçlık ve makilik alan içerisinde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu tüfege ait 66 adet fişek, 2 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeğine ait şarjör ve bu silaha ait 17 adet fişek, 5 adet el telsizi, 1 adet Kaleşnikof kütüklüğü, 150 kg Amonyum Nitrat ve şekerle hazırlanımış 2 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, mayın/EYP yapımında kullanılan 3 adet elektronik devre kartı, 1 adet ağız kısmı kesilmiş mutfak tüpü, 3 adet el telsizi anteni, 1 adet video kamera, 1 adet çelik kaynak yapıştırıcı, 45 adet hızlı yapıştırıcı, 1\'i yanmış halde 3 adet akü, 1 adet tornavida takımı, 1 adet akım ölçer, 1 adet çadır, 1 adet küçük boy güneş paneli, 1 adet el feneri, 2 edet kelepçe, 5 kg tütün ve sarma kağıdı, 4 adet tencere, 4 adet çaydanlık, 200 kg muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca mayın/EYP yapımında kullanılanlar ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiş, delil niteliğine haiz silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 106 konutun adli araması, 736 şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirilmiştir. Yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 324 araç ve 602 şahsın kimlik sorgulaması yapılmış, daimi arama kararı bulunan 3 şahıs tutuklanmış, \'Kasten Öldürme\' ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alınmış, 20 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatta bulunulması sonrasında serbest bırakılmıştır\" denildi.

101 MİLYON 751 BİN LİRA DEĞERİNDE TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, piyasa değeri 101 milyon 751 bin lira olan 3 ton 132 kilo 55 gram toz ve kubar esrar ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, \"Narko-Terörizmle Mücadele Kapsamında; Lice ilçesine bağlı (7) köy/mezra mülki sınırları içerisinde piyasa değeri 101 milyon 751bin 750 lira olan 2 ton 834 kilo 35 gram toz ve 298.2 kilogram kubar olmak üzere toplam 3 ton 132 kilo 55 gram esrar maddesi ile 190 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca, esrar maddesi muhafaza altına alınmış, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" ifadelerine yerverildi.

4 İLÇEDEKİ 46 KÖY VE MEZRADAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Öte yandan Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan başka bir yazılı açıklamada da, 21 Eylül günü Hazro, Kulp, Silvan ve Lice olmak üzere 4 ilçeye bağlı 46 köy ve mezrada 21 Eylül Perşembe günü saat 05.00\'te uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saat 05.00\'dan itibariyle kaldırıldığı açıklandı.

2)İLK KEZ YAPILAN ASFALT ÇALIŞMALARINI GÖRMEYE GELDİLER

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'ne bağlı kırsal kesimdeki Camuzluk Mahallesi\'ni ilçeye bağlayan yolun ilk defa asfaltlanacağını duyan mahalle sakinleri yola akın edip çalışmayı izledi.

Andırın\'da birçok mahallede yol yapım çalışmaları ve asfalt yapımı başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Camuzluk Mahallesi\'nde çalışma başlatan ekipler, iş makineleri ile yol genişletme ve asfaltlama yapıyor. Çalışmaların başlaması ile mahalledeki çok sayıda kadın ve erkek yol çalışmalarını yerinde görmek için ekiplerin bulunduğu güzergahlara geldi. Yollarının ilk defa asfaltlandığını ifade eden mahalle sakinlerinden Fatma Çam, bundan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Yolumuzun yapılması bizim için büyük bir mutluluk, ilk defa mahallemize asfalt gelecek, bizler de bu güzel çalışmayı yerinde görmek için evimizden buraya kadar gelip ekiplere destek vermek istedik.\"

Camuzluk Mahalle Muhtarı Davut Güden, çalışmaların başlaması ile mahalle sakinlerinin büyük sevinç içerisinde olduklarını belirterek, \"2 kilometrelik gurup yolumuzun yapımına başlandı. Gerçekten çok mutluyuz. Mahallelimizde bu çalışmaları izlemek için buraya akın ettiler. Ekiplere sonsuz teşekkür ediyoruz. Asfalt dökümü de yapılana kadar her gün buraya gelip çalışmaları yerinde izleyeceğiz\" diye konuştu.

3)ÖNCE NAKİL, SONRA DÜĞÜN

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde yaşarken, böbrek yetmezliği tanısıyla hayatı bir anda altüst olan 22 yaşındaki Emrullah Kırlıoğlu, gönüllü donör olan babası Ali Kırlıoğlu\'nun bir böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Diyalizden kurtulan Emrullah, nakilden 3 gün önce birlikte kaçtığı 23 yaşındaki Zeynep Kırlıoğlu ile de iyileşmesinin ardından yapılan düğünle evlendi. Babasına teşekkür eden Emrullah Kırlıoğlu, \"İkinci hayatım evliliğimle taçlandı\" dedi.

Kuşadası\'ndaki bir markette çalışan Emrullah Kırlıoğlu, ilk kez 4 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Aydın\'da bir hastaneye başvurdu. Emrullah, burada yapılan muayene ve tetkiklerden sonra kendisine \"Korkulacak bir şey yok\" denildiğini belirtirken, gündeme annesi Aynur Kırlıoğlu\'nun (39) sağlık sorunları geldi. Kırlıoğlu, nişanlısı Zeynep ile gelecek hayalleri kurarken annesini meme kanserinden kaybetti. Bu süreçte sevdiği kızla da sorunlar yaşayıp ayrılan Emrullah, geçen mayıs ayında kusma, iştahsızlık, kilo kaybı şikayetleriyle tekrar Aydın Devlet Hastanesi\'ne gitti. Emrullah\'a kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Diyalize girmeye başlayan Emrullah, böbrek nakli kararı üzerine İzmir Kent Hastanesi\'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonunda baba Ali Kırlıoğlu\'nun (48) verici olabileceği belirlendi. Geçen 21 Temmuz\'da Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok\'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla baba Kırlıoğlu\'ndan alınan bir böbrek oğul Kırlıoğlu\'na nakledildi.

NAKİLDEN ÖNCE SEVDİĞİ KIZI KAÇIRDI

Nakilden üç gün önce evlenmek için eski nişanlısı Zeynep ile kaçan Emrullah Kırlıoğlu, nakilden 1.5 ay kadar sonra sokak düğünü yapıp dünyaevine girerken, yaşadıklarını ve duygularını şöyle anlattı:

\"Son 4 yılda çok şey ve üzücü olaylar yaşadım. İlk hastalandığımda \'Böbreklerinde küçük bir sıkıntı var ama sorun yok\' dediler. Benim başıma bunların gelebileceği konusunda herhangi bir uyarıda bulunmadılar. Sonrasında annemin hastalığı, onun vefatı, nişanlımdan ayrılmam derken üzerine hastalığım ortaya çıktı. Diyaliz benim için çok zordu. Zeynep ile yeniden görüşmeye başlamıştık, zaten birbirimizden hiç kopmamıştık. Nakil öncesi kaçırdım, nakilden sonra taburcu olunca nikahımızı yaptık. Şimdi de düğünümüzü yaptık. Çok mutluyum, babama, doktorlarıma çok teşekkür ederim. Allahıma bin şükür ediyorum, her şeyimiz dört dörtlük gidiyor\" diye konuştu.

Düğünlerinde kocasıyla doyasıya dans edip eğlenen gelin Zeynep Kırlığolu mutluluğunu anlatacak söz bulamadığını söylerken, baba Ali Kırlığolu da \"Evlat demek can demek, esirgeyemezsin. Her anne-baba gözünü kırpmadan evladına organ verir. Oğlum da benim verdiğim organla sağlığına kavuştu. Diyalizden kurtardım oğlumu, 4 saat diyalizde kalmak psikolojisini bozuyordu. Şimdi yuvasını açıyor, mürüvvetini görüyorum. Bundan güzel duygu mu olur\" diyerek duygularını dile getirdi.

EVLİLİK İÇİN BİZDEN İZİN İSTEDİ.

Öte yandan Kent Hastanesi Böbrek nakli ekibinden Doç. Dr. Ebu Sevinç Ok, Emrullah\'ın evlilik konusunda kendilerini sürekli sıkıştırdığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Emrullah çok coşkulu bir genç. Hastalığını öğrendiğinde de aktif olarak çalışıyordu. Hastalığı hayatını, aile sürecini çok kötü etkiledi. Bir an önce çözüm bulmaya çalıştılar. Baba sağlıklı bir kişi olduğu için hızlıca babadan nakil yaptık. O da bir an önce normal hayatına dönmek istiyordu. Bu süreçte de çok sevdiği nişanlısıyla aralarında daha önceden sorun yaşamış. Ne zaman evlenebilirim, diye bizi sıkıştırdı. Her şey çok yolunda gitti, böbrek çok iyi şekilde çalışıyor, Emrullah çok iyi. Nakil yaptıktan bir buçuk ay kadar sonra evlendiler mutlular. Biz de mutluluklarını daim olmasını istiyoruz. Böbrek nakilli hastalarının hayatlarına bir an önce dönmeleri arzumuz. Ama bu tabii ki sağlık sınırlarını zorlayıcı derecede değil. Kadınlar için erkekler için süreç biraz farklı olabilir. Gebelik için daha uzun süreler gerekebilir ama her ne kadar hayatlarına dönme istekleri devam ediyorsa biz de o kadar mutlu oluyoruz. İşlerine, okullarına, evliliklerine hemen bir an önce dönmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sık kontroller önemli, her şeyin iyi gittiğinden emin olmamız, aksatmayacak olmalarını bilmemiz önemli. Emrullah bize bu güveni verdi.\"

