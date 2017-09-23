DHA YURT BÜLTENİ-2 

Azeri gazının Avrupa yolculuğu Marmara Denizi\'nde başladı

AZERBAYCAN doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa\'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin en önemli ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalara başlandı. Doğalgaz boruları, özel donanımlı gemi tarafından denizin dibine döşeniyor.

TANAP Projesi\'nin temeli 17 Mart 2015 tarihinde Kars\'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının katıldığı törende atıldı. Gürcistan sınırındaki Ardahan\'dan başlayıp Türkiye\'de 20 ilden geçerek Yunanistan sınırındaki Edirne\'nin İpsala İlçesine kadar uzanacak 1850 kilometrelik doğalgaz boru hattının en kritik ayağını oluşturan 19 kilometrelik Marmara Denizi Geçişi için çalışmalar başladı. Doğal gaz borularını denizin dibine indirmek için özel donanımlı bir gemi Çanakkale\'nin Biga İlçesine bağlı Kemer Köyü sahiline geldi.

Panama bayraklı 32 bin 504 groston ağırlığında ve 153 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi \'Sapurakencana 1200\' Kemer Köyü sahilinden doğalgaz borularını denizin dibine indirmeye başladı. Böylece, TANAP projesinin karadan ilk deniz bağlantısı da başlamış oldu. 19 kilometrelik hatla Marmara Denizi\'ni geçecek olan doğal gaz boru hattı Tekirdağ\'a ulaştığında, Azeri doğalgazı da bir anlamda Avrupa\'ya ayak basmış olacak. Ancak, Azeri doğalgazının nihai tüketim noktası olan Avrupa ülkelerine tam olarak ulaşması ise projenin üçüncü ayağını oluşturan ve uzunluğu yaklaşık 500 kilometre olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) tamamlandığında mümkün olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bölgede çalışan boru döşeme gemisinden görüntü

-Gemiye destek veren römorkörden görüntü

-DHA muhabiri Burak Gezen\'in anonsu

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=========================================

2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2\'si çocuk 4 yaralı



AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 58 yaşındaki Sadiye Avcı öldü, 2\'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Hürriyet Caddesi Sümer Polis Noktası önünde meydana geldi. 30 yaşındaki Şahin Örkmen\'in yönetimindeki 09 R 6674 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen 28 yaşındaki Engin Avcı yönetimindeki 35 D 2323 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Engin Avcı ve aynı otomobilde bulunan annesi Sadiye Avcı, eşi 27 yaşındaki Bahar Avcı, çocukları; 6 yaşındaki Elif Erva Avcı ile 1 yaşındaki Zeynep Avcı yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Sadiye Avcı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilin sürücüsü Şahin Örkmen gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinde görüntü

- Ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=======================================

Adana\'da 1\'i lise öğrencisi 9 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ADANA\'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda yakalanan 9 kişiden 1\'i lise öğrencisi çıktı. Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Dağlıoğlu, İsmetpaşa ve Hürriyet Mahallesi\'ne düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Eser B. (34), Abdülmecit İ. (29) ve İlyas Ö. (28) suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 200 paket içime hazır esrar ele geçirildi.

Ekipler, Hürriyet Mahallesi\'nde yaptıkları baskında ise Barış O. (31), Emre K. (18) ve Uğur K.\'yı (29) yakaladı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde 200 uyuşturucu hap, 200 paket esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen bin 465 lira para ele geçirdi. Poşet içindeki uyuşturucuları satan Emre K.\'nın lise öğrencisi olduğu Isparta\'dan Adana\'ya geldiği ortaya çıkardı. Üçüncü operasyon ise İsmetpaşa Mahallesi\'ne gözaltına alınan Özgür A. (21), Yusuf A. (23) ve Kemal F.\'nin (24) üzerinden 100 uyuşturucu hap ve 600 paket esrar paketi ele geçirdi.

Yakalanan 9 zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------

*Polis Kamerası*

- Polislerin mahallelere girmesi

- Uyuşturucu satıcılarının yere yatırılması

- Zanlıların üzerinden çıkan uyuşturucu maddeleri

- Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

==============================================

Kars\'ın susuz köyünde yaşam savaşı

Kars\'ın Digor İlçesi\'ne bağlı Bacalı Köyü\'ndeki su sıkıntısı köylüleri canından bezdirdi. Kanalizasyonun bağlı bulunduğu köy deresinden eşeklerle kullanmak için su taşıyan köylüler, içme sularını da Digor ilçe merkezinden tankerlerle taşıyor. Köy sakinlerinden Bilal Özbuğur, \"Tek isteğimiz insanca yaşamak. Herkes gibi evimizde musluğu açtığımızda temiz su akması. Susuzluk nedeniyle birçok kişi kentlere göç etti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köyün genel görüntüsü

-Dereden su getirmeye giden çocuklar ve eşekler

-Dereden su doldurmaları

-Köye doğru kayalıklardan yol almaları

-Köyden detaylar ve vatandaşların konuşmaları

(KJ:Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=============================================

(Özel) - Andırın\'da armut bereketi

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'nde hobi olarak armut yetiştirmeye başlayan 53 yaşındaki Sadi Cinkara, arazisine diktiği 6 ağaçla başladığı işi büyütüp 600 armut ağacına çıkardı. Yılda 6 ton ürün elde eden Cinkara, talebe yetişemediğini söyledi.

İlçeye bağlı Arıklar Mahallesi\'nde oturan Sadi Cinkara, hobi olarak başladığı armut yetiştiriciliğine 4,5 dönüm arazisine 6 ağaç dikerek başladı. Mahallede çiftçililikle uğraşan komşularının burada armut yetiştiremeyeceğini söylemesine rağmen vazgeçmeyen Cinkara, aradan geçen 6 yılda bahçesindeki armut ağacı sayısını 600\'e çıkardı. Şimdi bahçesinde yılda 6 ton ürün elde ettiğini belirten Cinkara, gelen taleplere yetişemediğini kaydetti. Çevresindeki arkadaşlarının, bulunduğu bölgedeki iklimsel şartlar nedeniyle armut yetiştiremeyeceğini söylemesine rağmen vazgeçmediğini anlatan Cinkara, şunları dedi:

\"İlk zamanlarda bana söylemişlerdi, sen bu işi Andırın\'da yapamazsın, verim alamazsın demişlerdi. Ben yılmadım, azimle bu işe devam ederek bahçemi büyüttüm. Deveci cinsi 600 adet ağacı bahçeme diktim aradan 6 yıl geçti ve şimdi ürün almaya başladım. Şu anda 6 ton civarında ürün alıyorum, talep çok fazla. Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve birçok ilçeye buradan armut gönderiyorum. Pazar sorunum yok, alıcılar gelip bahçemden toplayıp götürüyorlar. Her yıl daha fazla ürün almaya başladım. Bana başaramazsın demişlerdi şimdi ise taleplere yetiştiremiyorum.\"

Cinkara, yetiştirdiği armutları toptancılara kilosunu 2 liradan sattığını ve hedefinin bahçesini daha da büyüterek bölgenin armut ihtiyacına cevap verebilmek olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Armut ağaçlarının bulunduğu bahçe

- Sadi Cinkara ile röp.

- Ağaçtan armut toplarken

- Armutları pazara gönderirken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

======================================

Olimpiyat bitti, renkleri kaldı

SAMSUN\'da geçen 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen \'23\'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı\' nedeniyle kent merkezinde olimpiyat halkalarının renginde boyanan evler kente gelenler tarafından dikkat çekmeye devam ediyor. Olimpiyat oyunlarının bitmesine rağmen renkleri Samsun\'un binalarında kalırken özellikle uzun bir süre sonra kente gelenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Olimpiyat oyunlarının izi Samsun\'daki evlerde renkleriyle kaldı.

Samsun\'da geçen 18-30 Temmuzda \'23’üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı\' düzenlendi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dünyanın 3üncü en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen ve 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsunda yapılacak \'23’üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı\' hazırlıkları kapsamında Büyükşehir belediyesi tarafından özellikle kent merkezindeki boyasız ve sıvasız evler boyandı. Bazı binalar olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renklerde boyandı. Olimpiyat süresince kente gelen özellikle yabancı misafirler rengarenk evlere ilgi gösterirken oluşan manzara da büyük beğeni topladı. İlkadım İlçesi’ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale Mahalleleri\'nde boyanan evler sayesinde kent silueti de renklendi. Olimpiyatların tamamlanıp gelen yabancı sporcu kafileleri ile turistlerin kentten ayrılmasının ardından rengarenk evler dikkat çekmeye ve ilgi görmeye devam etti. Özellikle Samsun\'u yaz aylarında ziyaret eden tatilci ve turistler rengarenk evlerin olduğu mahallere ilgi gösterdi. Evler ayrıca fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Olimpiyat oyunlarının izi Samsun\'daki evlerde renkleriyle kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, olimpiyatla birlikte kent estetiği konusunda oldukça ilerleme yaşandığını belirterek, şöyle dedi: \"Olimpiyatların Samsun\'a kattığı bir çok avantajın yanında kent estetiğinde seri ilerlememize neden oldu. Olimpiyat renklerini de kullanarak binalarımızı boyadık. Boyanan binalarla birlikte müthiş derecede olumlu tepkiler geldi. Samsun\'a her gelen \'Ne kadar farklı olmuş\' yorumunu yaptı. Kent estetiği ile ilgili çalışmalarımıza olimpiyattan önce başlamıştık ancak olimpiyat süreciyle beraber işimiz kolaylaştı. Olimpiyatta gelen misafirlerimize güzel görünmek düzene girmek için kentimizi halkımızda çok destek sağlayarak bir çok düzenlemeyi yaptık. Kentimizde olimpiyat renkleri kaldı. Binalar müthiş derecede güzel oldu. Müthiş olumlu tepkiler geliyor. Mimar Sinan Üniversitesi\'nden bir öğretim görevlisi Samsun\'a gelmişti boyadığımız evleri görüp \'Ne yaptınız samsun\'a inanılmaz güzel\' dedi. Renkli evlerin fotoğrafını istedi \'Ben bunları derste öğrencilerime anlatmak\' istiyorum dedi. Biz de kendisine fotoğrafları verdik. Yeter ki farklı bir bakış açısı olsun. İlkadım İlçesi’ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale Mahalleleri\'nde 150 binayı, Ankara-Samsun Karayolu ile Samsun-Ordu Karayolu Havalimanı mevkiinde boyadığımız binalarla birlikte yaklaşık 300 binayı boyadık. Bunların bazılarının boyama ücretinin tamamen belediyemiz karşıladı. Bazılarını ise yüzde 50\'sini büyükşehir belediyesi, yüzde 25\'i ilçe belediyesi, yüzde 25\'ini de vatandaş karşıladı.\"

Albayrak, olimpiyat oyunlarının bitmesine rağmen bina boyama çalışmasına devam ettiklerini de anlatırken, \"Dedik ki başka boyasız sıvasız olan yerleri de renklendirelim. Terme Akçay\'da da binaları boyamaya başladık. Samsun sınırımız olan Akçay\'da binaları boyamaya başladık ve önemli oranda boyandı. Metruk binaların da yıkımını gerçekleştirdik halkta bize yardımcı oldu. Çarşamba tarafında yol kenarında sıvasız boyasız derme çatma binalar vardı. Ya da bina gayet güzel duruyor fakat sıvasız boyasız o binaları da boyamaya başladık. Yani özü olimpiyatlar bitti ama bizim çalışmalarımız bitmedi kentteki binaların boyanmaya devam ediyoruz. Özellikle bayanlara da rica ediyoruz ne olur çamaşır asmayın çamaşır yerine saksı verelim saksılarınızı asın sardunyalar sarksın balkonlarınızdan diyoruz bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

----------------

-Evlerden detaylar

-Zennube Albayrak\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

=========================================

Silopi’de aşiret lideri, 15 Temmuz şehitleri için kurban kesti

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi Görümlü Beldesi\'nde yaşayan ve uzun yıllar terörle mücadele her zaman güvenlik güçleriyle birlikte hareket eden Bersuva Aşireti lideri Abdulkerim Özdemir, 15 Temmuz şehitleri için 24 küçük, 1 de büyükbaş hayvan kurban keserek mevlit okuttu. Kesilen kurban etlerini de taburdaki askerler ile köylülere dağıtan Özdemir, \"Keşke şartlar elverseydi de 10 bin kurban kesebilseydim\" dedi.

Şırnak bölgesinde yaklaşık 5 bin kişiden oluşan ve yıllarca terörle mücadelede etkin görev üstlenen Bersuva Aşireti lideri ve eski korucubaşı Abdulkerim Özdemir, geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece televizyondan gelişmeleri takip ettiğini, halkın gösterdiği mücadeleyle darbenin bertaraf edilmesinden duygulandığı için oğlunu telefonla arayarak 10 kurban kestirdiğini söyledi. O günden belli aralıklarla sık sık şehitler için kurban kestiren Özdemir, şehitler için son bir yıl içerisinde yaklaşık 100 kurban kestirdi.

En son dün 24 küçük ve 1 de büyükbaş hayvanı kurban olarak kesen Özdemir, \"Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. 15 Temmuz 2016 darbe gecesinde Ankara\'da olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'in çağrısını televizyonlardan izledim. Çok etkilendim ve duygulanmıştım. Halkın gösterdiği mücadele karşısında darbe bertaraf edilmişti. Ben de oğlumu telefonla aradım. O gecenin sabahında 10 kurban kestim. Bugüne kadar belli aralıklarla şehitlerimiz için 100\'e yakın kurban kestim. Kestiğim kurban etlerini de buradaki mehmetçiklerimize ve köylülerimize dağıtıyoruz. Bugün de yine şehitlerimiz için kurban kestik ve mevlit okuttuk. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Keşke şartlar elverseydi de 10 bin tane kurban kesebilseydim. Bugün kestiğimiz kurban etlerini de Gürümlü Jandarma Taburu ve yine köylülerimize dağıttık. Allah kabul etsin\" dedi.

Okunan mevlit sonrası asker ve köylüler hep bir arada, şehitler ruhuna dua ettikten sonra ikram edilen yemekleri afiyetle yedi.

Görüntü Dökümü

Kurban kesilmeden önce okunan dualar

Kurbanlıklar

Abdulkerim Özdemir’in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

=======================

Türkiye\'nin Oscar\'ı kapılarını 54\'üncü kez açacak

TÜRKİYE\'nin ilk ve en köklü film festivali Uluslararası Antalya Film Festivali, farklı formatıyla 21 Ekim\'de 54\'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. \'Ulusal\' bölümün kaldırılıp \'uluslararası\' bölümüyle yoluna devam edecek festivalde alınan bu karar, tartışmalara neden oldu.

Türkiye\'nin Oscarı Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl kapılarını 54\'üncü kez açacak. 21 Ekim\'de başlayıp 27 Ekim\'de sona erecek festival beraberinde yenilikler de getirdi. Daha önce ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride düzenlenen festival, bu yıl tek çatı altında, uluslararası yarışma bölümüyle devam edecek. Antalya\'yı uluslararası düzeyde \'sinema dostu bir şehir\' olarak da tanıtmayı hedefleyen festivalin artistik direktörlüğünü, Avrupa\'da pek çok festivalin yönetiminde yer alan uluslararası alanda başarıya imza atan film yapımcısı Mike Downey, danışmanlığını ise kültür- sanat girişimcisi ve Saraybosna Film Festivali direktörü Mirsad Purivatra üstlenecek.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Yarışmada, dünya sinemasının ustalarından oluşan bir seçki yer alacak. Bu seçkide olan tüm filmler, aynı zamanda Türkiye prömiyerini yapacak. Türkiye\'den ve dünyadan en ilgi çeken yapımlar da festivalde yer alacak. Bu yapımların yönetmenleri ve oyuncuları ile görkemli galalar gerçekleştirilecek.

FESTİVALE ÇOCUK BÖLÜMÜ EKLENDİ

Festivale yeni eklenen çocuk bölümünde, yeni bir izleyici kitlesi oluşturma amacıyla gerçekleştirilecek. Çocukların vizyonlarını geliştirmek, sanat ve sinemayla sıkı bağlar kurmalarını sağlamak için fırsat yaratmayı hedefleyen bölümde, çocuklara özel film gösterimleri düzenlemenin yanı sıra atölyeler ve sürpriz konuklarla sohbetler düzenlenecek.

FİLM VE YEMEK BİR ARAYA GELECEK

Festivaldeki yeniliklerden biri de \'film ve yemek\' bölümü. Bu bölümde, gastronomiyle ilgili seçilen dört film izlendikten sonra, dört ünlü şef bu filmlerden ilham alarak hazırladıkları tadım mönüsünü katılımcılara sunacak.

FİLM FORUM\'A İLGİ

Film Festivali kapsamında bu yıl dördüncüsü yapılacak \'Antalya Film Forum\'a başvurular devam ediyor. Direktörlüğünü Zeynep Atakan\'ın üstlendiği ve 22- 26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Film Forum, sinema sektörüne verdiği desteği artırması ve yeni platformları ile sinemacılardan ilgi gördü. Atakan, “Forum, bir ortak yapım ve proje geliştirme marketi olarak, Türkiye\'deki projelerin uluslararası düzeyde tanıtılması ve uluslararası işbirliklerinin artırılmasını hedefliyor. Bunu göz önünde bulundurarak, danışma kurulu ve jüri üyelerini uluslararası endüstri profesyonellerinden seçtik. Filmlerin seçimi konusunda 4 önemli kriter var. Orijinallik, yaratıcılık, uluslararası potansiyel ve fizibilite\" dedi.

JÜRİ BAŞKANI FİLİSTİNLİ

Festivalin jüri başkanlığı ise Filistinli bir sinemacıya emanet edildi. Dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden olan ve Avrupa\'nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli Elia Suleiman, 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin bu yılki jüri başkanı oldu. Elia Suleiman, 2006\'da jüri üyesi olduğu Cannes Film Festivali\'nin yanı sıra pek çok film festivalinin jürisinde yer aldı. New York MoMA, Lizbon ve Estoril Film Festivali ve İstanbul Film Festivali\'nde adına düzenlenen seçkilerle onurlandırılan Suleiman, 1992\'de Rockefeller Ödülü ve 2008\'de Prince Claus Ödülü\'ne layık görüldü.

YENİ KARAR TARTIŞMA YARATTI

Festivalde bu iki farklı yarışmanın tek çatı altında toplanması tartışmaları beraberinde getirdi. Ulusal bölümün uluslararası alana dahil edilmesi, bazı sinemacıların tepkisini çekti. Sinemacılar, ulusal kategorinin kaldırılmasının Türk sinemasını olumsuz etkileyeceğini iddia ederek, bu bölümün yeniden eklenmesini istedi. Festivalin ev sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, güçlerini tek bir noktada birleştirmek için bu kararı verdiklerini belirterek geri adım atmadı.

FESTİVALİN ÇITASINI YÜKSELTİYORUZ

Menderes Türel, Antalya Film Festivali\'nde ulusal ve uluslararası yarışmaların birleştirilmesi ile festivalin çıtasını yükselttiklerini söyledi. Türel, şöyle dedi:

“Uluslararası Film Festivalimizde Türk sinemasını desteklemek üzere bir adım atıyoruz. Zamanla anlaşılacak. Zamanla anlaşıldığında, doğru ortaya çıktığında yapılan işin ne kadar haklı olduğu daha iyi ifade ediliyor. O yüzden yaptığımız işin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim iki ayrı festivale enerjimizi ve bütçemizi ayırmamız güçlü bir şekilde uluslararası platformda da yapmamız konusunda bizi gerçekten sıkıntıya sokuyor. Şimdi güçlerimizi birleştiriyoruz. Bir nevi hedef büyütüyoruz.\"

FESTİVAL YOLCULUĞU 1964\'TE BAŞLADI

Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay\'ın 1964 yılında Altın Portakal Film adıyla başlattığı festivalin adından önceki yıl, \'Altın Portakal\' sıfatı çıkartılarak, \'Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne dönüştürüldü. Bu yıl 54\'üncü yılını kutlayacak Uluslararası Film Festivali, tarihinde kesintilere de uğradı. 1979 yılında 16\'ncısı düzenlenirken, Sansür Kurulu\'nun yarışmaya katılan bazı filmleri yasaklayıp, bazı bölümleri de sansürlemek istemesi üzerine bütün yapımcılar festivalden filmlerini çekti. Festivalde o yıl sadece kısa metraj film yarışması gerçekleştirildi. 17\'nci Altın Portakal Film Yarışması ise 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle düzenlenemedi.

TARIK AKAN EN ÇOK ÖDÜL ALAN OYUNCU

Altın Portakal\'ın en fazla ödül alan yönetmeni, sinema dünyasının duayenlerinden Atıf Yılmaz oldu. Atıf Yılmaz, 6 kez Altın Portakal\'ı havaya kaldırdı. \'En İyi Kadın Oyuncu\' ödülünü Hülya Koçyiğit 5, Türkan Şoray 4 kez kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü en çok alan isim ise 6 kez ödül heykelciğini kaldıran merhum Tarık Akan oldu.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

==================================================

Köy okulunda İlköğretim Haftası

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu tarafından Büğdüz Ömer Naci Bozkurt İlkokulu\'nda İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi.

Burdur merkeze bağlı Büğdüz Köyü\'ndeki Büğdüz Ömer Naci Bozkurt İlkokulu\'ndaki etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Perihan Ünüvar, PDR Topluluğu öğrencileri, okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, \"Yaklaşık 2 yıldır MAKÜ Eğitim Fakültesi ile çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. Üniversitemizdeki son bilgileri, son eğitim metotlarını okullarımıza taşımaya çalışıyoruz. Üniversitemizin öğrencileri içerisinde okullarımızda çok sıkı bir çalışma yapan öğrenci gruplarımızı ve grupların başındaki temsilcileri de ayrıca tebrik ediyorum. İlköğretim Haftası dolayısı ile bu etkinlikte görev alan, bu imkanı bizlere sunan Eğitim Fakültesi\'ne, çalışan arkadaşlara hepsine de teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, \"Bilgi toplumunda yükselen temel değerlerin en önemlilerinin öğrenmenin sürekliliği, ekip ruhu ve müşterek yönetim olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bulunduğumuz coğrafyada da bunun önemini her an yaşamaktayız. İlimizdeki 268 okulda, 3 bin 800 öğretmenle 43 bin 690 öğrencimizi en güzel biçimde geleceğe hazırlamaya hep beraber çalışıyoruz\" dedi.

Prof. Dr. Karakelle, yegane amaçlarının milli değerlerini tanıyan ve bu değerleri bulundukları ortamlara taşıyan, bireysel farklılıkları dikkate alan, araştırma, sorgulama becerileri gelişmiş, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, başkalarının haklarına saygılı, vatanının milli birlik ve beraberliğine sahip çıkan, sorumluluk bilinci yüksek, iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından PDR Topluluğu öğrencileri ilkokul öğrencileriyle birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Oyunlarda ilk 3\'e giren öğrencilere de madalya verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere kalem seti, \'Safahat\' ve \'Genç Safahat\' kitapları hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

- Okuldan detay

- Mahmut Bayram\'ın konuşması

- Sibel Karakelle\'nin konuşması

- Oyun oynayan öğrenciler

- Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

=================================================

